500 días y noches para traerlos de vuelta

19/07/2026

La Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires de guerra, lanzada con vistas al 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio de 1947 - 27 de julio de 2027), constituye una profunda expresión de la gratitud del pueblo vietnamita hacia quienes entregaron su vida por la independencia nacional y, al mismo tiempo, reavive la esperanza a miles de familias que aún esperan reencontrarse con sus seres queridos.

La mañana del 15 de junio de 2026, en Ciudad Ho Chi Minh, el Comité Directivo 515 de la ciudad para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires inició las labores de prospección e investigación de las fosas comunes de combatientes caídos en el Parque Cultural Le Thi Rieng, barrio de Hoa Hung (antiguo Cementerio Do Thanh). Foto: Xuan Khu/VNA

Aunque la guerra quedó atrás hace ya décadas, sus heridas permanecen abiertas. Cerca de 1,2 millones de hijos e hijas de Vietnam sacrificaron su vida por la independencia, la libertad y la reunificación del país. Sin embargo, alrededor de 175 000 mártires continúan desaparecidos y unos 300 000 restos recuperados aún no han podido ser identificados.

El Mando Militar de la provincia de Tuyen Quang realiza la búsqueda y recuperación de restos de mártires en la cota A5 (aldea de Giang Nam), donde también se hallaron numerosos objetos personales. Foto: Hoang Hieu/VNA

El Mando Militar de la provincia de Tuyen Quang realiza la búsqueda y recuperación de restos de mártires en la cota 685 (aldea Nam Ngat). Foto: Hoang Hieu/VNA

Con el paso del tiempo, las tareas de búsqueda y recuperación se vuelven cada vez más complejas. Muchos escenarios de combate han cambiado profundamente, mientras que las huellas documentales y los testimonios de quienes vivieron la guerra se reducen con los años.

Ante esta realidad, el Gobierno vietnamita puso en marcha la Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, que se desarrolla del 15 de marzo de 2026 al 27 de julio de 2027. Se trata de la mayor movilización realizada hasta la fecha, con la participación de numerosos equipos especializados desplegados tanto en Vietnam como en Laos y Camboya.

Tras poco más de cuatro meses de implementación, las fuerzas encargadas de la misión han logrado recuperar cerca de 1 400 restos de mártires, incluidos centenares localizados en Vietnam, Laos y Camboya.



Uno de los hallazgos más significativos fue el descubrimiento de una fosa común con los restos de 69 mártires en el parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh. Junto a los restos fueron encontrados numerosos objetos personales que actualmente están siendo analizados como parte del proceso de verificación e identificación.

La mañana del 6 de julio de 2026, el primer ministro Le Minh Hung asistió a la ceremonia de inicio de las labores de búsqueda y recuperación de restos de mártires en el Parque Le Thi Rieng, barrio de Hoa Hung, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Duong Giang/VNA

Paralelamente, Vietnam continúa acelerando la toma y el análisis de muestras de ADN para devolver la identidad a quienes aún permanecen sin nombre. Hasta la fecha, se han obtenido muestras de 52 717 sepulturas de mártires, de las cuales 37 513 reunían las condiciones necesarias para el análisis, lo que representa el 71,16 % del total, mientras que 15 204 no pudieron ser muestreadas por razones técnicas.

Ceremonia conmemorativa en homenaje de los restos de 159 mártires en la provincia de Tay Ninh. Foto: Minh Phu/VNA

La mañana del 6 de julio de 2026, el primer ministro Le Minh Hung asistió a la ceremonia de inicio de las labores de búsqueda y recuperación de restos de mártires en el Parque Le Thi Rieng, barrio de Hoa Hung, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Duong Giang/VNA

La provincia de Quang Tri, en coordinación con las provincias laosianas de Savannakhet y Khammouane, organiza la ceremonia de entrega y repatriación de los restos de 28 soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Laos. Foto: VNA

Asimismo, las autoridades locales han transferido 15 729 muestras óseas para su conservación. De ellas, el Instituto Militar de Medicina Forense ha recibido 9 087 muestras procedentes de 15 de las 17 provincias y ciudades participantes, y ya ha realizado análisis genéticos de 124 muestras.

La mañana del 14 de junio de 2026, en el Parque Cultural Le Thi Rieng, barrio de Hoa Hung, Ciudad Ho Chi Minh, la Sangha Budista de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh celebró una gran ceremonia conmemorativa y de oración en honor de los héroes y mártires, combatientes y patriotas caídos durante la Ofensiva General del Tet de 1968 (Mau Than), enterrados antiguamente en el Cementerio Do Thanh. Foto: Xuan Khu/VNA

La noche del 21 de diciembre de 2025, en el Cementerio de Mártires Colina 82 (comuna de Tan Bien, provincia de Tay Ninh), las autoridades, las fuerzas armadas y la población de la provincia celebraron una ceremonia conmemorativa en honor de los restos de 159 mártires. Foto: Minh Phu/VNA

Ceremonia de homenaje a los héroes y mártires en el Parque Cultural Le Thi Rieng, barrio de Hoa Hung, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Xuan Khu/VNA

Con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio de 1947 - 27 de julio de 2026), numerosos veteranos procedentes de todo el país regresan al Cementerio Nacional de Mártires de Vi Xuyen (Tuyen Quang) para ofrecer incienso y flores en memoria de los héroes y mártires. Foto: Minh Tam/VNA

Más que una operación de búsqueda, la Campaña de 500 días y noches representa una de las expresiones más conmovedoras de la tradición vietnamita de gratitud hacia quienes sacrificaron su vida por la patria.



Porque cada resto recuperado significa el regreso de un héroe a su hogar. Cada nombre que vuelve a inscribirse en una lápida pone fin a décadas de incertidumbre para una familia y ayuda a sanar, poco a poco, una de las heridas más profundas que dejó la guerra./.



Por VNP/Thanh Hoa - Fotos: VNA

