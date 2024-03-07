ເອກະລັກ “ຂີ້ເຜິ້ງ-ສີຄາມ”ຫວ່າງມໍ່ໆ ມານີ້, ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດງານ “ຂີ້ເຜິ້ງ-ສີຄາມ” ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດານາຍຊ່າງຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ (ແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ) ແລະ ຊາວເຜົ່າ ຢ້າວ (ແຂວງ ກາວບັ່ງ) ເຊິ່ງ ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກມວນຊົນ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ເຫດການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໜຶ່ງ ໃນບັນດາ ການເຄື່ອນໄຫວ ອາຊີບພື້ນເມືອງ ໂດຍຫໍພິພິທະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຈັດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ ອັນດີງາມ ຂອງ ແມ່ຍິງບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ມຸ່ງໄປເຖິງຈຸດໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງ ບັນດາເຜົ່າ.
ຂີ້ເຜິ້ງ ແລະ ສີຄາມ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າ ເປັນສອງປະເພດວັດຖຸດິບ ຂອງ ທໍາມະຊາດ. ຜ່ານສີມື ທີ່ຄ່ອງແຄ່ວ ແລະ ຈິນຕະນາການ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ຂອງ ແມ່ຍິງຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ ແລະ ຢ້າວ ໄດ້ສ້າງເຄື່ອງໝາຍດ້ານວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍແນວຄິດສ້າງສັນ, ນັ້ນແມ່ນສິລະປະ ການແຕ້ມຂີ້ເຜິ້ງ ໃສ່ຜ້າ.
ນັບແຕ່ສະໄໝບູຮານ, ຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມຮັບຮູ້ສູງກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ, ນັບທັງເຕັກນິກການແຕ້ມຮູບດ້ວຍຂີ້ເຜິ້ງ ໃສ່ຜ້າປ່ານ. ລວດລາຍໃນຜ້າແພ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ ແມ່ນໜ້າປະຫວັດສາດ, ເລື່ອງເລົ່າກ່ຽວກັບທັດສະນະຂອງໂລກ ແລະ ລັກສະນະສົດໃສຂອງເຂດພູດດອຍຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ. ຜູ້ຍິງແຕ້ມລວດລາຍໃສ່ຜ້າດ້ວຍ ຂີ້ເຜິ້ງທີ່ລະລາຍ. ສຳລັບແມ່ຍິງຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ, ອຸປະກອນແຕ້ມແມ່ນປາກກາພິເສດ ທີ່ປາຍເຮັດດ້ວຍທອງແດງ ໂຄ້ງ.
ສຳລັບແມ່ຍິງຊາວເຜົ່າ ຢ້າວ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນຳໃຊ້ກອບຮູບສາມຫຼ່ຽມເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນເສັ້ນຊື່ ຫຼື ທໍ່ໄມ້ໄຜ່ນ້ອຍເພື່ອເປັນຮູບວົງມົນ. ຫຼັງຈາກແຕ້ມຮູບແລ້ວ ຈະລໍຖ້າໃຫ້ຂີ້ເຜິ້ງ ແຫ້ງ. ເມື່ອຂີ້ເຜິ້ງແຫ້ງ, ຜ້າຈະຖືກຍ້ອມດ້ວຍສີຄາມ ຫຼາຍຄັ້ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຸ່ມໃນ ນ້ໍາຮ້ອນ ຈົນວ່າຂີ້ເຜິ້ງ ຈະລະລາຍ ແລະ ນັ້ນແມ່ນບັນດາຂັ້ນຕອນເພື່ອເຮັດສໍາເລັດຜ້າຜືນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ແຕ້ມລວດລາຍດ້ວຍ ຂີ້ເຜິ້ງ.
ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຕວຽດ, ຜູ້ອຳນວຍການຫໍພິພິທະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຫດການ “ຂີ້ເຜິ້ງ-ສີຄາມ” ແມ່ນໜຶ່ງໃນ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ເຜີຍແຜ່ບັນດາຄຸນຄ່າດ້ານວັດ ທະນະທຳ ຂອງ ແມ່ຍິງ ໃນທົ່ວທຸກຂົງເຂດ ຂອງ ທົ່ວປະເທດ ແລະ ສ້າງຄຸນຄ່າແບບຍືນຍົງ ຈາກຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳ ຂອງ ແມ່ຍິງ ໄດ້ຜະລິດອອກມາ.
ມາຍັງເຫດການ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງສາມາດພົວພັນ ແລະ ຄົ້ນພົບກັບການແຕ້ມຮູບດ້ວຍຂີ້ເຜິ້ງ ກັບນາຍຊ່າງຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ ແລະ ຢ້າວ, ໄດ້ຮັບຟັງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາທາງອອກໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ, ວິທີການເພື່ອພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ຈາກບັນດາສີສັນທ່ີເປັນສັນເອກະລັກ ດ້ານວັດທະນະທຳ ຂອງ ແມ່ຍິງບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມວນຊົນ ຍັງຈະໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມງາມ ຂອງ ເຕັກນິກການແຕ້ມຮູບດ້ວຍຂີ້ເຜິ້ງ ພື້ນເມືອງ ຜ່ານງານວາງສະແດງຮູບພາບ “ຂີ້ເຜິ້ງ-ສີຄາມ”, ລອງນຸ່ງຊຸດພື້ນເມືອງ ແລະ ບັນທຶກຊ່ວງເວລາແຫ່ງປະ ສົບການທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍວັດທະນະ ທຳ ເຂດເນີນສູງ.
ປະຕິບັດ: VNP/ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ