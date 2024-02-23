ຮ່າໂນ້ຍ ຜ່ານຊຸດ ອ໋າວຢ່າຍ ໃນອະດີດ ແລະ ປັດຈຸບັນ
ນັກອອກແບບ ຢຸ້ງຫງວຽນ ແລະ ແຖັກລິງ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ຕໍ່ທ່ານ ຜູ້ຊົມ ບັນດາຊຸດ ອ໋າວຢ່າຍ (ເສື້ອຍາວ) ທີ່ມີຄວາມງາມ ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນອະດີດ ແລະ ປັດຈຸບັນ.
ນຳສະເໜີ ບັນດາຕົວແບບຊຸດ ອ໋າວຢ່າຍ ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍ ສີ ສັນ ຂອງ ເມືອງຫຼວງ ດ້ວຍຮູບພາບມັງກອນ ທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ ວັດທະນະທຳ ແລະ ອາລົມຈິດໃຈຂອງຊາວ ຮ່າໂນ້ຍ, ນັກອອກ ແບບ ຢຸ້ງຫງວຽນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມປາດຖະໜາ ຜ່ານ “ພາສາ ແຟຊັ່ນ” ເພື່ອແນະນຳ ຕໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ຄວາມງາມ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກ ຂອງ ດິນແດນ ທີ່ມີມູນເຊື້ອ ອາ ລະຍະທໍາ ນັບພັນປີ. ເຖິງວ່າ ສັງຄົມນັບມື້ນັບພັດທະນາ ທັນສະໄໝກໍ່ຕາມ, ແຕ່ບັນດາຄຸນຄ່າມູນເຊື້ອຈະຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຈະຮັກຄວາມງາມແບບດັ້ງເດີມຍິ່ງຂຶ້ນ”.
ໃນການອອກແບບ ຂອງຕົນ, ນັກອອກແບບ ຢຸ້ງຫງວຽນ ໄດ້ສ້າງຮ່າໂນ້ຍ ໃນອະດີດ ຂຶ້ນມາໃໝ່ ທີ່ຍັງຄົງຮັກສາຄຸນຄ່າມູນເຊື້ອຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ຮູບພາບ ຂອງ ສຸພາບສະຕີ ໃນຊຸດອ໋າວຢ່າຍ ທີ່ ສະຫງ່າງາມ ມີຈຸດເດັ່ນແມ່ນໄຂ່ມຸກ ທີ່ເຫຼື້ອມແວວວາວ ພ້ອມ ກັບ ກະດຸມ ທີ່ເຮັດດ້ວຍມື ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມງາມຂອງ ຍິງ ສາວ ຮ່າໂນ້ຍ. ທັງໝົດລ້ວນແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການແຊກຊຶມ ລະຫວ່າງວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງ ນະຄອນຫຼວງເກົ່າ ແລະ ສີສັນ ທີ່ທັນສະໄໝ ໃນຮູບແບບ ຂອງ ອ໋າວຢ່າຍ.
ໃນຖານະທີ່ເປັນໜຶ່ງ ສິລະປິນ ຜູ້ຍອດຢ້ຽມ ຂອງ ວົງການຮູບເງົາຫວຽດນາມ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ແມ່ຍິງ ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນ ປາງກ່ອນ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສະແດງ ແຟຊັ່ນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ນັກສິລະປິນ ປະຊາຊົນ ຍືກີ່ວນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າມີ ຄວາມ ຮັກຕໍ່ຊຸດອ໋າວຢ່າຍ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕີລາຄາສູງຄວາມສາມາດ ຂອງບັນດານັກ ອອກແບບໜຸ່ມ, ເພາະສະນັ້ນ ເມື່ອໄດ້ຮັບເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ ສະແດງ ຊຸດສະສົມນີ້ ຂອງ ນັກອອກແບບ ຢຸ້ງຫງວຽນ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ການຮ່ວມເດີນທາງນີ້ ຈະສົ່ງ ເສີມ ບັນດາ ເພື່ອນໄວໜຸ່ມ ໃນການປະດິດສ້າງສິລະປະ”.
ດ້ວຍມຸມມອງ ຮ່າໂນ້ຍ ພວມມີການຫັນປ່ຽນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ດ້ວຍວິຖີການດໍາລົງຊີວິດທີ່ທັນສະໄໝ, ແຕ່ ບັນດາຂີດໝາຍວັດທະນະທຳ ຢູ່ເຂດເມືອງຫຼວງໃນອະດີດ ຍັງ ຄົງ ປະກົດຂຶ້ນຢູ່ຕາມບັນດາຫຼັງເຮືອນເກົ່າ. ນັກອອກແບບ ແຖັກ ລິງ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ທ່ານຜູ້ຊົມ ນະຄອນຫຼວງ ໃນຊຸດສະສົມແຟຊັ່ນ ລວມມີ ສອງພາກ.
ຮ່າໂນ້ຍ ໃນອະດີດ ໄດ້ນັກອອກແບບ ແຖັກລິງ ໃນໂທນສີຂາວ ດຳ ຜ່ານການເວລາ ພ້ອມດ້ວຍຮູບພາບ ບັນດາ ຫຼັງເຮືອນ ມຸ້ງ ດ້ວຍດິນຂໍ ທີ່ ໄດ້ປຸກຂຶ້ນຕິດກັນ ແລະ ກິດຈະການ ສະຖາປັດ ຕະຍະກຳ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ວັນມ໋ຽວ-ກວັກຕືຢາມ, ວັດ ເສົາດຽວ, ທາດເຕົ່າ... ທັງໝົດຍັງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໃນ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນປັດຈຸບັນ ພວມ ໃສ່ເສື້ອຜືນໜຶ່ງ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ແລະ ຄຶກຄັກ ກັບບັນດາຮ້ານອາຫານ ຕາມຖະໜົນ ໄດ້ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ຮ່າໂນ້ຍ ໃນອະດີດ ໄດ້ນັກອອກແບບ ແຖັກລິງ ຖ່າຍທອດ ໃນ ໂທນ ສີຂາວດຳ ດ້ວຍຮູບພາບ ບັນດາຫຼັງເຮືອນ ທ່ີຫຼັງຄາມຸ້ງ ດ້ວຍ ດິນຂໍ ທີ່ໄດ້ປຸກຂຶ້ນຕິດກັນ ແລະ ບັນດາສະຖາ ປັດຕະຍະ ກຳ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ວັນມ໋ຽວ-ກວັກຕືຢາມ, ວັດ ເສົາດຽວ, ທາດເຕົ່າ ... ທັງໝົດ ຍັງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໃນ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນປັດຈຸບັນ ພວມໃສ່ເສື້ອ ຜືນໜຶ່ງ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ແລະ ຄຶກຄັກ ກັບບັນດາຮ້ານອາຫານ ຕາມຖະໜົນ ໄດ້ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ປະຕິບັດໂດຍ: ເງິນຮ່າ, ແຄ໋ງລອງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ