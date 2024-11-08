ເພີດເພີນກັບການຫຼິ້ນ SUP ເທິງທະເລ ດ່າໜັງ
Sup ແມ່ນກິລາຊະນິດໃໝ່ ປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ນຳເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ, ແຕ່ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກໄວໜຸ່ມຢ່າງໄວ ຍ້ອນຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຫຼິ້ນ ແລະ ຄວາມຈັບໃຈ ຂອງມັນ. ພຽງແຕ່ຕ້ອງການ Sup ອັນໜຶ່ງ ແລະ ທັກສະການຫຼິ້ນ ແບບພື້ນຖານຈໍານວນໜຶ່ງ ຈາກຄໍາແນະນໍາໄວ ຢູ່ກັບທີ່, ຜູ້ຫຼິ້ນ ສາມາດໂຕ້ ຄື້ນໄດ້ຢ່າງສະບາຍ, ເຈືອຈານເຂົ້າກັບຄື້ນທະເລ ແລະ ເພີດເພີນ ກັບຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ເມື່ອຮັບຊົມແສງອາລຸນ ວັນໃໝ່ເທິງທະເລ ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ.
ຢູ່ນະຄອນ ດ່າໜັງ, ບໍລິເວນຫາດຊາຍທະເລ ເໝີນຖາຍ ຢູ່ຕີນພູ ເຊີນຈ່າ ຖືກປົກປ້ອງດ້ວຍພູສູງ, ດັ່ງນັ້ນ ຄື້ນທະເລ ຈຶ່ງສະຫງົບ, ນ້ຳໃສສະອາດ, ໂດຍສະເພາະແຕ່ເດືອນ ມີນາ ຫາເດືອນ ສິງຫາ ມີອາກາດສຸດທີ່ສະດວກ, ບໍ່ມີພາຍຸ, ສະນັ້ນ ເໝາະສົມໃນການຫຼິ້ນ Sup. ເວລາດີທີ່ສຸດເພື່ອຫຼິ້ນ Sup ແມ່ນແຕ່ 5-7 ໂມງເຊົ້າ, ເປັນ ຊ່ວງເວລາທີ່ຄື້ນທະເລງຽບສະຫງົບ, ລົມພັດຄ່ອຍໆ, ນ້ຳທະເລ ສົດໃສ ແລະ ອາກາດເຢັນສະບາຍ, ທັງເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຕາເວັນ ຂຶ້ນ ຍ້ອມຜີວໜ້ານໍ້າທະເລ ອອກສີຊົມພູ ເບິ່ງແລ້ວງາມຫຼາຍ.
ພຽງແຕ່ໃຊ້ເງິນປະມານ 200.000-250.000 ດົ່ງ, ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດເຊົ່າ Sup ແລະ ເສື້ອຊູຊີບ ຜືນໜຶ່ງ ທີ່ມີສີສັນສົດໃສ ເພື່ອຊອກຫາຄວາມມ່ວນຊື່ນ ໃນການຫຼິ້ນ Sup ເທິງທະເລ ຢ່າງເພີດ ເພີນ.
ໄວໜຸ່ມສາວຫຼາຍຄົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຫຼິ້ນ Sup ຢູ່ ເໝີນຖາຍ ເປັນທີ່ ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ເພາະເຂົາເຈົ້າສາມາດເຈືອຈານເຂົ້າກັບ ທຳມະຊາດ, ໄດ້ໂຕ້ຄື້ນທະເລ ຢ່າງເບົາໆ. Sup ສາມາດພາ ຜູ້ຫຼິ້ນ ໄປໄກຈາກຝັ່ງກວ່າ, ບາງຄົນໄປໄກຈາກຝັ່ງ ປະມານ 1-2 ກມ, ຈາກບ່ອນນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໃກ້ເຮືອຫາປາ ທີ່ຈອດເທິງ ທະເລ ເພື່ອຄົ້ນຫາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວປະມົງ ທີ່ຫາກໍ່ກັບມາ ຈາກການເດີນທາງ ໄປຫາປາໃນຄືນໜຶ່ງ ຫຼື ຊົມຕົວເມືອງ ຈາກທະເລ ແລະ ພິເສດແມ່ນໄດ້ຮັບຊົມແສງອາລຸ້ນວັນໃໝ່ ເທິງທະເລທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ.
ການພັດທະນາ Sup ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດການບໍລິການໃໝ່ໆ ຫຼາຍ ຢ່າງເຊັ່ນ: ການເຊົ່າ Sup, ບໍລິການແນະນຳ ວິທີການຫຼິ້ນ Sup ແລະ ບໍ ລິການອາຫານເຊົ້າ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ພ້ອມຈະຮັບໃຊ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມ, ທັງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.
ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແຫຼມ ເຊີນຈ່າ ແລະ ຫາດຊາຍທະເລ ທ່ອງທ່ຽວ ດ່າໜັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫຼິ້ນ Sup ຢູ່ຫາດຊາຍ ເໝີນຖາຍ ພວມພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ, ໃນທ້າຍອາທິດ ຫຼື ວັນບຸນຕ່າງໆ, ແຕ່ລະເຊົ້າ ຈະມີຫຼາຍພັນຄົນ ພ້ອມກັບ Sup ຈໍານວນ 500-600 ເຄື່ອນໄຫວ, ສ້າງບັນ ຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນ ແລະ ດຶງດູດໃຈທີ່ສຸດ. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການບັນເທິງ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງໄດ້ຈັດຕັ້ງກຳລັງ ແລະ ພາຫະນະອອກລາດຕະເວນ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຕັກເຕືອນນັກທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນ ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
ຈາກກິລາທາງທະເລ ປະເພດໃໝ່ນີ້, ນະຄອນ ດ່າໜັງ ພວມນຳມາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຄວາມສຳຜັດຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແບບ ໃໝ່ ທີ່ໜ້າຈັບໃຈ ໃນຍາມພັກແລ້ງ ທີ່ໜ້າຈົດຈຳ ຢູ່ນະຄອນ ແຄມທະເລ ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດ ຂອງພາກກາງ./.
- ບົດ ແລະ ພາບ: VNP/ແທງຮ່ວາ ແລະ ເລຫາຍເຊີນ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ