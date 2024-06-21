ເທິງທົ່ງນາ ເກືອ ນິງຖ້ວນ

ເທິງທົ່ງນາ ເກືອ ນິງຖ້ວນບັນດາກອງເກືອສີຂາວບໍລິສຸດ ທີ່ລໍຖ້າພໍ່ຄ້າມາເກັບຊື້, ຊາວນາເກືອ ທີ່ຟ້າວຟັ່ງຂະຫຍັນຜຽນ ຢູ່ຕາມທົ່ງນາເກືອ ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ພາຍໃຕ້ສະພາບອາກາດແສງແດດກ້າ ແລະ ລົມພັດແຮງແມ່ນຮູບພາບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບອາຊີບ ຜະລິດເກືອ ແບບຫັດຖະກຳມູນເຊື້ອ ທີ່ມີມາຕັ້ງຫຼາຍຮ້ອຍປີ ຢູ່ແຂວງ ນິງຖ້ວນ.
ແຂວງ ນິງຖ້ວນ ເປັນແຂວງທີ່ມີອາຊີບຜະລິດ ແບບເກືອ ຫັດຖະກຳ ມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ປັດຈຸບັນແມ່ນໜຶ່ງໃນ 19 ແຂວງແຄມທະເລທີ່ມີເນື້ອທີ່ແລະ ຜົນຜະລິດເກືອ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ເມືອງນິງຫາຍ ແລະ ເມືອງ ຖ້ວນນາມ ຖືວ່າແມ່ນຖິ່ນກຳເນີດອາຊີບຜະລິດເກືອຢູ່ທ້ອງຖິ່ນແຫ່ງນີ້ ດ້ວຍເນື້ອທີ່ຜະລິດທັງໝົດ 3.000 ກວ່າເຮັກຕາ. ການຜະລິດເກືອ ໜຶ່ງຕາມປົກກະຕິແມ່ນໃຊ້ເວລາ 7-10 ວັນ, ສະເລ່ຍຜົນຜະລິດ ປະມານ 10 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ປີໜຶ່ງ ຊາວນາເກືອຈະຜະລິດ ແລະ ເກັບກ່ຽວເກືອ ໃນເວລາ 8 ເດືອນ, ຜົນຜະລິດເກືອທັງໝົດ ບັນລຸ 440.314 ໂຕນ/ປີ. ປັດຈຸບັນ, ລາຄາເກັບຊື້ແຕ່ 700-1.100 ດົ່ງ/ກິໂລກຣາມ, ພ້ອມກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທຶນຮອນ, ແນະນຳເຕັກນິກຜະລິດເກືອແບບໃໝ່ ແລະ ການບໍລິໂພກຜົນຜະລິດ, ຊາວນາເກືອຫຼາຍຄົນໄດ້ມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນກັບອາຊີບຜະລິດເກືອ ແບບມູນເຊື້ອ ຂອງ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນໄລຍະຍາວ.
ແຂວງ ນິງຖ້ວນ ໄດ້ວາງເປົ້ມໝາຍ ເຖິງປີ 2025 ຈະເພີ່ມ ເນື້ອທີ່ຜະລິດເກືອໃຫ້ໄດ້ 3.267 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດບັນລຸ 550.000 ໂຕນ/ປີ. ຮອດປີ 2030, ທົ່ວແຂວງຈະຮັກສາເນື້ອທີ່ຜະລິດເກືອໃຫ້ໝັ້ນຄົງ 3.267 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບການຜະລິດບັນລຸ 650.000 ໂຕນ/ປີ.
ວິທີຜະລິດເກືອ ແບບຫັດຖະກຳຂອງແຂວງ ນິງຖ້ວນ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບແຫ່ງຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດ, ນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນ ການເຮັດທົ່ງນາເກືອ, ເດີ່ນ, ນຳນໍ້າທະເລເຂົ້າ, ຕາກແດດ, ວັດແທກຄວາມເຄັມ Bomeໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ຈົນເຖິງຂັ້ນຕອນ ການລະບາຍ ນ້ໍາເປື້ອນ, ກວາດເກືອເຂົ້າກັນເປັນກອງ ເພື່ອຕາກໃຫ້ແຫ້ງ ແລະເກັບກ່ຽວ. ນິງຖ້ວນ ມີລັກສະນະ ອາກາດ ເປັນເຂດຮ້ອນ ທີ່ມີແສງແດດກ້າ ແລະ ລົມພັດແຮງ, ຄວາມສາມາດໃນການລະເຫີຍສູງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຂອງ ອາກາດຕໍ່າ ແລະ ຄວາມເຄັມຂອງນໍ້າທະເລສູງ, ມີຄວາມສະດວກຫຼາຍໃນການຜະລິດເກືອ, ປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ ນຳ້ທະເລ ລະເຫີຍກາຍເປັນເກືອສັ້ນລົງ.
ເພື່ອແນໃສ່ການຊຸກຍູ້ອາຊີບ ຜະລິດເກືອໃຫ້ຍືນຍົງ, ແຂວງ ນິງຖ້ວນ ໄດ້ສຸມໃສ່ລົງທຶນປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຫັນປ່ຽນລະບົບຊົນລະປະທານຢູ່ທົ່ງນາເກືອ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ; ສົ່ງເສີມບັນດາຮູບແບບການຜະລິດເກືອຕາມກຸ່ມຮ່ວມມື, ສະຫະກອນ; ການຝຶກອົບຮົມ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານ ເຕັກນິກຜະລິດເກືອ, ໜູນຊ່ວຍການລົງທຶນໃນລະບົບ ອຸປະກອນການປຸງແຕ່ງເພື່ອຫັນ ຜະລິດຕະພັນເກືອ ໃຫ້ມີຫຼາຍ ຮູບແບບ; ຊ່ວຍຊາວນາເກືອ ກູ້ຢືມທຶນເພື່ອລົງທຶນຫັນການຜະລິດເກືອແບບມູນເຊື້ອ ມານຳໃຊ້ວິທີຜະລິດເກືອ ແບບປູ ຜ້າເຕັ້ນ ເພື່ອນຳມາປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ ເກືອ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ບົດ:VNP/ເຊີນເຫງ້ຍ - ພາບ: ກົງດາດ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ