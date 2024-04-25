ເທດສະການ ນາງຮາຍ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ໄຕ່
ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ຫວຽດນາມ, ກາວບັ່ງ ມີຄວາມ ພາກພູມໃຈ ໄດ້ເປັນດິນແດນ ທ່ີອະນຸລັກຮັກສາຄຸນຄ່າ ທາງວັດທະນະທຳ ພື້ນເມືອງ ທີ່ເປັນເອກະລັກຫຼາຍຢ່າງ ຂອງ ວົງຄະນາຍາດ ບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ໃນຈຳນວນນັ້ນ, ເທດສະການ ນາງຮາຍ (ນາງ ພະຈັນ) ຢູ່ຕາແສງ ຕຽນແທ່ງ, ແຂວງ ກາວບັ່ງ ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີລັກສະນະ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ສີສັນວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ໄຕ່. ເທດສະການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ ບຸນຄຸນ, ເຄົາລົບທຳມະຊາດ ແລະ ອະທິດຖານ ໃຫ້ພືດຜົນລະປູກ ອຸດົມສົມບູນ.
ຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງຊາວເຜົ່າ ໄຕ່, ຢູ່ເທິງດວງຈັນ ມີແມ່ພະຈັນ ແລະ ບັນດານາງຟ້າ. ແມ່ດວງຈັນ ແລະ ນາງຟ້າ ໃນແຕ່ລະປີ ໄດ້ດູແລ ປົກປັກຮັກສາ ລະດູການປູກຝັງໃຫ້ປະຊາຊົນ. ເທດສະການ ນາງຮາຍ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ດ້ວຍຄວາມໝາຍທີ່ເປັນສັນຍາລັກ ຂອງການເດີນທາງ ຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນ ຕ້ອນຮັບ ແມ່ພະຈັນ ແລະ ບັນດານາງຟ້າ ລົງມາສູ່ ເມືອງມະນຸດ ຮ່ວມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຊາວບ້ານ ໃນການ ທຳມາຫາກິນ, ດຳລົງຊີວິດ, ປົກປ້ອງໃຫ້ຝົນຟ້າອາກາດເອື້ອອຳນວຍ, ການປູກຝັງໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ຂະຫຍາຍແຜ່ພັນ. ອີງຕາມ ແນວຄວາມຄິດນັ້ນ, ພໍຕົກ ວັນທີ 22 ເດືອນ 3 ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ ຂອງປີຄູ່, ປະຊາຊົນຢູ່ແຫ່ງນີ້ຈະຈັດຕັ້ງເທດສະການ ນາງຮາຍ.
ເທດສະການ ນາງຮາຍ ໄດ້ຮັບການດຳເນີນໄປເປັນເວລາຫຼາຍວັນ ກັບ ພິທີການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພິທີໄຫວ້ບູຊາ ເຈົ້າພະພູມ, ພິທີຕົ້ນຕໍ, ພິທີ ສຳຮອງ... ບັນດາພິທີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການດຳເນີນໄປ ຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ຊົງກຽດ. ພິເສດແມ່ນການປະສົມປະສານ ຢ່າງເຂົ້າແກັບເຂົ້າເກັຍກັນດີ ແລະ ລະອຽດອ່ອນ ລະຫວ່າງ ເນື້ອຂັບ ແລະ ວາດຟ້ອນພື້ນເມືອງ ຂອງຊາວ ໄຕ່ ໃນບັນດາການ ເຄື່ອນໄຫວ ທາງຈິດໃຈ ຊຶ່ງສ້າງບັນຍາກາດ ທີ່ດຶງດູດໃຈທີ່ສຸດ.ມີຫຼາຍວາດຟ້ອນໃນເທດສະການ ນາງຮາຍ, ເພາະສະນັ້ນຊາວເຜົ່າ ໄຕ່ ໃຊ້ວີເປັນອຸປະກອນຫຼັກ ໃນການຟ້ອນ. ການຟ້ອນວີ ປິ່ນ ຈາກ ຂວາ ຫາຊ້າຍ ແມ່ນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນພິທີໜຶ່ງ; ຟ້ອນພາວະນາ ໃຫ້ ລະດູການໄດ້ຮັບຜົນດີ ແມ່ນປິ່ນວີ ຕາມທິດກົງກັນຂ້າມ; ວາດຟ້ອນ ພາຍເຮືອ ແມ່ນປີ້ນວີ ຊື່ໄປທາງໜ້າ... ການຟ້ອນວີ ແຕ່ລະແບບຈະມີ ການກຳນົດລວມແມ່ນ ຜູ້ຟ້ອນ ຈະຕ້ອງຟ້ອນອ້ອມພື້ນທີ່ ຈັດພິທີ 3 ຮອບ. ເຖິງວ່າຮູບແບບການຟ້ອນຈະງ່າຍ, ແຕ່ມັນມີລັກສະນະສະແດງສູງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມນຶກເຖິງ ບັນດານາງຟ້າ ທີ່ມີປີກໃນເທບນິທານ.
ເພື່ອຈັດຕັ້ງໄດ້ເທດສະການ ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ເທດສະການ ນາງ ຮາຍ ຮຽກຮ້ອງມີຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີຂອງ ທົ່ວວົງຄະນາຍາດຊາວເຜົ່າ ໄຕ່ ຢູ່ຕາແສງ ຕຽນແທ່ງ. ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ພົບປະສັງສັນກັນ, ສ້າງຄວາມສະໜິດສະໜົມ ກັນຍິ່ງຂຶ້ນ.
ເທດສະການ ນາງຮາຍ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ໃນວັດທະນະທຳ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ໄຕ່ ຢູ່ຕາແສງ ຕຽນແທ່ງ ແລະ ຍັງແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ໃນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຂອງ ແຂວງ ກາວບັ່ງ. ການປະສົມປະ ສານ ລະຫວ່າງ ພິທີກໍາ ອັນເປັນມູນເຊື້ອ, ສິລະປະ ແລະ ຈິດໃຈ ສາມັກຄີ ໄດ້ສ້າງເປັນເຫດການ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ, ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມຮັກແພງ ຂອງຄົນ ທັງຫຼາຍ. ດ້ວຍບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ພິເສດນັ້ນ, ເທດ ສະການ ນາງຮາຍ ຈິ່ງໄດ້ຮັບກຽດຮັບຮອງ ເປັນມໍລະດົກ ວັດທະ ນະທຳ ທີ່ເປັນນາມມະທຳ ແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2017.
- ບົດ ແລະ ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ