Joseph Kingsley Entsuah-ຜູ້ລະດົມກຳລັງໃຈ ຮຽນພາສາ ອັງກິດ ໃຫ້ນັກຮຽນ ຫວຽດນາມ

Joseph Kingsley Entsuah-ຜູ້ລະດົມກຳລັງໃຈ ຮຽນພາສາ ອັງກິດ ໃຫ້ນັກຮຽນ ຫວຽດນາມ

ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ຈົບການສຶກສາ ປະລິນຍາຕີ ດ້ານພາສາ ອັງກິດ ແລະ ສິລະປະ ໃນປີ 2014 ທີ່ມະຫາວິທະຍາ ໄລ ສຶກສາ Winneba-Ghana. ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ໄດ້ເດີນທາງໄປ ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ແລະ ເປັນຄູສອນພາສາ ອັງກິດ ແລະ ເປັນຄູຝຶກກິລາໃຫ້ ກັບນັກຮຽນຫຼາຍລຸ້ນຢູ່ໂຮງຮຽນ ບາງຢີຄັນ, ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ ເປັນເວລາ 4 ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ຄົນ​ຫ້າວ​ຫັນ, ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ​ໃນ​ການ​ຮ່ຳ​ຮຽນ ແລະ ຢາກ​ຊອກ​ຫາ​ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ຮູ້​ໃນ​ຊີ​ວິດ, ສະນັ້ນທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ໄດ້​ມາ ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອສອນໜັງສື. ທ່ານ​ໄດ້​​ຮູ້​ວ່າ ຫວຽດນາມ ມີ​ສູນ​​ສອນ​ພາສາ ​ອັງກິດ​ ຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ທີ່​ພວມ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ ​ແລະ ຮັບ​ສະໝັກ​ຄູ​ສອນ ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ ເປີດກວ້າງ. ນີ້​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເພິ່ນ​ນຳ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ ​ກັບ​ການ​ສອນ​ພາສາ​ ອັງກິດ ​ແລະ ກິລາ​ ສ້າງ​ກຳລັງ​ໃຈ​ໃຫ້​ບັນດາ​ນັກ​ສຶກສາ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມ ກະຕືລືລົ້ນ ຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ຄວາມຮັກວັດທະນະທໍາ ຫວຽດນາມ, ເພິ່ນມາ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນປີ 2019, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ສອນພາສາ ອັງກິດ ຢູ່ສູນ ພາສາ ອັງກິດ APax. ດ້ວຍ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ສອນ​ທີ່​ສະບາຍ, ສະ​ໜິດ​ສະ​ໜົມ ແລະ ມີຄວາມຕະ​ຫຼົກເຮຮາ, ສະນັ້ນ ຊົ່ວໂມງຮຽນ​ພາ​ສາ​ ອັງ​ກິດ ​ຂອງ ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ເປັນໜ້າ​ສົນ​ໃຈ ຫຼາຍ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຍິນດີ ​ຈາກ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ ຫວຽດ​ນາມ.


ເວລາຕໍ່ມາ, ເພິ່ນໄດ້ສອບເສັງເຂົ້າເປັນຄູສອນພາສາ ອັງກິດ ຢູ່ ໂຮງຮຽນສອນພາສາ ສາກົນ Maya. ສຳລັບ​ເພິ່ນ, ນີ້​ແມ່ນ​ໂອ ກາດ​ທີ່​ດີ ​ຈະໄດ້ສໍາຜັດ ປະສົບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໂຮງຮຽນ​ນາໆ ຊາດ ​​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໝູ່​ບ້ານ ​ກະສິກຳ​ ຢູ່​ກາງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ, ຫ່າງ​ຈາກ​ນະຄອນຫຼວງ​ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ເກືອບ 50 ກມ. ໂຮງຮຽນ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ນັກຮຽນ​ຕາມ​ວິທີ Montessori ທີ່​ເຄົາລົບ​ເສລີພາບ​ ຂອງ​ນັກຮຽນ ​ແລະ ໃຫ້ຄວາມ​ຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ​ແພງ​ຕໍ່​ຜູ້ຄົນ, ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ສົງສານ ​ແລະ ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຄຸນຄ່າ​ຊີວິດ​ທີ່​ດີ, ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້ ​ຈຶ່ງ​ສ້າງ​ບຸກຄະ​ລິກກະພາບ​ທີ່​ສູງ​ສົ່ງ, ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເດັກນ້ອຍ​ ພັດທະນາ​ຢ່າງ​ຮອບດ້ານທີ່ສຸດ.

ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ສອນຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະ ຕິດພັນກັບສະ ຖານທີ່ນີ້ ປຽບເໝືອນ ເປັນບ້ານທີສອງຂອງເພິ່ນ. ເພິ່ນ​ແບ່ງປັນ​ວ່າ: “ການ​ສອນ​ຢູ່​ເຂດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ອັນ​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ໝູ່​ບ້ານ Maya ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີ​ອາລົມ​ດີ, ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ຂອງ​ ຫວຽດນາມ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ສາມາດ​ຖ່າຍທອດ ຄວາມຮູ້, ​ຄວາມ​ສາມາດ ຂອງຕົນ​ໃນ​ການ​ສຶກສາ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກຮຽນ”.


ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ຍັງ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ຫຼາຍ ທ້ອງຖິ່ນ​ຂອງ​ ຫວຽດນາມ ​ເຊັ່ນ: ຊາປາ, ເກາະ ໂກໂຕ, ຕາມດາວ, ກາດບ່າ, ນະຄອນ ​ໂຮ່ຈີມິນ. ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ໄປ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ມີ​ໂອກາດ​ໄດ້​ສຳ​ຜັດ ​ແລະ ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ການ​ສຶກສາ​ຢູ່​ບັນດາ​ສະ ຖານ​ທີ່ ​ທີ່​ຕົນ​ເອງໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ ​ເພື່ອສາມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເດັກນ້ອຍ, ນັກ​ສຶກສາ ​ແລະ ຜູ້ຄົນ ຫວຽດນາມ.

Joseph Kingsley Entsuah ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ ຮ້າລອງ, ກວາງນິງ. ພາບ: ເອກະສານ

ຢູ່​ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ນອກ​ຈາກເວລາ​ສອນ​ເປັນ​ປະຈຳ, ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ມັກ​ໃຊ້​ເວລາ​ຫວ່າງ​​ ໃນວັນພັກຜ່ອນຂອງຕົນ ​ເພື່ອ​ສອນ​ນັກຮຽນ​ ຮູ້​ວິທີ​ຫຼິ້ນ​ກິລາ ​ບານ​ເຕະ. ເພິ່ນເປັນຄູຝຶກ ບານ ເຕະ ແລະ ຄູສອນທີ່ເຮັດວຽກ ເປັນເວລາຫຼາຍປີຢູ່ ບາງກອກ, ປະ ເທດ ໄທ. ການສອນນັກຮຽນ ຫຼິ້ນກິລາບານເຕະ ບໍ່ພຽງແຕ່ຝຶກໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າໃນ ດ້ານກິລາ ແລະ ສຸຂະພາບ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ ພວກເຂົາຝຶກຄວາມຮູ້ພາສາ ອັງກິດ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມລວມ ແລະ ຊຸມຊົນ. ນັກຮຽນຂອງທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ສາມາດ ໂຕ້ວາທີກັບເພິ່ນ ໃນທຸກຫົວຂໍ້ ແລະ ມີຄວາມເທົ່າທຽມ ກັນກັບເພິ່ນ. ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ເວົ້າແບບຕະຫຼົກ ວ່າ ເພິ່ນຍັງຕ້ອງປ່ຽນ ແປງຕົນເອງເພື່ອ ກຽມພ້ອມ ທີ່ຈະສະໜັບ ສະໜູນນັກຮຽນ ຂອງ ຕົນຢູ່ທຸກບ່ອນ, ທຸກເວລາ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ນອກຊົ່ວໂມງຮຽນ ອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ເພິ່ນຈະ​ຢູ່​ ​ຫວຽດ ນາມ ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ, ດຳລົງ​ຊີວິດ ​ແລະ ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ພ້ອມ​ທັງ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ບັນດາ​ນັກ​ສຶກສາ​ໃໝ່​ຫຼາຍ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ພາສາ​ ສາກົນ ​ແລະ ກາຍ​ເປັນ​ພົນລະ​ເມືອງ ທີ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ຂອງ ຫວຽດນາມ.


 ບົດ: ບິກເວິນ - ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ ແລະ ເອກະສານ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ


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