“50 Spaces: Hanói - Hue - Saigón”: una evocación de los territorios de la memoria

25/05/2026

Recientemente, en la Calle del Libro Nguyen Van Binh, en Ciudad Ho Chi Minh, se celebró la exposición “50 Spaces: Hanói - Hue - Saigón”, una colección de bocetos arquitectónicos acompañados de textos breves y emotivos sobre 50 obras emblemáticas de distintas épocas en Hanói, Hue y Saigón - Ciudad Ho Chi Minh.

La exposición “50 Spaces: Hanói - Hue - Saigón” se celebra en la Calle del Libro Nguyen Van Binh, en Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Thong Hai/VNP

La muestra reúne apuntes visuales realizados por 16 pintores con el propósito de conservar las emociones y recuerdos ligados a espacios arquitectónicos, símbolos culturales e hitos históricos de las ciudades que han recorrido. Un rasgo singular de la exposición es que la mayoría de los participantes son arquitectos, por lo que las obras no solo reproducen los edificios, sino que también reflejan un análisis formal y espacial propio de la mirada profesional de la arquitectura.

Los autores comparten el proceso de realización de la exposición “50 Spaces: Hanói - Hue – Saigón”. Foto: Thong Hai/VNP

La exposición “50 Spaces: Hanói - Hue - Saigón” propone al público un itinerario cultural particular, permitiéndole redescubrir lugares icónicos como el Puente Long Bien, el mercado Dong Xuan, el mercado Dong Ba, Phu Van Lau, el Puente Truong Tien, la Catedral de Notre Dame y la Oficina Central de Correos de Saigón.

Obra: “Estación de Hue” – Autor: Bui Hoang Bao. Foto: Thong Hai/VNP