“ເທດສະບານເມືອງ ຮວ່າງໂຮນ” ຢູ່ເກາະໄຂ່ມຸກ ຝູ໋ກວັກ

24/12/2024

ຢູ່ ທາງທິດໃຕ້ຂອງເກາະ ຫງອກ (ເກາະ ໄຂ່ມຸກ) ຝູ໋ກວັກ (ແຂວງ ກຽນຢາງ) ທີ່ສະຫງົບສຸກ ແລະ ອຸດົມມັ່ງຄັ່ງ ມີເທດສະບານເມືອງ ຮວ່າງໂຮນ (ຕາເວັນຕົກດິນ)-Sunset Town ກັບຄຸ້ມບ້ານ ແຄມທະ ເລ ແຫ່ງໜ່ຶງ ທີ່ມີຄວາມຟົດຟື້ນ ແລະ ດູດດຶງໃຈ ດ້ວຍການອອກແບບ ຕາມແບບ ເມດິເຕີເຣນຽນ.

ເທດສະບານເມືອງ ຮວ່າງໂຮນ-Sunset Town ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດໃຕ້ ຂອງເກາະ ຝູ໋ກວັກ. ພາບ: ເອກະສານ Sun Group

ເທດສະບານເມືອງ ຮວ່າງໂຮນ-Sunset Town ໄດ້ “ແຕ້ມ” ຈາກ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ຂອງບັນດາເຮືອນ ທີ່ຫຼາກສີສັນ ຕັ້ງຢູ່ ເທິງເນີນພູ ຄ່ອຍໆ ເປີດອອກໄປຫາທ່າເຮືອທະເລ, ກັບບັນດາຮ້ານຄ້າ ທີ່ຄຶກຄື້ນ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫຼາຍສາຍ ທີ່ລະອິດລະອ້ຽວ, ທາງຄ້ອຍ ມີດອກໄມ້ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ແລະ ມີຄວາມສວຍງາມແບບ ໂຣແມນຕິກ.

ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາ “ທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ດິນແດນ ທີ່ສວຍງາມ” ມຸ່ງໄປເຖິງ ສູ່ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດ, ຄັ້ງນີ້ ກຸ່ມບໍລິສັດ Sun Group ຈິ່ງໄດ້ທໍາການກໍ່ສ້າງ ເທດສະບານເມືອງ ຮວ່າງໂຮນ ດ້ວຍການອອກແບ ຕາມແບບ ເມດິເຕີເຣນຽນ ທີ່ຟົດຟື້ນ ແລະ ປະທັບໃຈ ດັ່ງທີ່ເຄີຍມີມາ ຂອງມັນ. ເທດສະບານເມືອງ ຮວ່າງໂຮນ ໄດ້ “ແຕ້ມ” ຈາກ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ຂອງບັນດາເຮືອນ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ ຕັ້ງຢູ່ເທິງເນີນພູ ຄ່ອຍໆ ເປີດອອກໄປຫາທ່າ ເຮືອທະເລ, ກັບບັນດາຮ້ານຄ້າ ທີ່ຄຶກຄື້ນ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫຼາຍສາຍ ທີ່ລະອິດລະອ້ຽວ, ທາງຄ້ອຍ ມີດອກໄມ້ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ສວຍງາມ​ແບບ​ ໂຣແມນຕິກ. ຈຸດເດັ່ນ ຂອງ ເທດສະບານເມືອງ ແມ່ນບັນດາກິດຈະກຳ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ມີລັກສະນະເປັນສັນຍະລັກ, ມີຄວາມງາມ ແບບເກົ່າແກ່ ແລະ ມີຊື່ສຽງໃນໂລກ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ຢູ່ທີ່ນີ້ເຊັ່ນ: ຫໍໂມງສີແດງ ດິນຈີ່ ສູງ 75 ມ ຫັນໜ້າສູ່ທະເລ, ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ຈາກຫໍລະຄັງ St. Mark's Campanile ທີ່ມີຊື່ສຽງ ຂອງ ອີຕາລີ; ປະຕູໄຊ-ສັນຍະລັກ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ຂອງ ປາຣີ, ຮ້ານກາເຟ ແບບ ເອີຣົບ; “ເຂດຈະຕຸລັດ Roma” ບູຮານ, ຮ່ອງຮອຍ Pompeii ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມລຶກລັບ ຊຶ່ງເລັ່ງລັດ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມາຄົ້ນພົບ; ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີ ທາດ ບຸດຈີ່ (ສໍ), “ຂັ້ນໄດ ມັງກອນ” ຫຼື ຖະໜົນ ເຊລາມິກ ທີ່ແສນໂດດເດັ່ນ ຢູ່ໃຈກາງເທດສະບານເມືອງ... ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມີທີ່ຢູ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ກຳລັງ ດຶງດູດໄວໜຸ່ມ ກໍຄື ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ເປັນຈຳນວນ ຫຼວງຫຼາຍ, ນັ້ນແມ່ນຂົວຈູບ (Kiss Bridge)-ຜົນງານສິ້ນເອກ ທີ່ຫາກໍ ພົ້ນເດັ່ນ ຂອງ ເທດສະບານເມືອງນີ້ ດ້ວຍຄວາມຍາວທັງໝົດ 810 ມ, ຖືກກໍ່ສ້າງເປັນຮູບທະນູ ລວມສອງເບື້ອງໂຄ້ງ ທີ່ກວມເອົາພື້ນທີ່ ຫາດຊາຍຂາວທັງໝົດ. ຂົວແຫ່ງນີ້ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີການອອກແບບ ມີຊ່ອງຫວ່າງພຽງ 30 ຊມ ຢູ່ກາງ ແລະ ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ ພຽງແຕ່ດ້ວຍຮອຍຈູບ ແຫ່ງຄວາມຮັກ, ການກອດ ຫຼື ການຈັບມື ທີ່ອົບອຸ່ນ, ຈິງໃຈ. ການອອກແບບ ທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ທີ່ມີຄວາມໝາຍ ກ່ຽວກັບ ການເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງຄົນ ກັບ ຄົນ, ຄົນ ກັບ ໂລກຈັກກະວານ ແລະ ກາຍເປັນຈຸດຊົມວິວ ຍາມຕາເວັນ ໃກ້ຕົກດິນ ທີ່ແສນສວຍງາມ, ເປັນຈຸດ ເຊັກອິນ ໂຣແມນຕິກ ທີ່ສຸດຢູ່ ຝູ໋ກວັກ.

ຕະຫຼາດກາງຄືນເທິງຫາດຊາຍທະເລ ວຸຍເຟັດ- Vui-Fest Bazaar ຍັງເປັນຈຸດລວມສູນ ຂອງວັດທະນະທຳ ແລະ ສິລະປະ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຢູ່ເກາະໄຂ່ມຸກ.

ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ນັ່ງ ກະເຊົ້າລອຍຟ້າ ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ດອນ ເທີມ-ຝູ໋​ກວັກ.

ນອກຈາກທັດສະນີຍະພາບ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ທີ່ໜ້າ ປະທັບໃຈແລ້ວ, Sunset Town ຍັງເປັນເທດສະບານເມືອງ ແຫ່ງ ງານບຸນທີ່ມີຄວາມຄຶກຄັກ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນໄປຕະຫຼອດປີ, ໃນນັ້ນມີລາຍການສະແດງດົນຕີນ້ຳ Kiss The Star ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າ ເປັນລາຍການສະແດງສິລະປະ ມັນຕິມີເດຍ ຊັ້ນນຳຂອງໂລກ. ພ້ອມ​ກັບ​ງານ​ບຸນ​ໃຫຍ່​ອື່ນໆ​ ເຊັ່ນ: ລາຍການສະແດງ ແຟຊັ່ນ Voyage (Fashion Voyage); ເຫດການ ນັບຖອຍຫຼັງປີໃໝ່ (New Year countdown); ຍິນດີຕ້ອນຮັບການ ເດີນທາງ ກັບເມືອເຮືອນ (Welcome Home); ການເດີນທາງ ສຳຜັດກັບດົນຕີ Sun Memory ຖືກຈັດຂຶ້ນປະຈໍາເດືອນ ແລະ ລາຍການສະແດງ ຢູ່ຕະຫຼາດກາງຄືນ VUI-Fest Bazaar- ຕະຫຼາດ ກາງຄືນ ແຄມທະເລ ແຫ່ງທຳອິດ ຂອງ ຫວຽດນາມ. ຢູ່​ທີ່​ນີ້, ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ສາມາດ​ຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແລະ ​ບັນດາເຂດພາກ ​ຫຼື ຮັບ​ຊົມ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິລະ​ປະ ​ຕາມ​ຖະໜົນ​ ທີ່ຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນ ຂອງ ບັນດາຊ່າງຝີມື ​ໃນ​ຂົງເຂດອາຫານການກິນ. ທັງໝົດໄດ້ສ້າງ ຄວາມດຶງດູດ, ຈັບໃຈຂອງເທດສະບານເມືອງ ຮວ່າງໂຮນ ແບບ ເມດິເຕີເຣນຽນ ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງຊີວິດ ຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລ.

Sunset Town ຍັງເປັນເທດສະບານເມືອງ ຂອງ ບັນດາງານບຸນທີ່ ຄຶກຄື້ນ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ, ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນຕະຫຼອດປີ.

Sunset Town ຍັງເປັນສະຖາທີ່ພັກຜ່ອນລໍ້າຍຸກ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍ ປະສົບການ ກໍຄືການບໍລິການທີ່ສະດວກ. ບັນດາເຂດຈັດແບ່ງຄື ເຂດ Sun Grand City Hillside Residence ເປັນພື້ນທີ່ ຂອງ ອາພາດເມັນ ຊັ້ນສູງ, ມີສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ຫຼັງຄາຕັ້ງຕາມ ລວງນອນ; ເຂດ Central Village ຖືກຂະໜານນາມວ່າ ເປັນ “ຫົວໃຈ ຂອງ Sunset Town”, ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງເທດສະບານເມືອງ ຮວ່າງໂຮນ, ແມ່ນຈຸດສູນ ລວມ ບ່ອນ ເຊັກອິນ ທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ທັງແມ່ນບ່ອນຈັດ ບັນ ດາເຫດການ, ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຂອງ Sunset Town; ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນເຂດ Sun Premier Village Primavera-ເຂດ shophouse ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບ ຫາດຊາຍທະເລ, ທີ່ມີການອອກແບບ ສ່ວນຫຼັງຄາແຫຼມ ທີ່ເປັນເອກະລັກ, ເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມ ຂອງ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ບັນເທີງ.

ການສະແດງຍິງບັ້ງໄຟດອກ ຢູ່ເທດສະບານເມືອງ ຮວ່າງໂຮນ. ພາບ: ເອກະສານ Sun Group

ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຊອກຫາສະຖານທີ່ ເພື່ອການຄົ້ນພົບຄວາມງາມ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງ ຝູ໋ກວັກ, ເພີດເພີນກັບ ຊີວິດຟົດຟື້ນຢູ່ “ສະຫວັນແຫ່ງເກາະໄຂ່ມຸກ” ແມ່ນບໍ່ຄວນພາດ ໄປຍັງ ເທດສະບານເມືອງ ຮວ່າງໂຮນ-Sunset Town ເໝືອນດັ່ງ ແດນສະ ຫວັນແຫ່ງຄວາມສຸກ ທີ່ລ້ຳຍຸກ ຂອງ ຫວຽດນາມ.