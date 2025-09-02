80 años de independencia: Vietnam reafirma su anhelo de paz y prosperidad

02/09/2025





El 2 de septiembre de 2025, en la Plaza Ba Dinh de Hanói, el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, la Asamblea Nacional, el presidente de la República Socialista de Vietnam, el Gobierno, el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam y el Comité Popular de Hanói celebraron solemnemente el 80º aniversario del triunfo de la Revolución de Agosto (19 de agosto de 1945-19 de agosto de 2025) y de la independencia nacional (2 de septiembre de 1945-2 de septiembre de 2025).

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, pronuncia el discurso en el acto conmemorativo del 80º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional, el 2 de septiembre. Foto: VNA

Dirigentes y exdirigentes del Partido y del Estado, invitados internacionales y delegados participan en la ceremonia de izamiento de la bandera. Foto: VNA

Quince piezas de artillería disparan salvas inaugurales en el acto conmemorativo y desfile del 80.º Día Nacional. Foto: Tran Thanh Giang/VNP

El acto conmemorativo contó con la presencia de los máximos dirigentes del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Frente de la Patria de Vietnam, así como de cientos de miles de ciudadanos de la capital y de todo el país. También asistieron numerosas delegaciones internacionales y comunidades vietnamitas en el exterior, entre ellas altos líderes de Laos, Camboya, Cuba, China, Rusia y Bielorrusia, manifestando la amistad y la solidaridad internacional con Vietnam.

La gran celebración se llevó a cabo en un ambiente solemne y majestuoso, con el encendido de la antorcha, el izado de la bandera nacional, la salva de 21 cañonazos y el discurso del secretario general del Partido, To Lam, quien reafirmó los valores imperecederos de la independencia y la libertad, así como el anhelo de paz y prosperidad del pueblo vietnamita.

Cientos de miles de ciudadanos acuden a la calle de Hung Vuong para presenciar la ceremonia conmemorativa y el desfile del 80º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de la República Socialista de Vietnam. Foto: Tat Son/VNP



Espectáculo de la fuerza aérea de Vietnam.

Los convoyes militares del Ejército Popular de Vietnam desfilando frente a la tribuna. Foto: Hoang Ha/VNP

Imagenes impactantes de las formaciones en el desfile militar. Foto: Tat Son/VNP

Las formaciones del desfile militar y civil en las calles de Hanói.

Foto: Cong Dat/VNP

Sonrisas de los militares. Foto: Cong Dat/VNP

Guardia de honor del Ejército Popular de Liberación de China. Foto: Cong Dat/VNP

Bloque de la bandera de la Federación de Rusia. Foto: Cong Dat/VNP

Bloque del Ejército Popular de Laos. Foto: Hoang Ha/VNP

Bloque del Ejército Real de Camboya. Foto: Cong Dat/VNP

Ciudadanos llenan las aceras para presenciar y animar el desfile. Foto: Tat Son/VNP

Antes del desfile, la gente ocupa las calles para dar la bienvenida a los tanques y blindados camino al punto de concentración. Foto: Tat Son/VNP

Grandes pantallas instaladas en varios puntos transmiten en directo el desfile para mayor comodidad del público. Foto: Tat Son/VNP

Ciudadanos interactúan con bloques participantes en el desfile. Foto: Tat Son/VNP

Un momento culminante fue el gran desfile militar y cívico, con la participación de alrededor de 30 000 efectivos y contingentes internacionales, que escenificó la fuerza de la gran unidad nacional y mostró los avances recientes de la industria de defensa vietnamita.

El acontecimiento se convirtió en un hito histórico que inspira a Vietnam a seguir avanzando con firmeza hacia una nueva era, con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible y garantizar la felicidad de su pueblo./.



Por VNP/ Tat Son, Hoang Ha, Cong Dat, Thanh Giang y Khanh Long