“50 Spaces: Hanói - Hue - Saigón”: una evocación de los territorios de la memoria
Recientemente, en la Calle del Libro Nguyen Van Binh, en Ciudad Ho Chi Minh, se celebró la exposición “50 Spaces: Hanói - Hue - Saigón”, una colección de bocetos arquitectónicos acompañados de textos breves y emotivos sobre 50 obras emblemáticas de distintas épocas en Hanói, Hue y Saigón - Ciudad Ho Chi Minh.
La muestra reúne apuntes visuales realizados por 16 pintores con el propósito de conservar las emociones y recuerdos ligados a espacios arquitectónicos, símbolos culturales e hitos históricos de las ciudades que han recorrido. Un rasgo singular de la exposición es que la mayoría de los participantes son arquitectos, por lo que las obras no solo reproducen los edificios, sino que también reflejan un análisis formal y espacial propio de la mirada profesional de la arquitectura.
La exposición “50 Spaces: Hanói - Hue - Saigón” propone al público un itinerario cultural particular, permitiéndole redescubrir lugares icónicos como el Puente Long Bien, el mercado Dong Xuan, el mercado Dong Ba, Phu Van Lau, el Puente Truong Tien, la Catedral de Notre Dame y la Oficina Central de Correos de Saigón.
El arquitecto y pintor Bui Hoang Bao, uno de los participantes de la muestra, compartió: “Formamos parte de un colectivo dedicado al dibujo de patrimonio y buscamos contribuir a la preservación de la memoria arquitectónica urbana a través de bocetos de edificios históricos. Nuestro grupo organiza regularmente jornadas de dibujo al aire libre en sitios patrimoniales. Esta exposición forma parte del proyecto editorial impulsado por el arquitecto Nguyen Tap, cuyo seudónimo periodístico es Lam Yen”.
Durante el evento, el autor Lam Yen explicó que, tras las campañas de apoyo a personas con discapacidad visual durante y después de la pandemia de COVID-19, el restaurante solidario Nu Cuoi 2.000 dong (Fundación Bong Sen) continúa recibiendo llamadas y mensajes de asociaciones de personas ciegas de Ciudad Ho Chi Minh. Las necesidades de ayuda siguen siendo considerables, mientras que los recursos financieros son limitados. A partir de esta realidad, la exposición busca crear un puente profundamente humano, donde el arte no solo ofrezca valor estético, sino que también se convierta en un acto concreto de solidaridad.
Más que una simple exposición artística, “50 Spaces: Hanói - Hue - Ciudad Ho Chi Minh” propone una nueva manera de conservar y narrar la historia urbana mediante el lenguaje pictórico. El proyecto contribuye así a conectar a la comunidad creativa, sensibilizar sobre el valor arquitectónico y cultural, y difundir un espíritu de empatía y compromiso social./.
Por: Thong Hai/VNP