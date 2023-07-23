ເຂົ້າຈີ່ ຊີ້ນງົວອົບ
ເຂົ້າຈີ່ ຊີ້ນງົວອົບ ເປັນອາຫານພື້ນເມືອງ ຂອງ ຊາວເຫວ້ ຊຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກຊື່ວ່າ ເຂົ້າຈີ່ ງົວຮອນ (ພາສາ ອັງກິດວ່າ Beef Stew - Hue's style). ທາງພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ ມັກເອີ້ນວ່າ ເຂົ້າຈີ່ ຊີ້ນງົວອົບ. ນີ້ແມ່ນລາຍການອາຫານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ ເນື່ອງຈາກມີສອງສ່ວນປະກອບຄື: ເຂົ້າຈີີ່ ແລະ ຊີ້ນງົວອົບ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າຈີ່ ມີຄວາມມະຫັດສະຈັນ ແມ່ນຄວາມລຽບງ່າຍ ໃນ ການເຮັດ, ມີພຽງແປ້ງເຂົ້າຈີ່ ນໍາເຂົ້າເຕົາອົບ ແລ້ວກາຍເປັນເຂົ້າຈີ່. ເຂົ້າຈີ່ ມີເປືອກນອກ, ໃນນຸ້ມ, ງ່າຍໃນການຮັບປະທານ ແລະ ມີ ລາຄາຖືກສຸດ. ດ້ວຍການປະສົມກັບຊີ້ນງົວອົບ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນງານ ສິ້ນເອກ ສໍາລັບເຂົ້າຈີ່. ຊີ້ນງົວອົບ ໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງຢ່າງພິຖີພິຖັນ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນງົວສົດ ຕົ້ມກັບເມັດບົວ, ເຫັດຫູໜູ, ເຫັດຫອມ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ມີລົດຫອມແບບທໍາມະຊາດ ແລະ ກິ່ນຫອມ ຈາກສ່ວນປະສົມ. ຊີ້ນ ງົວອົບ ຈະໃຊ້ເວລາດົນ ດ້ວຍໄຟອ່ອນໆ ປະສົມກັບເຄື່ອງປະກອບ ເຊັ່ນ: ເມັດບົວ, ມັນ ຝຣ່ັງ, ຖົ່ວດິນ, ຫົວຜັກບົ່ວໃຫຍ່, ເຫັດຫອມ, ແຄ່, ຄ່າ... ຈະສ້າງເປັນ ນໍ້າຊ໊ອດ ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນແລະ ມີລົດຊາດຫອມແຊບ ທີ່ພິເສດແຕກຕ່າງ.
ເມື່ອຊີ້ນງົວນຸ້ມ ແລະ ນ້ຳຊ໊ອດ ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລ້ວ ຈຶ່ງຕັກຊີ້ນງົວ ໃສ່ຖ້ວຍ ພ້ອມກັບສ່ວນປະກອບ, ຕື່ມໃບຜັກບົ່ວ ແລະ ຜັກຫອມປ້ອມ ໃສ່ເທິງ ໃຫ້ມີສີສັນຫຼາກຫຼາຍ ທ່ີຈັບຕາຈັບໃຈ.
ເຂົ້າຈີ່ຊີ້ນງົວ ອົບສາມາດໃຊ້ເປັນລາຍການອາຫານ ຮັບປະທານ ປະ ຈຳວັນ ໃນຄອບຄົວ. ນອກນີ້ຍັງເປັນອາຫານ ທີ່ບໍ່ຍາກເກີນໄປ ໃນ ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ສາມາດກິນແກ້ມກັບຜັກສະຫຼັດ ແລະ ໝາກເຜັດ ຊອຍ ເພື່ອເພີ່ມລົດຊາດ ໃຫ້ແກ່ລາຍການອາຫານ.