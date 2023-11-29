ເລຢາ - ເລື່ອງ “ຂຸດນ້ໍາເຜີ້ງຈາກທະເລ”
ນ້ຳປາ ເລຢາ ໄດ້ວາງຂາຍຢູ່ໃນບັນດາ ຫ້າງສັບພະສິນ ຄ້າໃຫຍ່ໆ ໃນທົ່ວປະເທດເຊັ່ນ: Vinmart, Vinmart+, Big C, Aeon, Mega Market, Co.op Mart ... ແລະ ສົ່ງອອກໄປຍັງ ສ ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ໄຕ້ຫວັນ, ອາຟຣິກາໃຕ້, ສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ, ປານາມາ ແລະ ອື່ນໆ.
ທ່ານ ເລແອງ, ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິຫານ ບໍລິສັດນ້ຳປາ ເລຢາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແທງຮ໋ວາ ແມ່ນສະຖານທີ່ ມີເງື່ອນໄຂດີເລີດ ເພື່ອສ້າງບັນ ດາຜະລິດຕະພັນຄື: ກະປິ, ນ້ຳປາ... ນ້ຳປາ ເລຢາ ແມ່ນໄດ້ຜະ ລິດຈາກສ່ວນປະກອບທີ່ມີ ຄຸນນະພາບສູງ ພ້ອມກັບຄວາມ ລັບຂອງ ຄອບຄົວ ໃນວິທີການຜະລິດແບບດັ້ງເດີມ. ປາ ທີ່ນຳມາຜະລິດ ນ້ຳປາ ຕ້ອງເປັນປະເພດ ປາໄສ້ຕັນ ໂຕໃຫຍ່, ມີໄຂມັນ ແລະ ອຸດົມໄປດ້ວຍ ໂປຣຕີນ, ຈັບໄດ້ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນ ກໍລະກົດ ຫາເດືອນ ພະຈິກ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳປາ ມີລົດຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ເລຢາ ຍັງນຳໃຊ້ເກືອເມັດ ທີ່ບໍລິສຸດ ໄດ້ຜະລິດຈາກແຂວງ ນິງຖ້ວນ ແລະ ບ່າເຣ້ຍ. ເກືອ ທີ່ຊື້ມາແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເພື່ອ ໝັກປາໃນທັນທີ, ແຕ່ຈະ ຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ 1-2 ປີ ເພື່ອ ໃຫ້ນ້ຳລະເຫີຍອອກ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມເຄັມ ພ້ອມທັງກຳຈັດ ສ່ວນປະກອບທີ່ສົ່ງ ຜົນກະທົບ ຕໍ່ຄຸນນະພາບ ຂອງ ນ້ຳປາ.
ທ່ານ ເລແອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມລັບ ຂອງ ການເຮັດນ້ຳປາ ເລຢາ ທີ່ຫອມແຊບ ແລະ ອຸດົມສົມບູນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຖັງ ໝັກປາ. ຖັງໝັກປາແຕ່ລະໜ່ວຍ ໄດ້ບັນຈຸປາ ນັບສິບໂຕນ ແລະ ນ້ຳປາ ບໍ່ແມ່ນເອົາອອກຈາກແຕ່ລະຖັງ ແລ້ວ ເທໃສ່ແກ້ວ, ມັນຕ້ອງໄດ້ ເອົາອອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຜ່ານລະບົບ ຖັງໝັກປາ 5-7 ຖັງ ເພື່ອ ຮັກສາສານອາຫານ ແລະ ລົດຊາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເລຢາ ເລືອກ ເອົາຖັງໝັກປາ ທີ່ມີລົດຊາດດີທີ່ສຸດເປັນຖັງໝັກ (ຄືກັນ ກັບການ ຜະລິດເຊື້ອເຫຼົ້າ) ເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີລົດຊາດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂ້ອນຂ້າງເທົ່າທຽມກັນ.
ຂະບວນການ “ຂຸດນໍ້າເຜິ້ງຈາກທະເລ”, ນັບຕັ້ງແຕ່ການຜະລິດ ໄປສູ່ຂັ້ນຕອນອື່ນໆ ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຮັບປະກັນ ວ່າ ຜະລິດຕະພັນ ຍັງຄົງຮັກສາລົດຊາດ ທໍາມະຊາດເຊັ່ນດຽວກັນ ກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ.
ທ່ານ ເລແອງ ແບ່ງປັນວ່າ: ນໍ້າປາ ແມ່ນຈິດວິນຍານ ຂອງ ວັດທະ ນະທຳ ອາຫານການກິນ ຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ. ນ້ຳປາມູນເຊື້ອ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ “ບໍ່ຄຳ” ໜຶ່ງ, ສິ່ງສຳຄັນ, ພວກເຮົາ ຮູ້ວິທີການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສ້າງ “ເຄື່ອງປະດັບ” ທີ່ເໝາະສົມ ກັບຄວາມມັກຂອງ ຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼື ບໍ”.
ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດເປັນຕົ້ນມາ, ທ່ານ ເລແອງ ໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງໂຮງງານ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ISO 22000:2018, HACCP, FDA ເຖິງວ່າ ຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ເພິ່ນເຊື່ອວ່າ ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ນ້ຳປາ ເລຢາ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ໄດ້ໄວ ແລະ ໄກກວ່າ. ທ້າຍປີ 2018, ເລຢາ ໄດ້ສົ່ງອອກ ນ້ຳປາ ທໍາອິດໄປ ສ ເກົາຫຼີ, ຕໍ່ມາແມ່ນສົ່ງໄປຍັງຕະຫຼາດ ຍີ່ປຸ່ນ, ໄຕ້ຫວັນ, ອາຟຣິກາໃຕ້, ສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ, ປານາມາ,... ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ກະປິ ເລຢາ ໄດ້ຮັບຮອງເປັນຜະລິດຕະພັນ OCOP 5 ດາວ ລະດັບຊາດ.
ບາງຜະລິດຕະພັນດີເດັ່ນ ຂອງ ນ້ໍາປາ ເລຢາ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ດ້ວຍທີມງານຊ່າງຜະລິດນ້ຳປາ ທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ເຮັດ ວຽກຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈ, ສົມທົບກັບເຕັກນິກ ແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ທັນສະໄໝ ແລະ ກຳລັງການຜະລິດ ຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມ ດ້ວຍລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານ ISO 22000: 2018, ຜະລິດຕະພັນ ນໍ້າປາ ເລຢາ ໄດ້ຮັບຄວາມ ໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນຈາກຜູ້ບໍລິໂພກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຈົ່ງອົດທົນໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງສະແຫວງຫາ, ເຮັດວຽກງານທີ່ດີ ແລະ ຜົນທີ່ຫວານຊື່ນຈະຕາມມາ; “ສິ່ງທີ່ໄດ້ມາຈາກທຳມະຊາດ, ມັນອາດຈະຊ້າແຕ່ຈະຍືນຍົງ” ນັ້ນແມ່ນຄຸນຄ່າທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ເຫັນຜ່ານການໂອ້ລົມກັບ ທ່ານ ແລແອງ. ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທີ່ນ້ຳປາ ເລຢາ ພວມສ້າງ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ, ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າເທ່ົານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສໍາລັບຊຸມຊົນ ແລະ ບ້ານເກີດເມືອງນອນອີກດ້ວຍ. ນັ້ນອາດຈະເປັນ ເຫດຜົນ ນ້ໍາປາ ເລຢາ ໄດ້ຖືກຜະລິດຢູ່ໃນມຸມໜຶ່ງຂອງ ບ້ານ ແຕ່ໄດ້ຂາຍໄປ ທົ່ວໂລກ.
ບົດ: VNP/ຖາວວີ - ພາບ: ກົງດາດ ແລະ ເອກະສານ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ