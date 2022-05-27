RCEP: ກໍາລັງໜູນໃໝ່ ໃນການເຕີບໂຕການສົ່ງອອກ ອາຊຽນ
ສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2022ຄາດວ່າຈະສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບ ອາຊຽນ ແລະຄູ່ຮ່ວມມືບໍ່ແມ່ນອາຊຽນ ຄື: ອົດສະຕຣາລີ, ນິວຊີແລນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສປ ຈີນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ; ເປີດກວ້າງກາ ລະໂອກາດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສົ່ງອອກໃໝ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕ້ອນ ຮັບ ການຟື້ນຕົວທາງເສດຖະກິດ.
ພາຍຫຼັງມີຮັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫ້ບັນດາປະເທດລົງນາມ, ສັນຍາ RCEP ໄດ້ສ້າງຕະຫຼາດທີ່ມີຜູ້ບໍລິໂພກ 2,2 ຕື້ຄົນ, ກວມປະມານ 30% ປະຊາກອນໂລກ ແລະ GDP ປະມານ 26.200 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ກວມປະມານ 30%GDP ຂອງໂລກແລະເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນເຂດການຄ້າເສລີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກກ່ຽວກັບຂະໜາດປະຊາກອນ. ສະນັ້ນ, ສັນຍາ RCEP ຄາດວ່າຈະຊ່ວຍສ້າງຕະຫຼາດສົ່ງອອກທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍາວນານໃຫ້ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເວົ້າລວມ ແລະ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດການຜະລິດ -ສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ.
RCEP ລວມມີ 10 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ພ້ອມກັບ ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ. ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາແລະການສົນທະນາຫຼາຍສິບຄັ້ງມາເປັນເວລາ 8 ປີ, ສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການລົງນາມໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2020ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ RCEP ຄັ້ງທີ 4ໂດຍຫວຽດນາມເປັນປະທານອາຊຽນ 2020. RCEP ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022.
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ8 ປີ, 31 ຮອບເຈລະຈາ, 15 ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການເຈລະຈາການຄ້າ ແລະ 19 ຮອບເຈລະຈາຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ, ໃນທີ່ສຸດບັນດາປະເທດໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ RCEP. ນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນການເຈລະຈາການຄ້າເສລີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ນີ້ຍັງແມ່ນການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານອີກດ້ວຍ.RCEPແມ່ນອີງໃສ່ “ຂາຕັ້ງ” ຂອງການຄ້າສິນຄ້າ, ການຄ້າການບໍລິການແລະການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 14.000ໜ້າ, ມີ20 ບົດ, ພ້ອມກັບເອກະສານຊ້ອນທ້າຍແລະຕາຕະລາງດຳເນີນງານ.
RCEP ຈະກ້າວໄປສູ່ການລົບລ້າງຢ່າງໜ້ອຍ 92% ຂອງພາສີນຳເຂົ້າລະຫວ່າງບັນດາປະເທດລົງນາມພາຍໃນ 20 ປີ, ຈະສ້າງກົດລະບຽບທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຄ້າ ແລະ ສິດຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ. RCEP ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະເວລາຂອງ ຜູ້ຄ້າໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປໃຫ້ບັນດາຜູ້ລົງນາມໃນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ດ້ານເສດຖະກິດ, RCEP ໄດ້ລົງນາມແລະມີປະສິດທິຜົນຈະຊ່ວຍປັບປຸງການຈັດສັນແຫຼ່ງກຳລັງໃນພາກພື້ນ, ຊຸກຍູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ຫັນເປັນເສລີການລົງທຶນ, ຍົກສູງລະດັບການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ. RCEP ກໍ່ຊຸກຍູ້ການຟື້ນຕົວດ້ານເສດຖະກິດ, ພ້ອມທັງຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນໄລຍະຍາວຂອງພາກພື້ນ. RCEP ຈະສ້າງຕະຫຼາດຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກກວມປະມານ 30% ປະຊາກອນໂລກ, ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ 209 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ແລະ 500 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ການຄ້າໂລກໃນປີ 2030.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຫວຽດນາມ ຖືເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ປອດໄພ ແລະ ເປັນໜ້າດຶງດູດໃຈ. ກາລະໂອກາດເລັ່ງລັດດຶງດູດການລົງທຶນຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ RCEP ຈະມີຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ພິເສດຫວຽດນາມ ພວມພະຍາຍາມສ້າງຫຼາຍກົນໄກ, ນະໂຍບາຍທີ່ພົ້ນເດັ່ນເພື່ອໃຫ້ທັນກັບການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນ. ນອກນີ້, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ RCEP ຍັງສ້າງຂອບກົດໝາຍທີ່ຜູກມັດໃນພາກພື້ນກ່ຽວກັບການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ການຄ້າ ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອື່ນໆ. ຍ້ອນການສົມທົບກັນຂອງບັນດາລະບຽບການຕົ້ນກຳເນີດໃນກຸ່ມ RCEP, ຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ອາດສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ເງື່ອນໄຂເພື່ອຮັບບຸລິມະສິດດ້ານພາສີ, ຜ່ານນັ້ນເພີ່ມການສົ່ງອອກໃນພາກພື້ນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຕະຫຼາດຄື: ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ອົດສະຕຣາລີ, ນິວຊີແລນ.
ສະຖາບັນເສດຖະກິດສາກົນ Peterson (ສ ອາເມລິກາ) ຄາດວ່າເມື່ອ RCEP ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວອາດຈະເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ 186 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ, ຮອດປີ 2030 ແລະ ເພີ່ມ 0,2% ໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ.
- ບົດ: ຟອງທູ - ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ