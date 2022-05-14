ASEAN ຕ້ານການລັກລອບຄ້າເຖື່ອນຢູ່ທະເລ

ASEAN ຕ້ານການລັກລອບຄ້າເຖື່ອນຢູ່ທະເລ

ໃນ 3 ​ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2022, ທະຫານ​ປ້ອງກັນຊາຍແດນ ບ່າເຣ້ຍ ຫວຸ໊ງເຕົ່າ ​ໄດ້​ກວດ​ພົບ ​ແລະ ສະກັດ​ກັ້ນ​ຢ່າງທັນການ ການ​ລັກ ລອບ​ ຄ້າເຖື່ອນ​ທາງທະ​ເລ. ພາບ: VNA

ອາຊຽນ ມີຈຸດທີ່ຕັ້ງພິເສດໃນແຜນທີ່ໂລກ, ມີຊາຍແດນຕິດຈອດ ກັບມະຫາສະໝຸດ ປາຊີຟິກ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ, ສະນັ້ນ ການລັກລອບຂົນສົ່ງທາງທະເລ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້ ໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາສັບສົນຍິ່ງຂຶ້ນ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ມານະ​ພະຍາຍາມ​ຂອງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ, ອາ​ຊຽນ ​ໄດ້​ສົມທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ ​ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຊຸດ ​ບັນດາ​ສົນທິສັນຍາ​ ທ່ີເຂັ້ມງວດ ​ເພື່ອ​ສະກັດ​ກັ້ນ​ສະພາບ​ການ​ດັ່ງກ່າວ.

ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະພາບການອາດຊະຍາ​ກຳ​ຂ້າມ​ຊາດ​ໃນ ​ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ປີ 2019 ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາ​ກຳ ແລະ ຢາເສບຕິດ (UNODC) ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້​ ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນບັນດາພູມີ ພາກ ທາງຜ່ານທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ ສໍາລັບ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຂ້າມຊາດໃນໂລກ. ​ໃນ​ຕົວ​ຈິງ, ແຜນ​ສັງລວມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະຊາ​ຄົມ​ການ​ເມືອງ - ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ ອາ​ຊຽນ 2025 ໄດ້ກຳນົດ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ຕ້ານ​ອາດຊະຍາ​ກຳ​ຂ້າມ​ຊາດ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ອາດຊະຍາ​ກຳ​ຄ້າເຖື່ອນຢູ່​ທະ​ເລ ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາ​ຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່​ສຳຄັນ​ຂອງ​ ອາ​ຊຽນ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ປະຊາ​ຄົມ ​ສັນຕິພາບ ​ແລະ ພັດທະນາ ຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

 

ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ ມະ​ນີລາ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອາດຊະຍາ​ກຳ​ຂ້າມ​ຊາດ​ປີ ​​1997, ກອງປະຊຸມ AMMTC ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ປະຈຳ​ປີ ​ແລະ ປະກອບ​ດ້ວຍ​ບັນດາລັດຖະມົນຕີ​ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ບັນຫາ ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຂ້າມ​ຊາດ​ຂອງ​ແຕ່ລະ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ, ​ເປັນ​ອົງການ​ກຳນົດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ສູງ​ສຸດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນດາ​ບັນຫາ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເຖິງ​ການເຄ່ືອນໄຫວ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ​ ອາ​ຊຽນ​ ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ຕ້ານ​ອາດຊະຍາ​ກຳ​ຂ້າມ​ຊາດ.

ກອງ​ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ ແລະ ຕຳຫຼວດຕະເລ ປະຕິບັດການລາດ​ຕະ​ເວນ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ ແລະ ຊີ້​ນຳ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ການ​ຄ້າ​ຢູ່​ເຂດ​ທະ​ເລ​ ຫວຽດ​ນາມ. ພາບ: VNA

ປັດຈຸ​ບັນ, ອາ​ຊຽນ ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ໃຫ້​ບຸລິມະສິດ​ບັນດາ​ແຫຼ່ງກຳລັງ​ເພື່ອ​ຕໍ່ສູ້ ​ແລະ ສະກັດ​ກັ້ນ​ອາດຊະຍາ​ກຳ​ຂ້າມ​ຊາດ ​ແລະ ທາງ​ທະ​ເລ 10 ປະ​ເພດ​ຄື: ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ, ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ, ​​ອົບ​ພະຍົບຜິດກົດໝາຍ, ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ, ຄ້າ​ອາວຸດເຖື່ອນ, ການ​ຟອກ​ເງິນ, ອາດຊະຍາ​ກຳ​ ດ້ານເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີລະດັບສູງ, ອາດຊະຍາກຳທາງເສດຖະກິດ, ການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ. ພິ​ເສດ, ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ບາງ​ປະ​ເພດ​ເຄື່ອນໄຫວ​ເທິງທະ​ເລ​ໃນຂົງເຂດຖືກ​ຕັກ​ເຕືອນ​ຢູ່​​ລະ​ດັບ​ຮ້າຍ​ແຮງ.

ທະຫານປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ ​ນະຄອນ ດ່າ​ໜັງ ​ໄດ້​ລາດ​ຕະ​ເວນ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ຢູ່​ອູ່​ເຮືອ​ ເຖາະ​ກວາງ. ພາບ: ກວກຢຸງ/VNA

ຖະ​ແຫຼງ​ການ ARF ຂອງ ອາ​ຊຽນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ​ທາງ​ທະ​ເລ, ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ເມື່ອ​ປີ 2016 ຕາມ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ຂອງ​ ຫວຽດ​ນາມ. ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນດາ​ອົງການ​ປະຕິບັດ​ກົດໝາຍ​ທາງ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ ARF ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ແທດ​ຈິງ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ບັນດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຄື: ການ​ແລກປ່ຽນ​ປະສົບ​ການ, ການ​ປະຕິບັດ​ຕົວຈິງ ໃຫ້ດີ​ທີ່​ສຸດ, ການ​ສ້າງ​ກຳລັງ​ຄວາມ​ສາມາດ, ສືບ​ຕໍ່​ດຳ​ເນີນ​ບັນດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຄື: ການ​ລາດຕະ​ເວນ​ຮ່ວມ, ການ​ຊ້ອມ​ຮົບ​ຕ້ານ​ໂຈນ​ສະ​ລັດ, ຮັບປະກັນ​ຄວາມເສລີໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອທາງທະເລ, ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສ້າງບັນທັດຖານຂອງການປະພຶດຮ່ວມ. ນັບ​ແຕ່​ປີ 2016 ມາ​ຮອດ​ປັດຈຸ​ບັນ, ​ກຳລັງ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ກໍ່​ໄດ້​ສົມທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ເພື່ອ​ສະກັດ​ກັ້ນ ​ການ​ລັກລອບ​ຄ້າ​ເຖື່ອນ ທາງ​ທະ​ເລ.

ການ​ແຜ່​ລະບາດຂອງ ​ພະຍາດ​ໂຄ​ວິດ-19 ​ພວມຜັນແປຢ່າງ​ສັບ ສົນ, ​ໃນ​ຊຸມ​ເດືອນ​ທ້າຍ​ປີ 2021 ຫາ​ຕົ້ນ​ປີ 2022, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຄາດ​ຄະ​ເນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ອາດຊະຍາ​ກຳ ​ທາງ​ທະ​ເລ ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ນັບ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ, ລັດ​ຖະ​ບານ ​ໄດ້​ຊີ້​ນຳ​ກຳ​ລັງ​ຕຳຫຼວດ​ທະ​ເລ​ໃຫ້​ກະ​ກຽມ​ກຳ​ລັງ, ກຳ​ປັ່ນ​ ແລະ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ລາດ​ຕະ​ເວນ, ກວດ​ກາ ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ຢູ່​ເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ມອບ​
ໝາຍ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ລາດຕະ​ເວນ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ບັນດາ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ລັກລອບ​ຄ້າ​ຂາຍ, ສໍ້​ໂກງ​ການ​ຄ້າ, ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນຄ້າ​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ຄື: ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ, ​ເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ ຕິດກັບຊາຍ​ແດນ ​ມາ​ເລ​ເຊຍ, ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ, ຟີ​ລິບ​ປິນ, ​ໄທ ​ແລະ ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້.

 

ໃນ​ປີ 2021 ​ແລະ ​ໄຕ​ມາດ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ປີ 2022, ບັນດາ​ກຳລັງ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ ​ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ຈັບ​ຕົວ​ການ​ລັກລອບ​ຂົນ​ສົ່ງ​ບັ້ງ​ໄຟ​, ຖ່ານ​ຫີນ, ນ້ຳມັນ​ອາຍ​ແກັສ ​ແລະ ນ້ຳມັນ​ຢູ່​ທະ​ເລ. ພາບ: VNA 

ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ 2022, ​ນອກຈາກບັນດາປະເພດ​ສິນຄ້າ “ມູນເຊື້ອ” (ເຊັ່ນ: ຖ່ານ​ຫີນ, ແຮ່​ທາດ, ​ອາຍ​ແກັສ, ນ້ຳມັນ, ຢາສູບ…) ບັນດາພວກຄ້າຂາຍເຖື່ອນ ຈະລັກລອບ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນຄ້າ​ ທີ່ເນັ້ນ​ໃສ່​ການ​​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ໃນ​ເຮືອນ, ຜະລິດ​ຕະພັນ​ການ​ແພດ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ພະຍາດ ດ້ວຍການ​ລັກລອບ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ຢູ່​ທະ​ເລ. ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ​ຂອງ​ແຕ່ລະ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ ອາ​ຊຽນ ​ໄດ້​ສະກັດ​ກັ້ນ​ບັນດາ​ກໍລະນີ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ທາງ​ທະ​ເລ ​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ນັບຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ກໍລະນີ.

ດ້ວຍ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ, ອາ​ຊຽນ ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ຕ້ານ​ການ​ລັກ​ລອບ​ຄ້າ​ຂາຍເຖື່ອນ ​ທາງທະ​ເລ, ທໍາຄວາມ​ສະ​ອາດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເປັນທຳ ​ຕໍ່ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ.

 

ບົດ: ຟອງທູ - ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ

 


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