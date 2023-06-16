ເຂດພັກຜ່ອນ 5 ດາວ ທີ່ Centara Mirage resort ໝຸ໊ຍແນ໋
ຫ່າງຈາກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ປະມານ 200 ກມ, ເຂດພັກຜ່ອນ ລະ ດັບ 5 ດາວ - Centara Mirage Resort ໝຸ໊ຍແນ໋ ແມ່ນ ຣີສອດ ທ່ີປະສົມປະສານ ຕາມຫົວຂໍ້ “ສະໜາມຫຼິ້ນ ຂອງ ນັກຄົ້ນພົບ” ຕັ້ງ ຢູ່ແຄມ ອ່າວຮ່ອນເຣີມ ເທດສະບານ ໝຸ໊ຍແນ໋, ນະຄອນ ຟານຖ໋ຽດ ມີຊື່ສຽງ ດ້ວຍຊາຍຫາດທີ່ຂາວສະອາດ ຢັ່ງຢາຍໄປທົ່ວ, ເຮັດ ໃຫ້ ນັກ ທ່ອງທ່ຽວ ມີຄວາມປະທັບໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມງາມ ໃນການ ພັກຜ່ອນ ທີ່ແຕກຕ່າງ ຈາກການໃຫ້ບໍລິການ, ສະຖາປັດຕະຍະ ກໍາ, ພູມສັນຖານ, ອາຫານ ແລະ ປະສົບການແປກໃໝ່.
ຫາກໍເປີດຕ້ອນຮັບແຂກ ໃນເດືອນຕຸລາ 2021, Centara Mirage ເບິ່ງຄືວ່າແມ່ນກະແສລົມໃໝ່ ພັດເຂົ້າສູ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໃນແບບ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ຂອງລະບົບໂຮງແຮມພັກເຊົາ ຢູ່ ໝຸ໊ຍແນ໋ ດ້ວຍການອອກແບບ ຕາມແບບ ເມດິເຕີເຣນຽນ-ແອັດສະປາຍ ທີ່ ສະຫວາດສະເຫວີຍ ຊຶ່ງໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ໃນທົ່ວບໍລິເວນພື້ນ ທີ່ເຂດພັກຜ່ອນ. ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກ ການຜະຈົນໄພ ສຳ ຫຼວດທະເລ, ເຂດພັກຜ່ອນ ລວມມີຫ້ອງພັກ ແລະ ສະລອຍນໍ້າ 984 ຫ້ອງ ຕັ້ງຢູ່ເທິງເນີນພູ ທີ່ຫັນໜ້າ ອອກສູ່ທະເລ, ໄດ້ຮັບການ ອອກແບບ ຕາມຫົວຂໍ້ Explorer's Playground – “ເດີ່ນຫຼິ້ນ ຂອງ ຜູ້ຄົ້ນພົບ” ປະສົມປະສານ ບໍລິການບັນເທີງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສູນປະຊຸມ ສາມາດບັນຈຸແຂກກວ່າ 1.000 ຄົນ, ໂຮງລະຄອນກາງແຈ້ງ, ຕ່ອງໂສ້ຮ້ານອາຫານພິເສດ, ຫໍສັງເກດການ Faro ທີ່ສາມາດທອດ ສາຍຕາ ອອກໄປໄກ ຊົມທິວທັດທະເລຕາເວັນອອກ ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ໄພສານ, ຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງ ກັບ ບໍລິການດູແລ ສຸຂະພາບຢູ່ SPA Cenvaree ແລະ SPA Candy ຂຶ້ນແຜນການພັກຜ່ອນທີ່ສົມ ບູນແບບໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນສະໜິດມິດສະຫາຍ.
ໄດ້ອອກແບບ ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທຸກປະເພດ ເມື່ອມາຍັງ Centara Mirage ໝຸ໊ຍແນ໋, ລະບົບຫ້ອງຢູ່ທີ່ນີ້ ໄດ້ອອກແບບຕາມ ແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແອັດສະປາຍ ສະຫຼັບລະຫວ່າງ ທັນສະ ໄໝ ແລະ ກຼາດຊິກ ເມື່ອສາມາດ ເລືອກຫ້ອງ ທີ່ມີ 3 ລະດັບຄື: ຫ້ອງ, ວິນລາ ແລະ residence. ອາຫານທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ຢູ່ຣີສອດ ແຫ່ງນີ້ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສົດແຊບ, ມີລະບົບຮ້ານອາຫານ 4 ຮ້ານ ທີ່ມີຮູບແບບອາຫານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ນັບແຕ່ບຸບເຟ້ ອາ ຫານທະເລທ້ອງຖິ່ນ (ຮ້ານອາຫານ Mundo), ອາຫານ ໄທ (ຮ້ານ ອາຫານ Suan Bua Thai) ຈົນເຖິງ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ມີລົດຊາດ ຈາກ ແອັດສະປາຍ (El Salon Bar) ຫຼື ເພີດເພີນກັບ ເຄື່ອງດື່ມ ໃນຂະ ນະ ຜ່ອນຄາຍ ອາລົມ ຢູ່ໃນສະລອຍນ້ໍາ (Fantasia Pool Bar)… ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງ ດ້ານອາຫານແຊບໆ ແລະ ມີຄວາມປະທັບໃຈ.
ດ້ານນອກ ຂອງ ຣີສອດ ຈະມີຄວາມສົດໃສດ້ວຍ 2 ສີ ຫຼັກຄື: ສີ ຂາວ ແລະ ສີຟ້າຂອງເຂດ ເມດິເຕີເຣນຽນ, ຈຸດເດັ່ນຄືຄວາມເປັນ ອິດສະລະ ຂອງ ສະລອຍນ້ຳ ທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ 3 ຊັ້ນ ຢູ່ກາງແຈ້ງ ພ້ອມກັບພື້ນທີ່ສວນສາທາລະນະນໍ້າ ນຳມາຄວາມຮູ້ສຶກ ໃໝ່ອ່ຽມ ໃຫ້ກັບທຸກຄົນທີ່ມາຍັງ Centara Mirage ໝຸ໊ຍແນ໋. ສະລອຍ ນ້ຳທີ່ ບໍ່ມີຂອບເຂດ ຫັນໜ້າອອກສູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ບໍ່ພຽງແຕ່ ສ້າງ ຄວາມຮູ້ສຶກຄືໜ້ານ້ຳກວ້າງ ທີ່ບໍ່ສາມາດ ແນມເຫັນຝັ່ງໄດ້ເທ່ົານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີມຸມຖ່າຍຮູບ ທີ່ສວຍງາມ ອີກດ້ວຍ.
ໃນຊຸມມື້ ຢູ່ Centara Mirage ໝຸ໊ຍແນ໋, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດ ເລືອກ ຂີ່ລົດໄຟຟ້າ ໄປທ່ຽວຊົມສະຖາປັດຕະຍະກຳ ທີ່ເປັນເອກະ ລັກສະເພາະ ແລະ ເພີດເພີນກັບສາຍລົມ ທີ່ສົດໃສ ພັດໂຊຍເຂົ້າ ມາຈາກທະເລ ແລະ ອາກາດເຢັນສະບາຍຢູ່ທີ່ນີ້; ທ່ານຍັງສາມາດ ປີນຂຶ້ນຫໍສັງເກດການ Faro ທີ່ມີຄວາມສູງ 100 ມ ໃນເຂດ ພັກຜ່ອນ ເພື່ອເພີດເພີນກັບຈອກກາເຟ ທັງໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ຊົມທິວທັດທະເລ ໝຸ໊ຍແນ໋ ແລະ ຊີວິດປະຈໍາວັນ ຂອງຊາວທ້ອງ ຖິ່ນ ພ້ອມກັບປະສົບການຕົວຈິງຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ.
ຈາກ Centara Mirage ໝຸ໊ຍແນ໋, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດໄປຍັງ ສະ ຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ທີ່ໃກ້ກັບເຂດພັກຜ່ອນ ຢ່າງສະດວກ ເຊັ່ນ: ໄປຕະຫຼາດ ໝຸ໊ຍແນ໋ ໄລຍະທາງ ພຽງ 1 ກມ, ໄປຍັງເກາະຮ່ອນ ເຣີມ ໄລຍະທາງພຽງ 7 ກມ ຫຼື ໄປນະຄອນ ຟານຖຽດ ພຽງແຕ່ປະ ມານ 20 ກມ. ໃນຕອນເຊົ້າ, ທ່ານສາມາດຍ່າງເລາະລຽບຕາມ ຝັ່ງກັນເຈື່ອນ ເພື່ອຮັບເອົາກະແສລົມ ທີ່ສົດຊື່ນ, ແລ້ວໄປທ່ຽວຊົມຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງຊາວປະມົງ ຢູ່ໝູ່ບ້ານຫາປາ ໝຸ໊ຍແນ໋, ນັກ ທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດເລືອກຊື້ອາຫານທະເລສົດ ຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ອາໄສການປຸງແຕ່ງຈາກ ຊາວທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮັບປະທານ ຢູ່ຫາດ ຊາຍທະເລ ໝູ່ບ້ານຫາປາ.
ທ່ານນາງ ຮົ່ງ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ມາຈາກນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ໃຊ້ບໍລິ ການພັກຜ່ອນຢູ່ Centara ໝຸ໊ຍແນ໋ ກ່າວວ່າ: “ພື້ນທີ່ ຣີສອດ ສຸດທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ບ່ອນນີ້ ມີບໍລິການ ທີ່ສະດວກ ຄົບທຸກຢ່າງ ເຊັ່ນ: ສະລອຍນ້ຳ, ສະປາ, ບ່ອນຫຼິ້ນເດັກ... ສໍາລັບ ການພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ. ຖ້າຫາກໄດ້ກັບຄືນມາ ໝຸ໊ຍແນ໋, ຂ້າພະເຈົ້າຈະເລືອກ ຣີສອດ ແຫ່ງນີ້ ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນ”.
ບົດ: ເຊີນເຫງ້ຍ - ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ - ເລມິງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ