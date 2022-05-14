ASEAN ຕ້ານການລັກລອບຄ້າເຖື່ອນຢູ່ທະເລ
ອາຊຽນ ມີຈຸດທີ່ຕັ້ງພິເສດໃນແຜນທີ່ໂລກ, ມີຊາຍແດນຕິດຈອດ ກັບມະຫາສະໝຸດ ປາຊີຟິກ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ, ສະນັ້ນ ການລັກລອບຂົນສົ່ງທາງທະເລ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້ ໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາສັບສົນຍິ່ງຂຶ້ນ. ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ອາຊຽນ ໄດ້ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຊຸດ ບັນດາສົນທິສັນຍາ ທ່ີເຂັ້ມງວດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນສະພາບການດັ່ງກ່າວ.
ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດໃນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ 2019 ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ແລະ ຢາເສບຕິດ (UNODC) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພູມີ ພາກ ທາງຜ່ານທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ ສໍາລັບອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດໃນໂລກ. ໃນຕົວຈິງ, ແຜນສັງລວມກ່ຽວກັບປະຊາຄົມການເມືອງ - ຄວາມໝັ້ນຄົງ ອາຊຽນ 2025 ໄດ້ກຳນົດການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ພິເສດແມ່ນອາດຊະຍາກຳຄ້າເຖື່ອນຢູ່ທະເລ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ສຳຄັນຂອງ ອາຊຽນ ເພື່ອສ້າງປະຊາຄົມ ສັນຕິພາບ ແລະ ພັດທະນາ ຢ່າງໝັ້ນຄົງ.
ໂດຍອີງໃສ່ຖະແຫຼງການ ມະນີລາ ກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດປີ 1997, ກອງປະຊຸມ AMMTC ໄດ້ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ ແລະ ປະກອບດ້ວຍບັນດາລັດຖະມົນຕີຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ບັນຫາ ອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ, ເປັນອົງການກຳນົດນະໂຍບາຍສູງສຸດກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການເຄ່ືອນໄຫວຮ່ວມມືຂອງ ອາຊຽນ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.
ປັດຈຸບັນ, ອາຊຽນ ໄດ້ສຸມໃສ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອຕໍ່ສູ້ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ແລະ ທາງທະເລ 10 ປະເພດຄື: ການກໍ່ການຮ້າຍ, ການຄ້າມະນຸດ, ອົບພະຍົບຜິດກົດໝາຍ, ຢາເສບຕິດ, ຄ້າອາວຸດເຖື່ອນ, ການຟອກເງິນ, ອາດຊະຍາກຳ ດ້ານເຕັກໂນໂລຢີລະດັບສູງ, ອາດຊະຍາກຳທາງເສດຖະກິດ, ການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ. ພິເສດ, ອາດຊະຍາກຳບາງປະເພດເຄື່ອນໄຫວເທິງທະເລໃນຂົງເຂດຖືກຕັກເຕືອນຢູ່ລະດັບຮ້າຍແຮງ.
ຖະແຫຼງການ ARF ຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍທາງທະເລ, ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເມື່ອປີ 2016 ຕາມຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ. ຖະແຫຼງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍທາງທະເລຂອງບັນດາສະມາຊິກ ARF ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງໂດຍຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: ການແລກປ່ຽນປະສົບການ, ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ການສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດ, ສືບຕໍ່ດຳເນີນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: ການລາດຕະເວນຮ່ວມ, ການຊ້ອມຮົບຕ້ານໂຈນສະລັດ, ຮັບປະກັນຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອທາງທະເລ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງບັນທັດຖານຂອງການປະພຶດຮ່ວມ. ນັບແຕ່ປີ 2016 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ກໍ່ໄດ້ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອສະກັດກັ້ນ ການລັກລອບຄ້າເຖື່ອນ ທາງທະເລ.
ການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ພວມຜັນແປຢ່າງສັບ ສົນ, ໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ 2021 ຫາຕົ້ນປີ 2022, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວອາດຊະຍາກຳ ທາງທະເລ ເພີ່ມຂຶ້ນ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ລັດຖະບານ ໄດ້ຊີ້ນຳກຳລັງຕຳຫຼວດທະເລໃຫ້ກະກຽມກຳລັງ, ກຳປັ່ນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການລາດຕະເວນ, ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢູ່ເຂດນ່ານນ້ຳ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບ
ໝາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການລາດຕະເວນ ແລະ ຄວບຄຸມບັນດາເຂດທະເລສຳຄັນໃນການລັກລອບຄ້າຂາຍ, ສໍ້ໂກງການຄ້າ, ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍຄື: ເຂດທະເລຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ, ເຂດນ່ານນ້ຳ ຕິດກັບຊາຍແດນ ມາເລເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ໄທ ແລະ ເຂດທະເລຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້.
ໃນຕົ້ນປີ 2022, ນອກຈາກບັນດາປະເພດສິນຄ້າ “ມູນເຊື້ອ” (ເຊັ່ນ: ຖ່ານຫີນ, ແຮ່ທາດ, ອາຍແກັສ, ນ້ຳມັນ, ຢາສູບ…) ບັນດາພວກຄ້າຂາຍເຖື່ອນ ຈະລັກລອບຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ການເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ຜະລິດຕະພັນການແພດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ດ້ວຍການລັກລອບຂົນສົ່ງຜິດກົດໝາຍຢູ່ທະເລ. ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ໄດ້ສະກັດກັ້ນບັນດາກໍລະນີຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງທະເລ ຜິດກົດໝາຍນັບຫຼາຍຮ້ອຍກໍລະນີ.
ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງປະເທດສະມາຊິກ, ອາຊຽນ ໄດ້ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອຕ້ານການລັກລອບຄ້າຂາຍເຖື່ອນ ທາງທະເລ, ທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເປັນທຳ ຕໍ່ເສດຖະກິດຢູ່ພາກພື້ນ.
ບົດ: ຟອງທູ - ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ