ແຟຊັ່ນ ຫວຽດນາມ ຜ່ານການສ້າງຂອງນັກອອກແບບ Gen Z
ພາຍຫຼັງ 2 ປີແຫ່ງການແບ່ງແຍກກັນຍ້ອນໂລກລະບາດ Covid, Re:birth (ເກີດໃໝ່) - ໜຶ່ງໃນບັນດາສັບປະດາ ແຟຊັ່ນ ພິເສດທີ່ສຸດຂອງສະຖາບັນການອອກແບບ ແລະ ແຟຊັ່ນ ລອນດອນ (ຮ່າໂນ້ຍ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງດ້ວຍບັນດາຊຸດສະສົມ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງບັນດານັກອອກແບບ Gen Z.
ນາງ May Cortazzi, ອາຈານສອນ ໃນພະແນກ ແຟຊັ່ນ ຂອງສະຖາບັນ ການອອກແບບ ແລະ ແຟຊັ່ນ ລອນດອນ, ແບ່ງປັນວ່າ: “ຫຼັງຈາກສອງປີທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ ໂລກລະບາດ, ໂດຍຜ່ານໄລຍະເວລາຂອງການໂດດດ່ຽວ ແລະ ຕ້ອງຫັນເຂົ້າໄປໃນເພື່ອຄົ້ນພົບຕົວເອງ, ນັກຮຽນຂອງ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ສ້າງທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກໃນໂລກ ທັນສະໄໝ ຈາກແນວຄວາມຄິດການຜະລິດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ສະແດງບັນດາຊຸດສະສົມ ແຟຊັ່ນ ພິເສດທີ່ສຸດຢູ່ໃນ catwalk”.
Re:birth ເນັ້ນໃສ່ 3 ຫົວຂໍ້ທີ່ສະທ້ອນເຖິງການປ່ຽນແປງ ຂອງການເກີດໃໝ່ ຂອງນັກອອກແບບ ຫວຽດນາມ Gen Z, ລວມທັງ Re:vive, Re:Grow ແລະ Re: New.
ດ້ວຍກຸ່ມຫົວຂໍ້ Re:vive, ຜູ້ອອກແບບນຳສະເໜີບັນດາ ຊຸດສະສົມ ທີ່ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງ ນັກອອກແບບໃໝ່ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຊຸມຊົນ, ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນນັ້ນແມ່ນຊຸດສະສົມ “ແມ່ກາຝາກ” ຂອງນັກອອກແບບ ຫງວຽນທິທຸ່ຍຢຸງ, ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກຮູບຮ່າງ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງເຈົ້າພາບກັບແມ່ກາຝາກ. ຊຸດສະສົມແມ່ນການປະສົມປະສານຂອງ ແຟຊັ່ນ ຢູ່ທ້ອງ ຖະໜົນ ແລະ ງານລາຕີ ທີ່ມີເຕັກນິກການຈັດການ ວັດສະດຸ 3D ທີ່ທັນສະໄໝ, ເໝາະສໍາລັບລູກຄ້າອາຍຸ 25 ຫາ 40 ປີ.
ຊຸດສະສົມ “ເປີດຕາເບິ່ງທ້ອງຟ້າ” ຂອງນັກອອກແບບ ດ່າວ ຫງອກຢຽບ ບອກເລື່ອງຂອງແນວຄວາມຄິດທີ່ເປັນກາງ ທີ່ສ້າງສະພາບຂອງຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ນໍາຜູ້ເບິ່ງໄປສູ່ ຂັ້ນຕອນພື້ນຖານຂອງສະຕິ. ຊຸດສະສົມແມ່ນການ ປະສົມ ປະສານປະສົມກົມກຽວ ແລະ ສ້າງສັນຂອງວັດສະດຸ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສີທີ່ເປັນກາງ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກຸ່ມຫົວຂໍ້ Re:Grow ລວມມີບັນດາຊຸດສະສົມທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກຂະບວນການຄົ້ນພົບຕົນ ເອງຂອງຜູ້ອອກແບບ ພ້ອມກັບການຄາດເດົາຊີວິດ ຂອງ ມະນຸດໃນອະນາຄົດ. ອາດສາມາດເວົ້າເຖິງຊຸດສະສົມ “ພິຊິດທ້ອງຟ້າ” ຂອງນັກອອກແບບ ຫງວຽນແທງຮ່ຽນ ດ້ວຍ ວັດສະດຸຕົ້ນຕໍແມ່ນ ຜ້າໂລຫະ, ຜ້າທີ່ຈັບແສງສະຫວ່າງ, ຜ້າສະທ້ອນແສງ ສົມທົບກັບ ກາກີ ທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງ. ຊຸດສະສົມເລົ່າເລື່ອງຂອງຂະບວນການຂອງຄົນເຮົາໃນການຫັນຄວາມຝັນຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະເອົາຊະນະທ້ອງຟ້າ ໃຫ້ເປັນຈິງ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຊຸດສະສົມ “ເຖິງດວງຈັນ” ໂດຍນັກອອກ ແບບ ຈິ້ງຮ່າເຟືອງ ດ້ວຍການລວມຕົວ ແຟຊັ່ນ ຂອງ Mod ແລະ Hippie, ສອງກຸ່ມວັດທະນະທຳດີເດັ່ນຂອງຊຸມປີ 60.
ດ້ວຍທັດສະນະທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແຕ່ແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ, ບັນດາຫົວເລື່ອງ Re: New ລວມມີບັນດາຊຸດສະສົມທີ່ສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ບູລະນະຄຸນຄ່າພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ. ກຸ່ມຫົວຂໍ້ນີ້ ລວມມີຊຸດສະສົມ “ຄວາມສຸກຂອງຄອບຄົວທີ່ໂສກເສົ້າ” ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກນະວະນິຍາຍ “ເລກແດງ” ຂອງ ຫວູຈ້ອງຝຸ້ງ ໂດຍນັກອອກແບບ ເຈິ່ນກວກແອ໋ງ.
ຊຸດສະສົມ “ຄະນິງຫາ” ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງໄລຍະການເກື້ອກູນຢູ່ ຫວຽດນາມ ຂອງນັກອອກແບບ ຟ້າມກວິ່ງແອ໋ງ. ຖ້າຫາກຊຸດສະສົມຂອງ ກວກແອ໋ງ ມຸ່ງໄປເຖິງການເຊີດຊູ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ ດ້ວຍ ການນຳໃຊ້ຜ້າໄໝຖັກແສ່ວທີ່ທັນສະໄໝ ແຕ່ຍັງຄົງຮັກສາ ລັກສະນະດັ້ງເດີມໄວ້, ບັນດາລວດລາຍຂອງນັກອອກແບບ ກວິ່ງແອ໋ງ ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງໄລຍະການເກື້ອກູນ ໃນແບບ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຢູ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍບັນດາຮູບແຕ້ມ ແລະ ຮູບເຍາະເຍີ້ຍ.
ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ Re:birth ແມ່ນໂອກາດເພື່ອເຊີດຊູ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ເສລີ, ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວຄິດມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດຂອງນັກອອກແບບ Gen Z ຫວຽດນາມ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງບັນດານັກອອກແບບໜຸ່ມຈະຊຸກຍູ້ການປະດິດສ້າງ, ແນວຄິດສົດໃສ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງອຸດສາຫະກຳ ແຟຊັ່ນ.
ບົດ: VNP/ເງິນຮ່າ - ພາບ: ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ