RCEP: ກໍາລັງໜູນໃໝ່ ໃນການເຕີບໂຕການສົ່ງອອກ ອາຊຽນ

RCEP: ກໍາລັງໜູນໃໝ່ ໃນການເຕີບໂຕການສົ່ງອອກ ອາຊຽນ

ສັນຍາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ເສດຖະກິດ​ຮອບດ້ານ​ພາກ​ພື້ນ (RCEP) ມີ​ຜົນ​ສັກສິດ ນັບ​ແຕ່​ຕົ້ນ​ປີ 2022ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ສ້າງ​ກຳລັງ​ໜູນໃໝ່, ປະກອບສ່ວນ​ຊຸກຍູ້​ການ​ພົວພັນ​ແລກປ່ຽນ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ​ຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບ ອາ​ຊຽນ ​ແລະຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ບໍ່​ແມ່ນ​ອາ​ຊຽນ ຄື: ອົດ​ສະ​ຕຣາ​ລີ, ນິວຊີແລນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສປ ຈີນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ; ເປີດກວ້າງກາ ລະ​ໂອ​ກາດ​ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສົ່ງອອກໃໝ່ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຕ້ອນ ຮັບ ການຟື້ນ​ຕົວ​ທາງເສດ​ຖະ​ກິດ.

ພາຍຫຼັງ​ມີ​ຮັບ​ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ​​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ໃຫ້​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ລົງ​ນາມ, ສັນຍາ RCEP​ ໄດ້​ສ້າງ​ຕະຫຼາດ​ທີ່​ມີ​​ຜູ້​ບໍລິ​ໂພ​ກ 2,2 ຕື້​ຄົນ, ກວມ​ປະມານ 30% ປະຊາກອນ​ໂລກ​ ແລະ GDP ປະມານ 26.200 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ​ກວມ​ປະມານ 30%GDP ຂອງ​ໂລກ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ເຂດ​ການ​ຄ້າ​ເສລີ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂະ​ໜາດ​ປະ​ຊາ​ກອນ​. ສະນັ້ນ, ສັນຍາ RCEP ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ສ້າງ​ຕະຫຼາດ​ສົ່ງ​ອອກ​ທີ່​ໝັ້ນຄົງ ​ແລະ ຍາວ​ນານ​ໃຫ້​ບັນດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ​ເວົ້າ​ລວມ ​ແລະ ຫວຽດນາມ ​ເວົ້າ​ສະ​ເພາະ, ປະກອບສ່ວນ​ຊຸກຍູ້​ການ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ກໍ່ສ້າງ​ພື້ນຖານ​ເສດຖະກິດ​ການ​ຜະລິດ -ສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ​ ຫວຽດນາມ.

RCEP ລວມມີ 10 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ພ້ອມກັບ ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ. ພາຍຫຼັງ​ການ​ເຈລະຈາ​ແລະ​ການ​ສົນທະນາ​ຫຼາຍ​ສິບ​ຄັ້ງ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ 8 ປີ, ສັນຍາ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ພະຈິກ 2020ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ RCEP ຄັ້ງ​ທີ 4ໂດຍ​ຫວຽດນາມ​ເປັນ​ປະທານ​ອາ​ຊຽນ 2020. RCEP ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022.

 

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ8 ປີ, 31 ຮອບ​ເຈລະຈາ, 15 ກອງ​ປະຊຸມ​ຂອງຄະນະ​ກຳມະການ​ເຈລະຈາ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ 19 ຮອບ​ເຈລະຈາ​ຂັ້ນ​ລັດຖະມົນຕີ, ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ບັນລຸ​ຂໍ້​ຕົກລົງ RCEP. ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ພຽງ​ແຕ່​ເປັນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ແຕ່​ນີ້ຍັງແມ່ນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງຮອບດ້ານອີກດ້ວຍ.RCEPແມ່ນອີງໃສ່ “ຂາຕັ້ງ” ຂອງການຄ້າສິນຄ້າ, ການຄ້າການບໍລິການແລະການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 14.000ໜ້າ, ມີ20 ບົດ, ພ້ອມກັບເອກະສານຊ້ອນທ້າຍແລະຕາຕະລາງດຳເນີນງານ.

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໄດ້​ລົງ​ກວດ​ກາ​ຢູ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ Nissei Vietnam (ເຂດ​ຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ລິງຈຸງ). ພາບ: ແທ່ງຈຸງ/VNA

RCEP ຈະ​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 92% ຂອງ​​ພາ​ສີ​ນຳ​ເຂົ້າ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ລົງ​ນາມ​ພາຍ​ໃນ 20 ປີ, ຈະ​ສ້າງ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທົ່ວ​ໄປ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄ້າ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ​ນິກ, ການ​ຄ້າ ແລະ ສິດ​ຄຸ້ມຄອງຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ. RCEP ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະເວລາຂອງ ຜູ້ຄ້າໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປໃຫ້ບັນດາຜູ້ລົງນາມໃນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

 

ດ້ານ​ເສດຖະກິດ, RCEP​ ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ແລະ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ການຈັດ​ສັນ​ແຫຼ່ງກຳລັງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ, ຊຸກຍູ້​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ ຫັນເປັນ​ເສລີ​ການ​ລົງທຶນ, ຍົກ​ສູງ​ລະດັບການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເສດຖະກິດ. RCEP ກໍ່​ຊຸກຍູ້​ການ​ຟື້ນ​ຕົວ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ, ພ້ອມ​ທັງ​ຄວາມ​ຈະ​ເລີ​ນຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ໃນ​ໄລຍະ​ຍາວ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ. RCEP ຈະ​ສ້າງ​ຕະຫຼາດ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ໃຫ້​ຜູ້​ບໍລິ​ໂພ​ກກວມ​ປະມານ 30% ປະຊາກອນ​ໂລກ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ໂລກ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 209 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່​ປີ ​ແລະ 500 ຕື້​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ການ​ຄ້າ​ໂລກ​ໃນ​ປີ 2030.

 
ໃນ​ຈຳນວນ 15 ພື້ນຖານ​ເສດຖະກິດ​ອາຊີ-ປາຊີ​ຟິກ ທີ່​ເປັນ​ສະມາຊິກ RCEP, GDP​ ຕົວ​ຈິງ​ກວມ​ເອົາ​ເກືອບ 30% GDP ຂອງ​ໂລກ. ​ເຖິງ​ວ່າ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ໃນ​ການ​ຫັນເປັນ​ເສລີ​ດ້ານ​ພາສີ​ໃນ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ຂອງ 15 ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ RCEP, ​ແຕ່​ຜ່ານ​ເຄືອຂ່າຍບັນດາ​ສັນຍາ​ການ​ຄ້າ​ເສລີ (FTA)​ ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ, RCEP ຈະ​ຍັງຄົງຫຼຸດອຸປະສັກ ດ້ານ​ພາສີ​ ຕໍ່ໄປ.
 

ໃນ​ຂະນະ​ດຽວກັນ, ຫວຽດນາມ ຖື​ເປັນຈຸດໝາຍ​ປາຍທາງທີ່​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ​ເປັນ​ໜ້າ​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ. ກາລະ​ໂອກາດ​ເລັ່ງລັດ​ດຶງ​ດູດ​ການ​ລົງທຶນ​ຈາກ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ RCEP ຈະ​ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ເກົ່າ, ພິ​ເສດ​ຫວຽດນາມ ພວມ​ພະຍາຍາມ​ສ້າງ​ຫຼາຍ​ກົນ​ໄກ, ນະ​ໂຍບາຍ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ທັນ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ລົງທຶນ. ນອກ​ນີ້, ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ RCEP ຍັງ​ສ້າງ​ຂອບ​ກົດໝາຍ​ທີ່​ຜູກ​ມັດ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄ້າ, ການ​ລົງທຶນ, ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ, ການຄ້າ ເອເລັກໂຕຣນິກ ​ແລະ ອື່ນໆ. ຍ້ອນ​ການ​ສົມທົບ​ກັນ​ຂອງ​ບັນດາ​ລະບຽບ​ການ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີ​ດ​ໃນ​ກຸ່ມ RCEP, ຜະລິດຕະພັນ​ສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ​ ຫວຽດນາມ ອາດສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ເງື່ອນໄຂເພື່ອຮັບ​ບຸລິມະສິດດ້ານພາສີ, ຜ່ານ​ນັ້ນ​ເພີ່ມ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ບັນດາ​ຕະຫຼາດ​ຄື: ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.​ເກົາຫຼີ, ອົດ​ສະ​ຕຣາ​ລີ, ນິວຊີ​ແລນ. 

ສະຖາບັນເສດຖະກິດສາກົນ Peterson (ສ ອາເມລິກາ) ຄາດວ່າເມື່ອ RCEP ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວອາດຈະເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ 186 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ, ຮອດປີ 2030 ແລະ ເພີ່ມ 0,2% ໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ.

 
  • ບົດ: ຟອງທູ - ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ

 


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