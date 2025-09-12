80 años de independencia, libertad y felicidad
La exposición “80 años de independencia, libertad y felicidad” se presentó en Hanói del 28 de agosto al 15 de septiembre, en conmemoración del 80º aniversario del triunfo de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y del Día Nacional (2 de septiembre). No solo fue un acontecimiento de escala nacional, sino también una ocasión para honrar el glorioso camino del pueblo vietnamita y difundir el orgullo y la aspiración de superación del país en la nueva era.
En su discurso de inauguración, el primer ministro, Pham Minh Chinh, destacó que los logros de hoy son el resultado de la dirección del Partido, la gestión del Estado y el espíritu de unidad y creatividad del pueblo. La exposición fue considerada una “escuela viva”, que ayuda a las generaciones actuales a comprender con claridad los orígenes, los sacrificios y los logros del país a lo largo de estos 80 años.
Con una superficie de casi 260 000 metros cuadrados, la muestra fue diseñada con un formato abierto y comprendió tres zonas principales: “Camino hacia una nueva era”, “Integración y desarrollo” e “Integración e innovación”. El evento reunió a 34 provincias y ciudades, 28 ministerios y sectores, y más de 230 pabellones empresariales, reflejando de manera integral múltiples ámbitos: industria-tecnología, inversión-comercio, agricultura-zonas rurales, defensa nacional-seguridad, salud-educación, cultura-deportesturismo y transformación digital.
Uno de los aspectos más destacados fue la aplicación intensiva de tecnologías modernas, como la realidad virtual, la realidad aumentada y las pantallas táctiles interactivas. Los visitantes no solo observaron, sino que también participaron de forma directa, haciendo que los contenidos resultaran más vívidos y cercanos.
En el marco de la exhibición, se organizaron numerosos foros y seminarios especializados, tales como “Aplicación de la inteligencia artificial en la era digital”. Además, los programas artísticos y los desfiles de moda contribuyeron a crear un espacio cultural y recreativo diverso y atractivo.
La exposición “80 años de independencia, libertad y felicidad”
A través de la conexión entre pasado, presente y futuro, la exposición no solo reafirmó la grandeza del pueblo vietnamita en su trayectoria de ocho décadas preservando y promoviendo los valores de independencia, libertad y felicidad, sino que también confirmó la aspiración de Vietnam de construir un futuro próspero, civilizado y desarrollado ./.
Por: VNP/Ngan Ha, Khanh Long y archivos