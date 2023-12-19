ໜ້າມະຫັດສະຈັນ ມໍລະດົກໂລກ ອ່າວ ຮ້າລອງ - ໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ
ການທ່ີກຸ່ມອ່າວ ຮ້າລອງ - ໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກອົງການ UNESCO ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກທຳມະຊາດໂລກ ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງແຫຼ່ງມໍລະດົກໂລກ ລະຫວ່າງພາກພື້ນແຫ່ງທຳອິດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄຸນຄ່າຂອງພື້ນທີ່ ມໍລະດົກ ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ແລະ ແສນສວຍງາມແຫ່ງນີ້.
ໂລກໄດ້ຮູ້ຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ ອ່າວ ຮ້າລອງ, ທັດສະນີຍະພາບ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ຈາກອົງການ UNESCO ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ທາງທໍາມະຊາດ 2 ຄັ້ງ ໃນປີ 1994 ແລະ 2000.
ອ່າວ ຮ້າລອງ ມີເນື້ອທີ່ 1.553 ກມ2, ມີ 1.969 ເກາະ, ໃນນັ້ນ 90% ແມ່ນເກາະຫີນປູນ, ມີຄວາມສູງແຕ່ 50-200 ມ, ໄດ້ກໍ່ຕົວເມື່ອ 500 ກວ່າລ້ານປີກ່ອນ ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ເປືອກໂລກທີ່ຊັບຊ້ອນ ພ້ອມກັບ ຂະບວນການກັດເຊາະ ຫີນປູນ (karst) ເກີດຂຶ້ນ ຢ່າງແຮງ ເປັນເວລາຍາວນານ, ສ້າງເປັນບັນດາເກາະຫີນ ທີ່ມີຮູບຮ່າງ “ມີໜຶ່ງບໍ່ມີສອງ”. ພິເສດ, ໃນເຂດແກນຫຼັກຂອງ ອ່າວ ໃນເນື້ອທີ່ ປະມານກວ່າ 330 ກມ2, ມີໝູ່ເກາະໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ 770 ກວ່າເກາະ, ຕັ້ງເປັນກຸ່ມຢ່າງໜາແໜ້ນ.
ບັນດາເກາະ ແລະ ຖ້ຳ ຢູ່ຮ້າລອງ ມີຫຼາຍຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດ. ໂດຍອີງໃສ່ຮູບຮ່າງ ແລະ ຈິນຕະນາການ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ປະຊາຊົນ ໄດ້ຕັ້ງຊື່ ໃຫ້ເກາະເຫຼົ່ານີ້ ດ້ວຍຫຼາຍຊື່ເອີ້ນ ທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື: ເກາະຈົ໋ງ-ມ໋າຍ (ໄກ່ຜູ້ - ໄກ່ແມ່), ເກາະ ຣົ່ງ (ມັງກອນ), ເກາະ ກອນກອ໋ກ (ຄັນ ຄາກ) ເດົ່າເບ (ຫົວງົວນ້ອຍ), ເກາະ ອຽນເງື້ອ (ອານມ້າ), ເກາະ ກ່າຈ້ອຍ (ໄກ່ຕີ), ເກາະ ບໍ້ຮຸງ (ແມງຈູ່ຈີ່), ເກາະ ດິ໊ງເຮືອງ (ສຽບທູບ), ເກາະ ດົ໊ວ (ໄມ້ຖູ່), ເກາະ ເລື້ອຍລ່ຽມ (ຂໍກ່ຽວເຂົ້າ), ເກາະ ນ໋ອນ (ເກາະ ກຸບ), ເກາະ ກ໋າຍຕາຍ (ເກາະ ຫູ), ເກາະ ເດົ່າເງື່ອຍ (ຫົວຄົນ), ເກາະ ອົງບູດ (ເທວະດາ), ຖໍ້າ ຊື໊ງສົດ (ຕົກຕະລຶງ), ຖໍ້າ ຈິງນື໊ (ຖ້ໍາ ສາວພົມມະຈາລີ)...
ດ້ວຍຄວາມງາມອັນມະຫັດສະຈັນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ມໍລະດົກ ທຳມະຊາດໂລກ ອ່າວ ຮ້າລອງ ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນຈຸດນັດໝາຍອັນດັບໜຶ່ງ ຂອງ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໂຄສະນາ ພາບພົດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ.
ຖ້າອ່າວ ຮ້າລອງ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຈາກອົງການ UNESCO ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກທຳມະຊາດໂລກ 2 ຄັ້ງ, ຖັດນັ້ນແມ່ນ ໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ ຂອງ ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນເຂດອະນຸລັກ ຊີວະນາໆ ພັນໂລກ ນັບແຕ່ປີ 2004.
ໃນປີ 2013, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຮ່າງເອກະສານ ເພື່ອສະເໜີ ຮັບ ຮອງໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ ເປັນມໍລະດົກ ທຳມະຊາດໂລກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈາກຄຳແນະນຳ ຂອງ ຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສຳເລັດຄືນໃໝ່ເອກະສານ ດັ່ງກ່າວ ບົນພື້ນຖານສົມທົບໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ ກັບ ອ່າວ ຮ້າລອງ ເພື່ອສ້າງກຸ່ມມໍລະດົກວັດທະນະທຳໃໝ່ ມີຂອບຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່, ຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ເປັນເອກະລັກຍິ່ງຂຶ້ນ.
ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2023, ຢູ່ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 45 ຂອງ ຄະນະກຳ ມະການມໍລະດົກໂລກ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Riyadh (ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ), ອົງການ UNESCO ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເອກະສານ ສະເໜີຊື່ ແລະ ຮັບຮູ້ກຸ່ມອ່າວ ຮ້າລອງ-ໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ (ສັງກັດແຂວງ ກວາງນິງ ແລະ ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ) ເປັນມໍລະດົກໂລກ ທາງທໍາມະຊາດ.
ການຮັບຮອງ ກຸ່ມອ່າວ ຮ້າລອງ-ໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ ເປັນມໍລະດົກ ທາງທຳມະຊາດ ຂອງ ໂລກ ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງມໍລະດົກໂລກ ລະຫວ່າງພາກພື້ນແຫ່ງທຳອິດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄຸນຄ່າ ຂອງ ພື້ນທີ່ມໍລະດົກ ທີ່ມີຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ ສວຍງາມຢ່າງມະຫັດສະຈັນນີ້.
ເວົ້າສະເພາະກ່ຽວກັບໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ, ສະຖານທີ່ນີ້ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 336 ກມ2, ຕັ້ງຢູ່ກາງ ອ່າວພາກເໜືອ, ຫ່າງຈາກໃຈກາງ ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ປະມານ 30 ກມ. ທົ່ວທຸກພື້ນທີ່ ມີເກາະຫີນປູນໃຫຍ່-ນ້ອຍ 358 ເກາະ ຢູ່ເປັນກຸ່ມຢ່າງໜາແໜ້ນ, ແບ່ງໜ້ານໍ້າທະເລເປັນ “ອ໋າງ” (ໄດ້ປະກອບຂຶ້ນຈາກຮ່ອມພູຫີນປູນ ຖືກນ້ຳທະເລກັດເຊາະ), ເປັນອ່າວນ້ອຍ ແລະ ຫາດຊາຍຫຼາຍແຫ່ງ ຊຶ່ງສ້າງທັດສະນີິຍະພາບ ສວຍງາມດັ່ງເດີມໜ້າອັດສະຈັນ.
ເກາະ ກາດບ່າ ເປັນເກາະໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ມີເນື້ອທີ່ 153 ກມ2, ເປັນເກາະ ໃຫຍ່ອັນດັບ 3 ຂອງ ຫວຽດນາມ, ຖັດຈາກ ຝູ໋ກວກ ແລະ ກ໋າຍເບົ່າ, ໂດຍມີຍອດພູສູງ ເຖິງ 331ມ. ນີ້ແມ່ນພື້ນທີ່ ພູມສັນຖານ karst ເຂດຮ້ອນໃຕ້ນ້ຳ, ມີທິວທັດທີ່ເປັນເອກະລັກ ຄ້າຍຄືອ່າວ ຮ້າລອງ. ບັນດາເກາະດັ່ງກ່າວ ມັກຈະມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄື ຮູບຈວຍ ຫຼື ຫໍຄອຍ karst ມີ ໜ້າຝາ ທີ່ສູງຊັນ ໂດດເດັ່ນ ຢູ່ເທິງທະເລ ທີ່ຂຽວສົດໃສ. ຢູ່ເທິງເກາະ ກາດບ່າ ມີຖໍ້າ ແລະ ຊື່ເຂດດິນ ທີ່ມີຊື່ສຽງເຊັ່ນ: ຖໍ້າ ຈູງຈາງ, ຖໍ້າ ຮຸ່່ງເຊີນ, ຕາແສງເກາະ ຢາລ້ວນ, ໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງ ບູຮານ ຫວຽດຫາຍ...
ໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ ມີປ່າຝົນເຂດຮ້ອນ ຢູ່ເກາະຫີນປູນ, ປ່າຊາຍເລນ, ບັນດາກຸ່ມປະກາລັງ, ເທົາ-ຫຍ້າທະເລ, ລະບົບຖ້ຳ, ລະບົບຖ້ຳໜອງ (ທະເລສາບ)... ເຊິ່ງເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມຄົບຖ້ວນບັນດາຄຸນຄ່າ ອະນຸລັກຊີວະນາໆ ພັນ, ຮັບປະກັນຕາມຂໍ້ກໍານົດ ຂອງ ເຂດສະຫງວນຊີວະພາບໂລກ ຕາມກົດລະບຽບ ຂອງ ອົງການ UNESCO.
ທ່າມກາງບັນຍາກາດລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ທີ່ເຢັນສະບາຍ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ສຳຫຼວດໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ. ຈາກຄຳແນະນຳຂອງຊາວທ້ອງຖິ່ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າເລີ່ມ ອອກເດີນທາງເພື່ອຄົ້ນພົບ “ອ່າວ ລານຮ້າ-ຖ້ຳ ຊ໋າງ (ແຈ້ງ), ຖໍ້າ ໂຕ໋ຍ (ມືດ) - ໝູ່ບ້ານ ຫວຽດຫາຍ-ເກາະ ກາດເຢື໋ອ. ນີ້ແມ່ນທົວທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ທີ່ສຸດຢູ່ເກາະ ກາດບ່າ.
ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ເຊົ່າກຳປັ່ນ ເຮັດດ້ວຍໄມ້ນ້ອຍລຳໜ່ຶງ ຂອງຊາວ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອອອກຈາກ ທ່າກຳປັ່ນ ກ໋າຍແບ່ວ ໄປອ່າວ ລານຮ້າ. ອ່າວ ລານຮ້າ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ຂອງ ເກາະ ກາດບ່າ, ເປັນບ່ອນມີໝູ່ເກາະ ຢູ່ເປັນກຸ່ມຢ່າງໜາແໜ້ນ, ສ້າງເປັນຫາດຊາຍທະເລທຳມະຊາດ ນັບກວ່າຮ້ອຍແຫ່ງ ດ້ວຍນ້ຳທະເລ ທີ່ໃສເຢັນ.
ຢູ່ອ່າວ ລານຮ້າ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດພາຍເຮືອ ກາຍັກ ລ່ອງລອຍ ໄປຕາມສາຍນໍ້າ ສີຟ້າໃສ ເພື່ອຊົມບັນດາກຸ່ມ ປະກາລັງ ຢູ່ຫາດ ວ້ານໂບ້ຍ, ຫາດ ວ້ານຮ່າ, ຊົມບັນດາເກາະທີ່ມີຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ເກາະ ບຸດ (ປາກກາ), ເກາະ ກອນຣົ່ວ (ໂຕເຕົ່າ), ເກາະ ນຸ໋ຍໂດຍ (ຄູ່ພູ)... ແລະ ຄົ້ນພົບ ຖໍ້າຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຖໍ້າ ຊ໋າງ, ຖໍ້າ ໂຕ໋ຍ, ຖໍ້າ ແວ້ມ, ຖໍ້າ ຮ່າມຣົ່ງ... ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກສຸກສົດຊື່ນ ຢູ່ທ່າມກາງຄື້ນທະເລ.
ຂີ່ກຳປັ່ນ ລ່ອງໄປຕາມອ່າວ ລານຮ້າ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ພົບເຫັນຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕ່າງປະເທດ ສອງສາມກຸ່ມ ກຳລັງພິຊິດ ເພື່ອຊະນະ ໜ້າຜາທີ່ສູງຊັນ. ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ, ເມືອງ ກາດຫາຍ ໄດ້ວາງແຜນສ້າງເສັ້ນທາງປີນພູ 9 ສາຍ ເພື່ອຮັບໃຊ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຜູ້ມັກພະຈົນໄພ. ເຊັ່ນ: ເກາະ ຕຽນອົງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ປີນພູ ໄດ້ຮັບເລືອກເຟັ້ນ ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ ຍ້ອນຝາຫີນ ມີຫີນຫງອກຫີນຍ້ອຍ ທີ່ສວຍງາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຈຸດຢຸຸດພັກຊົ່ວຄາວ ຕໍ່ໄປແມ່ນໝູ່ບ້ານເກົ່າແກ່ ຫວຽດຫາຍ, ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຊີວະພາບ ຊົມລົມໜ່ຶງ ທີ່ໄດ້ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ມາຢ້ຽມຢາມ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້. ໝູ່ບ້ານບູຮານ ຫວຽດຫາຍ ມີ 90 ຄອບຄົວດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ໃນບັນດາຫຼັງເຮືອນບູຮານ ຕັ້ງຢູ່ກາງຮ່ອມພູ ທີ່ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍພູຫີນ ແລະ ປ່າດົງດິບ. ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ມັກເລືອກທົວທ່ອງທ່ຽວ ຍ່າງຜ່ານເຂດປ່າດົງດິບ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ກາດບ່າ (ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຄະນະຄຸ້ມຄອງ) ໄປຮອດໝູ່ບ້ານບູຮານ ຫວຽດຫາຍ ແລ້ວສືບຕໍ່ຂີ່ກຳປັ່ນ ໄປຄົ້ນພົບອ່າວ ລານຮ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວນີ້ຈະໃຊ້ເວລາ ປະມານ 4 ຊົ່ວໂມງ.
ຢູ່ເທິງອ່າວ ລານຮ້າ ຍັງມີຈຸດທີ່ສວຍງາມ ແລະ ມີຊື່ສຽງ ແຫ່ງໜຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນຮ່ອມພູ ຕຸ່່ງເກົ໋າ ຊຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່ຖ່າຍທຳຮູບເງົາ ທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກຄື Kong: Skull Island ຂອງ Hollywood.
ມື້ຕໍ່ມາ, ພວກເຮົາເຊົ່າລົດຈັກ ເພື່ອໄປທ່ຽວຕາມແຄມຝັ່ງທະເລ ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ໄປຕາມຖະໜົນ ຂອງ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ກາດບ່າ ເພື່ອເພີດເພີນກັບ ສຽງລົມຂອງປ່າ ແລະ ຄົ້ນພົບຄວາມງາມບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ ຂອງປ່າ, ບ່ອນທີ່ມີພືດເປັນຢາ ທີ່ມີຄ່າຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ບັນດາຕົ້ນໄມ້ ທີ່ເກົ່າແກ່ ມີຮາກໃຫຍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປທ່ົວ ເສັ້ນທາງ.
ດ້ວຍບັນດາຄຸນຄ່າ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ມີລັກສະນະທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບພູມສັນຖານ, ທໍລະນີສາດ ແລະ ຊີວະນາໆ ພັນ, ມໍລະດົກທຳມະຊາດໂລກ ກຸ່ມອ່າວ ຮ້າລອງ-ໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າແຫຼ່ງມໍລະດົກ ຂອງ ມວນມະນຸດ, ເປັນຂຸມຊັບອັນລໍ້າຄ່າ ຂອງ ທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໝັ້ນໝາຍ ຈະກາຍເປັນ ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວເມື່ອມາເຖິງ ຫວຽດນາມ.
- ບົດ: ກົງດາດ
- ພາບ: ແທງຢາງ, ກົງດາດ/VNP ແລະ ເອກະສານ
- ເຕັກນິກກະຣາຟິກ: ຈາງຍູງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ