ເຄົາຍຸກ ກາວບັ່ງ
ເຄົາຍຸກ ຫຼື ເອີ້ນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ “ນໍ່າເຄົາ” ມີຕົ້ນກຳເນີດ ມາຈາກພາ ສາ ໄຕ່, ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ຊີ້ນນຸ້ມ”. ອາຫານນີ້ ມັກຈັດຂຶ້ນໃນໂອ ກາດວັນພັກ, ປີໃໝ່, ໃນພາເຂົ້າ ເພື່ອການໄວ້ບູຊາ ຫຼື ໃນງານລ້ຽງທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຕ້ອນຮັບແຂກ, ສະແດງຄວາມຮັກແຂກແພງຄົນ ແລະ ເຄົາລົບນັບຖື ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ໄຕ່.
ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ຈະມີວິທີປຸງແຕ່ງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ກໍມີຈຸດພິເສດ ສະເພາະ ຂອງ ຊາວພູດອຍ. ເຄົາຍຸກ ໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງ ຢ່າງພິຖີພິຖັນ ແລະ ຕ້ອງມີເຄື່ອງເທດ ທີ່ຈໍາເປັນ ຢ່າງຄົບຊຸດ, ຖ້າຂາດໄປເຄື່ອງເທດໃດໜຶ່ງ ກໍບໍ່ເປັນໄດ້ ລາຍການອາຫານນີ້. ສ່ວນປະກອບໃນການເຮັດ ເຄົາຍຸກ ມີ: ຊີ້ນໝູສາມຊັ້ນ, ຊີ້ນໝູບົດ, ເຫັດຫອມປ່າ, ຜັກກາດດອງ, ໝາກ ມົດ (Clausena indica)...
ການຮັບປະທານ ເຄົາຍຸກ ກາວບັ່ງ ບໍ່ພຽງແຕ່ ເພ່ື່ອຮັບຮູ້ເຖິງລົດຊາດ ທີ່ແຊບນົວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ສຳຜັດກັບ ວັດທະນະທຳການປຸງແຕ່ງ ອາຫານ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ໄຕ່ ອີກດ້ວຍ. ລາຍການອາຫານ ເຄົາຍຸກ ຖືວ່າເປັນສິ່ງຍອດຍິ່ງ ຂອງຄວາມພິຖີ ພິຖັນ, ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ນໍ້າໃຈຮັກແຂກແພງຄົນ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຢູ່ເຂດພູສູງ.
ວິທີການຈັດວາງນໍາສະເໜີລາຍການອາຫານ ເຄົາຍຸກ ກໍມີຄວາມໝາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ. ຊີ້ນໝູສາມຊັ້ນ ຖືກຈັດລຽງສະຫຼັບກັບເຜືອກ, ເປັນຮູບຈວຍ ຄືກັບພູນ້ອຍ, ເປັນສັນຍາລັກສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສົມບູນພູນສຸກ ແລະ ພະລັງຊີວິດ ອັນແຮງກ້າ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຢູ່ແຫ່ງນີ້.
ປະຕິບັດໂດຍ: ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ