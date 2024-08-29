ຮ່າໂນ້ຍ ສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ສະບຽງອາຫານທີ່ປອດໄພ
ປັດຈຸບັນ, ຮ່າໂນ້ຍ ມີພົນລະເມືອງປະມານ 10 ລ້ານຄົນ ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ, ສຶກສາ ແລະ ແຕ່ລະປີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນັບລ້ານເທື່ອຄົນມາຢ້ຽມຢາມ, ສະນັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ທີ່ປອດໄພ ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ຂະແໜງກະສິກຳ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ເພື່ອຊອກຮູ້ຕົ້ນກຳເນີດ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນທີ່ອອກສູ່ຕະຫຼາດ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ສະໜອງຜະລິດ ຕະພັນກະເສດ ແລະ ສະບຽງອາຫານທີ່ປອດໄພ...
ຕາມບົດລາຍງານ ຂອງສາຂາຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ, ນະຄອນມີ 159 ຕ່ອງໂສ້ ເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ນັບແຕ່ການຜະລິດ ໄປຈົນເຖິງການບໍລິໂພກ ຜະລິດຕະພັນ, ໃນນັ້ນຫຼາຍຕ່ອງໂສ້ ຖືກຈັດຕັ້ງ ແບບວົງຈອນປິດ ນັບແຕ່ການຜະລິດ ເຖິງການຈຳໜ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກ ຜະລິດຕະພັນ, ສ້າງບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ແຂງແຮງຢູ່ຕະຫຼາດກໍ່ຄືການສົ່ງອອກເຊັ່ນ: ຕ່ອງໂສ້ຜັກປອດສານພິດ ວັນດິກ, ຕ່ອງໂສ້ ຊີ້ນສະອາດຂອງ ສະຫະກອນ ຮ່ວາງລອງ, ຕ່ອງໂສ້ ໝາກສົ້ມໂອ ຢ໋ຽນ ເຈືອງໝີ໋, ໝາກລຳໄຍ ດ້າຍແທ່ງ, ເຂົ້າ ບ໋າວມິນ...
ບັນດາຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ດຶງດູດຫຼາຍ ວິສາຫະກິດ, ສະຫະ ກອນ, ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ເຂົ້າຮ່ວມ, ປະກອບ ສ່ວນຮັກສາ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງຜົນຜະລິດ, ປັບຕົວເຂົ້າ ກັບ ການຜັນແປ ຈາກ ຄວາມ ຕ້ອງ ການຂອງຕະຫຼາດ, ຫຼຸດຜ່ອນ ການສະໜອງ ເກີນດຸນ, ຈໍາກັດການສູນເສຍ ຂອງຊາວ ກະສິກອນ.
ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ບັນດາລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະ ໜອງຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ທີ່ປອດໄພ, ເມື່ອ ມໍ່ໆ ມານີ້, ສາຂາ ຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສຸມໃສ່ກວດກາຄືນ ບັນດາວິສາຫະກິດ, ສະຫະກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນກະເສດ ເພື່ອກຳ ນົດທິດ ກໍ່ສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ ເຊື່ອມຕໍ່ຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ຕະຫຼາດ.
ທ່ານ ຫງວຽນດິ່ງຮວາ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນຕະຫຼາດບໍລິໂພກ ທີ່ມີທ່າແຮງດ້ານຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ມີຈຳນວນປະຊາກອນຫຼາຍ, ຄວາມຕ້ອງການ ນຳໃຊ້ສະບຽງ ອາຫານທີ່ປອດໄພ ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ. ເພາະສະນັ້ນ, ຮ່າໂນ້ຍ ຈຶ່ງໄດ້ລົງນາມໃນ ຂໍ້ຕົກລົງກັບ 43 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ສະບຽງອາຫານ ທີ່ປອດໄພ 997 ແຫ່ງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 51 ແຫ່ງ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022 ແລະ 211 ແຫ່ງ ເມື່ອທຽບ ໃສ່ໄລຍະ 2015 - 2020.
ໜຶ່ງໃນຈຳນວນວິສາຫະກິດ ດີເດັ່ນ, ຕັ້ງໜ້າຮ່ວມມື ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການ ກໍ່ສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການ ສະໜອງ ຜະລິດ ຕະພັນກະເສດ ແລະ ສະ ບຽງອາຫານ ທີ່ປອດໄພຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນບໍລິສັດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ຍີ່ປຸ່ນ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ດ້ວຍຍີ່ຫໍ້ Kochi, ສະເພາະ ຜະລິດ ອາຫານ ດູແລສຸຂະພາບ ຂອງ ມວນຊົນ ທີ່ໄດ້ມາ ຈາກຜະລິດ ຕະພັນກະເສດ ແລະ ພືດ ທີ່ເປັນຢາ ເຊັ່ນ: ຜັກທຽມດຳ, ໝາກແອັບເປີ້ນແດງ, ຂີ້ໝິ້ນ... ທ່ານ ໂດ໋ຮືວຊວນ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ບໍລິສັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບໍລິສັດ ຢາກຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ກະເສດ ແລະ ສະບຽງອາຫານທີ່ປອດໄພ, ຜ່ານນັ້ນ ສ້າງກາ ລະໂອກາດເປີດກວ້າງຕະຫຼາດຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືສາກົນ. ປັດຈຸບັນ, ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຜະລິດຕະພັນ ກະທຽມດຳ ຂອງ ບໍລິສັດໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງ 3 ທະວີບ ເຊັ່ນ:ສ ອາເມລິກາ, ສະວິດເຊີແລນ, ສ ເກົາຫຼີ, ມາເລເຊຍ, ຍີ່ປຸ່ນ...ແລະ ຈະສືບຕໍ່ສົ່ງອອກໄປຍັງ 2 ທະວີບທີ່ຍັງເຫຼືອຄື ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອາຟຼິກາ, ຢືນຢັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ຂອງ ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ສະບຽງອາຫານທີ່ປອດໄພ ມາຈາກ ຫວຽດນາມ.
ຕີລາຄາບົດບາດ ຂອງ ການພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ສະບຽງອາຫານທີ່ປອດໄພ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຮັ່ງ, ຫົວໜ້າສາຂາ ຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ສະບຽງອາຫານທີ່ປອດໄພ ມີບົດ ບາດສຳຄັນເປັນພິເສດ. ປັດຈຸບັນ, ບັນດາ ຕ່ອງໂສ້ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຶງດູດຫຼາຍວິສາຫະກິດ, ສະຫະກອນ, ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ເຂົ້າຮ່ວມການຮ່ວມມືກໍ່ສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້, ປະກອບສ່ວນຮັກສາ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ຜົນຜະລິດ, ປັບຕົວ ເຂົ້າກັບການ ຜັນແປຈາກຄວາມ ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ຈຳກັດການສູນເສຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ. ການພັດທະນາ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ໜູນຊ່ວຍ ບັນດາຫົວໜ່ວຍ ຜະລິດໃນການເຜີຍແຜ່ ຍີ່ຫໍ້ ສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ ຜູ້ບໍລິໂພກ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ເລືອກເຟັ້ນຜະລິດ ຕະພັນກະເສດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີທ່າໄດ້ປຽບໃນການ ແຂ່ງຂັນ ໃນຕະຫຼາດ.
ເພື່ອຊຸກຍູ້ພັດທະນາ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການສະໜອງຜະລິດ ຕະພັນກະ ເສດ ແລະ ສະບຽງອາຫານທີ່ປອດໄພ ລະຫວ່າງ ຮ່າໂນ້ຍ ກັບບັນດາແຂວງ, ທ່ານ ຫງວຽນດິ່ງຮວາ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ຢືນຢັນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຂະແໜງກະສິກຳ ຮ່າໂນ້ຍ ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາ ການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການເຊື່ອມຕໍ່ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນກະເສດ ລະຫວ່າງ ຮ່າໂນ້ຍ ກັບບັນດາແຂວງ. ພ້ອມທັງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບບັນດາແຂວງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງ, ຕິດຕາມ ແລະ ວິເຄາະ ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຂອງບັນດາແຂວງ ແລ້ວນຳມາຈຳໜ່າຍຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ສົ່ງໄປຍັງບັນດາແຂວງ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງສະບຽງອາຫານ, ຈາກນັ້ນ ຈະຄວບຄຸມໄດ້ ແຫຼ່ງກຳເນີດ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ໃນຕະຫຼາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜ່ານລະບົບຕ່ອງໂສ້ການເຊື່ອມໂຍງ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ສະຫະກອນ ຈະຍູ້ແຮງການບໍລິໂພກ ຜະລິດຕະພັນ ຜ່ານຊ່ອງທາງຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຮ້ານສັບພະສິນ ຄ້າ ເຊັ່ນ: Central Group, Aeon, Lotte… ປະກອບສ່ວນຍົກ ສູງ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄຸນຄ່າ ຂອງຜະລິດຕະພັນກະສີກຳ ຮ່າໂນ້ຍ.