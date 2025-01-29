Maypaperflower - ຍີ່ຫໍ້ດອກໄມ້ເຈ້ຍ ຂອງ ຊາວເມືອງຫຼວງເກົ່າ
ໃນພື້ນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍໆ ໜ້າຮັກ ກັບໂທນສີຂຽວ ສົດຊື່ນ, Maypaperflower ຕ້ອນຮັບຜູ້ຮັກດອກໄມ້ ດ້ວຍຫຼາຍໆ ຜົນງານ ສິລະປະ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ທີ່ເຮັດຈາກເຈ້ຍ. ດອກໄມ້ ແຕ່ລະດອກ, ຮູບພາບແຕ່ລະແຜ່ນ ລ້ວນແຕ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍ ຮີດຄອງ ຂອງໝູ່ ບ້ານ ເຮັດດອກໄມ້ເຈ້ຍ ພື້ນເມືອງ ແທງຕຽນ ທີ່ມີອາຍຸກວ່າ 300 ປີ, ບັນດາຜົນງານ ຂອງ Maypaperflower ແມ່ນການປະສົມປະສານ ຢ່າງກົມກຽວ ລະຫວ່າງການເຮັດດອກໄມ້ເຈ້ຍ ແບບດັ້ງເດີມ ກັບ ການປ່ຽນໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ, ສ້າງເປັນຮູບແບບສະເພາະ ແລະ ໜ້າຈັບໃຈ.
ກໍາເນີດຂຶ້ນໃນປີ 2019, Maypaperflower ເປັນການທຸ້ມເທທັງ ກາຍ ແລະ ໃຈ ຂອງ ທ່ານນາງ ຟານຫງອກຮ໋ຽວ-ເປັນລູກຫຼານຊາວ ເມືອງ ເຫວ້. ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ອາຊີບເຮັດດອກໄມ້ເຈ້ຍພື້ນເມືອງ, ທ່ານນາງ ຮ໋ຽວ ໄດ້ ໃຫ້ການປະດິດຄິດສ້າງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເພື່ອນຳເອົາດອກໄມ້ເຈ້ຍຂອງ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກ.
Maypaperflower ໄດ້ສືບທອດເຕັກນິກການເຮັດດອກໄມ້ເຈ້ຍ ທີ່ ປານີດ ແນບນຽນ ຂອງ ໝູ່ບ້ານ ເຮັດດອກໄມ້ເຈ້ຍ ແທງຕຽນ, ປະ ສົມປະສານ ກັບຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ເພື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນສ່ວນຕົວ. ດອກໄມ້ເຈ້ຍ Maypaperflower ໄດ້ເຮັດຈາກເຈ້ຍສິລະປະ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ຂອບຮູບ ເຮັດ ຈາກໄມ້ທໍາມະຊາດ, ຖືກຕາມເຕັກນິກ ເພື່ອຮັບປະກັນ ດ້ານຄຸນນະ ພາບ ແລະ ຄວາມທົນທານ. ແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ ຂອງ Maypaperflower ລ້ວນແຕ່ຖືກຝັງໄວ້ດ້ວຍຄຸນຄ່າ ວັດທະນະທຳ ພື້ນເມືອງ. ນັ້ນແມ່ນຄວາມພິຖີພິຖັນ ແລະ ແນບນຽນ ໃນແຕ່ລະ ລາຍລະອຽດ, ແມ່ນການປະສົມປະສານຢ່າງກົມກຽວ ລະຫວ່າງ ຄວາມງາມແບບ ກຼາດຊິກ ແລະ ທັນສະໄໝ. ດອກໄມ້ເຈ້ຍ ຂອງ Maypaperflower ໄດ້ປະກົດຕົວຢູ່ຕະຫຼາດ ຂອງ ບັນດາປະເທດ ທະວີບ ເອີຣົບ, ອາເມລິກາ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ... ສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ຢືນຢັນ ຄຸນນະພາບ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະ ກອບສ່ວນໂຄສະນາຮູບພາບປະເທດຊາດ ແລະ ຜູ້ຄົນ ຫວຽດນາມ ສູ່ເພື່ອນມິດສາກົນ. ນອກຈາກຄຸນຄ່າ ທາງດ້ານສິລະປະ ແລະ ການ ຄ້າ, ການຜະລິດດອກໄມ້ເຈ້ຍ ຂອງ Maypaperflower ຍັງປະກອບ ສ່ວນສຳຄັນໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ກັບຫຼາຍໆ ຄອບຄົວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຜ່ານການສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ມີລາຍໄດ້ທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວ ເອງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການນຳໃຊ້ ເຈ້ຍສິລະປະ ແລະ ວັດຖຸດິບ ທຳ ມະຊາດ ຍັງຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ.
Maypaperflower ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ໃຫ້ກຳ ເນີດຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆ ຢູ່ສະເໝີ ເຊັ່ນ: ດອກໄມ້ ປັກໂຖ, ຂອບ ຮູບດອກໄມ້, ດອກໄມ້ເຈ້ຍ ປະສົມປະສານ ກັບຮູບແຕ້ມດ້ວຍມື... ຜະລິດຕະພັນ ແຕ່ລະຢ່າງ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມງາມສະເພາະ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລູກຄ້າ.
ປີ 2020, ດອກໄມ້ເຈ້ຍ ຍີ່ຫໍ້ Maypaperflower ຍາດໄດ້ລາງວັນ A ໃນການແຂ່ງຂັນ ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍແຂວງ ເທື່ອທຽນ ເຫວ້. ປີ 2021, ຜະລິດຕະພັນ ຂອງ Maypaperflower ໄດ້ຖືກ ຄັດ ເລືອກ ໃຫ້ເປັນ ສັນຍະລັກ ໃນພິທີມອບລາງວັນ ດ້ານປະຊາສໍາພັນ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ທີ່ດີເລີດ. ປີ 2022, ຮ້ານ Maypaperflower ແມ່ນໜຶ່ງ ໃນ 29 ວິສາຫະກິດ ທີ່ມີຜົນກະທົບ ໃນທາງບວກ ຕໍ່ສັງ ຄົມ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ (UNDP).
ຫວ່າງມໍ່ໆ ນີ້, Maypaperflower Factory ໄດ້ເປີດໃຊ້ງານ ຢ່າງ ເປັນທາງການ ແລະ ເລີ່ມເຂົ້າສູ່ການເຄື່ອນໄຫວແຕ່ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2024 ຢູ່ເຮືອນເລກທີ 59 ຖະໜົນ ຮວ່າງທິລວານ, ນະຄອນ ເຫວ້, ດ້ວຍຂະໜາດ ທ່ີໄດ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອການ ສົ່ງອອກ ຜະລິດຕະພັນ “ດອກໄມ້ເຈ້ຍ ທີ່ຜະລິດດ້ວຍມື ຂອງ ເຫວ້” ໄປຍັງຕະຫຼາດໂລກ.
ດອກໄມ້ເຈ້ຍ ຂອງ Maypaperflower ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນ ຂອງ ເມືອງ ເຫວ້ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນອານຸລັກ ຮັກສາ ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທໍາ ພື້ນເມືອງ ແລະ ສ້າງເປັນຜົນງານສິລະປະ ທີ່ເປັນເອກະລັກ. ດ້ວຍ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ຂອງ ທ່ານນາງ ຟານ ຫງອກຮ໋ຽວ ພ້ອມທັງທີມງານ, Maypaperflower ສັນຍາວ່າ ຈະສືບ ຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ຢືນຢັນທີ່ຕັ້ງບົດບາດ ຂອງຕົນໃນຕະຫຼາດ, ປະ ກອບສ່ວນຮັກສາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຈຸດຄວາມງາມ ຂອງ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ຊາວໂລກ.
ບົດ: ບິກເວິນ - ພາບ: ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ