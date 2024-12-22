ASEAN ຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ASEAN ຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ທ່ານພົນເອກ  ຟານວັນຢາງ, ກໍາມະການກົມການເມືອງ, ຮອງເລຂາ ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະ ເທດ ໄດ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດ ນາມ ຕາມຄໍາເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະ ເທດບັນດາປະເທດ ASEAN ​ຄັ້ງ​ທີ 18 (ADMM), ກອງປະ​ຊຸມ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ​ບັນດາປະເທດ ASEAN ເປີດກວ້າງ ​ຄັ້ງ​ທີ 11, ພ້ອມກັບບັນດາການພົບປະ ​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ ASEAN-ສປ ຈີນ ແລະ ASEAN-ສ ອາ ເມລິກາ ຢູ່ ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ (ລາວ).

ທ່ານ​ພົນເອກ ຈັນ​ສະໝອນ ຈັນ​ຍາ​ລາດ, ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ​ ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ລາວ, ປະທານ​ກອງ​ປະຊຸມ​ ລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ບັນດາປະເທດ ASEAN ຄັ້ງ​ທີ 18 (ADMM) ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ: ​ໃນ​ສະພາບ​ການ​ໂລກ ​ທ່ີມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢ່າງ​ສັບສົນ​ຄື​ປັດຈຸ​ບັນ, ສັນຕິພາບ ​ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ ຄົງ​ແມ່ນ​ພື້ນ ຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ຂອງ​ສັງຄົມ. ກອງປະຊຸມ ADMM-18 ຫວັງວ່າ ບັນດາປະເທດຈະ ເພີ່ມທະວີ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນ, ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ໃນປັດຈຸ ບັນຢູ່ພາກພື້ນ, ເພື່ອປະຊາຄົມ ASEAN “ສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ”.

 

 

ພິ​ເສດ, ກອງ​ປະຊຸມ ​ໄດ້​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຮ່ວມ ​ວຽງ​ຈັນ​ ຂອງ ADMM: ຮ່ວມ​ກັນ​ເພື່ອ​ສັນຕິພາບ, ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ ​ແລະ ​ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ. ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຮ່ວມ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ເຖິງຄວາມ​ສັບສົນ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ບັນດາ​ປັດ​ໄຈ​ທາງ​ການເມືອງ ​ແລະ ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ສະ ທ້ອນ​ ຕໍ່ສັນຕິພາບ ​ແລະ ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ ​ແລະ ທົ່ວ​ໂລກ. ບັນຫາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ມູນເຊື້ອ ​ແລະ ບໍ່​ເປັນ​ມູນເຊື້ອ, ​ເຊິ່ງລວມ ທັງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ ຂອງ ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ຄວາມ​ບໍ່​ໝັ້ນຄົງ​ດ້ານ​ພະລັງງານ ​ແລະ ການຂາດ​ແຄນ​ສະບຽງ​ອາຫານ, ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດ້ານ​ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ການ​ຂະຫຍາຍຕົວທາງ​ເສດຖະກິດ​ໂລກ ​ຫຼຸດ​ລົງ ​ແລະ ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ​ແລະ ການ​ສື່ສານ ສືບ​ຕໍ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ ​ຕໍ່​ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ ພາຍ​ໃນ​ ແລະ​ ນອກ​ພາກ​ພື້ນ.

ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ ຫວຽດນາມ ​ນຳໜ້າໂດຍ​ທ່ານ​ພົນຕີ ຟ້າ​ມເຈື່ອງ​ເຊີນ, ຮອງ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫຍ່​ກອງທັບ​ປະຊາຊົນ​ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ວາງສະ​ແດງ​ການບິນ ​ສິງກະ​ໂປ ​ຄັ້ງ​ທີ 9 (Singapore Airshow 2024) ຢູ່​ສູນ​ວາງສະ​ແດງ​ສິນຄ້າ Changi ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 20-25 ກຸມພາ 2024. ພາບ: VNA

ຖະ​ແຫຼງການ​ຮ່ວມ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ ຂອງ ADMM ​ແລະ ADMM+ໃນ​ໂຄງ​ປະກອບ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ, ສ້າງ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ເຈລະຈາ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ, ​ໂດຍ ASEAN ​ເປັນ​ໃຈກາງ. ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ໄດ້ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ວ່າ ASEAN ເປັນປະຊາຄົມ ທີ່ມີລັກສະນະ ພາຍນອກ, ຖືການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຄູ່ເຈລະຈາ ແລະ ເພື່ອນມິດຂອງ ASEAN ເປັນສຳຄັນຜ່ານບັນດາກົນໄກທີ່ ASEAN ເປັນຜູ້ນຳພາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ພ້ອມກັນຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ຂອງ ASEAN, ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ເປົ້າ ໝາຍ​ຮ່ວມ​ ຂອງ​ ການ​ຮັກສາ​ສັນຕິພາບ ​ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ, ກໍ່ຄື​​ການຊຸກຍູ້​ຄວາມເຂັ້ມແຂວງ ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ນອກພາກພື້ນ.

 

ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຮ່ວມ​ຢືນຢັນ ​ຄືນ​ໃໝ່​ ການ​ເຄົາລົບບັນດາຫຼັກການ ​ແລະ ຈຸດ​ປະສົງ​ພື້ນຖານ ​ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດ​ບັດ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ, ກົດ​ບັດ ASEAN ​ແລະ ສົນທິສັນຍາ​ມິດຕະພາບ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢູ່​ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ (TAC) ​ໃນ​ການ​ເພີ່ມທະວີ​ບົດ ບາດ​ໃຈກາງ​ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ຂອງ​ ASEAN ​ແລະ ຮັກສາ ໂຄງປະກອບ ​ຂອງ​ ພາກ​ພື້ນ ອີງໃສ່ກົດລະບຽບທີ່ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ກົດໝາຍ​ສາກົນ ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ປະຊາຊົນ ​ແລະ ການ​ເປັນ​ໃຈ ກາງ​ ຂອງ​ ASEAN ​ແມ່ນ​ກຳລັງ​ແຮງ​ຕົ້ນຕໍ​ ໃນ​ການ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນຊາ​ດ, ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ ​ແລະ ມາດ​ຕະການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ກັບ​ບັນດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມືພາຍໃນ ASEAN. ຢືນຢັນ​ຄືນ ໃໝ່​ ຄວາມ​ສຳຄັນ​ ຂອງ ເອກະສານ​ທັດສະນະ ​ASEAN ກ່ຽວ​ກັບ​ ມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ (AOIP) ​ເພື່ອ​ກຳນົດ ທິດໃຫ້ ASEAN ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບບັນດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ພາຍ​ນອກ.

ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຮ່ວມ​ໄດ້​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ປະຕິບັດ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຂອງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ດີ​ເຫັນ​ພ້ອມ 5 ດ້ານ​ກ່ຽວ​ກັບ ​ມຽນມາ ​ແລະ ຢືນຢັນ​ຄືນ​ໃໝ່​ ຄໍາໝັ້ນ​ສັນຍາ​ຂອງ ​ມຽນມາ​ ໃນ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ວິທີ​ແກ້​ໄຂ​ໂດຍ​ສັນຕິ ​ແລະ ຢືນຢົງ ​ຕໍ່​ສະຖານະ​ການ​ ໃນປັດຈຸ​ບັນ.

 

 

ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຮ່ວມໄດ້ຢໍ້າຄືນ ​ເຖິງຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ ສັນຕິພາບ ແລະ ລັກສະນະສ້າງສັນ ຂອງ​ ທຸກ​ຝ່າຍ​ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກກາຍເປັນເຂດທະເລ​ ແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ ​ແລະ ວັດທະ ນາ​ຖາວອນ, ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ປະຕິບັດ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະພຶດ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຕ່າງໆ​ ຢູ່​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ (DOC) ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ ​ແລະ ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ແລະ ການລົງນາມ ໃນປະມວນກົດລະບຽບ ​ກ່ຽວກັບການ​ປະພຶດຕໍ່ຂອງຝ່າຍຕ່າງໆ ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ (COC) ໂດຍໄວຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ​ແລະ ​ແທດ​ຈິງ, ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ກົດໝາຍ​ສາ ກົນ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ສົນທິສັນຍາ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ວ່າ ດ້ວຍກົດໝາຍ​ທະ​ເລ (UNCLOS) 1982.

ບົດ:VNP -ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ


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