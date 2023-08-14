Vinapharma: ກ້າວໄປສູ່ມາດຕະຖານ Halal
ກັບຄືນ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມສົ່ງເສີມການຄ້າຢູ່ຕະຫຼາດ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣດ (UAE) ເມື່ອເດືອນ ກຸມ ພາ 2020, ວຽກທຳອິດທີ່ ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຢ໊ຽມຮັ່ງ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ກຸ່ມບໍລິສັດ Vinapharma ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ແມ່ນສ້າງຜະລິດຕະພັນ Green Beauty ຕາມມາດຕະຖານ Halal ແລະ ທາງບໍລິສັດໄດ້ວາງແຜນ ທີ່ຈະສົ່ງອອກໄປຕະຫຼາດ ຕາເວັນອອກກາງ.
ທ່ານນາງ ຮັ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ Halal ມີມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດໃນໂລກ, ສູງກວ່າມາດຕະຖານ FDA ຂອງ ສ ອາເມລິກາ. ຊາວ ມຸດສະລິມ ໄດ້ກໍານົດ ມາດຕະຖານນີ້ ເພື່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ ແລະ ບໍລິສຸດທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອຜະລິດຕະພັນໃດໜຶ່ງ ໄດ້ມາດຕະຖານນີ້ ແລະ ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງ, ຜະ ລິດຕະພັນ ດັ່ງກ່າວ ຈະເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເຊັ່ນ: ເອີຣົບ, ສ ອາເມລິກາ ແລະ ສົ່ງອອກໄປທົ່ວໂລກ.
ຜັກຊີຊ້າງ ມີຄວາມສູງປະມານ 1 ມ, ນ້ຳໜັກເຖິງ 1.9-3 ກິໂລກຣາມ/ຕົ້ນ, ... ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນປູກຢ່າງສຳເລັດຜົນຢູ່ຟາມເຕັກໂນໂລຢີສູງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Vinapharma. ພາບ: ເອກະສານຂອງ vinaphama
ເພາະສະນັ້ນ, Halal ແມ່ນມາດຕະຖານ ທັງໝົດ ຂອງ ວິວັດ ການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນ, ໂດຍສະເພາະ ມັນແມ່ນມາດຕະ ຖານ ແຕ່ພື້ນທີ່ປູກເຖິງໂຮງງານ. ຕົວຢ່າງ: ດ້ວຍມາດຕະຖານ ຟາມ, ຕ້ອງຕອບສະໜອງມາດຕະຖານ Global GAP, Organic ແລະ ອື່ນໆ... ກັບໂຮງງານ, ບັນລຸການຢັ້ງຢືນ GMP, ISO, HACCP ແລະ ອື່ນໆ.
Vinapharma Group ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍບັນດາຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຫວ່າງມໍ່ໆ ມານີ້, ແນວພັນຜັກຊີຊ້າງ ທີ່ມີຄວາມສູງປະມານ 1 ມ, ມີນ້ຳໜັກ 1,9-3 ກິໂລກຣາມຕໍ່ຕົ້ນ... ໄດ້ຮັບການປູກຢ່າງສຳເລັດຜົນຢູ່ ຟາມ ເຕັກໂນໂລຊີສູງ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Vinapharma Group. ທ່ານ ຟ້າມ ກວາງເຈື່ອງ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ກຸ່ມບໍລິສັດ Vinapharma Group ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້ານໍ້າມັນ ຜັກຊີຊ້າງ Green Beauty ພາຍ ຫຼັງບັນດາຜະລິດຕະພັນປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຮູບແບບ ຂອງເຂົ້າເໝົ້າ, ຊາຜັກ...
ທ່ານ ເຈື່ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ດ້ວຍຮູບແບບເຮືອນແກ້ວ ເຕັກໂນໂລຊີ ອິດສະຣາແອນ, ມາດຕະຖານ GlobalGAP, ພືດຖືກປູກໃນສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ໝັ້ນຄົງ, ຫົດນ້ຳແບບອັດຕະໂນມັດ 12 ເທື່ອຕໍ່ມື້, ດູແລດ້ວຍຝຸ່ນຈຸລະພາກ… ດ້ວຍໝາກຜົນໃນປັດຈຸບັນ, ກຸ່ມບໍລິສັດ Vinapharma Groupຢືນຢັນ ເປັນຜູ້ບຸກເບີກນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ອິດສະຣາແອນ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ ຂອງ ຜັກຊີຊ້າງ”.
ປັດຈຸບັນ Vinapharma Group ໄດ້ບັນລຸມາດຖານ ຂອງ ເຂດ ປູກຜັກປອດສານພິດ ສຳລັບແນວພັນ ຜັກຊີຊ້າງ ແລະ ມາດຕະ ຖານໂຮງງານ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດນໍ້າມັນ ຜັນຊີຊ້າງ Green Beauty ໃນຮູບແບບເຂົ້າເໝົ້າ, ຊາຜັກ... ຕາມນັ້ນ, Vinapharma Group ໄດ້ສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນປະເພດຜະລິດຕະພັນຜັກ, ໝາກໄມ້ ທີ່ລະລາຍ, ເພາະວ່າ ນີ້ແມ່ນສາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມ ກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ນິໄສຂອງ ຊາວ ມຸດສະລິມ ທ່ີພວກເຂົາບໍ່ມັກກິນຜັກ ສີຂຽວໂດຍກົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜັກທີ່ລະ ລາຍ ໄດ້ຖືກປະເມີນວ່າ ເປັນສາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ສະຫຼາດ, ແກ້ໄຂວິທີການບໍລິໂພກຂອງຊາວ ມຸດສະລິມ ໄດ້.
ປັດຈຸບັນ, ເຕັກໂນໂລຊີ ການຜະລິດ ຂອງ ສາຍຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີ ສະເພາະທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດ Vinapharma ຊຶ່ງສັ່ງໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ອິດສະຣາແອນ. ບໍລິສັດ ກໍາລັງລໍຖ້າ ໜ່ວຍງານປະເມີນລາຄາຕາມ ມາດຕະຖານ Halal ສໍາລັບສາຍຜະລິດຕະພັນນີ້ ກ່ອນຈະສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງ.
ຄຽງຄູ່ກັບບັນດາສາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຜົນສຳເລັດ ຂອງ ການສ້າງຜະລິດຕະພັນຜັກຊີຊ້າງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງການນຳ ພາຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Vinapharma Group, ການເບິ່ງແຍງຄຸນນະພາບ, ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະ ມີການປ່ຽນແປ່ງໃໝ່ ຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ເໜືອສິ່ງອື່ນໃດ, ບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເຮັດໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ ຫວຽດນາມ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນ ທິຢ໊ຽມຮັ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວິສາຫະກິດ ມຸ່ງສູ່ເປົ້າໝາຍແມ່ນບັນລຸໄດ້ບັນດາມາດຕະການຢັ້ງຢືນ Halal ເພື່ອແນໃສ່ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄປຍັງຕະຫຼາດ ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ກຸ່ມຕະຫຼາດ Halal.