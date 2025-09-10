ເຂົ້າກ້ອງ ໃບບົວ ໃສ້ກະດູກງົວ
“ເຂົ້າກ້ອງ ໃບບົວ ໃສ້ກະດູກຂ້າງງົວຕົ້ມ” ບໍ່ແມ່ນລາຍການອາຫານ ທົ່ວໄປໃນຄົວເຮືອນ, ແຕ່ເປັນຜົນງານດ້ານອາຫານການກິນ ທີ່ຖືກ ປຸງແຕ່ງຢ່າງລະອຽດ, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ຄົວ ຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບວັດຖຸດິບ ແລະ ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງ. ລາຍ ການອາຫານນີ້ ມີສ່ວນປະກອບ 3 ຢ່າງ, ແຕ່ລະສ່ວນປະກອບ ມີ ຄວາມໂດດເດັ່ນ ໂດຍສະເພາະ.
ທໍາອິດ ແມ່ນເຂົ້າກ້ອງ, ຊຶ່ງເປັນເຂົ້າ ທ່ີອຸດົມໄປດ້ວຍເສັ້ນໃຍ ແລະ ທາດບໍາລຸງຫຼາຍກວ່າເຂົ້າຂາວທົ່ວໄປ. ເມື່ອໜຶ້ງສຸກ, ເຂົ້າກ້ອງ ຈະມີຄວາມໜຽວ ແລະ ລົດຊາດ ທີ່ເປັນເອກະລັກ. ເຂົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ ໜຶ້ງສຸກທໍາມະດາ, ແຕ່ຍັງຖືກປຸງລົດດ້ວຍນ້ຳສະອີວ ຍີ່ປຸ່ນ, ຊອ໋ດໝາກເຜັດ ແລະ ໝາກງາຂາວ ປັ່ນ ນຳມາເຊິ່ງລົດຊາດ ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະ ມີກິ່ນຫອມ ທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ຈິດວິນຍານ ຂອງ ລາຍການອາຫານນີ້ ກໍຄື ກະດູກຂ້າງງົວຕົ້ມ. ນີ້ ແມ່ນຄວາມຄິດສ້າງສັນ ຂອງ ພໍ່ຄົວ ທີ່ໄດ້ສະແດງອອກ ຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ສຸດ. ແທນທີ່ຈະໃຊ້ວິທີຕົ້ມແບບປົກກະຕິ, ກະດູດຂ້າງງົວ ຈະຖືກ ປຸງເອືອບ ດ້ວຍນ້ຳສະອີວ ຍີ່ປຸ່ນ, ຊອ໋ດໝາກເຜັດ, ໝາກງາຂາວ ປັ່ນ ແລະ ຈາກນັ້ນຖືກນຳໄປ ໃສ່ຖົງດູດສູນຍາກາດ ທີ່ໃຊ້ສະເພາະ. ຈາກນັ້ນ, ຖົງກະດູກຂ້າງງົວ ກໍຈະຖືກນຳໄປຕົ້ມ ໃນໝໍ້ນ້ຳ ທີ່ຄວບຄຸມອຸ່ນຫະພູມ ໃນລະດັບ 57 ອົງສາເຊ ແລະ ເປັນເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງ.
ລາຍການອາຫານ “ເຂົ້າກ້ອງ ໃບບົວ ໃສ້ກະດູກຂ້າງງົວຕົ້ມ” ເປັນ ຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນ ໃນການພັດທະນາ ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ໃນຍຸກໂລກາພິວັດ. ບໍ່ພຽງແຕ່ ເປັນອາຫານແຊບໆ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນເລື່ອງລາວ ກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນທາງດ້ານ ວັດທະນະທຳ ເຊິ່ງ ປະສົມປະສານ ຄວາມໂດດເດັ່ນ ຂອງປະເພນີ ແລະ ເຕັກນິກ ທີ່ທັນສະໄໝ ຢ່າງລະອຽດອ່ອນ.
ບົດ ແລະ ພາບ: ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ