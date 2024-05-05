Joseph Kingsley Entsuah-ຜູ້ລະດົມກຳລັງໃຈ ຮຽນພາສາ ອັງກິດ ໃຫ້ນັກຮຽນ ຫວຽດນາມ
ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ຈົບການສຶກສາ ປະລິນຍາຕີ ດ້ານພາສາ ອັງກິດ ແລະ ສິລະປະ ໃນປີ 2014 ທີ່ມະຫາວິທະຍາ ໄລ ສຶກສາ Winneba-Ghana. ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ໄດ້ເດີນທາງໄປ ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ແລະ ເປັນຄູສອນພາສາ ອັງກິດ ແລະ ເປັນຄູຝຶກກິລາໃຫ້ ກັບນັກຮຽນຫຼາຍລຸ້ນຢູ່ໂຮງຮຽນ ບາງຢີຄັນ, ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ ເປັນເວລາ 4 ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ. ດ້ວຍຄວາມເປັນຄົນຫ້າວຫັນ, ກະຕືລືລົ້ນໃນການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ຢາກຊອກຫາກາລະໂອກາດໃໝ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃນຊີວິດ, ສະນັ້ນທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ໄດ້ມາ ຫວຽດນາມ ເພື່ອສອນໜັງສື. ທ່ານໄດ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ມີສູນສອນພາສາ ອັງກິດ ຫຼາຍແຫ່ງທີ່ພວມຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຮັບສະໝັກຄູສອນ ຕ່າງປະເທດ ເປີດກວ້າງ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນນຳເອົາຄວາມຮູ້ກ່ຽວ ກັບການສອນພາສາ ອັງກິດ ແລະ ກິລາ ສ້າງກຳລັງໃຈໃຫ້ບັນດານັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມ ກະຕືລືລົ້ນ ຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ຄວາມຮັກວັດທະນະທໍາ ຫວຽດນາມ, ເພິ່ນມາ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນປີ 2019, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ສອນພາສາ ອັງກິດ ຢູ່ສູນ ພາສາ ອັງກິດ APax. ດ້ວຍຮູບແບບການສອນທີ່ສະບາຍ, ສະໜິດສະໜົມ ແລະ ມີຄວາມຕະຫຼົກເຮຮາ, ສະນັ້ນ ຊົ່ວໂມງຮຽນພາສາ ອັງກິດ ຂອງ ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ເປັນໜ້າສົນໃຈ ຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຍິນດີ ຈາກນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ.
ເວລາຕໍ່ມາ, ເພິ່ນໄດ້ສອບເສັງເຂົ້າເປັນຄູສອນພາສາ ອັງກິດ ຢູ່ ໂຮງຮຽນສອນພາສາ ສາກົນ Maya. ສຳລັບເພິ່ນ, ນີ້ແມ່ນໂອ ກາດທີ່ດີ ຈະໄດ້ສໍາຜັດ ປະສົບການເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງຮຽນນາໆ ຊາດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໝູ່ບ້ານ ກະສິກຳ ຢູ່ກາງທຳມະຊາດ, ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເກືອບ 50 ກມ. ໂຮງຮຽນຝຶກອົບຮົມ ນັກຮຽນຕາມວິທີ Montessori ທີ່ເຄົາລົບເສລີພາບ ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມຮັກແພງຕໍ່ຜູ້ຄົນ, ຄວາມເມດຕາສົງສານ ແລະ ເພື່ອແນໃສ່ຄຸນຄ່າຊີວິດທີ່ດີ, ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈຶ່ງສ້າງບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ສູງສົ່ງ, ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານທີ່ສຸດ.
ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ສອນຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະ ຕິດພັນກັບສະ ຖານທີ່ນີ້ ປຽບເໝືອນ ເປັນບ້ານທີສອງຂອງເພິ່ນ. ເພິ່ນແບ່ງປັນວ່າ: “ການສອນຢູ່ເຂດທຳມະຊາດ ອັນບໍລິສຸດຂອງໝູ່ບ້ານ Maya ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີອາລົມດີ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮີດຄອງປະເພນີຂອງ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາມາດຖ່າຍທອດ ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ຂອງຕົນໃນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ”.
ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ຍັງໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງຫຼາຍ ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ເຊັ່ນ: ຊາປາ, ເກາະ ໂກໂຕ, ຕາມດາວ, ກາດບ່າ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ໄປທ່ອງທ່ຽວເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີໂອກາດໄດ້ສຳຜັດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າການສຶກສາຢູ່ບັນດາສະ ຖານທີ່ ທີ່ຕົນເອງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ເພື່ອສາມາດເຂົ້າໃຈເດັກນ້ອຍ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ຄົນ ຫວຽດນາມ.
ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ນອກຈາກເວລາສອນເປັນປະຈຳ, ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ມັກໃຊ້ເວລາຫວ່າງ ໃນວັນພັກຜ່ອນຂອງຕົນ ເພື່ອສອນນັກຮຽນ ຮູ້ວິທີຫຼິ້ນກິລາ ບານເຕະ. ເພິ່ນເປັນຄູຝຶກ ບານ ເຕະ ແລະ ຄູສອນທີ່ເຮັດວຽກ ເປັນເວລາຫຼາຍປີຢູ່ ບາງກອກ, ປະ ເທດ ໄທ. ການສອນນັກຮຽນ ຫຼິ້ນກິລາບານເຕະ ບໍ່ພຽງແຕ່ຝຶກໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າໃນ ດ້ານກິລາ ແລະ ສຸຂະພາບ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ ພວກເຂົາຝຶກຄວາມຮູ້ພາສາ ອັງກິດ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມລວມ ແລະ ຊຸມຊົນ. ນັກຮຽນຂອງທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ສາມາດ ໂຕ້ວາທີກັບເພິ່ນ ໃນທຸກຫົວຂໍ້ ແລະ ມີຄວາມເທົ່າທຽມ ກັນກັບເພິ່ນ. ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ເວົ້າແບບຕະຫຼົກ ວ່າ ເພິ່ນຍັງຕ້ອງປ່ຽນ ແປງຕົນເອງເພື່ອ ກຽມພ້ອມ ທີ່ຈະສະໜັບ ສະໜູນນັກຮຽນ ຂອງ ຕົນຢູ່ທຸກບ່ອນ, ທຸກເວລາ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ນອກຊົ່ວໂມງຮຽນ ອີກດ້ວຍ.
ທ່ານ Joseph Kingsley Entsuah ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພິ່ນຈະຢູ່ ຫວຽດ ນາມ ເປັນເວລາດົນນານ, ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນີ້ ພ້ອມທັງຍິນດີຕ້ອນຮັບບັນດານັກສຶກສາໃໝ່ຫຼາຍຄົນເຂົ້າຮຽນພາສາ ສາກົນ ແລະ ກາຍເປັນພົນລະເມືອງ ທີ່ມີປະໂຫຍດ ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ບົດ: ບິກເວິນ - ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ ແລະ ເອກະສານ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ