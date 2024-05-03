Doveco Gia Lai-ວິສາຫະກິດປຸງແຕ່ງ ຜະລິດຕະພັນກະເສດສົ່ງອອກ ຊັ້ນນໍາຂອງ ໄຕງວຽນ
Doveco ແມ່ນວິສາຫະກິດແຖວໜ້າໃນຂົງເຂດປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ດ້ວຍການກໍ່ສ້າງໂຮງ ງານປຸງແຕ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຢາລາຍ, Doveco ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມຫວັງຈະເປີດກວ້າງຕະຫຼາດ, ຍົກສູງວົງເງິນການສົ່ງອອກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສ້າງວຽກເຮັດງານທຳແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ນັບໝື່ນຄົນຢູ່ ໄຕງວຽນ ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນກະເສດ ໃຫ້ແກ່ ໂຮງງານ.
ໄຕງວຽນ ແມ່ນດິນແດນທີ່ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນອັນ ໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ກະສິກຳ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ປະເພດ ຜັກ, ຫົວ ແລະ ໝາກໄມ້ສົ່ງອອກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ນີ້ຍັງແມ່ນຂົງເຂດສຳຄັນທີ່ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດ ຍູ້ແຮງການລົງທຶນ ພັດທະນາ ເພື່ອຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນ ປະຊາຊົນ ບັນດາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ.
ເພາະສະນັ້ນ, ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້, ນອກຈາກ ຍູ້ແຮງການລົງທຶນ ຊ່ວຍປະຊາຊົນ ຫັນປ່ຽນຮູບແບບເສດຖະກິດ, ພັດທະນາການລ້ຽງ ສັດ ແລະ ການປູກພືດກະສິກຳ ຈາກຮູບແບບກະສິກຳ ຂະໜາດ ນ້ອຍໄປສູ່ຮູບແບບກະສິກຳຂະໜາດໃຫຍ່ ດ້ວຍແນວພັນໃໝ່ ມີມູນຄ່າເສດຖະກິດສູງ ໃຫ້ແກ່ການສົ່ງອອກ, ລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍດ້ານມາແຂວງ ຢາລາຍ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ລົງທຶນເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ.
ກໍາໄດ້ໂອກາດນີ້, ໃນປີ 2018, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ສົ່ງອອກອາຫານ ດົ່ງຢາວ (Doveco), ແມ່ນວິສາຫະກິດປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກຜະ ລິດຕະພັນກະເສດແຖວໜ້າ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງສູນປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຕັ້ງຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ນ້ອຍ ຫັດຖະກໍາ ເມືອງ ມາງຢາງ, ແຂວງ ຢາລາຍ ໃນເນື້ອທີ່ເກືອບ 6 ເຮັກຕາ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 3 ໂຮງງານ ມີອຸປະກອນ ແລະ ເຕັກ ໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ນໍາເຂົ້າ ຈາກປະເທດ ອີຕາລີ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. ໃນນັ້ນ, ມີໂຮງງານຜະລິດ ນໍ້າໝາກໄມ້ເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະ ຜະລິດໝາກໄມ້ ມີຄວາມສາມາດຜະລິດໄດ້ 10.000 ໂຕນ/ປີ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກແຊ່ແຂງ ມີກຳລັງການຜະລິດ 10.000 ໂຕນ/ປີ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ກະ ປ໋ອງ ມີກຳລັງການຜະລິດ 10.000 ໂຕນ/ປີ.
ພາຍຫຼັງດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວ, ສູນດັ່ງກ່າວສາມາດປຸງແຕ່ງນໍ້າໝາກນອດ ໄດ້ປະມານ 300 ໂຕນ/ມື້, ໝາກນັດ 500 ໂຕນ/ມື້ ແລະ ໝາກມ່ວງ 200 ໂຕນ/ມື້. ນອກນີ້, ສູນດັ່ງກ່າວຍັງສາມາດປຸງແຕ່ງໝາກກ້ວຍ, ໝາກອາໂວກາໂດ, ໝາກມັງກອນ, ສາລີຫວານ, ໝາກເມືອກ, ມັນດ້າງ... ນັບຮ້ອຍໂຕນ. ໃນປີ 2021, ເຖິງວ່າ ສະພາບເສດຖະກິດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກ ການລະບາດ ໂຄວິດ-19, ແຕ່ສູນແຫ່ງນີ້ ຍັງຜະລິດຜັກ, ໝາກໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ ໄດ້ກວ່າ 32.800 ໂຕນ, ຍອດມູນຄ່າການສົ່ງອອກບັນລຸ 68,95 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ.
ເພື່ອຮັບປະກັນແຫຼ່ງວັດຖຸດິບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍັງສ້າງ ໂອກາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ, Doveco ໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາ ເຂດສະໜອງ ວັດຖຸດິບ ແບບຍືນຍົງຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ.
ດ້ວຍຄຳຂວັນທ່ີວ່າ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງຝ່າຍຕ່າງໆ, ພິເສດແມ່ນຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, Doveco ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ 500 ກວ່າຄອບຄົວປູກຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ໝາກນອດ, ໝາກນັດ, ໝາກກ້ວຍ, ຖົ່ວເຫຼືອງ, ໜໍ່ໄມ້ ໃນເນື້ອທີ່ເກືອບ 4.000 ເຮັກຕາ, ໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຄື: ເມືອງ ຝູທ້ຽນ, ເມືອງ ກົງ ເຈີຣໍ, ເມືອງ ເອຍ ປາ, ເມືອງ ດັກເປີ, ເມືອງ ເອຍ ກຣາຍ, ເມືອງ ດັກດວາ, ເມືອງ ມານຢາງ, ເມືອງ ກາບັງ, ເທດສະບານ ອານເຄ ຂອງແຂວງ ຢາລາຍ ແລະ ເຂດວັດຖຸດິບຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ແຂວງ ກອນຕູມ, ດັກລັກ, ດັກນົງ ແລະ ເລີມດົ່ງ.
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ໃນລະ ບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ, Doveco ໄດ້ສະໜອງແນວພັນ, ປຸຍ ແລະ ຖ່າຍທອດດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງແນະນຳປະຊາຊົນ ຜະລິດຕາມຂັ້ນຕອນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ເພື່ອສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ນັບແຕ່ການຜະລິດ ຮອດການປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກ. ໂດຍສະເພາະ, Doveco ຍັງມີນະໂຍບາຍຊ່ວຍ ເຫຼືອ ໃນກໍລະນີປະສົບຄວາມສ່ຽງ, ໄພພິບັດ ທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນການຊື້ຜະລິດຕະພັນ.
ນອກຈາກການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບປະຊາຊົນແລ້ວ, Doveco ຍັງໄດ້ສ້າງເຂດວັດຖຸດິບ ຂອງຕົນເພື່ອຮັບໃຊ້ການປຸງແຕ່ງສົ່ງອອກຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, Doveco ໄດ້ເຊົ່າເນື້ອທີ່ດິນ 250 ເຮັກຕາເພື່ອປູກໝາກນອດ ຢູ່ເມືອງ ເອຍ ກຣາຍ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຮູບແບບປູກໝາກຖົ່ວເຫຼືອງຢູ່ເມືອງ ດັກດວາ, ຝູທ້ຽນ, ເອຍ ປາ; ປູກໝາກນັດ ຢູ່ເມືອງ ເອຍ ປາ; ປູກສາລີຫວານ ແລະ ຜັກຫົມ ຢູ່ເມືອງ ມາງຢາງ ແລະ ຕາແສງ ອານຟູ (ນະຄອນ Pleku ).
ດ້ວຍແຫຼ່ງວັດຖຸດິບ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ກຳລັງການຜະລິດຂະ ໜາດໃຫຍ່, ປັດຈຸບັນ, ຜະລິດຕະພັນ ຂອງ Doveco ໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງ 50 ປະເທດ, ຕົ້ນຕໍ ແມ່ນຕະຫຼາດ ຍີ່ປຸ່ນ (10%), ສ ອາເມລິກາ (13%), ອິດສະຣາແອນ (27%), EU (33%)... ຜະລິດຕະພັນ ສົ່ງອອກ ຍຸດທະສາດ ຂອງ Doveco ຕົ້ນຕໍແມ່ນ: ໝາກນັດ ເຢັນ 14,6%, ໝາກນັດ ກະປ໋ອງ 13,8%, ນໍ້າໝາກນັດ ເຂັ້ມຂຸ້ນ 25%, ນໍ້າໝາກນາວ ເຂັ້ມຂຸ້ນ 24%, ໝາກ ລິນຈີ່ ເຢັນ 8,5%, ໝາກຝູງ ເຢັນ 3,8%, ຜັກຫົມ (Spinach) 3,1%, ປະເພດອື່ນໆ 7,2%. ຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ, ຜະລິດຕະພັນ ຂອງ Doveco ແມ່ນມີຢູ່ໃນຮ້ານສັບພະສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່, ນ້ອຍ ແລະ ກໍາລັງຄອບຄອງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂະໜາດໃຫຍ່.
- ບົດ: VNP/ແທງຮ່ວາ - ພາບ: ແທງຮ່ວາ ແລະ ເອກະສານຂອງ Doveco - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ