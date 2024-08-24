Blind Runners - ສະຖານທີ່ ເຜີຍແຜ່ກິລາ ໃຫ້ແກ່ຄົນຕາບອດ
ຄົນຕາບອດ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແລ່ນ ມາລາທອນ ໃນໄລຍະທາງຫຼາຍສິບ ກິໂລແມັດ ດ້ວຍຜົນສຳເລັດ ທີ່ຄົນທຳມະດາ ຫຼາຍຄົນປາຖະໜາ. ນັ້ນຄືເລື່ອງລາວ ທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນຢູ່ສະໂມສອນຄົນຕາບອດ ມັກແລ່ນ “Blind Runners”. ເລື່ອງລາວ ກ່ຽວກັບມານະຈິດໃນ ການດຳລົງຊີວິດ ໄດ້ສ້າງແຮງກຳລັງໃຈໃຫ້ຫຼາຍຄົນໃນສັງຄົມ ເພື່ອລຸກຂຶ້ນ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຊີວິດ.
ໂດຍຮູ້ດີວ່າ ຄົນຕາບອດ ຫຼາຍຄົນ ຢາກແລ່ນ ແຕ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ, ນັກກິລາ ຕາບອດ ລະດັບຊາດ ຫວູ໊ຕ໋ຽນແມ້ງ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສະໂມສອນ “Blind Runners” - ນັກແລ່ນຄົນຕາບອດ ເພື່ອນຳວິຊາການແລ່ນມາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີໂອກາດເຂົ້າ ຮ່ວມໃນ “ເສັ້ນທາງແລ່ນ” ຂອງ ຄົນຕາດີ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ, ການເຜີຍ ແຜ່ສູ່ສັງຄົມ.
ທ່ານ ຫວູ໊ຕ໋ຽນແມ້ງ ກ່າວວ່າ: “ດວງຕາ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າມີຂໍ້ບົກພ່ອງຕັ້ງແຕ່ກໍາເນີດ, ສະນັ້ນການແນມເຫັນ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າເກືອບວ່າ ເປັນສູນ. ຈາກການໃຫ້ ກຳລັງໃຈ ຂອງ ທຸກໆ ຄົນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າຮ່ວມ ການແລ່ນໄລຍະໄກ ຄັ້ງທຳອິດ ໃນການແຂ່ງຂັນ ECOPARK ໄລຍະທາງ 21 ກມ ເມື່ອປີ 2021. ກ່ອນຈະລົງທະບຽນ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກລະອາຍຫຼາຍ ເພາະຄິດວ່າ ໂລກຂອງ ຄົນຕາບອດ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃນ ຝາຜະໜັງ 4 ແຜ່ນ. ຈົນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ນຊົມ, ການໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຈາກຜູ້ຊົມ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ວ່າ ຊີວິດພາຍນອກ ຍັງມີສິ່ງດີໆ ຫຼາຍ ຢ່າງທີ່ພວມລໍຖ້າຄົນຕາບອດ ຄືຂ້າພະເຈົ້າ. ຫຼັງຈາກການແຂ່ງຂັນ ຄັ້ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຕັດສິນໃຈ ສ້າງຕັ້ງສະໂມສອນ “Blind Runners” ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ຜູ້ທີ່ມີສະຖານະການດຽວກັນ ໄດ້ມີໂອກາດ ແລ່ນ ແລະ ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບໂລກພາຍນອກ”.
ຈາກຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວ, ເດືອນ ກໍລະກົດ 2023, ສະໂມສອນ “Blind Runners” ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງ ສະມາຄົມ ຄົນຕາບອດ ຫວຽດນາມ. ພາຍຫຼັງ ດຳເນີນ ມາເປັນເວລາເກືອບ 1 ປີ, ສະໂມສອນ ມີສະມາຊິກ ທັງໝົດ 41 ຄົນ (ມີຄົນຕາບອດ 26 ຄົນ ແລະ ອາສາສະໝັກ 15 ຄົນ) ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນເຮືອນລວມ ທີ່ ບັນດາສະມາຊິກ ສາມາດແບ່ງປັນຄວາມ ປິຕິຍິນດີ, ຄວາມໂສກເສົ້າ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ.
ມາເຖິງສະໜາມກິລາ ຮ່າງໄດ໋ (ຮ່າໂນ້ຍ), ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງທຸກໆ ມື້, ພວກເຮົາສາມາດຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງພະລັງບວກ ທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ໃນສະ ມາຊິກແຕ່ລະຄົນ ຂອງ ສະໂມສອນ “Blind Runners”. ສະຖານທີ່ ແຫ່ງນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ ເປັນບ່ອນຝຶກຊ້ອມແລ່ນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນບ່ອນ ປຸກລະດົມກຳລັງໃຈ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຕາບອດ ເອົາຊະນະ ຕົນເອງ, ໝັ້ນໃຈໃນການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ສື່ສານກັບທຸກໆ ຄົນ.
ສິ່ງພິເສດແມ່ນ ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຝຶກຊ້ອມ, ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນສະໂມສອນ ສາມາດສຳເລັດ ໄລຍະການແລ່ນ 10 ກມ ຂຶ້ນໄປ. ໃນນັ້ນ, ມີນັກແລ່ນຕາບອດ 3 ຄົນ ທີ່ໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງໂດ່ງດັ່ງເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແລ່ນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການແລ່ນ ມາລາທອນ ໄລຍະທາງ 42 ກິໂລແມັດ. ນີ້ແມ່ນໄລຍະທາງທີ່ຄົນທຳມະດາ ຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແລ່ນ ມາລາທອນ ຝັນຢາກບັນລຸໄດ້.
ໃນຖານະທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນສະມາຊິກຄົນຕາບອດ ຄົນທຳອິດ ຂອງ ສະໂມສອນ “Blind Runners”, ທ່ານ ໂຮ່ມິນກວາງ ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການແລ່ນເທື່ອທຳອິດຢູ່ສະໂມສອນ “Blind Runners”, ທຳອິດ ຂ້າພະເຈົ້າແລ່ນໄດ້ພຽງ 50 ມ ເທົ່ານັ້ນ, ແລ້ວເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 100 ມ, ແຕ່ດຽວນີ້, ຈາກການແນະນຳຂອງອ້າຍ ນ້ອງສະມາຊິກໃນສະໂມສອນ ແລະ ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງຕົນເອງ, ໄລຍະທາງແລ່ນ 10 ກມ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ. ການແລ່ນ ຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ດີຂຶ້ນ ແລະ ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບປະ ແລະ ພົວພັນ ກັບທຸກຄົນ”.
ມາເຖິງສະໂມສອນ “Blind Runners”, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບຝັງ ເລື່ອງລາວ ທ່ີມ່ວນໆ ດີໆ ນັບຫຼາຍພັນເລື່ອງ ໂດຍຄົນຕາບອດ ບໍ່ຮູ້ສຶກນ້ອຍໃຈ. ເຂົາເຈົ້າມາທີ່ນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ຮຽນຮູ້ການແລ່ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍກັນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຄວາມດ້ອຍໃນຊີວິດ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບ ຈັງຫວະທົ່ວໄປ ຂອງສັງຄົມ. ສະມາຊິກ 40 ກວ່າຄົນຮ່ວມກັນລົບລ້າງຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງ ຄົນປົກກະຕິ ແລະ ຄົນຕາບອດ.
ທ່ານ ເຢືອງຫວູຮວ່າງລິງ, ອາສາສະໝັກ ຂອງ ສະໂມສອນ “Blind Runners” ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າ ຍັງຈື່ເລື່ອງໜຶ່ງຂອງທ້າວ ຫງວຽນຈ້ອງຫວຽດ (ອາຍຸ 15 ປີ) ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມສະໂມສອນ ມື້ທຳອິດ. ທ້າວ ຈ້ອງຫວຽດ ຕາບອດ ແລະ ສະໝອງພິການຕັ້ງ ແຕ່ເກີດ, ສະນັ້ນ ເວລາເລີ່ມເຂົ້າຮ່ວມການແລ່ນ, ເຂົາ ໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືແລະ ນັ່ງຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ກາງທາງແລ່ນ. ຮູ້ກ່ອນແລ້ວວ່າ ເຂົາ ມັກກິນອາຫານຫວ່າງ, ສະນັ້ນພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງເອົາອາຫານ ອອກມາເພື່ອຊັກຊວນ ໃຫ້ເຂົາແລ່ນ, ຈາກນັ້ນເຂົາ ຈຶ່ງໃຫ້ຄວາມ ຮ່ວມມື, ທັງແລ່ນທັງກິນ ແລ່ນຮອບ ສະໜາມກິລາ ຮ່າງໄດ໋ ຮອບໜຶ່ງ. ປັດຈຸບັນ, ເຂົາໄດ້ເດີນທາງໄປທົ່ວທຸກແຫ່ງຫົນກັບສະໂມສອນ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດໄລຍະທາງ 5 ກມ ໃນ 10 ລາຍການແລ່ນ ພາຍໃນປະເທດ ດ້ວຍວິທີ ທີ່ງ່າຍດາຍ”.
ດ້ວຍສານ “ຢ່າຍອມແພ້, ເຊື່ອໃນຕົວເອງ”, ສະໂມສອນ “Blind Runners” ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄຸນຄ່າຊີວິດ ໃນທາງບວກ ແລະ ແງ່ດີຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ຄົນຕາບອດໂດຍສະເພາະ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ ທົ່ວໄປ. ຈາກນັ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຝຶກແອບ ເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສັງຄົມ ເພື່ອສ້າງວິຖີຊີວິດ ທີ່ມີ ສຸຂະພາບດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ.
ນັກແລ່ນຄົນຕາບອດ ຫຼື ອາສາສະໝັກທີ່ຕ້ອງການ ເຂົ້າຮ່ວມສະໂມສອນ ນັກແລ່ນຄົນຕາບອດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່:ທ່ານ ຫວູ໊ຕ໋ຽນແມ້ງ - ເບີໂທລະສັບ 0843582000
- ບົດ: VNP/ກົງດາດ - ພາບ: ເຕິດເຊີນ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ
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