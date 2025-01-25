ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າ ນະຄອນສະອາດ ASEAN ຂອງ ຫວຽດນາມ
ນະຄອນທ່ອງທ່ຽວ ສະອາດ ASEAN ແມ່ນລາງວັນສຳຄັນໃນຊຸດ ລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວ ASEAN. ລາງວັນຈະມອບໃນທຸກໆ 2 ປີ ເປັນເລກຄູ່. ເພື່ອບັນລຸ ໄດ້ນາມມະຍົດ ນະຄອນທ່ອງທ່ຽວສະອາດຂອງ ASEAN, ນະຄອນທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ຈະຕ້ອງຕອບ ສະໜອງໄດ້ 108 ມາດຖານ ໃນ 7 ໝວດຄື: ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ລະດັບຄວາມສະອາດ, ຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ສະຕິ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພື້ນທ່ີສີຂຽວ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ຕົວເມືອງ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມກັບ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສິ່ງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກ ດ້ານການທ່ອງ ທ່ຽວ ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ບັນລຸ ມາດຕະຖານ. ການທ່ີນະຄອນ ຫວຸ໊ງເຕົ່າ, ນະຄອນ ເຫ້ວ ແລະ ນະຄອນ ກຸຍເຍີນ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນນະຄອນທ່ອງທ່ຽວ ສະອາດຂອງ ASEAN ແມ່ນເງື່ອນໄຂສະ ດວກ ເພື່ອໃຫ້ບັນດານະຄອນເລົ່ານີ້ ເຜີຍແຜ່, ເພີ່ມທະວີການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ, ພິເສດແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວ ສາກົນ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພັກຜ່ອນ.
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ຕິດຕໍ່ກັນ ນະຄອນ ເຫວ້ ໄດ້ຮັບລາງວັນ “ນະຄອນ ທ່ອງທ່ຽວ ສະອາດ ASEAN”. ປັດຈຸບັນ ນະຄອນ ເຫວ້ ໄດ້ຖືວ່າ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດານະຄອນ ທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມ “ໜ້າຢູ່ທີ່ສຸດ” ຢູ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຂະບວນການ “ວັນອາທິດ ສີຂຽວ” ນັບມື້ນັບແຜ່ກະຈາຍ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງໝາຍການ ທ່ອງທ່ຽວ ເຫວ້ ເຊັ່ນ: “ນະຄອນຫຼວງເກົ່າ, ປະສົບການໃໝ່” ແລະ 3 ລັກສະນະ ທີ່ຮັບຮູ້ຄື: “ເຫວ້-ນະຄອນ Festival”, “ນະຄອນ ຫຼວງ ຂອງ ອາຫານການກິນ” ແລະ “ນະຄອນຫຼວງ ຂອງ ຊຸດອ໋າວ ຢ່າຍ” ໄດ້ ແລະ ພວມກາຍເປັນ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕ່າງປະເທດ.
ບາງທີ ນັ້ນອາດເປັນເຫດຜົນວ່າ ໃນທ້າຍປີ 2024, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານ ມະຕິຕົກລົງສ້າງຕັ້ງ ນະຄອນ ເຫວ້ ຂຶ້ນກັບສູນກາງ ແລະ ເລືອກເອົາ ເທື່ອທຽນ ເຫວ້ ເປັນປີ ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2025 ຢ່າງເປັນທາງການ.
ພ້ອມກັບນະຄອນ ເຫວ້, ກຸຍເຍີນ ແມ່ນຕົວເມືອງຊັ້ນ I ຂຶ້ນ ກັບ ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ, ມີເນື້ອທີ່ 285,49 ກມ2, ດ້ວຍທ່າໄດ້ປຽບ ເປັນ ເມືອງ ແຄມທະເລ, ມີແຄມຝັ່ງທະເລ ທ່ີຍາວ; ພ້ອມກັບການພັດ ທະນາບັນດາຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງຊຸມຊົນ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ປະກາລັງ ແລະ ສິ່ງມີຊີວິດໃຕ້ນໍ້າ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພີ່ມຄຸນຄ່າ ເມື່ອເປີດກາລະໂອກາດ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ທາງທະເລ ກຸຍເຍີນ.
ດ້ວຍທິວທັດທຳມະຊາດ ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຫຼາຍແຫ່ງ, ກຸຍເຍີນ ໄດ້ມີຊື່ສຽງ ຜ່ານການ ປະສົມປະ ສານຢ່າງກົມກຽມ ລະຫວ່າງ ພູເຂົາ, ໂງ່ນຫີນ, ຫາດຊາຍສີເຫຼືອງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ນໍ້າທະເລສີຟ້າ ທີ່ສົດໃສ ຊວນຝັນ, ທິວທັດທັງເປັນເອກະລັກ ສະເພາະ, ທັງປະຖົມປະຖານ, ສ້າງເປັນພາບແຕ້ມ ທຳມະຊາດ ໜຶ່ງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ສະຫງົບສຸກ ດ້ວຍບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີຊື່ສຽງຄື: ກີ່ກໍ, ກິ່ວຢໍ, ດອນ ແຊ້ວ, ດອນໂຄ, ຫາຍ ຢາງ, ອ່າວ ກຸຍເຍີນ, ບຶງ ທິນ້າຍ... ພ້ອມກັນນັ້ນ ແມ່ນການບໍລິ ການ ຫຼາຍປະເພດຄື: ການທ່ຽວຊົມຕົວເມືອງ, ກິລາຜະຈົນໄພ, ການທ່ອງທ່ຽວ ຊຸມຊົນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ພັກຜ່ອນເພື່ອສຸຂະພາບ, ການທ່ອງທ່ຽວ ອາຫານການກິນ... ທຸກຢ່າງ ໄດ້ສ້າງເປັນພາບ ແຕ້ມ ວັດທະນະທຳ ໜ່ຶງທ່ີຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ໃຫ້ແກ່ນະຄອນແຄມທະເລແຫ່ງນີ້. ຄຽງຄູ່ກັບການສຸມໃສ່ພັດທະນາຕົວເມືອງ, ນະຄອນ ກຸຍເຍີນ ຍັງຍູ້ແຮງ ວຽກງານເສີມຂະຫຍາຍການອະນຸລັກຮັກສາ ບັນດາ ຄຸນຄ່າ ມໍລະດົກ, ວັດທະນະທຳ ປະຫວັດສາດ...
ນະຄອນ ທ່ອງທ່ຽວ ສະອາດ ກຸຍເຍີນ ມີເງື່ອນໄຂທີ່ດີ ເພື່ອຮັບປະ ກັນຄວາມປອດໄພ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສະຫງົບຂອງຕົວເມືອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ບັນດາພາຫະນະຮັບໃຊ້ການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໝາະສົມ, ໄດ້ມາດ ຕະຖານ, ໃນນັ້ນ ໃຫ້ບຸລິມະສິດ ບັນດາໂຄງການລົງ ທຶນທີ່ ເປັນ ມິດ ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ມຸ່ງສູ່ພະລັງງານສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ, ຫຼຸດ ຜ່ອນມົນລະພິດ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ, ນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ນະຄອນ ຫວຸ໊ງເຕົ່າ ໄດ້ຮັບລາງວັນອັນຊົງກຽດນີ້. ລາງວັນດັ່ງກ່າວ ມີອາຍຸການ ແຕ່ປີ 2024 - 2026. ປີ 2024 ແມ່ນປີສຳຄັນ ທີ່ນະຄອນ ຫວຸ໊ງເຕົ່າ ປະຕິບັດ ບັນດາຈຸດໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VII ຂອງອົງຄະນະພັກ ນະຄອນ ຫວຸ໊ງເຕົ່າ ແລະ ແຜນ ພັດ ທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ ໄລຍະ 2021-2025. ໃນສະ ພາບ ທີ່ໄດ້ປຽບ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍສະຫຼັບກັນ, ທົ່ວລະບົບການເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ນະຄອນ ຫວຸ໊ງເຕົ່າ ຍາມໃດກໍ່ມານະພະ ຍາຍາມ ເພື່ອຮັກສານາມ ມະຍົດ“ນະຄອນທ່ອງທ່ຽວ ສະອາດ ASEAN”, ໃຫ້ສຳເລັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແລະ ໜ້າທີ່ພັດ ທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໃນປີ 2024.
ບົດ: VNP/ຮ່າທູ - ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ