World Vision ກັບຂໍ້ລິເລີ່ມໂພຊະນາການທີ່ພຽງພໍ

World Vision ກັບຂໍ້ລິເລີ່ມໂພຊະນາການທີ່ພຽງພໍ

ບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດຈາກໂຄງການເຕັກນິກ“ການດໍາລົງຊີວິດແບບຍືນຍົງ”. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP

ມີໜ້າຢູ່​ ຫວຽດນາມ ແຕ່​ປີ 1988, ອົງການ ມູນນິທິ ສຸພານິມິດ (World Vision International) ​ໄດ້​ປະກອບສ່ວນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ເພື່ອ​ສະໜັບສະໜູນ​ລັດຖະບານ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຊຸກຍູ້ ​ແລະ ຮັບປະກັນ​ສະຫວັດດີ​ການ​ເດັກ. ປີ 2024, ອົງການ ມູນນິທິ ສຸພານິ ມິດ​ ໄດ້ມີການສົມທົບ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການແຫ່ງ​ຊາດ​ ຜັນຂະຫຍາຍ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່​ມກ່ຽວ​ກັບ​ໂພຊະນາ​ການທີ່​ພຽງພໍ, ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ດ້ານ​ສະຕິ​ປັນຍາ, ຮ່າງກາຍ ​ແລະ ຈິດ​ວິນ​ຍານ​​ຂອງເດັກນ້ອຍ​ຫວຽດນາມ ຢ່າງຮັດກຸມ.

ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ຫວຽດນາມ ບັນລຸ​ໄດ້​ຜົນງານ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ໃນ​ບັນດາ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ອັດຕາ​ເດັກນ້ອຍ​ຂາດ​ສານ​ອາຫານ, ຈາກ 29,3% (ປີ 2010) ລົງ​ເຫຼືອ 19,6% (ປີ 2020). ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ຫວຽດນາມ ຍັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ດ້ານ​ໂພຊະນາ​ການ​ຂອງເດັກ​ເປັນສອງ​ເທົ່າ, ​ນັ້ນແມ່ນ​ອັດຕາ​ການ​ຂາດ​ສານ​ອາຫານ​ຂອງ​ເດັກ​ຢູ່​ເຂດ​ພູດ​ອຍ,ເຂດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ​ຍັງ​ຢູ່ໃນລະດັບສູງ (​ເຂດ​ໄຕງວຽນແລະເຂດ​ພູດ​ອຍ​ພາກເໜືອ ຕາມລໍາດັບ29,8% ​ແລະ 27,1%), ເດັກນໍ້າໜັກເກີນ ແລະໂລກອ້ວນໃນເດັກອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ຢູ່ຕົວເມືອງແລະຊົນນະບົດ, ການຂາດສານອາຫານໃນຫຼາຍເຂດຢູ່ທົ່ວປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຍິ່ງຂຶ້ນ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຄົວເຮືອນ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງສະພາບໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ.

ພາບລວມ ຂອງກອງປະຊຸມປຸກລະດົມ ຂໍ້ລິເລີ່ມ ໂພຊະນາການທີ່ພຽງພໍຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP

ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານໂພຊະນາການທີ່ພຽງພໍຂອງອົງການມູນິທິສຸພານິມິດ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ມີທາດບໍາລຸງຢ່າງພຽງພໍ ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ມີສຸຂະພາບດີ, ຫຼຸດຜ່ອນພາລະຂອງພະຍາດ, ປັບປຸງຄວາມສູງ, ກໍາລັງກາຍ ແລະສະຕິປັນຍາຂອງຊາວຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ.



ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊອກ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ສິ​ກໍາ​ທີ່​ວາງ​ສະ​ແດງ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP

ທ່ານ DosebaTuaSinay, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ World Vision International ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອການປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງບັນດາອົງການສາກົນ, ຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ, ວິສາຫະກິດ ວາງແຜນ ແລະ ແບ່ງປັນ ຊັບພະຍາກອນຢ່າງເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານໂພຊະນາການທີ່ຈຳເປັນ. ພວກ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ ຈາກການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ຢຸດຕິ​ການ​ຂາດ​ສານ​ອາຫານ​ຂອງເດັກ​ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ສ້າງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ແງ່​ດີ, ຮັບປະກັນ​ໃຫ້​ເດັກ​ທຸກ​ຄົນ​ສາມາດ​ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ.

ບົດ​ລາຍ​ງານ ສານ​ຈາກ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ເດັກຂອງ ຫຼີອາຝູ ແລະ ຫງວຽນ​ເລ​ແທງ​ເຟືອງ. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP

ນັກຮ້ອງ ຕ້າກວາງຖັ໋ງ ​ແລະ ​ເດັກນ້ອຍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ບົດ​ເພງ​ຂອງ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ດ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP

ບັນດາກິດຈະກຳຫຼັກຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານໂພຊະນາການທີ່ພຽງພໍປະກອບມີ: ປັບປຸງ ແລະ ເສີມສ້າງແຫຼ່ງອາຫານທີ່ມີທາດບຳລຸງ ແລະ ສຸຂະພາບດີໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວທີ່ມີເດັກນ້ອຍ; ປັບປຸງການປະຕິບັດການດູແລດ້ານໂພຊະນາການສໍາລັບຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາສື່ມວນຊົນສັງຄົມແລະການປຶກສາຫາລືຊຸມຊົນ; ຈັດຕັ້ງບັນດາເວທີປາໄສແບ່ງປັນການປະຕິບັດທີ່ດີ, ບົດຮຽນ, ຫຼັກຖານ, ຂໍ້ສະເໜີແນະເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານໂພຊະນາການ; ລະດົມ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ​ແລະ ການ​ປະກອບສ່ວນ​ດ້ານ​ຊັບພະຍາກອນ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ບັນດາ​ຜູ້​ອຸປະຖຳ, ບັນດາ​ອົງການ​ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດຖະບານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແລະ ສາກົນ, ບັນດາອົງການ​ສາກົນ, ປະຊາ​ຄົມ ​ແລະ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ​ໃນ​ການ​ແກ້ໄຂ​ບັນດາ​ຂົງ​ເຂດ​ບຸລິມະສິດ​ຂອງ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່​ມ.

ອົງການ World Vision Internationalປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖາບັນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງນາມໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມໂພຊະນາການທີ່ພຽງພໍ-ENOUGH ໄລຍະ 2024-2026. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP

ບັນດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜັນຂະຫຍາຍ ຢູ່​ບັນດາ​ແຂວງ​ຄື: ດ້ຽນບຽນ, ຫາຍ​ຟ່ອງ, ແທງ​ຮວາ, ກວາງ​ຈີ້, ດ່າໜັງ, ກວາງ​ນາມ, ກວາງ​ຫງາຍ, ດັກ​ນົງ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ມີເດັກນ້ອຍປະມານ 200.000 ຄົນຢູ່ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກໂຄງການນີ້.

 


ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ດ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜັນຂະ ຫຍາຍ​ຢູ່​ຫວຽດ​ນາມ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໝາຍ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ, ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ອັນ​ສົດ​ໃສ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຫວຽດ​ນາມ.

ບົດ: VNP/ບິກເວິນ - ພາບ: ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ


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