Aldea de confección de banderas de Tu Van

22/08/2025

Pocos conocen que, detrás de la sagrada bandera roja con una estrella dorada, están las manos silenciosas pero incansables de los artesanos de la aldea de Tu Van, la comuna de Chuong Duong, Hanói, quienes la confeccionan con dedicación, amor y profundo orgullo nacional.

Las banderas confeccionadas por los artesanos de la aldea de Tu Van se distribuyen ampliamente en provincias y ciudades de toda la nación, y también se exportan a otros países, atendiendo a la comunidad vietnamita en Europa y Estados Unidos.

El oficio tradicional de fabricación del símbolo patrio se fundó en la aldea de Tu Van en agosto de 1945. En aquel entonces, la Comisión de Resistencia pidió a los artesanos de la localidad que participaran en una cooperativa para confeccionar banderas nacionales en preparación de la revolución. A partir de ese hito histórico, la profesión se extendió por toda la aldea y se convirtió en un medio de vida y también de profundo orgullo de muchas generaciones de habitantes de Tu Van.

Cuanto más se acerca el 80º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), más animada y ajetreada se torna allí la producción en las familias dedicadas al oficio. El sonido de las máquinas de coser resuena constantemente. Bajo las hábiles manos de los artesanos, las banderas rojas con la estrella dorada son elaboradas una tras otra.

Muchas familias han transmitido el oficio de generación en generación, considerando la preservación y el desarrollo del oficio como una misión sagrada y contribuyendo a la creación de un patrimonio cultural profundamente asociado con la historia heroica de la nación.

En el taller de Nguyen Van Phuc, más de 30 personas trabajan a toda prisa para cumplir con el cronograma de entrega. Phuc compartió que, durante los principales días festivos nacionales, se debe laborar horas extra para satisfacer el aumento de la demanda. “Antes, las banderas se fabricaban principalmente a mano.

Aunque era difícil y agotador, los aldeanos se sentían contentos de poder hacer una pequeña contribución a la alegría común del país. Hoy en día, gracias al apoyo de maquinarias modernas y la tecnología de impresión, la producción ha aumentado varias veces”, añadió el artesano.

Además de la enseña nacional, también se confeccionan pancartas, consignas, banderas de otros países, conmemorativas y para la ceremonia de inicio del año escolar.

Vuong Thi Nhung, nacida en una familia con cuatro generaciones dedicadas profesión, explicó: “Para hacer una hermosa bandera, se necesitan 10 pasos, desde la selección de la tela, teñido, corte, costura, hasta la impresión de la estrella y el planchado; el más importante es seleccionar una tela de calidad, con color rojo vivo y que no se destiña con el tiempo”.

La artesana, con 20 años de experiencia, señaló que la fabricación no puede realizarse de forma descuidada, ya que se cuelgan las banderas en lugares sagrados. Cada artículo debe garantizar una precisión absoluta en cuanto a proporciones, color, forma y costuras.





El oficio ha sido preservado y desarrollado por generaciones de aldeanos de Tu Van durante los últimos 80 años.

Durante 80 años, la bandera roja con la estrella dorada se ha convertido en un símbolo sagrado de independencia y libertad del pueblo vietnamita. Y los artesanos de Tu Van continúan día a día tejiendo ese símbolo con todo su orgullo y amor.

Además de ofrecerlas al mercado nacional, los talleres de producción de banderas nacionales en la aldea de Tu Van también las exportan al extranjero para la comunidad vietnamita en Estados Unidos, Alemania, Japón y otros países.

Los productos de Tu Van son actualmente más variados. Además de la bandera nacional, también se confecciona la del Partido, la budista, la de cinco colores, las de otros países del mundo, pancartas, eslóganes... Las creaciones de la aldea siempre consiguen la confianza y preferencia de los clientes.

Por VNP/Ngan Ha Fotos: Khanh Long



