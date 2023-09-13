ເລົ່າເລື່ອງ ກັບວັດຖຸ ຫວຽດ
ນັກສິລະປິນ 3 ທ່ານ ຄື ທ່ານນາງ Yesenia Thibault-Picazo (ຊາວຝຣັ່ງ), ທ່ານນາງ Lola Lely ແລະ ທ່ານນາງ Rocio Chacon (ຊາວ ອັງກິດ) ປັດຈຸບັນ ກຳລັງ ຮ່ວມມືກັບ ສູນປົກປ້ອງ ແລະ ພັດທະນາ ສິລະປະ APD ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ (workshop) ຫຼາຍໆ ຄັ້ງກ່ຽວກັບການປະດິດສ້າງ ເຄື່ອງຫັດຖະ ກຳ ຈາກການຝັ້ນເຊືອກ ແບບດັ້ງເດີມ, ແນະນຳ ໃຫ້ໄວໜຸ່ມ ຮ່າ ໂນ້ຍ ວິທີການເຮັດເຊືອກ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ ຢູ່ຕາແສງ ປ່າກໍ່, ເມືອງ ມາຍເຈົາ, ແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ.
ນັກສິລະປິນ Lola Lely, Yesenia Thibault-Picazo ແລະ Rocio Chacon ມາ ຫວຽດນາມ ເຮັດວຽກໃນໂຄງການຮ່ວມມື ວັດທະນະ ທໍາ ກ່ຽວກັບແຟຊັ່ນ ແບບຍືນຍົງ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາ ຊະອານາຈັກ ອັງກິດ. ຫົວຂໍ້ຂອງ workshop ໂດຍນັກສິລະປິນ 3 ທ່ານ ດຳເນີນມີຊື່ວ່າ “ການພົບປະກັນໄຂ່ວ-ຕາມວົງຈອນຕົ້ນທາງ” ໃນໂຄງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງຂະແໜງການ, ເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍວັດທະນະທຳ ກ່ຽວກັບຫັດຖະກຳ ແລະ ວັດຖຸພື້ນເມືອງ.
ບັນດານັກສິລະປິນ ໄດ້ໄປຍັງເຂດພູດອຍທາງພາກເໜືອ ເພື່ອຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ວັດຖຸ ຫັດຖະກຳ ທີ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ກຳລັງເຮັດຄື: ຈາກ ຫຍ້າເປັນເສັ້ນດ້າຍ, ຈາກເສັ້ນດ້າຍເປັນເຊືອກ. ດ້ວຍຄວາມປາຖະ ໜາ ຢາກເຜີຍແຜ່ຄວາມສວຍງາມ ແລະ ການໝູນໃຊ້ຂອງ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ຫັດຖະກຳ ຫວຽດນາມ ໃນປະຊາຄົມສາກົນ, ນັກສິລະປິນ ທັງ 3 ໄດ້ຂຽນເລື່ອງລາວ ວັດທະນະທຳ ກ່ຽວກັບວັດຖຸຫັດຖະກຳ ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ສະຖານທີ່ປະດິດຄິດສ້າງ ຢູ່ສູນປົກປ້ອງ ແລະ ພັດທະນາສິລະປະ APD ຢູ່ເລກ 1, ຄຸ້ມຖະໜົນ ເລືອງອຽນ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງ ມະຫັດສະຈັນ ເມື່ອມີພຽງເສັ້ນເຊືອກ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ມົ້ງ, ແຕ່ ນັກສິ ລະປິນ 3 ທ່ານ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ແລກປ່ຽນ, ປະ ສົບການ ແລະ ການປະດິດສ້າງ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍຜ່ານ ສາຍຕາ ຂອງ ສິລະປະ ຫັດຖະກຳ, ວັດຖຸ ແລະ ດຳເນີນຕົວຈິງ ເຄື່ອນທີ່. ໂຄງການໄດ້ດຶງດູດບັນດາໄວໜຸ່ມ ທີ່ໄດ້ ແລະ ກຳລັງຮ່ຳຮຽນ ໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຜັດດ້ວຍຕາ, ສິລະປະການສະແດງ… ທີີ່ມາສຳຜັດ ແລະ ຄົ້ນພົບວິທີການປະດິດສ້າງສິລະປະໃໝ່. ຈາກທີ່ນີ້, ນັກ ຮຽນໄດ້ຄົ້ນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງ ເນື້ອແທ້ຮູບປະທຳ ແລະ ບໍ່ມີຕົນຕົວ ຂອງ ວຽກງານຫັດຖະກໍາ ແລະ ການປະດິດສ້າງ ສິລະ ປະ, ເປີດມູມມອງ ແລະ ເລື່ອງລາວໃໝ່.
ທີ່ workshop “ຈາກຫຍ້າ ສູ່ເສັ້ນເຊືອກ”, ບັນດານັກສິລະປິນ ໄດ້ ແນະນຳໃຫ້ນັກຮຽນ ວິທີການເຮັດເຊືອກ ດ້ວຍຫຼາຍເຕັກນິກສົມທົບກັບເຄື່ອງມືຝັ້ນເສັ້ນເຊືອກ ແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ແປກໃໝ່. ຜະລິດ ຕະພັນສໍາເລັດຮູບໃນ workshop ຄັ້ງນີ້ ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ ໃນການປະ ຕິບັດຕົວຈິງຄັ້ງຕໍ່ໆ ໄປ ໃນຫົວຂໍ້: “ເລົ່າເລື່ອງດ້ວຍວັດຖຸ” ແລະ “ລັກ ສະນະວັດຖຸ ຜ່ານກາຍະພາບ - ລັກສະນະການສະແດງ ໃນການ ຜະລິດ”.
ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ workshop “ເລົ່ານິທານ ກັບວັດຖຸ ຫວຽດ” ແມ່ນໄດ້ສະໜອງວັດຖຸດິບ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຂີ້ເຜິ້ງ, ຜ້າ, ສາຍເຊືອກ, ເສັ້ນໃຍທຳມະຊາດ ເພື່ອສ້າງເປັນ ຜົນງານການຈັດວາງສະເພາະ ຂອງ ຕົນເອງ ໃນບ່ອນໃດໜຶ່ງໂດຍຕົນເອງເລືອກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແຕ່ລະ ຄົນ ຈະອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບຜົນງານການປະດິດສ້າງ ຂອງຕົນ, ການ ກ່ຽວພັນຂອງບັນດາປັດໄຈ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຈັດວາງ ກໍຄືແນວ ຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມໝາຍ ຂອງເລື່ອງລາວນັ້ນ.