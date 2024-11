ເພີດເພີນກັບການຫຼິ້ນ SUP ເທິງທະເລ ດ່າໜັງ

08/11/2024

Sup ແມ່ນກິລາຊະນິດໃໝ່ ປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ນຳເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ, ແຕ່ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກໄວໜຸ່ມຢ່າງໄວ ຍ້ອນຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຫຼິ້ນ ແລະ ຄວາມຈັບໃຈ ຂອງມັນ. ພຽງແຕ່ຕ້ອງການ Sup ອັນໜຶ່ງ ແລະ ທັກສະການຫຼິ້ນ ແບບພື້ນຖານຈໍານວນໜຶ່ງ ຈາກຄໍາແນະນໍາໄວ ຢູ່ກັບທີ່, ຜູ້ຫຼິ້ນ ສາມາດໂຕ້ ຄື້ນໄດ້ຢ່າງສະບາຍ, ເຈືອຈານເຂົ້າກັບຄື້ນທະເລ ແລະ ເພີດເພີນ ກັບຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ເມື່ອຮັບຊົມແສງອາລຸນ ວັນໃໝ່ເທິງທະເລ ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ.

ຫາດຊາຍທະເລ ເໝີນຖາຍ ຄຶກຄື້ນດ້ວຍຄົນມາຫຼິ້ນ Sup ໃນທຸກໆ ເຊົ້າ. ພາບ: ເລຫາຍເຊີນ

ຢູ່​ນະຄອນ ດ່າໜັງ, ​ບໍລິເວນ​ຫາດ​ຊາຍທະເລ​ ເໝີນຖາຍ ​​​ຢູ່​ຕີນ​ພູ ເຊີນ​ຈ່າ ຖືກປົກ​ປ້ອງ​ດ້ວຍ​ພູ​ສູງ​, ດັ່ງ​ນັ້ນ ຄື້ນທະເລ ​ຈຶ່ງ​ສະຫງົບ, ນ້ຳ​ໃສສະອາດ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແຕ່​ເດືອນ​ ມີນາ ​ຫາ​ເດືອນ ​ສິງຫາ ​ມີອາກາດ​ສຸດທີ່ສະດວກ, ບໍ່ມີພາຍຸ, ສະນັ້ນ ເໝາະສົມໃນການຫຼິ້ນ Sup. ເວລາດີທີ່ສຸດເພື່ອຫຼິ້ນ Sup ແມ່ນແຕ່ 5-7 ໂມງເຊົ້າ, ເປັນ ຊ່ວງເວລາທີ່ຄື້ນທະເລງຽບສະຫງົບ, ລົມພັດຄ່ອຍໆ, ນ້ຳທະເລ ສົດໃສ ແລະ ອາກາດເຢັນສະບາຍ, ທັງເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຕາເວັນ ຂຶ້ນ ຍ້ອມຜີວໜ້ານໍ້າທະເລ ອອກສີຊົມພູ ເບິ່ງແລ້ວງາມຫຼາຍ.

ການອຸທອນຂອງ Sup ກັບໄວໜຸ່ມ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

ພຽງ​ແຕ່​ໃຊ້​ເງິນ​ປະມານ 200.000-250.000 ດົ່ງ, ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາມາດ​ເຊົ່າ​ Sup ແລະ ເສື້ອ​ຊູ​ຊີບ ຜືນໜຶ່ງ ​ທີ່​ມີ​ສີສັນ​ສົດໃສ ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ຄວາມ​ມ່ວນ​ຊື່ນ ​ໃນ​ການ​ຫຼິ້ນ​ Sup ​ເທິງ​ທະ​ເລ ຢ່າງເພີດ ເພີນ.

ໄວໜຸ່ມສາວຫຼາຍຄົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຫຼິ້ນ Sup ຢູ່ ເໝີນຖາຍ ເປັນທີ່ ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ເພາະເຂົາເຈົ້າສາມາດເຈືອຈານເຂົ້າກັບ ທຳມະຊາດ, ໄດ້ໂຕ້ຄື້ນທະເລ ຢ່າງເບົາໆ. Sup ສາມາດພາ ຜູ້ຫຼິ້ນ ໄປໄກຈາກຝັ່ງກວ່າ, ບາງຄົນໄປໄກຈາກຝັ່ງ ປະມານ 1-2 ກມ, ຈາກບ່ອນນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໃກ້ເຮືອຫາປາ ທີ່ຈອດເທິງ ທະເລ ເພື່ອຄົ້ນຫາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວປະມົງ ທີ່ຫາກໍ່ກັບມາ ຈາກການເດີນທາງ ໄປຫາປາໃນຄືນໜຶ່ງ ຫຼື ຊົມຕົວເມືອງ ຈາກທະເລ ແລະ ພິເສດແມ່ນໄດ້ຮັບຊົມແສງອາລຸ້ນວັນໃໝ່ ເທິງທະເລທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ.



ການພັດທະນາ Sup ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດການບໍລິການໃໝ່ໆ ຫຼາຍ ຢ່າງເຊັ່ນ: ການເຊົ່າ Sup, ບໍລິການແນະນຳ ວິທີການຫຼິ້ນ Sup ແລະ ບໍ ລິການອາຫານເຊົ້າ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ພ້ອມຈະຮັບໃຊ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມ, ທັງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.

Sup ກໍາລັງສ້າງຈຸດເດັ່ນໃໝ່ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ໃຫ້ແກ່ ການພັກຜ່ອນໃນລະດູຮ້ອນຢູ່ຫາດຊາຍທະເລໃນນະຄອນ ດ່າໜັງ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

ຜູ້ຕາງໜ້າ​ຄະນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແຫຼມ ​ເຊີນ​ຈ່າ ​ແລະ ຫາດ​ຊາຍທະເລ ທ່ອງທ່ຽວ ດ່າ​ໜັງ ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ປັດຈຸ​ບັນ, ບັນດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຫຼິ້ນ​ Sup ຢູ່​ຫາດ​ຊາຍ ​ເໝີນຖາຍ ພວມ​ພັດທະນາ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ ​ແລະ ​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ​ໃນ​ທ້າຍ​ອາທິດ ຫຼື ວັນ​ບຸນຕ່າງໆ, ​ແຕ່​ລະ​ເຊົ້າ​ ຈະມີ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ ພ້ອມ​ກັບ Sup ຈໍານວນ 500-600 ເຄື່ອນໄຫວ, ສ້າງບັນ ຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນ ແລະ ດຶງດູດໃຈທີ່ສຸດ. ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃຫ້ແກ່ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ບັນ​ເທິງ, ຄະນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກຳລັງ ​ແລະ ພາຫະນະ​ອອກ​ລາດຕະ​ເວນ, ຕິດຕາມ​ກວດກາ, ຕັກ​ເຕືອນ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ພ້ອມ​ທັງ​ຮັບປະກັນ ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ, ບໍລິການ​ໃຫ້​ເຊົ່າ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ​ອື່ນໆ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ຈາກ​ກິລາ​ທາງທະ​ເລ​ ປະ​ເພດ​ໃໝ່​ນີ້, ນະຄອນ ດ່າ​ໜັງ ພວມ​ນຳ​ມາ​ໃຫ້​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຄວາມສຳຜັດຕົວຈິງ ​ແລະ ຄວາມ​ມ່ວນ​ຊື່ນ ແບບ ໃໝ່​ ທີ່ໜ້າຈັບໃຈ ໃນ​ຍາມ​ພັກແລ້ງ​ ທີ່ໜ້າ​ຈົດ​ຈຳ ​ຢູ່​ນະຄອນ ​ແຄມ​ທະ​ເລ​ ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງທີ່ສຸດ​ ຂອງ​ພາກ​ກາງ./.