ເຂົ້າຈີ່ ຊີ້ນງົວອົບ

ເຂົ້າຈີ່ ຊີ້ນງົວອົບ

ເຂົ້າ​ຈີ່ ຊີ້ນ​ງົວອົບ ​​ເປັນອາ​ຫານ​ພື້ນ​ເມືອງ​ ຂອງ ​ຊາວ​ເຫວ້ ຊຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນ​ມາ​ຈາກ​ຊື່​ວ່າ ເຂົ້າຈີ່ ງົວຮອນ (ພາສາ ອັງກິດວ່າ Beef Stew - Hue's style). ທາງພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ ມັກເອີ້ນວ່າ ເຂົ້າຈີ່ ຊີ້ນງົວອົບ. ນີ້​ແມ່ນ​ລາຍການ​ອາ​ຫານ​ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ​ ຈາກນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສາ​ກົນ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ມີສອງສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ຄື: ເຂົ້າຈີີ່ ແລະ ຊີ້ນງົວອົບ.

ຊີ້ນງົວສົດ ແມ່ນສ່ວນປະກອບຫຼັກໃນການປຸງແຕ່ງລາຍການອາຫານ ເຂົ້າຈີ່ ຊີ້ນງົວອົບ.

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າຈີ່  ມີຄວາມມະຫັດສະຈັນ ແມ່ນຄວາມລຽບງ່າຍ ໃນ ການເຮັດ, ມີພຽງແປ້ງເຂົ້າຈີ່ ນໍາເຂົ້າເຕົາອົບ ແລ້ວກາຍເປັນເຂົ້າຈີ່. ເຂົ້າຈີ່ ມີເປືອກນອກ, ໃນນຸ້ມ, ງ່າຍໃນການຮັບປະທານ  ແລະ ມີ ລາຄາຖືກສຸດ. ດ້ວຍການປະສົມກັບຊີ້ນງົວອົບ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນງານ ສິ້ນເອກ ສໍາລັບເຂົ້າຈີ່. ຊີ້ນງົວອົບ ໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງຢ່າງພິຖີພິຖັນ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນງົວສົດ ຕົ້ມກັບເມັດບົວ, ເຫັດຫູໜູ, ເຫັດຫອມ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ມີລົດຫອມແບບທໍາມະຊາດ ແລະ ກິ່ນຫອມ ຈາກສ່ວນປະສົມ. ຊີ້ນ ງົວອົບ ຈະໃຊ້ເວລາດົນ ດ້ວຍໄຟອ່ອນໆ ປະສົມກັບເຄື່ອງປະກອບ ເຊັ່ນ: ເມັດບົວ, ມັນ ຝຣ່ັງ, ຖົ່ວດິນ, ຫົວຜັກບົ່ວໃຫຍ່, ເຫັດຫອມ, ແຄ່, ຄ່າ... ຈະສ້າງເປັນ ນໍ້າຊ໊ອດ ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນແລະ ມີລົດຊາດຫອມແຊບ ທີ່ພິເສດແຕກຕ່າງ. 


ເມື່ອຊີ້ນງົວນຸ້ມ ແລະ ນ້ຳຊ໊ອດ ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລ້ວ ຈຶ່ງຕັກຊີ້ນງົວ ໃສ່ຖ້ວຍ ພ້ອມກັບສ່ວນປະກອບ, ຕື່ມໃບຜັກບົ່ວ ແລະ ຜັກຫອມປ້ອມ ໃສ່ເທິງ ໃຫ້ມີສີສັນຫຼາກຫຼາຍ ທ່ີຈັບຕາຈັບໃຈ.

 

ເຂົ້າ​ຈີ່​ຊີ້ນ​ງົວ ອົບສາມາດໃຊ້ເປັນລາຍການອາຫານ ຮັບປະທານ ປະ ຈຳວັນ ໃນຄອບຄົວ. ນອກນີ້ຍັງເປັນອາຫານ ທີ່ບໍ່ຍາກເກີນໄປ ໃນ ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ສາມາດກິນແກ້ມກັບຜັກສະຫຼັດ ແລະ ໝາກເຜັດ ຊອຍ ເພື່ອເພີ່ມລົດຊາດ ໃຫ້ແກ່ລາຍການອາຫານ. 
ລາຍການອາຫານ ເຂົ້າຈີ່ ຊີ້ນງົວອົບ ທີ່ ສໍາເລັດຮູບ.

ທີ່ຢູ່ຮ້ານອາຫານ:
* ເຮືອນເລກທີ 71 ຖະໜົນ ເຈິ່ນຢຸຍຮຶງ, ເມືອງ ເກົ່າໄຢ໋, ຮ່າໂນ້ຍ

* ເຮືອນເລກທີ 18 ຖະໜົນ ຮ່າງກ໋ອດ, ເມືອງ ຮວ່ານກ໋ຽມ, ຮ່າໂນ້ຍ

ບົດ: ບິກເວິນ - ພາບ: ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ


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