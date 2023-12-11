ໂຮ້ຍອານ - ນະຄອນສ້າງສັນຂອງ UNESCO
ວັນທີ 31 ຕຸລາ 2023, ກອງເລຂາເຄືອຂ່າຍນະຄອນສ້າງສັນຂອງ ອົງການ UNESCO ໄດ້ຢັ້ງຢືນນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ ຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍນະຄອນສ້າງສັນ ທ່ົວໂລກຂອງອົງການ UNESCO ໃນຂົງເຂດຫັດຖະກຳ ແລະ ສິລະປະພື້ນເມືອງ. ນີ້ແມ່ນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ ແລະ ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງ ຊາວນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ ໂດຍສະເພາະ ແລະ ກວາງນາມ, ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ.
ຫັດຖະກຳ ແລະ ສິລະປະພື້ນເມືອງແມ່ນກຳລັງແຮງອັນພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ແມ່ນຂົງເຂດທີ່ ໂຮ້ຍອານ ໄດ້ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນໄລຍະຫຼັງໆ ມານີ້. ປັດຈຸບັນ, ນະຄອນມີ 5 ໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງ ມີເກືອບ 50 ອາຊີບຫັດຖະກຳທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວຄື: ຊ່າງໄມ້, ເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ເຮັດໂຄມໄຟ, ຕັດຫຍິບ, ເຮັດເຄື່ອງໜັງ... ໃນນັ້ນ ມີ 03 ໝູ່ບ້ານອາຊີບຫັດຖະກຳ ແລະ 01 ອາຊີບຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງວ່າເປັນມໍລະດົກ ທ່ີເປັນນາມມະທໍາ ຂອງຊາດ ແລະ 02 ໝູ່ບ້ານອາຊີບຫັດຖະກໍາກໍາລັງກະກຽມເອກະສານເພື່ອສະເໜີການຮັບຮອງ.
ຊາວເມືອງ ໂຮ້ຍອານ ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫັດຖະກໍາ ແລະ ສິລະປະພື້ນເມືອງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່ເປັນທາງການ, ໃນນັ້ນມີກຸ່ມ: ຄົນງານອິດສະລະ ແລະ ຜະລິດ, ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫັດຖະກໍາ; ກຸ່ມນັກສິລະປິນ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຂຶ້ນກັບສະມາຄົມອາຊີບ, ດຳເນີນບັນດາວຽກງານຫັດຖະກຳສ້າງສັນ; ກຸ່ມທີ່ເຫຼືອ ປະກອບມີບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະນັກທຸລະກິດ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂະແໜງຫັດຖະກຳ ແລະ ສິລະປະພື້ນເມືອງ. ປັດຈຸບັນ, ນະຄອນມີວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 658 ແຫ່ງ, ມີ 1.710 ຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານຫັດຖະກຳ ແລະ ສິລະປະພື້ນເມືອງ. ຄາດວ່າມີຄົນງານໂດຍກົງປະມານ 4000 ຄົນມີລາຍຮັບສະເລ່ຍແຕ່ 3.500 - 4.000 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ຈາກອາຊີບຫັດຖະກຳ ແລະ ສິລະປະພື້ນເມືອງ.
ໂຮ້ຍອານ - ນະຄອນສ້າງສັນຂອງອົງການ UNESCO ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນນາມມະຍົດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນ, ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງຄຸນຄ່າ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມ. ຄຽງຄູ່ກັບການສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂະແໜງຫັດຖະກຳ ແລະ ສິລະປະພື້ນເມືອງແລ້ວ, ໂຮ້ຍອານຍັງຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຄື: ໂຄງການອາຊີບຊ່າງໄມ້ ກິມບົ່ງ - ສົ່ງເສີມປະດິດສ້າງ, ບຳລຸງສ້າງຜູ້ມີພອນສະຫວັນດ້ານປະດິດສ້າງລຸ້ນໜຸ່ມ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນໂຮ້ຍອານໃນພື້ນທ່ີດີຈີຕອນ ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມ ມີລັກສະນະສາກົນເຊັ່ນ: ງານມະໂຫລານສິລະປະພື້ນເມືອງສາກົນ, ງານບຸນໂຄມໄຟສາກົນ, ຫຼັງເຮືອນປະດິດສ້າງ ໂຮ້ຍອານ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ນະຄອນຈະສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນຂົງເຂດອື່ນໆ; ເຊື່ອມຕໍ່, ພົບປະແລກປ່ຽນປະສົບການກັບສະມາຊິກອື່ນໆ ຢູ່ພາຍໃນແລະນອກເຄືອຂ່າຍ; ເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ...
ໃນນັ້ນ ມີອາຊີບຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍຢ່າງຄື: ອາຊີບຊ່າງໄມ້, ອາຊີບຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ອາຊີບເຮັດຫົວສິງໂຕ... ພາບ: ແທງຮ່ວາ ແລະ ເອກະສານ
ເຄືອຂ່າຍບັນດານະຄອນສ້າງສັນຂອງອົງການ UNESCO ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2004 ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດານະຄອນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນນະຄອນສ້າງສັນ, ຖືວ່ານີ້ແມ່ນປັດໄຈຍຸດທະສາດຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນທຸກຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ມາຮອດເດືອນຕຸລາ 2022, ເຄືອຂ່າຍນະຄອນສ້າງສັນຂອງອົງການ UNESCO ມີ 295 ນະຄອນ ທ່ີເປັນສະມາຊິກ ຈາກ 90 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ, ໃນນັ້ນມີ 59 ນະຄອນເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດຫັດຖະກຳ ແລະ ສິລະປະພື້ນເມືອງ.
- ບົດ ແລະ ພາບ: VNP/ແທງຮວ່າ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ
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