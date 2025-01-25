ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າ ນະຄອນສະອາດ ASEAN ຂອງ ຫວຽດນາມ

ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າ ນະຄອນສະອາດ ASEAN ຂອງ ຫວຽດນາມ

 

ນະຄອນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ສະອາດ​ ASEAN ​ແມ່ນ​ລາງວັນ​ສຳຄັນ​ໃນ​ຊຸດ ລາງວັນ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ ASEAN. ລາງວັນຈະມອບໃນທຸກໆ 2 ປີ ເປັນເລກຄູ່. ​ເພື່ອ​ບັນລຸ ​ໄດ້​ນາມມະຍົດ ນະຄອນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສະອາດ​ຂອງ​ ASEAN, ນະຄອນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການຄັດເລືອກ​ ຈະຕ້ອງ​ຕອບ ສະໜອງໄດ້ 108 ມາດຖານ ​ໃນ 7 ໝວດ​ຄື: ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ລະດັບຄວາມ​ສະອາດ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ, ​ສະຕິ ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ພື້ນທ່ີສີຂຽວ, ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ຄວາມສະຫງົບ​ ຂອງ​ ຕົວ​ເມືອງ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມກັບ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສິ່ງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກ ດ້ານການທ່ອງ ທ່ຽວ ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ບັນລຸ ມາດຕະຖານ. ການທ່ີ​ນະຄອນ ​ຫວຸ໊ງເຕົ່າ, ນະຄອນ ​ເຫ້ວ ​ແລະ ນະຄອນ​ ກຸຍເຍີນ ​ໄດ້​ຮັບ​ກຽດ​ເປັນ​ນະຄອນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ສະອາດ​ຂອງ​ ASEAN ແມ່ນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສະ ດວກ​ ເພື່ອໃຫ້​ບັນດາ​ນະຄອນເລົ່າ​ນີ້ ​ເຜີຍແຜ່, ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ສາກົນ ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ ​ແລະ ພັກຜ່ອນ.

ມັງກອນ​ ຄູ່​ໜຶ່ງ ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ ​ສີລາ ກວັກຫອກ ​ເຫວ້ ຖືກ​ຈັດ​ຢູ່​ໃນ​ທ່າ​ “ມັງກອນ​ເຝົ້າພະຈັນ” ​ເປັນ​ສັນຍາ​ລັກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດທະນາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ​ແລະ ​ແຂວງ​ ເທື່ອ​ທຽນເຫວ້. ພາບ: VNA

ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ​ ນະຄອນ ເຫວ້ ​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ ນະຄອນ ທ່ອງທ່ຽວ ສະອາດ ASEAN. ປັດຈຸ​ບັນ ​ນະຄອນ ເຫວ້ ​ໄດ້​​ຖື​ວ່າ​ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາ​ນະຄອນ​ ທີ່​ມີ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ໜ້າ​ຢູ່​ທີ່​ສຸດຢູ່​ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍ​ຂະບວນການ ວັນ​ອາທິດ​ ສີຂຽວນັບ​ມື້​ນັບ​ແຜ່​ກະຈາຍ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ​ເຄື່ອງໝາຍການ ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ເຫວ້ ​ເຊັ່ນ: ນະຄອນຫຼວງ​ເກົ່າ, ປະສົບ​ການ​ໃໝ່​ແລະ 3 ລັກສະນະ ທີ່ຮັບຮູ້​ຄື: “​ເຫວ້-ນະຄອນ Festival”, “ນະຄອນ ຫຼວງ​ ຂອງ ອາຫານ​ການ​ກິນ​ແລະ ນະຄອນຫຼວງ​ ຂອງ ຊຸດອ໋າວ ຢ່າຍ​ໄດ້​ ແລະ ພວມກາຍເປັນ ​ສະຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ທີ່​ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ຕ່າງປະ​ເທດ.

ວັນທີ 10 ເມສາ 2024, ພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະປ້ອງກັນໄຟຟ້າ ເຫວ້ນາມ ແລະ ສູນອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກ ກຸງເກົ່າ ເຫວ້ ຈັດຕັ້ງພິທີ ເປີດງານບຸນ ໄຟຟ້າ ເຫວ້ນາມ ປີ 2024. ພາບ: ມາຍຈາງ/VNA

ບາງທີ ນັ້ນອາດເປັນເຫດຜົນວ່າ ໃນທ້າຍປີ 2024, ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານ​ ມະຕິຕົກລົງສ້າງຕັ້ງ ນະຄອນ​ ເຫວ້ ຂຶ້ນກັບ​ສູນ​ກາງ ​ແລະ ​ເລືອກ​ເອົາ​ ເທື່ອທຽນ ເຫວ້ ​ເປັນ​ປີ​ ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ໃນ​ປີ 2025 ຢ່າງເປັນທາງການ.

ພ້ອມກັບນະຄອນ ເຫວ້, ກຸຍເຍີນ ແມ່ນຕົວເມືອງຊັ້ນ I ຂຶ້ນ ກັບ ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ, ມີເນື້ອທີ່ 285,49 ກມ2, ດ້ວຍທ່າໄດ້ປຽບ ເປັນ ເມືອງ ແຄມທະເລ, ມີແຄມຝັ່ງທະເລ ທ່ີຍາວ; ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ພັດ ທະນາ​ບັນດາ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊຸມ​ຊົນ​ ເພື່ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ ​ປະ​ກາ​ລັງ ແລະ ສິ່ງມີຊີວິດ​ໃຕ້ນໍ້າ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​, ​ເພີ່ມ​ຄຸນຄ່າ ​ເມື່ອ​ເປີດ​ກາລະ​ໂອກາດ​ ພັດທະນາ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ ທາງ​ທະ​ເລ ກຸຍເຍີນ.

 

ໂຮງແຮມ Anya Premier ກຸຍເຍີນ ເປັນຫົວໜ່ວຍທໍາອິດຂອງ ກຸຍເຍີນ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າ ເປັນໂຮງແຮມ 5 ດາວ. ພາບ: VNA

ດ້ວຍ​ທິວ​ທັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ ທີ່​ສວຍ​ງາມ ​ແລະ​ ເຂດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ທີ່​ໜ້າ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ແຫ່ງ, ກຸຍເຍີນ ໄດ້ມີຊື່ສຽງ ຜ່ານການ ປະ​ສົມ​ປະ ​ສານ​ຢ່າງກົມກຽມ ລະຫວ່າງ ​ພູ​ເຂົາ, ໂງ່ນ​ຫີນ, ຫາດຊາຍ​ສີ​ເຫຼືອງ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ ແລະ ນໍ້າ​ທະ​ເລ​ສີ​ຟ້າ​ ທີ່ສົດໃສ ຊວນຝັນ, ​ທິວ​ທັດ​ທັງ​ເປັນ​ເອກະລັກ ​ສະ​ເພາະ, ທັງ​ປະຖົມປະຖານ, ສ້າງເປັນພາບແຕ້ມ ທຳມະຊາດ ໜຶ່ງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ສະຫງົບສຸກ ດ້ວຍບັນດາແຫຼ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ທີ່ມີຊື່ສຽງຄື: ກີ່ກໍ, ກິ່ວຢໍ, ດອນ ແຊ້ວ, ດອນໂຄ, ຫາຍ ຢາງ, ອ່າວ ກຸຍເຍີນ, ບຶງ ທິນ້າຍ... ພ້ອມກັນ​ນັ້ນ​ ແມ່ນ​ການ​ບໍລິ ການ​ ຫຼາຍ​ປະ​ເພດ​ຄື: ການ​ທ່ຽວ​ຊົມ​ຕົວ​ເມືອງ, ກິລາ​ຜະຈົນ​ໄພ, ການທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ຊຸມ​ຊົນ, ການທ່ອງ​ທ່ຽວ ພັກຜ່ອນເພື່ອສຸຂະພາບ, ການທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ອາຫານການ​ກິນ... ທຸກຢ່າງ ໄດ້ສ້າງເປັນພາບ ແຕ້ມ ວັດທະນະທຳ ໜ່ຶງທ່ີຫຼາກ​ຫຼາຍສີສັນ ​ໃຫ້​ແກ່​ນະຄອນ​ແຄມ​ທະ​ເລແຫ່ງນີ້. ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ການ​ສຸມ​ໃສ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕົວ​ເມືອງ, ນະ​ຄອນ ກຸຍເຍີນ ຍັງຍູ້​ແຮງ ວຽກງານເສີມຂະຫຍາຍການອະນຸລັກ​ຮັກ​ສາ​ ບັນດາ ຄຸນຄ່າ ມໍ​ລະ​ດົກ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ປະ​ຫວັດ​ສາດ...

ຮູບປັ້ນ ພະເຢຊູ ກີໂຕ ໄດ້ສ້າງຢູ່ເທິງຈອມພູນ້ອຍ (ຂຶ້ນກັບພູ ຕາວຟຸ່ງ), ບ້ານເລກ 2, ນະຄອນ ຫວຸ໊ງເຕົ່າ. ພາບ: ຫວູ໊ຊິງ/VNA
ເສັ້ນທາງ​ແລ່ນ​ ມາລາ​ທອນ ​ສາກົນ ​ຫວຸງ​ເຕົ່າ 2024 ​ແມ່ນ​ຜ່ານ​ບັນດາ​ເສັ້ນທາງ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ນະຄອນ​ຫວຸງ​ເຕົ່າ. ພາບ: ຮວິ່ງເຊີນ/VNA

ນະຄອນ ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ສະອາດ ກຸຍເຍີນ ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ດີ ເພື່ອຮັບປະ ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ ດ້ານ​ສຸຂະພາບ ​ແລະ ຄວາມ​ສະຫງົບຂອງ​ຕົວ​ເມືອງ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ບັນດາພາຫະນະຮັບໃຊ້ການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໝາະສົມ, ໄດ້ມາດ ຕະຖານ, ໃນນັ້ນ ໃຫ້ບຸລິມະສິດ ບັນດາໂຄງການລົງ ທຶນທີ່ ເປັນ ມິດ ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ມຸ່ງສູ່ພະລັງງານສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ, ຫຼຸດ ຜ່ອນມົນລະພິດ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ນັບ​ແຕ່​ປີ 2020 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ, ​ນີ້ເປັນ​ຄັ້ງ​ທີ 3 ທີ່​ນະຄອນ ຫວຸ໊ງ​ເຕົ່າ ໄດ້ຮັບ​ລາງວັນ​ອັນ​ຊົງກຽດ​ນີ້. ລາງວັນ​ດັ່ງກ່າວ​ ມີ​ອາຍຸ​ການ ​ແຕ່​ປີ 2024 - 2026. ປີ 2024 ແມ່ນ​ປີ​ສຳຄັນ​ ທີ່​ນະຄອນ ​ຫວຸ໊ງ​ເຕົ່າ​ ປະຕິບັດ ​ບັນດາ​ຈຸດໝາຍ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມ​ມະຕິ​ ຂອງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIII ຂອງ​ພັກ, ມະຕິ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ VII ຂອງ​ອົງຄະນະພັກ​ ນະຄອນ ຫວຸ໊ງເຕົ່າ ​ແລະ ແຜນ ພັດ ທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ​ ໄລຍະ 2021-2025. ໃນ​ສະ ພາບ ​ທີ່​ໄດ້​ປຽບ ​ແລະ ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ສະຫຼັບກັນ, ທົ່ວ​ລະບົບ​ການ​ເມືອງ ​ແລະ ປະຊາຊົນ ​ນະຄອນ ຫວຸ໊ງເຕົ່າ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ມານະ​ພະ ຍາຍາມ ​ເພື່ອຮັກສາ​ນາມ ມະຍົດ“​ນະຄອນທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ສະອາດ ​ ASEAN, ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດທະນາ ​ແລະ ໜ້າທີ່​ພັດ ທະນາ​ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ​ໃນ​ປີ 2024.

 

ບົດ: VNP/ຮ່າທູ - ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ

 


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