NAVICO - ບໍລິສັດສົ່ງອອກ ປາສະຫວາຍ ໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງໂລກ
NAVICO ແມ່ນໜຶ່ງໃນວິສາຫະກິດ ອາຫານທະເລ ບໍ່ເທົ່າໃດແຫ່ງ ທີ່ມີລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດແບບຄົບວົງຈອນ ຕັ້ງແຕ່ການຜະລິດແນວພັນ, ການລ້ຽງ ຈົນເຖິງການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ, ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການ ຢ່າງເຂັ້ມງວດຈາກຜູ້ນໍາເຂົ້າຈາກ 100 ປະເທດໃນທົ່ວຕະຫຼາດ ອາຊີ, ເອີຣົບ, ສ ອາ ເມລິກາ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ…
ປັດຈຸບັນ NAVICO ເປັນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກ ປາສະຫວາຍໃຫຍ່ອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ, ມີເນື້ອທີ່ລ້ຽງ 250 ເຮັກຕາ (ສະໜອງປາສະຫວາຍ ໄດ້ເຖິງ 120.000 ໂຕນ/ປີ), ເຂດລ້ຽງປາ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ ມີເນື້ອທີ່ 600 ເຮັກຕາ ຫາກໍ່ໄດ້ລົງທຶນເມື່ອປີ 2018 (ສະໜອງປາສະຫວາຍ ໄດ້ເຖິງ 250.000 ໂຕນ/ປີ).
ປັດຈຸບັນ, NAVICO ມີໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ສິນໃນນໍ້າ 4 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນມີໂຮງງານແຊ່ແຂງ ນາມຫວຽດ (DL152), ໂຮງງານແຊ່ແຂງ ປາຊີຟິກ (DL384), ໂຮງງານແຊ່ແຂງ ມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ (DL18) ແລະ ໂຮງງານແຊ່ແຂງ ມະຫາສະໝຸດ ແອດແລນຕິກ (DL408) ດ້ວຍກຳລັງການຜະລິດ ສູງເຖິງ 1.200 ໂຕນ/ມື້ ແລະ ບັນລຸການຮັບຮອງດ້ານ ຄຸນນະພາບ ISO, Global GAP, HACCP, IFS, BRC, GMP ແລະ HALAL ໄດ້ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.
NAVICO ຍັງມີປາ ພໍ່-ແມ່ ພັນ 20.000 ຄູ່ ສາມາດຜະລິດ ລູກປາໄດ້ 14 ຕື້ ໂຕ. ດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ ຄັດເລືອກພັນທຸກໍາ ຈາກປະເທດ ນອກແວ, ຄວາມສາມາດ ໃນການຢູ່ລອດຂອງປາທີ່ບໍລິສັດ ໄດ້ຖືກຕີລາຄາວ່າ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ. ປັດຈຸບັນ, ເນື້ອທີ່ລ້ຽງແນວພັນ ປາ ຂອງ NAVICO ບັນລຸ 150 ເຮັກຕາ ຢູ່ເຂດລ້ຽງປາ ເຕັກໂນໂລຊີສູງ ບິ່ງຟູ (ຕາແສງ ບິ່ງຟູ, ເມືອງ ເຈົາຟູ, ແຂວງ ອານຢາງ). ໂຮງງານຜະລິດອາຫານປາ ຂອງ ບໍລິສັດ ສາມາດຜະລິດ ໄດ້ເຖິງ 800.000 ໂຕນຕໍ່ປີ, ສາມາດສະໜອງ ໄດ້ 100% ຄວາມຕ້ອງການຂອງ NAVICO.
ໃນເດືອນ ເມສາ 2023, NAVICO ແລະ ບໍລິສັດ Amicogen Inc (ສ ເກົາຫຼີ) ໄດ້ເປີດໂຮງງານ Aminavico ໃນເຂດອຸດສາ ຫະກຳ ທົດນົດ - ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ມີເນື້ອທີ່ກວ່າ 9.600 ມ2. Aminavico ແມ່ນໂຮງງານຜະລິດເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ແບບ ອັດຕະໂນມັດ, ຜະລິດສະເພາະ Collagen ແລະ Gelatine ຈາກໜັງປາ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງ ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ປັດຈຸບັນແມ່ນໜຶ່ງໃນສອງໂຮງງານ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ທີ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ Collagen peptides. ນີ້ຖືວ່າ ແມ່ນເຫດການສຳຄັນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສຳຮອງ ປາສະຫວາຍ ເປັນສິນ ຄ້າສົ່ງອອກດ້ວຍມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຂອງ ບັນດາ ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານ ຢວານເຕີ໋ຍ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ NAVICO ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນປີ 2000, ໜັງປາສະຫວາຍ ຂາຍໃນລາຄາ ພຽງແຕ່ 3.000 ດົ່ງ/ກິໂລກຣາມ, ປັດຈຸບັນ ເມື່ອປຸງແຕ່ງເປັນ Collagen ແລະ Gelatine, ເມື່ອເຖິງມືຜູ້ບໍລິໂພກ ຂອງ Amicogen ຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ ຈະມີລາຄາກວ່າ 3 ລ້ານດົ່ງ/ກິໂລກຣາມ. ປັດຈຸບັນ, ມີລູກຄ້າ 15 ລາຍ ໄດ້ລົງທະບຽນຊື້ຜະລິດຕະພັນນີ້ ຂອງໂຮງງານ. ດ້ວຍ ກໍາລັງການຜະລິດໃນປັດຈຸບັນ ກວ່າ 450 ໂຕນ/ມື້, ແຕ່ລະມື້ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຂອງ Navico ສາມາດສະໜອງ ໜັງປາສະ ຫວາຍ ດ້ວຍຈໍານວນຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ Collagen ແລະ Gelatine.
ໂຄງການສະກັດ Collagen ແລະ Gelatine ອອກຈາກໜັງປາສະຫວາຍ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດແບບຄົບວົງຈອນ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຂອງ NAVICO. ນີ້ຍັງເປັນໂຄງການຍຸດທະສາດ ໃນແຜນການຫັນປ່ຽນໂຄງສ້າງໄປສູ່ ຜະລິດຕະພັນມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ມີເນື້ອໃນດ້ານວິຊາການສູງຂອງ NAVICO. ສະ ນັ້ນ, ທິດທາງໃໝ່ ຂອງ NAVICO ໃນການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ Collagen ແລະ Gelatine ຕາມເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ແມ່ນສອດ ຄ່ອງ ກັບທິດພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງລັດຖະບານ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ.
NAVICO ມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກ ບໍລິສັດ ນາມຫວຽດ ຈຳກັດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານການກໍ່ສ້າງ ພົນລະເຮືອນ ແລະ ອຸດສາ ຫະກຳ. ໂດຍເຫັນໄດ້ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານເສດຖະກິດສິນໃນນໍ້າ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນປີ 2000, ທ່ານ ຢວານເຕີ໋ຍ ໄດ້ຕັດສິນ ໃຈລົງທຶນ ແລະ ເປີດກວ້າງຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດ ສິນໃນນໍ້າ. ໂຮງງານແຊ່ແຂງ ນາມຫວຽດ ສະເພາະປຸງແຕ່ງປາສະຫວາຍ, ປາ ເຜາະ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ, ເປັນຂີດໝາຍການນຳເຂົ້າຕະຫຼາດ ຂອງ NAVICO. ບໍລິສັດ ນາມຫວຽດ ໄດ້ຖືກຫັນເປັນ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນປີ 2006 ແລະ ໄດ້ຈົດຊື່ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ HoSE ເມື່ອປີ 2007.
ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ ຂອງ NAVICO ຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດຂອງ ການສ້າງຕັ້ງ ແມ່ນປະກອບສ່ວນ ຊຸກຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ການປ່ຽນແປງ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວປະມົງ. ພາລະກິດ ທີ່ທ່ານ ຢວານເຕີ໋ຍ ຢາກໃຫ້ບໍລິສັດ NAVICO ປະຕິ ບັດ ນັ້ນຄື ນຳມາແຫຼ່ງອາຫານທີ່ສະອາດ ແລະ ດີທີ່ສຸດເພື່ອສຸຂະ ພາບ ຂອງ ຜູ້ບໍລິໂພກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ປັດຈຸບັນ, ພາຍຫຼັງການສ້າງຕັ້ງເປັນເວລາ ກວ່າ 20 ປີ, ໃນຖາ ນະເປັນວິສາຫະກິດ ສົ່ງອອກປາສະຫວາຍໃຫຍ່ອັນດັບ 2 ໃນໂລກ, NAVICO ຍັງສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສຶກສາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເພື່ອຜະລິດອອກມາ ບັນດາຜະລິດຕະພັນສະອາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ລະບົບຜະລິດໝູນ ວຽນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
ບົດ: VNP/ຖາວວີ - ພາບ: ຫວູ໋ແຄ໋ງລອງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ