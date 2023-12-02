ໂຄມໄຟ ສະແດງເຖິງຄວາມງາມ ທາງວັດທະນະທໍາ ຫວຽດ
ໂຄມໄຟ ຂອງໂຄງການ Magic of color (MOC) ເມື່ອຖືກໃຕ້ຂຶ້ນ ໄດ້ສ້າງບັນຍາກາດ ທີ່ອົບອຸ່ນ, ມີຊິີວິດຊີວາ ແລະ ສວຍງາມ ທີ່ສ້າງຈາກເຈ້ຍ ສາ ແລະ ໄມ້ໄຜ່ ໃນພື້ນຖານຂອງ ບັນດາລາຍແຕ້ມ ຈາກຮູບແຕ້ມພື້ນເມືອງ ຮ່າງຈົງ ແລະ ດົງໂຮ່.
ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຮື໊ວ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຄງການ MOC ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນເລີ່ມຈາກການຈັດຕັ້ງ ພິມຈຳໜ່າຍຮູບແຕ້ມພື້ນເມືອງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ມີແນວ ຄວາມຄິດ ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຮູບແຕ້ມ ພື້ນເມືອງໄດ້ ໃກ້ຊິດກັບຊີວິດຍິ່ງຂຶ້ນ. MOC ໄດ້ເລືອກເອົາເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ຖົງເປ້... ເພື່ອພິມຮູບແຕ້ມພື້ນເມືອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂຄມໄຟ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຊື້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ ເພາະວ່າ ຮູບແຕ້ມ ທີ່ໂດດເດັ່ນຂຶ້ນເມື່ອກະທົບ ກັບແສງສະຫວ່າງ.
ເພື່ອເຮັດໄດ້ໂຄມໄຟ ໜ່ວຍໜຶ່ງ, ກ່ອນອື່ນໝົດ ທ່ານຕ້ອງແຕ້ມ ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຮູບຊົງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດຂອບ. ຮູບຊົງຂອງໂຄມໄຟໄດ້ຮັບການອອກແບບຕາມສັນຍະລັກຂອງວັດທະນະທຳ ພື້ນເມືອງຄື ຮູບກອງທອງຂອງ ຫວຽດນາມ, ຮູບວັດເສົາດຽວ... ນອກຈາກນັ້ນ, MOC ຍັງເຮັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າອີກດ້ວຍ.
ເມື່ອການອອກແບບໂຄມໄຟ ຖືກສ້າງຂຶ້ນແລ້ວ, ສະມາຊິກ ຂອງ MOC ຈະແຕ້ມຮູບໃສ່ເຈ້ຍສາ ແລະ ຕິດໃສ່ຂອບ ໂຄມໄຟ. ໃນບັນດາຊຸດໂຄມໄຟ, MOC ຍາມໃດກໍ່ມຸ່ງໄປເຖິງການເລືອກເຟັ້ນ ບັນດາຮູບແຕ້ມພື້ນເມືອງຫວຽດນາມ ຄື: ຮູບແຕ້ມພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່ ກ່ຽວກັບຫົວເລື່ອງຄື: ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ, ຮູບແຕ້ມອວຍພອນໄຊ, ຮູບແຕ້ມໄຫວ້ອາໄລ... ຫຼື ເລືອກເຟັ້ນບັນດາຮູບແຕ້ມພື້ນເມືອງ ຮ່າງຈົງ ເຊັ່ນ: ຟ້ອນສິງໂຕ, ຂະບວນແຫ່ມັງກອນ, ການຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ ຂອງ ເດັກໆ ເຊັ່ນ: ປິດຕາ ຈັບແບ້, ດຶງເຊືອກ ແລະ ມັງກອນ ຂຶ້ນສູ່ເມກ... ບັນດາຮູບແຕ້ມ ຈະໄດ້ປະຕິບັດ ໂດຍສະມາຊິກຂອງ MOCແມ່ນນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ ວິຈິດສິນ.
ທ່ານນາງ ຮື໊ວ ແບ່ງປັນວ່າ: “ໃນຊີວິດການເປັນຢູ່ຍຸກປັດຈຸບັນ, ຄົນທັງຫຼາຍຈະຄິດວ່າ ຮູບແຕ້ມພື້ນເມືອງ ບໍ່ເໝາະສົມ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມປາດຖະໜາ ຂອງ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ຮູບແຕ້ມປະເພດນີ້ ເໝາະສົມກັບການດຳລົງຊີວິດ ທີ່ທັນສະໄໝ, ເພື່ອໃຫ້ຮູບແຕ້ມພື້ນເມືອງ ຄ່ອຍໆ ຊຶມເຂົ້າໃນຊີວິດ ປະຈໍາວັນ”.
ມີບາງສິ່ງທີ່ພິເສດກ່ຽວກັບໂຄມໄຟ ອື່ນ ທີ່ໃຊ້ໃນການແຫ່ ໃນບຸນໄຫວ້ພະຈັນ, ແຕ່ໂຄມໄຟຂອງ MOC ແມ່ນແນໃສ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ເຮົາສາມາດ ນຳມາ ໃຊ້ເປັນໄຟປະດັບ ບ່ອນຢູ່ອາໄສເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ, ບ່ອນຮັບປະທານ ອາຫານ.