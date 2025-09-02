80 años de independencia: Vietnam reafirma su anhelo de paz y prosperidad
El 2 de septiembre de 2025, en la Plaza Ba Dinh de Hanói, el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, la Asamblea Nacional, el presidente de la República Socialista de Vietnam, el Gobierno, el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam y el Comité Popular de Hanói celebraron solemnemente el 80º aniversario del triunfo de la Revolución de Agosto (19 de agosto de 1945-19 de agosto de 2025) y de la independencia nacional (2 de septiembre de 1945-2 de septiembre de 2025).
El acto conmemorativo contó con la presencia de los máximos dirigentes del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Frente de la Patria de Vietnam, así como de cientos de miles de ciudadanos de la capital y de todo el país. También asistieron numerosas delegaciones internacionales y comunidades vietnamitas en el exterior, entre ellas altos líderes de Laos, Camboya, Cuba, China, Rusia y Bielorrusia, manifestando la amistad y la solidaridad internacional con Vietnam.
La gran celebración se llevó a cabo en un ambiente solemne y majestuoso, con el encendido de la antorcha, el izado de la bandera nacional, la salva de 21 cañonazos y el discurso del secretario general del Partido, To Lam, quien reafirmó los valores imperecederos de la independencia y la libertad, así como el anhelo de paz y prosperidad del pueblo vietnamita.
Un momento culminante fue el gran desfile militar y cívico, con la participación de alrededor de 30 000 efectivos y contingentes internacionales, que escenificó la fuerza de la gran unidad nacional y mostró los avances recientes de la industria de defensa vietnamita.
El acontecimiento se convirtió en un hito histórico que inspira a Vietnam a seguir avanzando con firmeza hacia una nueva era, con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible y garantizar la felicidad de su pueblo./.
Por VNP/ Tat Son, Hoang Ha, Cong Dat, Thanh Giang y Khanh Long