ເຊື່ອມຕໍ່ການຈະລາຈອນ ASEAN ມຸ່ງສູ່ຄວາມກົມກຽວ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງໃນຕາໜ່າງການຄົມມະນາຄົມຂອງພາກພື້ນທີ່ຍາວຢຽດຈາກມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຫາມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ, ASEAN ມີທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນ, ເປັນເສັ້ນທາງການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນທີ່ສຳຄັນ. ບັນດາປະເທດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ທຳຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ກົມກຽວ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ASEAN ຄັ້ງທີ 29 ໄດ້ຜ່ານຖະແຫຼງການຮ່ວມໂດຍມີແຜນການສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ, ທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ ແລະທາງທະເລ, ເຊັ່ນແຜນແມ່ບົດກ່ຽວກັບການສະໜອງບໍລິການ ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວ ASEAN (ສະບັບທີ 3) ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍການຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດແບບລ່ວງຕະຫຼອດ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ການຮ່ວມມື, ຄວາມກົມກຽວ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສິດທິພາບ, ກໍ່ຄືເພີ່ມທະວີການຈະລາຈອນທາງອາກາດແບບລ່ວງຕະຫຼອດ, ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດການບິນລວມ ASEAN; ບົດບັນທຶກຄວາມຊົງຈຳ (MOU) ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຕາໜ່າງທາງບົກ ASEAN (AHN) ແລະ ສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະ ສະຖານີສາກລົດໄຟຟ້າ (EV) ໃນ ASEAN; ສັນຍາໂຄງ ASEAN ວ່າດ້ວຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ (AFAFGIT)…
ພິເສດ, ໝາກຜົນການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ເຈລະຈາຄື: ນິວຊີແລນ, ສະຫະພາບ ເອີຣົບ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ ເກົາຫຼີ, ສປ ຈີນ, ສ ອາເມລິກາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຕາໜ່າງການຂົນສົ່ງເຊື່ອມຕໍ່ASEAN.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມຄະນະປະຕິບັດງານການຂົນສົ່ງທາງທະເລ ASEAN (MTWG) ຄັ້ງທີ 45, ບັນດາການນຳຂອງກົມການເດີນທະເລ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າການຮ່ວມມືພາຍຫຼັງແຜນຍຸດທະສາດຈະລາຈອນ Kuala Lumpur KLTSP ແລະ ປະຊາຄົມ ASEAN 2025 ຈະນໍາມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດ ASEAN, ມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມເປັນເອກະສັນກັນ ໃນລະດັບສູງສຸດຂອງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທາງທະເລ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍ “ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທາງທະເລ”. ທ່ານ ຮວ່າງຮົ່ງຢາງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກົມການເດີນທະເລ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: “ນີ້ແມ່ນຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດໃນສະພາບທີ່ໂລກພວມຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ແລະ ນຳໃຊ້ພະລັງງານໃໝ່ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃນທຸກດ້ານຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ”.
ສິງກະໂປ ເປັນປະເທດເກາະທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງລະບົບການບິນແລະການເດີນທະເລຊັ້ນນຳຂອງໂລກ. ສາຍການບິນສິງກະໂປ Airlines (SIA) ໄດ້ຮັບລາງວັນ ເປັນສາຍການບິນດີທີ່ສຸດຂອງໂລກໃນປີ 2023; ສະໜາມບິນ Changi - ໜຶ່ງໃນສາມສະໜາມບິນລະດັບ 5 ດາວໃນໂລກອີງຕາມການຕີລາຄາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Skytrax, ເປັນສູນກາງການຂົນສົ່ງທາງອາກາດສາກົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ (ເປັນໜຶ່ງໃນສູນກາງການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ) ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ເປັນປະຕູສູ່ໂລກທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຂອງ ອາຊີ ເວົ້າລວມ ແລະ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເວົ້າສະເພາະ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນສະໜາມບິນຂົນສົ່ງສິນຄ້າຊັ້ນນຳຂອງໂລກທີ່ມີຄວາມສາມາດບັນທຸກສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂຕນ (ປີ 2019). ຄຽງຂ້າງນັ້ນ, ຕາມລາຍງານ ຂອງ Baltic Exchange ແລ້ວ, ສິງກະໂປ ຍັງຮັກສາຖານະເປັນສູນກາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທາງທະເລ ຊັ້ນນໍາຂອງໂລກເປັນເວລາ 8 ປີຕິດຕໍ່ກັນ.
ໂຄງການທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງແຫ່ງທຳອິດຂອງ ASEANໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນຢ່າງເປັນທາງການໂດຍ ອິນໂດເນເຊຍ, ມີຍອດເງິນລົງທຶນ 7,3 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 142 ກມ. ເປັນຂີດໝາຍການພັດທະນາການຂົນສົ່ງສາທາລະນະປະເພດນີ້ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ກ້າວໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.
ໄທ ຍັງໄດ້ສຳເລັດໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງຫຼວງເລກ 12 ສັງກັດ ແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ (EWEC), ເຊື່ອມຕໍ່ ມຽນມາ, ໄທ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ລັດຖະບານ ໄທ ຫວັງວ່າການສ້າງສຳເລັດເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດຂ້າມຊາຍແດນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ. ໃນຈໍານວນຄວາມຍາວທັງໝົດ 1.530 ກມ ຂອງ EWEC, ມີປະມານ 793 ກມ ແມ່ນຢູ່ໃນດິນແດນຂອງ ໄທ.
ພິເສດ, ການຂົນສົ່ງທາງທະເລແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດການຮ່ວມມືຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງ ຫວຽດນາມໃນປະຊາຄົມ ASEAN. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂົນສົ່ງທາງທະເລລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາການເດີນທະເລ/ຂົນສົ່ງທາງທະເລ ສອງຝ່າຍກັບບັນດາປະເທດ ASEAN ຄື: ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ບຣູໄນ ແລະ ມຽນມາ.
ASEAN ຍາມໃດກໍ່ຖືການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງໃນການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ສ້າງປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ASEAN,ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ບັນດາທ່າໄດ້ປຽບຂອງພາກພື້ນເສດຖະກິດ ASEAN ທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເປັນໃຈກາງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ.
- ບົດ: VNP - ພາບ: VNA - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ