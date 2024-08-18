Red Pine ກັບຂະແໜງສົ່ງອອກ ໝາກນອດ ໄຕງວຽນ
Red Pine ແມ່ນວິສາຫະກິດ ນໍາໜ້າໃນການລົງທຶນເຂົ້າໃນຂົງເຂດຜະລິດເບ້ຍໄມ້ຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຕະຫຼາດ ໄຕງວຽນ ດ້ວຍມີທ່າແຮງສົ່ງອອກທີ່ອຸດົມສົມບູນ.
ເຖິງວ່າ ຈະຕາມຫຼັງ, ແຕ່ການສົ່ງອອກໝາກນອດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງ ໂລກ, ຮອງພຽງແຕ່ປະເທດ ບຣາຊິນ, ເປຣູ, ເອກວາດໍ. ຕະຫຼາດຕົ້ນຕໍແມ່ນ EU, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ ເກົາຫຼີ, ສປ ຈີນ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ.
ເພາະສະນັ້ນ, ເນື້ອທີ່ປູກໝາກນອດ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຕໍ່ນື່ອງ, ພິເສດແມ່ນຢູ່ບັນດາແຂວງ ໄຕງວຽນ. ປັດຈຸບັນ, ທົ່ວປະເທດມີເນື້ອທີ່ປູກໝາກນອດ 9,5 ພັນເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດເກືອບ 190.000 ໂຕນ ແລະ ຢູ່ໃນກຸ່ມໝາກໄມ້ 18 ປະເພດ ທີ່ມີຜົນຜະລິດກວ່າ 100.000 ໂຕນຕໍ່ປີ, ຜົນກຳໄລຕໍ່ເຮັກຕາໜຶ່ງ ປູກໝາກນອດ ອາດຈະສູງເຖິງ 350-400 ລ້ານດົ່ງ.
ເນື້ອທີ່ປູກໝາກນອດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ໃນບັນ ດາແຂວງ ໄຕງວຽນ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ປະມານ 8,2 ພັນເຮັກຕາ. ແຂວງ ຢາລາຍ ຖືວ່າ ແມ່ນເມືອງຫຼວງ ຂອງ ຕົ້ນໝາກນອດ ດ້ວຍເນື້ອທີ່ປະ ມານ 4,5 ພັນເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍປະມານ 20.000 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນນຳໜ້າໃນການດຶງດູດ ແລະ ເຕົ້າໂຮມ ບັນດາວິສາຫະກິດ ລົງທຶນຜະລິດເບ້ຍ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ບໍລິໂພກ ໝາກນອດ.
ສ່ວນແຂວງ ຢາລາຍ, ນີ້ແມ່ນເຂດທີ່ມີສະພາບອາກາດເອື້ອອຳ ນວຍ, ເນື້ອທີ່ດິນກວ້າງຂວາງ ແລະ ອຸດົມສົມບູນ, ເໝາະສົມກັບການພັດທະນາເຂດປູກ ໝາກນອດ ຂະໜາດໃຫຍ່. ເພາະສະນັ້ນ, ໃນທິດທາງ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ແຂວງ ຢາລາຍ ວາງແຜນ ທີ່ຈະເພີ່ມ ເນື້ອທີ່ປູກໝາກໄມ້ກິນໝາກ ໃຫ້ໄດ້ 55.000 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2025 ແລະ 100.000 ເຮັກຕາໃນປີ 2030 (ປັດຈຸບັນທົ່ວແຂວງ ມີເນື້ອທີ່ປູກໝາກໄມ້ກິນໝາກ ປະມານ 21.500 ເຮັກຕາ), ມີ 4 ປະເພດ ໝາກໄມ້ກິນໝາກ ສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍ ຄື: ໝາກນອດ, ໝາກກ້ວຍ, ອາໂວກາໂດ ແລະ ທຸລຽນ. ໃນນັ້ນ ໝາກນອດ ຄາດວ່າ ຈະມີເນື້ອທີ່ ປະມານ 20.000 ເຮັກຕາ, ໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທົ່ວປະເທດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງຂອງເຂດປູກໝາກນອດ, ແມ່ນບັນຫາເບ້ຍໄມ້ ບໍ່ຮູ້ຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ຄຸນນະພາບຕ່ຳ ຍັງປະກົດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ສ້າງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ, ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຂະແໜງການຜະ ລິດ ໝາກນອດ ສົ່ງອອກ ປະສົບຄວາມຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກຂົ່ມຂູ່.
ໂດຍຖືເອົາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ, ມີວິສາຫະກິດຈຳ ນວນໜຶ່ງ ໄດ້ລົງທຶນຢ່າງກ້າຫານໃນການກໍ່ສ້າງສູນຜະລິດເບ້ຍໝາກນອດ ຄຸນນະພາບສູງ ຢູ່ແຂວງ ຢາລາຍ, ໃນນັ້ນມີບໍລິສັດ Red Pine (ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນສາກົນ ທົງດໍ).
ໃນປີ 2021, Red Pine ໄດ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຄງການ ສູນແນວພັນ ພືດຄຸນນະພາບສູງ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດກວ່າ 120.000 ມ2 ດ້ວຍ ຄວາມສາ ມາດຜະລິດເບ້ຍໄມ້ ໄດ້ເຖິງ 25 ລ້ານເບ້ຍຕໍ່ປີ ຢູ່ຕາແສງ ເອຍຟາງ, ເມືອງ ຈືປື, ແຂວງ ຢາລາຍ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລື ແລະ ອອກແບບ ໂດຍ Watanabe Pipe Vietnam ຕາມຮູບແບບຂອງເຮືອນຕາໜ່າງ ທີ່ມີໂຄງສ້າງແຂງແກ່ນ ສາມາດທົນທານຕໍ່ພາຍຸ ລະດັບ 11. ພື້ນທີ່ຜະລິດທັງໝົດ ພາຍໃນ ໄດ້ຖືກປ້ອງກັນໂດຍລະບົບຕາໜ່າງກັນແດດ ແລະ ກັນແມງໄມ້ ຂະໜາດນ້ອຍ ອີກດ້ວຍ. ພື້ນທີ່ ຜະລິດເບ້ຍ ມີລະບົບຊັ້ນວາງ, ຊັ້ນຊີມັງ, ຄັງສິນຄ້າ, ເຮືອນ ເກັບຮັກສາ ທ່ີແຍກດ່ຽວ, ອຸປະກອນ ວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ທີ່ບັນທຶກດ້ວຍຕົນເອງ, ລະບົບຄວບຄຸມ ຊົນລະປະທານ ອັດຕະໂນມັດ ຜ່ານໂທລະສັບ smartphone... ໄດ້ລົງທຶນ ແລະ ອອກແບບຢ່າງຄົບວົງຈອນ ແລະ ທັນສະໄໝ. ຕໍ່ໄປ, ບໍລິສັດ ຍັງໄດ້ລົງທຶນ ພັດທະນາ ລະບົບ ຕົວແທນລະດັບ 1 ກວ່າ 50 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວເຂດ ໄຕງວຽນ ສູ່ພາກເໜືອ ເພື່ອສະໜອງ ເບ້ຍໄມ້ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກນິກ ການປູກໃຫ້ຜູ້ປູກ.
ປັດຈຸບັນ, Red Pine ແມ່ນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງເບ້ຍໝາກນອດສີມ່ວງ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຕົ້ນຕໍ່ຢູ່ ຢາລາຍ. ນີ້ແມ່ນແນວພັນໝາກນອດ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ ຈາກຜູ້ນໍາເຂົ້າໃນປັດຈຸບັນ.
ຈາກແຫຼ່ງເບ້ຍໄມ້ ທີ່ນຳເຂົ້າຈາກ ໄຕ້ຫວັນ, Red Pine ໄດ້ຜະລິດ ອອກມາ ແນວພັນໃໝ່ ທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ ດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການສະກັດ, ກ້າເບ້ຍ ແລະ ປູກໃນ ເຮືອນແກ້ວ ຖືກຕາມຂັ້ນຕອນເຕັກນິກ, ດັ່ງນັ້ນ ຕົ້ນໄມ້ຈຶ່ງມີ ແຂງແຮງ, ທົນທານ ຕໍ່ພະຍາດສູງ, ໃຫຍ່ໄວ ແລະ ມີປະສິດ ທິຜົນໃນການຜະລິດ, ເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດ ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ເບ້ຍໄມ້ຂອງ Red Pine ມີຕົ້ນກຳເນີດທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸ ຍາດ ຈາກກົມປູກຝັງ ແລະ ກົມປ້ອງກັນພືດ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ), ສະນັ້ນ ເມື່ອມອບໃຫ້ຜູ້ປູກ, ເຂົາ ເຈົ້າໄດ້ຮັບປະກັນ ບໍ່ໃຫ້ມີເຊື້ອພະຍາດ, ຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ເຕີບໂຕໄດ້ດີ.
ນອກຈາກການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງເບ້ຍໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ ຄຸນນະພາບ ສູງແລ້ວ, Red Pine ຍັງປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແນະນຳ ຜູ້ປູກໝາກນອດ ໃຫ້ນຳໃຊ້ ວັດສະດຸປ້ອນ ແລະ ເບ້ຍໄມ້ຢ່າງປອດໄພ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ສຸມໃສ່ ການຜະລິດຕາມທິດ VietGAP, GlobalGAP ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ ເຂົ້າກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ ເພື່ອຍົກສູງມູນຄ່າເພີ່ມ, ຕອບສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ.
ຕີລາຄາກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນ ຂອງ Red Pine, ທ່ານ ຫງວຽນ ລອງແຄ໋ງ, ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳເມືອງ ຈືປື, ແຂວງ ຢາລາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ໃນຖານະເປັນວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີສູງ, Red Pine ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງເບ້ຍໝາກນອດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປູກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສ້າງກາລະໂອກາດເຮັດວຽກໃຫ້ຊາວທ້ອງຖິ່ນປະມານ 300 ຄົນໃນໄລຍະເວລາລະດູການຜະລິດ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ຂະແໜງການຜະລິດກະສິກຳຂອງທ້ອງຖິ່ນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປ່ຽນແປງແນວຄິດ ການຜະລິດ ຂອງປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ”.
ເວົ້າເຖິງທິດທາງການພັດທະນາໃນໄລຍະເວລາຈະມາເຖິງ, ທ່ານ ເວືອງຈ້ອງຄຽນ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານເຕັກນິກຂອງ Red Pine ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນອກຈາກໝາກນອດແລ້ວ, ວິສາຫະກິດ ຈະຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດ ທະນາແນວພັນ ທີ່ມີທ່າແຮງອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດ ໝາກໄມ້ກິນໝາກ ຮັບໃຊ້ການສົ່ງອອກ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດ ທ່ີນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາຊົນຢູ່ ເຂດໄຕ ງວຽນ.
ດ້ວຍການລົງທຶນ ທ່ີເປັນລະບົບ ແລະ ທິດທາງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, Red Pine ຫວັງວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ສະໜອງແນວພັນພືດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປູກໃນແຂວງ ຢາລາຍ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສະໜອງໃຫ້ທົ່ວເຂດ ໄຕງວຽນ ແລະ ທົ່ວປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄຸນຄ່າດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງ ບັນດາປະເພດໝາກໄມ້ສົ່ງອອກ ຕົ້ນຕໍ່, ກໍ່ຄືຄ່າຄອງຊີບ ຂອງ ປະຊາຊົນ ອີກດ້ວຍ.
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- ບົດ ແລະ ພາບ: VNP/ແທງຮ່ວາ- ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ