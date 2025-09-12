80 años de independencia, libertad y felicidad

12/09/2025

La exposición “80 años de independencia, libertad y felicidad” se presentó en Hanói del 28 de agosto al 15 de septiembre, en conmemoración del 80º aniversario del triunfo de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y del Día Nacional (2 de septiembre). No solo fue un acontecimiento de escala nacional, sino también una ocasión para honrar el glorioso camino del pueblo vietnamita y difundir el orgullo y la aspiración de superación del país en la nueva era.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y el primer ministro Pham Minh Chinh, junto con otros dirigentes y exdirigentes del Partido y del Estado participaron en la inauguración de la muestra. FOTO: VNA

En su discurso de inauguración, el primer ministro, Pham Minh Chinh, destacó que los logros de hoy son el resultado de la dirección del Partido, la gestión del Estado y el espíritu de unidad y creatividad del pueblo. La exposición fue considerada una “escuela viva”, que ayuda a las generaciones actuales a comprender con claridad los orígenes, los sacrificios y los logros del país a lo largo de estos 80 años.

El espacio expositivo “95 años de la bandera del partido iluminando el camino”. FOTO: KHANH LONG/VNP

Público recorre el área del Grupo Vingroup. FOTO: KHANH LONG/VNP

Robots en el pabellón del Ministerio de Educación y Formación. FOTO: VNA

Con una superficie de casi 260 000 metros cuadrados, la muestra fue diseñada con un formato abierto y comprendió tres zonas principales: “Camino hacia una nueva era”, “Integración y desarrollo” e “Integración e innovación”. El evento reunió a 34 provincias y ciudades, 28 ministerios y sectores, y más de 230 pabellones empresariales, reflejando de manera integral múltiples ámbitos: industria-tecnología, inversión-comercio, agricultura-zonas rurales, defensa nacional-seguridad, salud-educación, cultura-deportesturismo y transformación digital.

El vicceprimer ministro Bui Thanh Son visita el pabellón de VNA. Foto: VNA