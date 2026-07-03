50.º aniversario de Ciudad Ho Chi Minh - En el muelle de Nha Rong

03/07/2026

A orillas del río Saigón, el muelle de Nha Rong se erige como uno de los lugares históricos más emblemáticos de Vietnam. Hace 115 años, desde este mismo sitio, el joven patriota Nguyen Tat Thanh emprendió su viaje en busca del camino de la salvación nacional, iniciando una travesía que conduciría al pueblo vietnamita hacia la independencia y la libertad.

A orillas del río Saigón, el muelle de Nha Rong se erige como uno de los lugares históricos más emblemáticos de Vietnam. FOTO: GIANG SONG DONG

Desde el puente Khanh Hoi, mientras contemplo el río Saigón resplandeciendo bajo el sol, mi mirada se posa en el muelle de Nha Rong, donde el tiempo parece haberse detenido. Las olas continúan acariciando el embarcadero con la misma persistencia que hace más de un siglo, cuando, el 5 de junio de 1911, el joven Nguyen Tat Thanh, bajo el seudónimo de Nguyen Van Ba, se embarcó en la nave francesa L'Amiral Latouche-Tréville, iniciando así un largo viaje alrededor del mundo en busca de un camino para liberar a su patria.

Desde este muelle, recorrió numerosos continentes en pos de una vía para emancipar a la nación. El viaje no solo transformó la vida de un hombre, sino que también abrió una nueva página en la historia de Vietnam. Por ello, el sitio no es simplemente una obra arquitectónica junto al río, sino también un símbolo del anhelo de independencia y libertad, así como de la voluntad de avanzar hacia el futuro del pueblo vietnamita.

Hoy en día, el muelle de Nha Rong alberga la filial del Museo Ho Chi Minh en la urbe que lleva el nombre del prócer. FOTO: THONG HAI/VNP

Turistas extranjeros visitan el Museo Ho Chi Minh. FOTO: THONG HAI/VNP

Hoy en día, el muelle de Nha Rong alberga la filial del Museo Ho Chi Minh en la urbe que lleva el nombre del prócer. En su interior se encuentra un sistema expositivo permanente, compuesto por nueve secciones temáticas dedicadas a presentar la vida y la trayectoria del Presidente Ho Chi Minh. La institución conserva actualmente más de 23 000 documentos y objetos, entre ellos más de 4 000 piezas originales y numerosas colecciones de gran valor histórico.

Siguiendo el flujo de visitantes, escucho atentamente las historias relatadas por los jóvenes guías del museo. Cada objeto, cada fotografía y cada documento contribuyen a reconstruir el recorrido de búsqueda de la independencia nacional, las actividades revolucionarias y las enormes contribuciones del Presidente Ho Chi Minh al pueblo vietnamita.

El secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y su esposa, Naly Sisoulith, junto con la delegación de alto nivel del Partido y del Estado de Laos, visitan el Museo Ho Chi Minh. FOTO: XUAN KHU/VNA

Jóvenes vietnamitas residentes en el extranjero participan en una ofrenda de incienso en homenaje al Presidente Ho Chi Minh en el muelle de Nha Rong.FOTO: XUAN KHU/VNA

Con el fin de acercar la historia al público, en los últimos años el centro ha impulsado activamente la aplicación de tecnologías digitales y la transformación digital. En 2024, puso en marcha un proyecto de digitalización de sus espacios expositivos mediante recursos provenientes de la colaboración social, permitiendo que el público pueda acceder a los objetos y documentos de manera remota. Hasta la fecha, más de 15 600 documentos y piezas museísticas, así como cerca de 2 900 títulos de libros sobre el Presidente Ho Chi Minh, han sido digitalizados, contribuyendo a preservar y difundir el valor de este patrimonio entre el público nacional e internacional.

El programa especial de televisión, transmitido en directo, "Ho Chi Minh: Brillo de la voluntad de Vietnam", organizado por la Televisión de Vietnam (VTV), con motivo del 130.º aniversario del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890 - 19 de mayo de 2020), se llevó a cabo en el muelle de Nha Rong. FOTO: PHAN THANH VU/VNA

Además de ser un atractivo histórico, el muelle de Nha Rong desempeña un importante papel educativo en Ciudad Ho Chi Minh. Aquí se organizan regularmente actividades de formación cívica, programas de educación histórica, ceremonias de ingreso al Partido y a la Unión de Jóvenes Comunistas, actos conmemorativos dedicados al Presidente Ho Chi Minh y diversas actividades de reconocimiento y gratitud, contribuyendo a fomentar entre los jóvenes el amor por su tierra natal.

Al abandonar el muelle, vuelvo la vista hacia el río Saigón, que sigue fluyendo silenciosamente hacia el mar abierto. Más de un siglo ha transcurrido desde que el joven Nguyen Tat Thanh partió en busca de un camino para salvar a su patria, pero este lugar conserva intacto el valor de un testimonio histórico excepcional. En medio de una metrópoli dinámica y moderna, el muelle permanece como un ancla de la memoria, recordando el viaje que cambió el destino de la nación vietnamita./.

Por VNP/Thong Hai - Fotos: Thong Hai/VNP, Giang Son Dong y archivo

