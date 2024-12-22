ASEAN ຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ກໍາມະການກົມການເມືອງ, ຮອງເລຂາ ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະ ເທດ ໄດ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດ ນາມ ຕາມຄໍາເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະ ເທດບັນດາປະເທດ ASEAN ຄັ້ງທີ 18 (ADMM), ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ບັນດາປະເທດ ASEAN ເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ 11, ພ້ອມກັບບັນດາການພົບປະ ບໍ່ເປັນທາງການຂອງລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດ ASEAN-ສປ ຈີນ ແລະ ASEAN-ສ ອາ ເມລິກາ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ).
ທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລາວ, ປະທານກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດ ບັນດາປະເທດ ASEAN ຄັ້ງທີ 18 (ADMM) ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໃນສະພາບການໂລກ ທ່ີມີການປ່ຽນແປງຢ່າງສັບສົນຄືປັດຈຸບັນ, ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນ ຄົງແມ່ນພື້ນ ຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສັງຄົມ. ກອງປະຊຸມ ADMM-18 ຫວັງວ່າ ບັນດາປະເທດຈະ ເພີ່ມທະວີ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນ, ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ໃນປັດຈຸ ບັນຢູ່ພາກພື້ນ, ເພື່ອປະຊາຄົມ ASEAN “ສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ”.
ພິເສດ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ ວຽງຈັນ ຂອງ ADMM: ຮ່ວມກັນເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ. ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສັບສົນທີ່ເກີດຈາກບັນດາປັດໄຈທາງການເມືອງ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີ່ສົ່ງຜົນສະ ທ້ອນ ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງມູນເຊື້ອ ແລະ ບໍ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ເຊິ່ງລວມ ທັງຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ການຂາດແຄນສະບຽງອາຫານ, ຄຽງຄູ່ກັບການປ່ຽນແປງດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໂລກ ຫຼຸດລົງ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມທ້າທາຍ ຕໍ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນ ແລະ ນອກພາກພື້ນ.
ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຂອງ ADMM ແລະ ADMM+ໃນໂຄງປະກອບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນ, ສ້າງຂອບເຂດການເຈລະຈາຍຸດທະສາດ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ, ໂດຍ ASEAN ເປັນໃຈກາງ. ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ໄດ້ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ວ່າ ASEAN ເປັນປະຊາຄົມ ທີ່ມີລັກສະນະ ພາຍນອກ, ຖືການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຄູ່ເຈລະຈາ ແລະ ເພື່ອນມິດຂອງ ASEAN ເປັນສຳຄັນຜ່ານບັນດາກົນໄກທີ່ ASEAN ເປັນຜູ້ນຳພາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ພ້ອມກັນຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ຂອງ ASEAN, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເປົ້າ ໝາຍຮ່ວມ ຂອງ ການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ກໍ່ຄືການຊຸກຍູ້ຄວາມເຂັ້ມແຂວງ ດ້ວຍຕົນເອງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກພາກພື້ນ.
ຖະແຫຼງການຮ່ວມຢືນຢັນ ຄືນໃໝ່ ການເຄົາລົບບັນດາຫຼັກການ ແລະ ຈຸດປະສົງພື້ນຖານ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ, ກົດບັດ ASEAN ແລະ ສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (TAC) ໃນການເພີ່ມທະວີບົດ ບາດໃຈກາງ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ຂອງ ASEAN ແລະ ຮັກສາ ໂຄງປະກອບ ຂອງ ພາກພື້ນ ອີງໃສ່ກົດລະບຽບທີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການເປັນໃຈ ກາງ ຂອງ ASEAN ແມ່ນກຳລັງແຮງຕົ້ນຕໍ ໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ມາດຕະການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພາຍໃນ ASEAN. ຢືນຢັນຄືນ ໃໝ່ ຄວາມສຳຄັນ ຂອງ ເອກະສານທັດສະນະ ASEAN ກ່ຽວກັບ ມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ (AOIP) ເພື່ອກຳນົດ ທິດໃຫ້ ASEAN ໃນການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພາຍນອກ.
ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນຂອງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ 5 ດ້ານກ່ຽວກັບ ມຽນມາ ແລະ ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງ ມຽນມາ ໃນການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິ ແລະ ຢືນຢົງ ຕໍ່ສະຖານະການ ໃນປັດຈຸບັນ.
ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ຢໍ້າຄືນ ເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາ ສັນຕິພາບ ແລະ ລັກສະນະສ້າງສັນ ຂອງ ທຸກຝ່າຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທະເລຕາເວັນອອກກາຍເປັນເຂດທະເລ ແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະ ນາຖາວອນ, ໂດຍຜ່ານປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງຝ່າຍຕ່າງໆ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການລົງນາມ ໃນປະມວນກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການປະພຶດຕໍ່ຂອງຝ່າຍຕ່າງໆ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ໂດຍໄວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາ ກົນ, ໃນນັ້ນມີສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່າ ດ້ວຍກົດໝາຍທະເລ (UNCLOS) 1982.
ບົດ:VNP -ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ