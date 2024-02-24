FITO PHARMA ກ້າວສູ່ລະດັບສາກົນ
ດ້ວຍຄວາມຝັນອັນແຮງກ້າ ແລະ ວິໄສທັດ ທີ່ຈະກາຍເປັນຍີ່ຫໍ້ ຜະລິດຕະພັນສະໝຸນໄພຊັ້ນນຳ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໃນລະດັບສາກົນ, ຈາກວິສາຫະກິດຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງເມື່ອປີ 1999, ໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດຢາພື້ນເມືອງ, ພາຍຫຼັງ 2 ທົດສະວັດແຫ່ງການພັດທະນາ, ບໍລິສັດການຢາ FITO PHARMA ຈຳກັດ ໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາບໍລິສັດ ການຢາທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ, ມີບັນດາຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກໄປຍັງຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ.
FITO PHARMA ແມ່ນບໍລິສັດການຢາຊັ້ນນຳ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນສະໝຸນໄພໄປຍັງຕ່າງປະເທດ. ບັນດາຂີດໝາຍແຫ່ງການສົ່ງອອກ ຂອງ ບໍລິສັດສະ ແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ. ໃນປີ 2002, FITO PHARMA ໄດ້ເປີດຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Kiev, ປະເທດ ອູແກຣນ. ໃນປີ 2003, FITO PHARMA ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານ ISO 9001- 2000 ຈາກອົງການ BVQI (UK: ລາຊະອານາຈັກ ອັງ ກິດ). ໃນປີ 2005, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ FITO ຂອງ ບໍລິສັດໄດ້ວາງຢູ່ເທິງຈອດພູ Elbrus ພູທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນ ເອີຣົບ. ໃນເວ ລານີ້, ຜະລິດຕະພັນ ສົ່ງອອກໄປຍັງ ເອີຣົບ ຕາເວັນອອກ ໄດ້ບັນລຸຕົວເລກສະຖິຕິ - Container/ປີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, FITO PHARMA ສືບຕໍ່ສົ່ງອອກ ໄປຍັງປະເທດ ຝຣັ່ງ (ປີ2007), ອັງກິດ (ປີ 2009), ສ ອາເມລິກາ ແລະ ການາດາ (ປີ 2016).
ຄຽງຄູ່ກັບເປີດກວ້າງຕະຫຼາດສົ່ງອອກ, FITO PHARMA ຍັງໄດ້ຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂຮງງານຜະລິດຢາ ຕາມມາດ ຕະຖານສາກົນ. ສະເພາະໃນປີ 2011, FITO PHARMA ໄດ້ກໍ່ສ້າງໂຄງການ ອິນຊີ ຕາມມາດຕະຖານ EU, USDA (ສ ອາເມລິກາ) ແລະ JAS (ຍີ່ປຸ່ນ). ໃນປີ 2012, FITO PHARMA ໄດ້ເປີດໂຮງງານທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ GMP. ໃນປີ 2014, FITO PHARMA ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນໂຮງງານທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ GMP-WHO. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃນປີ 2022, ບໍລິສັດໄດ້ກໍ່ສ້າງໂຮງງານ Fito N2 ຢູ່ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ແລະ ໂຮງງານ Fito N3 ຢູ່ VSIP ຢູ່ແຂວງ ບັກນິງ.
ທ່ານ ເລຄັກເຕິມ, ປະທານ FITO PHARMA ກ່າວວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດຕັ້ງຢູ່ເຂດຮ້ອນ, ອາກາດຮ້ອນ ແລະ ຊຸ່ມຊື່ນ, ມີຝົນຕົກຫຼາຍ, ເໝາະສຳລັບຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພືດທີ່ເປັນຢາ ເຕີບໂຕ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຍັງເປັນປະເທດທີ່ມີປະຫວັດ ດ້ານຢາພື້ນເມືອງມາແຕ່ດົນນານ. ປະສົບການນຳໃຊ້ຢາສະໝຸນໄພ ເປັນຢາໄດ້ສະສົມ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແລະ ຈາກຮຸ່ນສູ່ຮຸ່ນ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ FITO PHARMA ຜະລິດຢາພື້ນເມືອງໂດຍສະເພາະ ອີງໃສ່ວິທີການປິ່ນປົວແບບດັ້ງເດີມ ໂດຍການຮ່ວມມື ຂອງ ຜູ້ຊ່ຽວ ຊານໃນຂະແໜງການແພດ, ການຢາ ແລະ ບັນດາອາຈານ ຄົ້ນຄວ້າຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຜະລິດຕະພັນຫຼາຍຢ່າງ ຂອງ ບໍລິສັດ FITO PHARMA ໄດ້ຮັບການປະເມີນ ຢູ່ສະຖາບັນ ແລະ ໂຮງໝໍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຫຼາຍແຫ່ງ.
ບັນດາຜະລິດຕະພັນ FITO PHARMA ໄດ້ຜະລິດ ບົນພື້ນ ຖານຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຂອງການຢາພື້ນເມືອງ, ຫຼັກ ການພື້ນເມືອງໃນການກະກຽມຢາ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງຢາສະໝຸນໄພ, ສົມທົບກັບຜົນສຳເລັດທາງວິທະຍາສາດໃໝ່, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ດີທີ່ສຸດ.
ທ່ານ ເຕິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍລິສັດໄດ້ຮ່ວມມືກັບນັກວິທະຍາສາດຫຼາຍຄົນ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຫຼາຍແຫ່ງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ສະຫຼຸບໃນຂັ້ນຕົ້ນກ່ຽວກັບປະສິດທິ ພາບ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນຊຸມປີ ທີ່ຜ່ານມາ ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ ຍີ່ຫໍ້ FITO ທີ່ຜະລິດໂດຍ FITO PHARMA. ປັດຈຸບັນ, ຜະລິດຕະພັນ ຢາພື້ນເມືອງ ຂອງ FITO PHARMA ປະ ກອບມີ 3 ຮູບແບບຄື: ຢາສະໝູນໄພ ປະເພດນໍ້າ, ຢາສະໝູນໄພປະເພດເມັດ ແລະ ຢາທາພາຍນອກ, ເພື່ອປິ່ນປົວພະ ຍາດ 11 ກຸ່ມ ຕາມແຈ້ງການ ຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກ່ຽວກັບກຸ່ມຢາພື້ນເມືອງ.
FITO PHARMA ຍັງເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ຫໍພິພິທະພັນຢາພື້ນເມືອງ (ຫໍພິພິທະພັນ Fito) 2 ແຫ່ງ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ນະ ຄອນ ຖ້ວນອານ, ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ເພື່ອວາງສະແດງວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການແພດພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍພັນຢ່າງ. ປັດຈຸບັນ, ຫໍພິພິທະພັນ ສອງແຫ່ງນີ້ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຍອດນິຍົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ໃນປີ 1999 ຈາກໂຮງງານ ຜະລິດຢາພື້ນເມືອງ ຂອງ ຄອບຄົວຂະໜາດນ້ອຍ, FITO PHARMA ໄດ້ກາຍເປັນບໍລິສັດຢາ ທີ່ມີກຳລັງການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່, ຮັບປະກັນມາດຕະຖານສາກົນເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານ GMP-WHO, ມາດຕະຖານຜະລິດອາຫານປອດສານພິດ EU, ລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫຼັກອະນາໄມດ້ານສະບຽງອາຫານ HACCP, ຢັ້ງຢືນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານ ISO ....
ບົດ: VNP/ຖາວວີ - ພາບ: ທົງຫາຍ ແລະ ເອກະສານ FITO- ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ