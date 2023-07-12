KB EcoLife ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ ການສົ່ງອອກ ໄຍໝາກບວບ
ວິທີການຜະລິດ ດ້ວຍມືແບບດັ້ງເດີມ ໃນການ ໄຍໝາກບວບ ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ສະດວກ ຕໍ່ການໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາວັນເຊັ່ນ: ຟອງອາບນ້ຳ, ແຜ່ນລ້າງຈານ, ແຜ່ນຮອງເກີບ... ຜະລິດຕະພັນ ຂອງ ບໍລິສັດ KB EcoLife ໄດ້ສົ່ງອອກໄປຫຼາຍປະເທດ ເຊັ່ນ: ສ ອາເມລິກາ, ສ ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ໂຮນລັງ ແລະ ອື່ນໆ.
ເສັ້ນທາງສູ່ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ແລະ ການສ້າງເຄື່ອງໝາຍ ການຄ້າ ໄຍໝາກບວບ KB EcoLife ແມ່ນຂະບວນການ ທີ່ ຫຍຸ້ງຍາກ. ທ່ານ ຕ້າກຸຍໂຕນ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ KB EcoLife ກ່າວວ່າ ໃນ ປີ 2019, ເພິ່ນກ້າ ທີ່ຈະລາອອກຈາກວຽກ ໃນຂະແໜງການ ທະ ນາຄານ ໃນຂະນະທ່ີຕໍາແໜ່ງ ແລະ ລາຍໄດ້ສູງ ເພື່ອເປີດໂຮງ ງານ ຜະລິດ ໄຍໝາກບວບ. ຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນບໍ່ສະໜັບ ສະໜູນ ການຕັດສິນໃຈ ຂອງ ເພິ່ນ ເພາະພວກເຂົາ ຄິດວ່າ ເພິ່ນ ພວມ “ມີຄວາມສ່ຽງ”. ແຕ່ທ່ານ ໂຕນ ຍັງຍຶດໝັ້ນໃນອາຊີບຂອງຕົນດ້ວຍຈຸດ ໝາຍນຳເອົາຜະລິດຕະພັນໄຍໝາກບວບ ເພື່ອສົ່ງອອກ, ຢືນຢັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ໄຍໝາກບວບ ຫວຽດນາມ - ຜະລິດຕະພັນຂຽວຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ ກິງບັກ. ເພິ່ນປາດ ຖະໜາ ຢາກສ້າງທົ່ງນາສີຂຽວ ຂອງ ບ້ານເກີດ ເມືອງນອນ ດ້ວຍ ຕົ້ນໝາກບວບ, ພ້ອມກັບຊາວກະສິກອນເພື່ອຫາເງິນ ຈາກ ຕົ້ນ ໝາກບວບ, ເປັນພືດທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ໃນທຸກຄົວເຮືອນຊາວ ຫວຽດ ນາມ ຢູ່ຊົນນະບົດ.
ການເຊື່ອມໂຍງ ເຂົ້າກັບຊາວກະສິກອນ ເພື່ອເປີດກວ້າງ ການປູກໝາກບວບ ຢູ່ແຂວງ ບັກນິງ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ກັບເຂົາເຈົ້າ. KB EcoLife ຕ້ອງ ປະເຊີນ ກັບບັນຫາໃນການ ສັ່ງຊື້ ຈາກຕ່າງປະເທດ ທ່ີມີ, ແຕ່ພື້ນທີ່ການ ຜະລິດຍັງໜ້ອຍ. ໃນ 3 ປີທຳອິດ ທີ່ເປີດໂຮງງານ, ເນື້ອທີ່ປູກໝາກບວບ ມີ 90 ເຮັກຕາ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບຊາວກະສິກອນແຂວງ ບັກນິງ, KB EcoLife ໄດ້ເລີ່ມວາງຮາກຖານຜະລິດ.
ແຕ່ເສັ້ນທາງ ບໍ່ໄດ້ປູດ້ວຍດອກກຸຫຼາບ ສໍາລັບນັກທຸລະກິດ ໜຸ່ມ. ປີ 2020, ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ລະບາດ ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ການຜະລິດໄຍໝາກບວບ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນ ຊ່ວງລະ ດູເກັບກ່ຽວ, ພື້ນທີ່ປູກໝາກບວບຂອງ KB EcoLife ແມ່ນນອນ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີການແຜ່ລະບາດ, ການແຍກຫ່າງ ທາງສັງຄົມທີ່ແກ່ ຍາວ ເປັນຫຼາຍເດືອນໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ວຽກງານ ເກັບກ່ຽວ ໝາກບວບ ປະຕິບັດ ບໍ່ໄດ້. ບໍ່ປະຕິບັດໄດ້ຕາມສັນຍາ, ບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກ ໄດ້, ແຕ່ KB EcoLife ຍັງຮັກສາຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ດ້ວຍການ ທົດແທນ ແລະ ເກັບຊື້ ຜະລິດຕະພັນ ໝາກບວບ ໃຫ້ແກ່ ຊາວ ກະສິກອນ.
ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, KB EcoLife ເລີ່ມມີລູກຄ້າ ຈາກ ສ ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ ເກົາຫຼີ... ມາຢ້ຽມຢາມໂຮງງານ ແລະ ເຊັນສັນຍາສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ. ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທຳມະຊາດ ຈາກໄຍໝາກບວບ ທີ່ປະດິດສ້າງຂອງຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ. ນັ້ນແມ່ນແຮງຈູງໃຈໃຫ້ KB EcoLife ຍຶດໝັ້ນໃນເສັ້ນທາງທີ່ຕົນໄດ້ເລືອກໄວ້ຄື: ຂະຫຍາຍການເຊື່ອມໂຍງກັບຊາວກະສິກອນ, ຜະລິດສິນຄ້າຫຼາຍຢ່າງເພື່ອສົ່ງອອກ.
ໃນປີ 2021, ຄໍາສັ່ງຊື້ທໍາອິດຂອງ KB EcoLife ທີ່ສົ່ງອອກ ໄປ ສ ອາເມລິກາ ກັບຜະລິດຕະພັນໄຍໝາກບວບ 200.000 ຜະ ລິດຕະພັນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກລູກຄ້າ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, KB EcoLife ໄດ້ພັດທະນາຫຼາຍກວ່າ 20 ປະເພດຜະລິດຕະ ພັນ, ໃນນັ້ນມີ 3 ກຸ່ມຕົ້ນຕໍຄື: ໄຍໝາກບວບ ສຳລັບເຮືອນຄົວ, ໄຍ ໝາກບວບ ສຳລັບຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ໄຍໝາກບວບ ສຳລັບ ບຸກຄົນ. ປັດຈຸບັນ KB EcoLife ມີຄໍາສັ່ງຊື້ຈາກ ສ ເກົາຫຼີ 30.000 ຜະລິດຕະພັນ/ເດືອນ, ການສັ່ງຊື້ຈາກຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເອີ ຣົບ ມີປະລິມານ ແຕ່ 20.000 ຫາ 50.000 ຜະລິດຕະພັນ/ເດືອນ.
ຄວາມຫວັງອັນແຮງກ້າ ຢາກບັນລຸຄວາມໄຝ່ຝັນທີ່ຈະນຳ ໄຍ ໝາກບວບ ກິງບັກ ໄປທົ່ວໂລກ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຊອກເຫັນຜະລິດຕະພັນ ໄຍໝາກບວບ, ນຳໃຊ້ໄຍໝາກບວບ ແມ່ນ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາທີ່ທ່ານ ຕ້າກຸຍໂຕນ ທ່ີກໍາລັງປະຕິບັດ. ທ່ານ ໂຕນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ, KB EcoLife ຫວັງວ່າ ຈະເປີດກວ້າງພື້ນທີ່ປູກໝາກບວບ ໄປທົ່ວຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນພັດ ທະນາ ບັນດາຜະລິດຕະພັນໄຍໝາກບວບ ສຳລັບໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອພ້ອມກັບບັນດານ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນ ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ຄວາມເປັນເອກະລາດ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມສີຂຽວ ແລະ ຮັກປະເທດ ຫວຽດນາມ ຍິ່ງຂຶ້ນ.