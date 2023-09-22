HoneyLand - ຍີ່ຫໍ້ນ້ຳເຜິ້ງ ຊັ້ນນໍາ ຂອງ ຫວຽດນາມ
ດ້ວຍວິໄສທັດ ທີ່ຈະກາຍເປັນຍີ່ຫໍ້ນ້ຳເຜິ້ງ ແຖວໜ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນນ້ຳເຜິ້ງ ຕ່ຽນຢາງ ກັບຍີ່ຫໍ້ Honey Land ໄດ້ຄ່ອຍໆ ຢືນຢັນຢ່າງໜັກແໜ້ນ ໃນຂະແໜງ ອຸດສາ ຫະກໍາ ນ້ຳເຜິ້ງ. ຜະລິດຕະພັນນ້ຳເຜິ້ງ HoneyLand ບໍ່ພຽງ ແຕ່ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຈາກຜູ້ບໍລິໂພກ ພາຍໃນປະເທດ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຖືກສົ່ງອອກ ໄປຍັງຫຼາຍປະເທດ ໃນໂລກ ເຊັ່ນ: ສ ອາເມລິກາ ແລະ ສ ເກົາຫຼີ.
ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ການປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານຄຸນນະ ພາບ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາ ການ ທໍາມະຊາດ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ HoneyLand ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ຕອບສະໜອງໄດ້ກຸ່ມຕະ ຫຼາດ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ນໍ້າເຜິ້ງ HoneyLand ມີຄຸນນະພາບສູງດ້ວຍປັດໃຈ ຫຼາຍ ຢ່າງຮ່ວມກັນ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ມັນເປັນເຜິ້ງ ທີ່ດູດນ້ຳຫວານຈາກດອກໄມ້ ນາໆ ຊະນິດໃນປ່າ ແລະເຂດປູກໝາກລຳໄຍ ໃນເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ, ປ່າໄມ້ໃນເຂດເນີນສູງ, ດອກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ພືດ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດເປັນຢາດີ. ສະນັ້ນ, ຜະ ລິດຕະພັນນ້ຳເຜິ້ງ HoneyLand ມີລົດຊາດ ທີ່ບໍລິສຸດ, ເປັນ ທຳມະຊາດ ພ້ອມກັບກິ່ນຫອມຂອງ ດອກໄມ້ນາໆ ຊະນິດ ໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ເກັບກ່ຽວ.
ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ລ້ຽງເຜິ້ງ ຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນຂະບວນ ການຜະລິດນໍ້າເຜິ້ງ HoneyLand. ຜູ້ລ້ຽງເຜິ້ງ ທີ່ມີຄວາມສຳ ພັນໃກ້ຊິດ ກັບບໍລິສັດມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເປັນມືອາຊີບທາງດ້ານ ເຕັກນິກການ ລ້ຽງ ເຜິ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ, ວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວ ພະ ຍາດເຜິ້ງ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ດ້ານສຸຂາອະ ນາໄມ ອາຫານ ແລະຄວາມປອດໄພ ດ້ານຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ ມາດຕະຖານ ເພື່ອການສົ່ງອອກ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນແຕ່ລະປີ ບໍລິສັດໄດ້ຈັດຕັ້ງການສະຫຼຸບ ແລະ ເສີມຂະບວນການເພື່ອກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ແຫຼ່ງ ກໍາເນີດ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກ ຄ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ທຸກໆ ຂັ້ນຕອນ ຂອງ ການຜະລິດ, ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນການເກັບກ່ຽວ, ການປັ່ນ ນໍ້າ ເຜິ້ງ ໄປເຖິງຂະບວນການຂ້າເຊື້ອ, ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງ ເຂັ້ມ ງວດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ນໍ້າເຜິ້ງ ຍັງຄົງຮັກສາລົດຊາດ ທໍາ ມະຊາດ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ, ໂດຍບໍ່ມີສານ ກັນບູດ ຫຼື ສານເຄມີ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສາມາດເກັບ ຮັກສາ ໄວ້ໄດ້ດົນ.
ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຂອງ ຕະ ຫຼາດ, ນອກຈາກຜະລິດຕະພັນນ້ຳເຜິ້ງ ຈາກທຳມະຊາດແລ້ວ, ບໍລິສັດຍັງຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ຈາກນໍ້າເຜິ້ງເຊັ່ນ: ສະເປພົ່ນຄໍ, ຢາເມັດ, ເມັດຂີ້ໝິ້ນ, ສານກະຕຸ້ນເລືອດ ບຳລຸງສະໝອງ, ຄໍລາເຈນ, ຂີ້ໝິ້ນ curcumin... ຜະລິດຕະ ພັນເຫຼົ່ານີ້ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ໃນຂະນະທີ່ມີລາຄາ ສົມເຫດສົມ ຜົນ.
ດ້ວຍທີມງານຜູ້ນໍາ, ພະນັກງານໜຸ່ມ, ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ມີ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຄວາມສ້າງສັນ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນ, ບໍລິສັດ ໄດ້ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງ ຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງ ແບບຈໍາລອງ ແລະ ຄວບຄຸມຂະບວນການຜະລິດຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ນໍ້າເຜິ້ງ ຍີ່ຫໍ້ HoneyLand ມີຄຸນນະພາບສູງ ດ້ວຍລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນໄດ້, ເປັນຜູ້ນໍາໜ້າຢູ່ຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ.
HoneyLand ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຂອງ ນໍ້າ ເຜິ້ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນສັນຍາລັກເຊື່ອມຕໍ່ ຄວາມຮັກ ທີ່ມີ ຕໍ່ທໍາມະຊາດ ແລະ ການດູແລທີ່ດີ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂອງ ມະນຸດ ອີກ ດ້ວຍ.