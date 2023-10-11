ເບິ່ງ ເຫວ້ ຈາກ ປ້ອມສັງເກດການ ເຖື້ອງແທ່ງ
ປ້ອມສັງເກດການ ເຖື້ອງແທ່ງ ແມ່ນສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ຢູ່ເທິງສຸດ ຂອງ ວົງກຳແພງປ້ອງກັນ ຊັ້ນນອກສຸດ ຂອງ ກຳແພງ ພະລາຊະວັງ ເຫວ້. ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ສຳຄັນ, ສາມາດເບິ່ງໄດ້ໄກ, ເພາະສະນັ້ນ ໃນເມື່ອກ່ອນ ແມ່ນບ່ອນຕັ້ງກອງກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນ, ເຝົ້າຍາມ ແລະ ປົກປ້ອງຮັກສາ ກຳແພງ ພະລາຊະວັງ ເຫວ້. ຈາກທ່ີນີ້, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດເຫັນໄດ້ມຸມມອງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ແປກໃໝ່ຂອງ ກຳແພງ ພະລາຊະວັງ ແລະ ຖະໜົນຫົນທາງຂອງເມືອງ ເຫວ້. ແຕ່ໃດໆ ມາ, ເຂດນີ້ໄດ້ຖືກປິດ ນັບແຕ່ຫຼັງ ບຸນປີໃໝ່ ປີເຖາະ (ປີ 2023) ເປັນຕົ້ນມາ, ສູນອະນຸລັກຮັກສາ ຮ່ອງຮອຍກຸງເກົ່າ ເຫວ້ ໄດ້ເປີດປະຕູ ເພື່ອບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງຈຸດຊົມທິວທັດແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈ.
ການເປີດເຂດທ່ອງທ່ຽວນີ້ຄືນໃໝ່ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ໄດ້ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບຜູ້ທ່ີມາແຕ່ທາງໄກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງ ສຳລັບຊາວເມືອງ ເຫວ້ ອີກດ້ວຍ. ບາງທີດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ຢູ່ໜ້າ ເຟສບຸກ ສ່ວນຕົວ, ທ່ານ ເລຂາຄະນະ ພັກນະຄອນ ເຫວ້ ຟານທຽນດິ້ງ ໄດ້ມີການແບ່ງປັນ ຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າງໆ ວ່າ:
“ເສັ້ນທາງຍ່າງເທິງກຳແພງ, ຈາກແອວເບົ່ານາມເຊືອງ (ພາຍໃນປະຕູ ເຖເຍິນ ຫຼື ປະຕູ ງັນ) ໄປຫາ ແອວເບົ່ານາມ ຖັງ (ພາຍໃນ ປະຕູ ກວາງດຶກ ຫຼື ປະຕູ ເຊີບ), ຜ່ານ ເສົາທຸງ ຟູວັນເລົາ ໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຜ່ານ. ບາງທີ ຕັ້ງແຕ່ອະດີດ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, ມີຄົນ ຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ, ລວມ ທັງຜູ້ທີ່ເກີດ ແລະ ໃຫຍ່ ຫຼື ອາໄສຢູ່ ເມືອງ ເຫວ້ ມາເປັນເວລາ ດົນນານ ໄດ້ມີໂອກາດ ມາຍັງເຂດນີ້. ການໄດ້ສໍາຜັດກັບ ກຳ ແພງເມືອງ ທີ່ຍັງໃຫ້ເຫັນຈາກຮ່ອງຮອຍລະເບີດ, ລູກປືນ, ຊົມ ເບິ່ງປືນໃຫຍ່ ສະໄໝເກົ່າ ທີ່ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍຂີດໝາຍແຫ່ງ ວັນ ເວລາ, ສໍາຜັດກັບສາຍລົມພັດຄ່ອຍໆ, ຊົມເມກເຝື້ອ ເລື່ອນ ລອຍຜ່ານຍອດເສົາທຸງ ແລະ ທິວທັດທີ່ສະຫງົບສຸກ ຂອງເມືອງ, ເຮົາ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແປກໆ ຂ້າງໃນ. ເຫວ້ ນຳມາຮູບພາບ ແລະ ອາລົມໃໝ່ໆ ຢູ່ສະເໝີ, ບໍ່ວ່າຈະມີຄວາມຕິດພັນ ແລະ ພະ ຍາຍາມຊອກຮູ້ຫຼາຍປານໃດ, ເຮົາກໍບໍ່ສາມາດ ຢຸດຄວາມແປກ ໃໝ່ ໃນໃຈໄດ້...”.