HONECO ແລະ ການເດີນທາງ ເພື່ອຂຽນຊື່ນ້ໍາເຜິ້ງ ຫວຽດນາມອອກສູ່ໂລກ
ປີ 1993, ທ່ານນາງ ເລທິງາ, ອາຈານສອນຂະແໜງ ຊີວະສາດ ມາເປັນໃພ້ ຢູ່ດິນແດນ ເຮືອງລົກ, ແຂວງ ຫວິງຟຸກ. ທ່ານນາງ ງາ ໄດ້ເຫັນກັບຕາ ຄອບຄົວສາມີ ກັບ 3 ຮຸ່ນຄົນທຳອາຊີບຜະ ລິດນໍ້າເຜິ້ງ ແລະ ໄດ້ພ້ອມກັບ ເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າ ຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ສະຫະກອນ ອອງເມິດ (ເຜິ້ງ ທີ່ໃຫ້ນໍ້າເຜິ້ງ) ຫວິງຟຸກ.
ການລ້ຽງເຜິ້ງ ມີຄວາມລຳບາກຫຼາຍ ເພາະວ່າ ເຜິ້ງ ໄປຕາມ ກິ່ນຫອມຂອງດອກໄມ້ ສີ່ລະດູ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ລ້ຽງເຜິ້ງ ຈໍາຕ້ອງ “ຊັດເຊພະເນຈອນ” ຕາມເຜິ້ງ ຂຶ້ນພູ, ເຂົ້າປ່າ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຮຽນຂະແໜງ ຊີວະວິທະຍາ, ທ່ານນາງ ງາ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ປຸງແຕ່ງນ້ຳເຜິ້ງ, ສ້າງເປັນຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີລັກສະນະ “ການຢາ” ຈາກ ຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ຫວຽດນາມ ເຊັ່ນ: ຂີງ, ໝາກນອດ, ໝາກແປ້ນ… ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າ ນ້ຳເຜິ້ງ ໄດ້ນຳໃຊ້ດີໃນຊີວິດ. ເປັນເວລາ 10 ປີ ທ່ານນາງ ງາ ຮ່ວມກັບຄອບຄົວສາມີ ພັດທະນາສະຫະກອນ ອອງເມິດ ຫວິງຟຸກ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານນາງ ຍັງມີຄວາມຄິດຄ້ອງຄາໃຈ ຢູ່ບໍ່ເຊົາວ່າ: ເຮັດແນວໃດໃຫ້ນໍ້າເຜິ້ງ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາ? ເຮັດແນວໃດ ເພື່ອປັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງ ຜູ້ລ້ຽງເຜິ້ງ?
ປີ 2002, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ເຜິ້ງ ຕາມດ໋າວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ຢູ່ບ້ານເກີດ ຫວິງຟຸກ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊາວລ້ຽງເຜິ້ງ ໃຫ້ຢູ່ລອດ ດ້ວຍອາຊີບຂອງຕົນ. HONECO ຂະຫຍາຍ ແນວພັນເຜິ້ງໄດ້ 1.000 ຝູງ, ເປີດກວ້າງນິຄົມລ້ຽງເຜິ້ງ 50 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ, ຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກລ້ຽງເຜິ້ງ ໃຫ້ຄອບຄົວ ຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ນັບຫຼາຍພັນຄອບຄົວ... ປີ 2010, HONECO ໄດ້ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນນ້ຳເຜິ້ງຫວຽດນາມ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ GMT ແລະ FSCC 22000. ນີ້ແມ່ນໂຮງງານ ທີ່ມີກຳລັງການຜະລິດນ້ຳເຜິ້ງ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຫວຽດນາມ ສາມາດຜະລິດ ນໍ້າເຜິ້ງ ໄດ້ 500 ໂຕນ/ເດືອນ. ໂດຍສະເພາະ, HONECO ເປັນວິສາຫະກິດ ທໍາອິດ ໃນອຸດສາຫະກໍາເຜິ້ງ ສ້າງຫ້ອງ Lab ກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າເຜິ້ງ ບັນລຸ ມາດຕະຖານສາກົນ, ເປີດທາງໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ທາງການຢາ ຈາກນໍ້າເຜິ້ງ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຕໍ່ມາ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ FDA ຈາກ ສ ອາເມລິກາ.
ປັດຈຸບັນ, HONECO ມີເກືອບ 50 ຜະລິດຕະພັນນ້ຳເຜິ້ງ ຄຸນນະພາບສູງ ຄື: Tacumin, ນ້ຳເຜິ້ງ Tacumin, ນ້ຳເຜິ້ງ ໝາກແປ້ນ ຕາມດາ໋ວ, ນ້ຳເຜິ້ງ ໝາກນອດ, ນ້ຳເຜິ້ງ ຂີງ ໝາກແປ້ນ ຫົວສີໄຄ, ນ້ຳນົມ ລາຊີນີເຜິ້ງ… ສົ່ງອອກໄປຍັງ ຕະຫຼາດ EU, ສ ອາເມລິກາ, ສ ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສະວິດ, ສິງກະໂປ...
ເສັ້ນທາງຂຽນຊື່ນ້ຳເຜິ້ງ ຫວຽດນາມ ເທິງແຜນທີ່ໂລກ ແມ່ນຈຸດ ໝາຍປາຍທາງ, ແມ່ນຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ ກ້າວຂຶ້ນ ຂອງ HONECO ໃນການສົ່ງອອກນ້ຳເຜິ້ງ. ທ່ານນາງ ງາ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ HONECO ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜະລິດຕະພັນທຳອິດ ທີ່ທ່ານນາງ ຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນນ້ຳເຜິ້ງໝາກນອດ, ເລີ່ມ ຈາກການດູແລລູກ. ເມື່ອລູກຊາຍ ອາຍຸ 3 ປີ ຂອງ ທ່ານນາງ ມີອາການໄອເລື້ອຍໆ, ທ່ານນາງ ເອົານໍ້າເຜິ້ງ ປະສົມ ໃສ່ໃນນໍ້າໃຫ້ລູກດື່ມ, ແຕ່ລູກບໍ່ຍອມດື່ມ ຢ່າງເດັດຂາດ. ແຕ່ເມື່ອຕື່ມນໍ້າໝາກນອດ ໃສ່ ນໍ້າເຜິ້ງ, ລູກດື່ມຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາງ ຈິ່ງຮູ້ໄດ້ວ່າ: ການຜະລິດນ້ຳເຜີ້ງ ບໍ່ສາມາດຢຸດຢູ່ຄົງທີ່, ຕ້ອງສົມທົບກັບ ຢາສະໝູນໄພທຳມະຊາດ ເພື່ອດຶງດູດລົດຊາດ ຂອງ ແຕ່ລະຄົນ. ນ້ຳ ເຜິ້ງ ໝາກນອດ ແມ່ນໄດ້ ຜະລິດຈາກຫົວໃຈ ຂອງຜູ້ເປັນແມ່ ໃນເວລານັ້ນ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຍັງເປັນຜະລິດຕະພັນຫຼັກ ຂອງບໍລິສັດ, ໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງ ປະເທດ ສິງກະໂປ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຢູ່ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ Hao Mart (ສິງກະໂປ).
ອີກເລື່ອງລາວທີ່ສ້າງຄວາມສະເທືອນໃຈຄື ມີລູກຄ້າຄົນໜຶ່ງ ຂອງ HONECO ສັ່ງຊື້ ນໍ້າເຜິ້ງ ປະສົມຂີ້ໝີ້ນ ເພື່ອບໍາລຸງ ສຸຂະພາບ ໃນເວລາປິ່ນປົວພະຍາດມະເຮັງ ກະເພາະ. ສຸຂະພາບ ເຂົາ ດີຂື້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ ຕັ້ງແຕ່ໃຊ້ນ້ຳເຜິ້ງຂີ້ໝີ້ນ ໂດຍນາງ ງາ ປຸງແຕ່ງສະເພາະໃຫ້. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, HONECO ໄດ້ພັດທະນາ ສາຍຜະລິດຕະພັນນໍ້າເຜິ້ງ Tacumin ເພື່ອຊ່ວຍດູແລ ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຈັບ. Tacumin ໄດ້ແຂວງ ຫວິງຟຸກ ນຳເຂົ້າ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ ສຸຂະພາບ ມວນຊົນ ໃນ “ປຶ້ມຄຳ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຫວຽດນາມ”. ປັດຈຸບັນ, ຜະລິດຕະພັນນີ້ ກຳລັງ ຖືກຜະລິດ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍ HONECO ເພື່ອຮັບໃຊ້ ໃບສັ່ງ ສົ່ງອອກໄປຍັງ Dubai ແລະ ສ ເກົາຫຼີ.
ສະເພາະສຳລັບນ້ຳເຜິ້ງດິບ, HONECO ໄດ້ສົ່ງອອກ 60 ໂຕນຕໍ່ປີ ໄປຍັງຕະຫຼາດ ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ເຢຍລະມັນ. ຢູ່ຕະຫຼາດ ສ ອາເມລິກາ, HONECO ກໍາລັງສົ່ງອອກ 80 ໂຕນຕໍ່ປີ ແລະ ມີໃບສັ່ງສິນຄ້າ ອີກຈໍານວນຫຼາຍຈາກ ສະວິດ, Dubai ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. HONECO ໄດ້ກາຍເປັນບໍລິສັດ ຈັດອັນດັບ 1 ຂອງ ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກນ້ຳເຜີ້ງ ສູ່ໂລກ, ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ຂອງຜະລິດຕະພັນນ້ຳເຜິ້ງ ຂັ້ນສູງ ຍີ່ຫໍ້ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານ ຫງວຽນວັນເຈື່ອງ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດເຜິ້ງ ຕາມດ໋າວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຍຸດທະສາດໃນ 3 ປີຕໍ່ໜ້າ, HONECO ບັນລຸເປົ້າໝາຍສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນ 70% ໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ສ້າງ ທົວທ່ອງທ່ຽວ ຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງ ກັບອາຊີບລ້ຽງເຜິ້ງ ຫວຽດນາມ; “ເສັ້ນທາງ ການຢາ ນ້ຳເຜິ້ງ” ສະຫງວນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ບົນເສັ້ນທາງຄົ້ນພົບ ຫວຽດນາມ. ຫວ່າງມໍ່ໆ ນີ້, ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າ ສາກົນ ASEAN-ຄຸນໝິງ (ສປ ຈີນ) ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ກັບ HONECO ເພື່ອຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ ນ້ຳເຜິ້ງ ໃນທົ່ວຕະຫຼາດ ຈີນ ແລະ ອາຊີ. ຈາກນັ້ນ ຢືນຢັນຄຸນນະພາບ ນ້ຳເຜິ້ງ HONECO ໄດ້ດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຍຸດທະສາດຂອງຕົນຄື: ເຮັດໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ ນ້ຳເຜີ້ງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຂຽນຊື່ໃນແຜນທີ່ໂລກ.
ບົດ: ບິກເວິນ - ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ, ເອກະສານ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ