Kengo Kuma ຜູ້ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຫວຽດນາມ
ທ່ານ Kengo Kuma (ຊາວ ຍີ່ປຸ່ນ) ເປັນນັກການສຶກສາ ແລະ ນັກສະຖາປະນິກ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ຂອງໂລກ. ທ່ານໄດ້ ອອກແບບ ໂຄງການຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງເປັນສັນຍາລັກ ແຫ່ງການພົວພັນ ມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ດຳລົງຊີວິດ ກັບທຳມະຊາດ” ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໂຮງຮຽນ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ Kengo Kuma ໄດ້ເປັນ ນັກປາຖະກະຖາ ຜູ້ຖ່າຍທອດ ແຮງບັນດານໃຈ ປັນຍາຄວາມຮູ້ ໃຫ້ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ໃນສາຍການເດີນທາງ ກາຍເປັນ ນັກສະຖາປະນິກ ໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານ ປອ ເລກວນ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດານັກສະຖາປະນິກ ແລະ ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຕັ້ງໜ້າລໍຄອຍ ການພົບປະ ແລະ ສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ ຈາກນັກການສຶກສາ ແລະ ນັກສະຖາປະນິກ Kengo Kuma. ທ່ານເປັນນັກ ປາຖະກະຖາ, ອາຈານສອນ ດີເດັ່ນ ທີ່ໄດ້ຖ່າຍທອດບັນດາທິດສະດີປັດສະຍາທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ປະສົບການດ້ານວິຊາຊີບ, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກສະຖາປະນິກ ແລະ ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ອັນລ້ຳຄ່າ ກ່ຽວກັບສະຖາປັດຕະຍະກຳ ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ.
ດ້ວຍແບບແຜນ ທີ່ລຽບງ່າຍ, ເປັນມິດ ຂອງ ຜູ້ເປັນນັກການສຶກສາ, ນັກສະຖາປະນິກ Kengo Kuma ໄດ້ພັນລະນາຢ່າງລະອຽດ ແລະ ໂດຍກົງ ກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ທີ່ທ່ານ ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ. ບັນດາໂຄງການ ທີ່ສໍາຄັນໃນໂລກ ທີ່ນັກສະຖາປະນິກ Kengo Kuma ໄດ້ ແລະ ກຳລັງປະຕິບັດເຊັ່ນ: ຫໍ 1550 Alberni Street Tower ຢູ່ ການາດາ, ຫໍພິພິທະພັນ GS ທີ່ Aichi ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ, ຫໍພິພິທະພັນ ສິລະປະ ຢູ່່່ຫາງໂຈ ສປ ຈີນ, ເມືອງ ວັດທະນະທຳ ສິລະປະ BESANCON ຢູ່ ຝຣັ່ງ, ສະໜາມກິລາ ໂອລິມປິກ ໂຕກຽວ 2020... ມີນັກສຶກສາ ກວ່າ 500 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມ ງານສຳມະນາ “ດໍາລົງຊີວິດກັບທໍາມະຊາດ”, ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ແບ່ງປັນ ໂດຍນັກສະຖາປະນິກ Kengo Kuma ຈະເປັນແຮງຈູງໃຈ ໃຫ້ພວກເຂົາສືບຕໍ່ ການສຶກສາ ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງຫວັງ ຈະກາຍເປັນ ນັກສະຖາ ປະນິກ ທີ່ມີຄວາມສັນທັດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດ.
ນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກເພິ່ນ ບົດຮຽນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ຄື ຕ້ອງການມີຄວາມໃກ້ຊິດ ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕ້ອງເຄົາລົບສະພາບແວດລ້ອມ ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ.
ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ມີໂຄງການໜຶ່ງ ທີ່ຕິດພັນກັບຊື່ສຽງ ຂອງ ນັກສະຖາປະນິກ Kengo Kuma, ນັ້ນແມ່ນຕຶກ Waterina Suites ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ຈາກແມ່ນ້ໍາ ຫຼາຍສາຍໄຫຼອ້ອມເຂດຊານເມືອງ, ນຳມາ ແຫຼ່ງກຳລັງວັງຊາ ໃຫ້ແກ່ຕົວເມືອງ ແລະ ທົ່ງນາຂັ້ນໄດ ຢູ່ພາກ ຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ການອອກແບບ ພາຍນອກ ຂອງ Waterina Suites ແມ່ນ ສາຍຄື້ນນຸ້ມໆ. ທຸກໆ ອາພາດເມັນ ໃນອາຄານ ຕ່າງກໍ່ມີ ລະບຽງ ຫັນໜ້າສູ່ແມ່ນ້ໍາ, ມີໄລຍະເບິ່ງກວ້າງ ແລະ ກົມກຽວກັບທຳມະຊາດ. ຄື້ນ ຂອງສະລອຍນໍ້າ ທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ ແລະ ຄື້ນຂອງ ແມ່ນ້ໍາ ໄຊງ່ອນ ຈະປະສົມປະສານເຂົ້າກັນຢ່າງກົມກຽວ. ສຳລັບການຈັດແຕ່ງພາຍໃນ, ເພິ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ລວດລາຍພື້ນເມືອງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນຫ້ອງໂຖງ ແລະ ປ່ອງທະລຸ ຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ ນຳມາພື້ນທີ່ດຳລົງຊີວິດຕາມຫຼັກ “ຫວາງຈຸ້ຍ” ຂອງ ອາຊີຕາເວັນອອກ ດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາ ທີ່ຈະນຳເອົາປະສົບການດຳລົງຊີວິດ ທີ່ສະດວກສະບາຍ, ອິດສະຫຼະ, ກົມກຽວ ລະຫວ່າງດິນຟ້າ.
Waterina Suites ແມ່ນໂຄງການສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເອົາຊະນະ ຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ ຂອງບໍລິສັດ Maeda Corporation, ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ທີ່ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ເກືອບ 100 ປີຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ. ທ່ານ Kengo Kuma ແລະ ບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫວັງວ່າ Waterina Suites ຈະເປັນຂີດໝາຍ ແຫ່ງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສອງພື້ນຖານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.
ນັກສະຖາປະນິກ Kengo Kuma ເກີດປີ 1954. ປັດຈຸບັນ ທ່ານເປັນ ສາດສະດາຈານ ກຽດຕິຍົດ ຂອງ ພະແນກ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ (ໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງ ລະດັບເໜືອມະຫາ ໃນຂົງເຂດເຕັກນິກ) ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຕກຽວ. ໃນປີ 1997, ເພິ່ນໄດ້ ຮັບລາງວັນ ຈາກສະຖາບັນ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ, ປີ 2009 ໄດ້ປະດັບຫຼຽນໄຊ ສໍາລັບ ກິດຈະກໍາ ເຄື່ອນໄຫວ ສິລະປະ ຢູ່ປະເທດ ຝຣັ່ງ. ທ່ານ Kuma ໄດ້ຮັບລາງວັນລະດັບໂລກ ກ່ຽວກັບ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາທ່ີຍືນຍົງ ໃນປີ 2016.
ບົດ: ບິກເວິນ - ພາບ: ກົງດາດ, ເອກະສານ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ