Vinpearl ນາມໂຮ້ຍອານ - ແດນສະຫວັນ ແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ພາກກາງ ຫວຽດນາມ
Vinpearl ນາມໂຮ້ຍອານ ຫ່າງຈາກຄຸ້ມເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ ປະມານ 15ກິໂລແມັດ, ແມ່ນແດນສະຫວັນ ແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວ ພັກຜ່ອນ-ບັນເທີງ ມີສີສັນວັດທະນະທຳ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຕາມຮູບແບບ “ທັງໝົດໃນໜຶ່ງດຽວ” ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ໜ້າຫຼົງ ໄຫຼ ແລະ ກຳລັງລໍຖ້າ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ທຸກຄວາມ ຮູ້ສຶກ ໃນການເດີນທາງ ກັບຄືນສູ່ ເຂດພາກກາງ ໃນໄລຍະ “ຫຼັງ ການລະບາດ”.
1. ກ່ອນອື່ນຕ້ອງກ່າວເຖິງ ເຂດພັກຜ່ອນ ເພື່ອສຸຂະພາບ ລະດັບ 5 ດາວ Vinpearl Resort & Golf ນາມໂຮ້ຍອານ ຕັ້ງຢູ່ ແຄມ ຝັ່ງທະ ເລ ບິ່ງມິງ ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ສາຍລົມພັດຕະຫຼອດເວລາ. ດ້ວຍຮູບຊົງ ຂອງໃບເຮືອສະເພົາ ມີສີສັນ ເມດິເຕີເຣນຽນ, ເຂດພັກຜ່ອນ ເພື່ອສຸຂະພາບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາກຸ່ມທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພັກ ຜ່ອນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ປະທັບໃຈ ຂອງ Vinpearl ຢູ່ ນາມໂຮ້ຍ ອານ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈະໄດ້ ພັກຜ່ອນ ຢູ່ໃນເຮືອນວິນລາ ຫັນໜ້າສູ່ ທະເລ ທີ່ສວຍງາມ ທ່າມກາງບັນຍາກາດສ່ວນຕົວ ເພື່ອ ສາມາດ ເຈືອຈານເຂົ້າກັບ ທຳມະຊາດ ຂອງ ທະເລ ແລະ ອາບນໍ້າຢູ່ ສະລອຍນໍ້າ ຮູບຫອຍກີ້ ກວ້າງ 2.300 ແມັດ ແກ່ຍາວໄປຫາ ຫາດ ຊາຍຂາວ ແລະ ເພີດເພີນ ໄປກັບບັນດາລາຍການອາຫານທີ່ແຊບໆ ສະເພາະ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຄອ໋ກເທນ ຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ເຮັດໂດຍ ຜູ້ ປຸງແຕ່ງຊັ້ນນໍາ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ຜູ້ມັກຫຼິ້ນກິລາ ຕີກ໊ອຟ ຈະບໍ່ພາດໂອກາດ ປະລອງກຳລັງຢູ່ ສະໜາມກ໊ອຟ 18 ຂຸມ ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງບັນດາ ດອນຊາຍ ທີ່ຄົດລ້ຽວ ສວຍງາມ ມີຄວາມສູງແຕກຕ່າງກັນແຕ່ 4-11 ແມັດ.
2. ຂ້າງ Vinpearl Resort & Golf ນາມໂຮ້ຍອານ ແມ່ນກຸ່ມ ສະ ຖານທີ່ບັນເທີງ VinWonders ນາມໂຮ້ຍອານ- ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ທີ່ເໝາະສຳລັບ ທຸກເພດທຸກໄວ. ນີ້ເປັນສະຖານທີ່ບັນເທີງ ແລະ ຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງ ລະດັບຊັ້ນນຳ ມີເນື້ອທີ່ກວ່າ 63.000 ມ2, ແບ່ງ ອອກເປັນ 6 ເຂດປະກອບມີ: ເຂດທ່າເຮືອ, ເຂດ river safari, ເຂດ ສວນນ້ຳ ສາທາລະນະ, ເຂດເກາະວັດທະນະທຳ ພື້ນເມືອງ, ເຂດ ເກມ ຜະຈົນໄພ ຢູ່ກາງແຈ້ງ ແລະ ເຂດຫຼິ້ນເກມ ຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈະໄດ້ຄົ້ນພົບບັນຍາກາດ ກັບສະຖາປັດຕະຍະກຳ ທີ່ເຂັ້ມຄົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ, ຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງ ແລະ ເຮັດເຄື່ອງຫັດຖະກຳ ທີ່ສວຍງາມດ້ວຍຕົນເອງ, ຮັບປະທານ ບັນດາ ລາຍການອາຫານທີ່ແຊບໆ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຊົມລາຍການສະແດງ ສິິລະປະ, ສຳຜັດກັບບັນດາການຫຼິ້ນໃນສວນນໍ້າສາທາລະນະ ຫຼື ໃນໂລກ ຂອງຮູບເງົາທີ່ໂຮງ ສີເນມາ 4D ແລະ ການຫຼິ້ນເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ...
3. ຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນພື້ນທີ່ ຂອງ Vinpearl Resort & Golf ນາມ ໂຮ້ຍອານ ຍັງມີເຂດ River Safari - ສວນສາທາລະນະ ເບິ່ງແຍງ, ອະນຸລັກຮັກສາສັດເຄິ່ງທຳມະຊາດ ເທິງແມ່ນຳ້ ແຫ່ງທຳອິດ ແລະ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຫວຽດນາມ. ບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄປ ອາຟຣິກກາ ຫຼື ດິນແດນຫ່າງໄກ, ຢູ່ທີ່ River Safari, ນັກ ທ່ອງທ່ຽວສາມາດ ຂີ່່ເຮືອ ຢູ່ເທິງແມ່ນ້ໍາ Amazon ຈໍາລອງ ເພື່ອຊົມ ທິວທັດ, ໄດ້ເຫັນກັບຕາ ຄວາມງາມ ຂອງນົກ ແລະ ສັດທີ່ມີຄ່າຫາ ຍາກຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ຫ່ານຟ້າ, ຟຣາມິງໂກ, ຊ້າງ, ສິງໂຕ, ໝີມ້າ, ເສືອ Bengal ແລະ ອື່ນໆ...
ເພື່ອປັບຕົວ ເຂົ້າກັບຂະບວນການ ເປີດການທ່ອງທ່ຽວຮອບດ້ານ, VinWonderrs ນາມໂຮ້ຍອານ ໄດ້ເປີດລາຍການໂປຣແກມ ປະສົບ 3 ໃນ 1 “ຄືນແຫ່ງການຫວນກັບ” ສົມທົບກັບການສະແດງ ວັດທະນະ ທຳ ພື້ນເມືອງ, ການແລກປ່ຽນອາຫານ ຢູ່ຕະຫຼາດຊົນນະບົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, Vinpearl ຍັງຈະຊຸກຍູ້ໂຄງການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືການບິນ ເພື່ອສ້າງພັນທະມິດ “ຣີສອດ-ການບິນ-ບໍລິການ-ທ່ອງທ່ຽວ” ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຕອບສະໜອງ ບັນດາຖ້ຽວບິນເຕັມເວລາ ແລະ ຖ້ຽວບິນ ການຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳນັກທ່ອງທ່ຽວໄປເຖິງ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ແນໃສ່ ສຳ ຜັດກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການບໍລິການຊັ້ນສູງ ຄົບວົງຈອນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.
ບົດ: ແທງຮ່ວາ - ພາບ: ແທງຮ່ວາ, ຮ່ວາງຮ່າ, ເຕິດເຊີນ, ເອກະສານ ຂອງ Vinpearl - ເຕັກນິກກະຣາຟິກ: ຈາງຍູງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ