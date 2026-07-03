50.º aniversario de Ciudad Ho Chi Minh - La urbe y los recuerdos que perduran

03/07/2026

Tras 50 años del honor de llevar el nombre del líder revolucionario de Vietnam (1976-2026), Ciudad Ho Chi Minh no ha dejado de renovarse y desarrollarse. Entre modernas construcciones y el dinamismo de la vida urbana, numerosos espacios del pasado siguen preservándose como fragmentos de memoria que contribuyen a forjar la identidad y el alma de esta ciudad.

La Escuela Secundaria Nguyen Thi Minh Khai es uno de los centros educativos más antiguos y de arquitectura más emblemática de Ciudad Ho Chi Minh. Su construcción comenzó en 1913 y fue reconocida como Reliquia Arquitectónica y Artística de nivel municipal en 2012. FOTO: TRAN THE PHONG

Los recuerdos de Ciudad Ho Chi Minh no solo permanecen en las páginas de la historia, sino también en calles, callejones y lugares familiares que han acompañado a generaciones de habitantes. En medio de las constantes transformaciones, estos sitios continúan existiendo discretamente como testigos silenciosos del paso del tiempo.

En la calle de Le Loi, el edificio de apartamentos número 26 sigue en pie en pleno centro urbano. Tras su sencilla fachada se abre un patio interior inundado de luz natural, cuyas paredes blancas y antiguos pisos de baldosas evocan la elegancia de una Saigón de décadas pasadas. Muy cerca de allí, la Biblioteca General de Ciencias cuenta una historia diferente. Construida sobre el terreno de la antigua Prisión Central de Saigón, en la cual estuvieron encarcelados numerosos patriotas vietnamitas, hoy se ha convertido en un espacio dedicado al conocimiento, donde el pasado y el presente convergen en una obra de gran valor cultural.

En el pasado, las entradas de viejos edificios de apartamentos eran aprovechadas como pequeñas tiendas y locales de venta. FOTO: TRAN THE PHONG

Vida cotidiana de los habitantes de ambas orillas del río Saigón a comienzos de la primera década de 2000. FOTO: TRAN THE PHONG

La memoria urbana también se manifiesta en los lugares cotidianos de sus habitantes. En la calle de Hai Ba Trung, el mercado Tan Dinh, con casi un siglo de historia, continúa siendo uno de los mercados tradicionales más animados de Ciudad Ho Chi Minh. Más que un lugar de intercambio comercial, conserva rasgos culturales característicos y sigue siendo un atractivo destino para visitantes nacionales y extranjeros.

Fachada de marcado estilo arquitectónico francés del mercado Tan Dinh. FOTO: NGUYEN LUAN/VNP

Ciudad Ho Chi Minh, una metrópoli famosa por sus estrechas calles y callejones donde se pueden degustar platos populares como hu tieu, com tam y bun mam. FOTO: TRAN THE PHONG

Antiguo quiosco de periódicos. FOTO: TRAN THE PHONG

En otro rincón, el café Cheo Leo mantiene viva la tradicional preparación de la bebida mediante un filtro de tela sobre una tetera de barro, práctica cada vez más rara en medio de la modernidad. Su ambiente sencillo y el aroma inconfundible del café transportan a los visitantes a una época en la que la vida transcurría con un ritmo más pausado.

En Thu Duc, la fragua Phuong continúa resonando cada día con el sonido de los martillos. A lo largo de cuatro generaciones, los artesanos han preservado el oficio gracias a la habilidad de sus manos y a los conocimientos transmitidos de padres a hijos. En una era marcada por la mecanización y la automatización, el fuego permanente de la fragua simboliza la perseverancia de los valores tradicionales.

Calle antigua de la urbe a inicios de los 2000. FOTO: TRAN THE PHONG

Con motivo del 50º aniversario de la ciudad que lleva el nombre del Presidente Ho Chi Minh, estos espacios cargados de historia recuerdan que su atractivo no proviene únicamente de los modernos edificios ni del crecimiento económico. Son precisamente los recuerdos conservados a lo largo del tiempo los que han contribuido a moldear la identidad y el espíritu de una urbe que avanza hacia el futuro sin olvidar sus raíces./.

Por: VNP/Nguyen Luan - Fotos: Nguyen Luan/VNP y Tran The Phong