ຮ່າໂນ້ຍ ຜະລິດສິນຄ້າກະເສດປອດໄພ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າການສົ່ງອອກ
ໃນຊຸມມື້ມໍ່ໆ ມານີ້, ພາຍຸ Yagi (ພະຍຸເລກ 3) ແລະ ຝົນ ຕົກແຮງໄດ້ສ້າງຜົນສະທ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນທາງພາກເໜືອ, ໃນນັ້ນມີ ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ພາຍຸ ແລະ ຝົນຕົກແຮງ ເຮັດໃຫ້ ອາຫານສົດຂາດແຄນ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ຂະແໜງກະສິກຳ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເປັນເຈົ້າ ໃນການກໍ່ສ້າງບັນດາຮູບແບບການຜະລິດກະສິກຳປອດໄພ ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມຸ່ງໄປເຖິງການສົ່ງອອກ ຜະລິດຕະພັນ ກະເສດ ຈຳນວນໜຶ່ງອີກດ້້ວຍ.
ດ້ວຍຈຳນວນພົນລະເມືອງກວ່າ 10 ລ້ານຄົນ, ລວມທັງ ຊາວຕ່າງປະເທດ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດເປັນປະຈຳ ໃນນະຄອນ ຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ປັດຈຸບັນ, ຄວາມຕ້ອງການ ຜະລິດຕະພັນ ກະເສດ ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ, ພິເສດໃນລະດູຝົນ ແມ່ນຫຼວງຫຼາຍ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເປັນເຈົ້າໃນການ ສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ 43 ແຂວງ, ນະຄອນ ເພື່ອກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສ້ສະໜອງ ສະບຽງອາຫານ ປອດໄພ 997 ແຫ່ງ.
ຮ່າໂນ້ຍ ພວມສຸມໃສ່ຫັນປ່ຽນໃໝ່ ຮູບແບບການຜະລິດກະສິກຳ, ສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ຜ່ານການໜູນຊ່ວຍ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ສ້າງເຂດຜະລິດລວມສູນ, ປອດໄພ, ພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນຫຼັກ... ດຶງດູດບັນດາວິສາຫະກິດ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລົງທຶນ. ບັນດາຕ່ອງໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຍີ່ຫໍ້ ຂອງບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຫຼັກ ຍັງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນມາດຕະຖານການສົ່ງອອກ. ທ່ານນາງ ຟ້າມທິຕືເຫົ້າ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ, ຜູ້ອໍານວຍ ການສະຫະກອນ ຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ ກະເສດ ອ໋ຽນແອງ (ເມືອງ ບາວີ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ ຂອງ ຫົວໜ່ວຍ ລ້ວນແຕ່ ຄວບຄຸມດ້ວຍ ແຫຼ່ງກຳເນີດ ແລະ ມີຍີ່ຫໍ້. ໃນນັ້ນ, ມີ 3 ຜະລິດຕະພັນຄື: ສາລີຂົ້ວເນີຍ, ມັນດ້າງຈືນ ແລະ ເຂົ້າໜົມມັນຕົ້ນ ປີ້ງ ນໍ້າໝາກພ້າວ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ວ່າ ບັນລຸມາດຖານ OCOP (ໂຄງ ການ “ໜຶ່ງບ້ານໜຶ່ງຜະລິດ ຕະພັນ”). ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ສະເລ່ຍແຕ່ລະເດືອນ, ສະຫະກອນ ສະໜອງ ອອກສູ່ຕະຫຼາດປະມານ 100 ໂຕນຜະລິດຕະພັນຈາກສາລີ, ມັນດ້າງ, ມັນຕົ້ນ ແລະໝາກພ້າວ. ພິເສດ, ຜະລິດ ຕະພັນ “ເຂົ້າໜົນມັນຕົ້ນ ເນື້ອເນີຍແຂງ”ໄດ້ສົ່ງອອກໄປ ຍັງຕະຫຼາດ ສ ອາເມລິກາ ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຮັກສາຄໍາສັ່ງສິນຄ້າແບບຄົງທີ່.
ທ່ານ ຫງວຽນຕຽນຮຶງ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ BigGreen Vietnam ຈຳກັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2010, ບໍລິສັດໄດ້ສຸມໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວ ຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍຜັກ, ໝາກໄມ້ປອດສານພິດ ແລະ ອາຫານພິເສດ ຂອງ ພາກພື້ນ. ບໍລິສັດ ໄດ້ປະສົບ ຜົນສໍາເລັດໃນການກໍ່ສ້າງ ລະບົບ ຕ່ອງໂສ້ການເຊື່ອມໂຍງ ນັບແຕ່ການຜະລິດ ເຖິງການ ສະໜອງ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ປອດສານພິດ, ກາຍເປັນທີ່ຢູ່ ທີ່ເຊື່ອຖື ສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ. ປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດພວມຂະຫຍາຍ ຕາໜ່າງຕະຫຼາດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ດ້ວຍລະບົບຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ, ສະໜອງສິນຄ້າ ທ່ີມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ບັນດາຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ,ເຮືອນຄົວລວມ... ດ້ວຍຈຳນວນ ຫຼາຍ.BigGreen ໄດ້ກໍ່ສ້າງການເຊື່ອມໂຍງ ກັບຫຼາຍ ສະຫະກອນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ຜັກປອດສານພິດ ຢູ່ເຂດຜະລິດຜັກຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດເຊັ່ນ: ມົກເຈົາ (ແຂວງ ເຊີນລາ), ບັກຮ່າ (ແຂວງ ລາວກາຍ), ດ່າລາດ (ແຂວງ ເລິມດົ່ງ), ດົ່ງແອງ (ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ) …
ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບປະລິນຍາໂທ ສາຂາການຄຸ້ມຄອງ ກະສິກຳ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Larenstein (ໂຮນລັງ), ໃນປີ 2003, ທ່ານ ເຈິ່ນແມ້ງຈ້ຽນ ໄດ້ກັບຄືນປະເທດ ເພື່ອເຮັດວຽກເປັນທີ່ ປຶກສາໂຄງການກະສິກຳ ຂອງ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນ ກັບລັດຖະບານ. ໂຊກຊະຕາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບ ກະສິກຳ ແລະ ໃຫ້ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບຮ້ານຂາຍຜະລິດຕະພັນກະເສດ ປອດສານພິດແຫ່ງທຳອິດຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເອີ້ນວ່າ ລຸງຕົມ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໃນແຕ່ລະມື້, ລຸງຕົມ ໄດ້ສະໜອງຜັກ, ໝາກໄມ້, ຊີ້ນໝູ ຊີວະພາບກວ່າ 2 ໂຕນໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດ... ຢູ່ 20 ຮ້ານ, ກາຍເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ສະໜອງສະບຽງອາຫານສະອາດ ແຖວໜ້າຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກຜູ້ບໍລິໂພກ. ທ່ານ ເຈິ່ນແມ້ງຈ້ຽນ ແບ່ງປັນວ່າ: “ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດຢູ່ຮ້ານ ສາມາດຕິດ ຕາມໄດ້ເຖິງຕົ້ນ ກຳເນີດ ຂອງພວກມັນ, ນັ້ນແມ່ນ ຫຼັກການອັນສຳຄັນຂອງ ຍີ່ຫໍ້ຜັກປອດສານພິດ ລຸງຕົມ. ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມໄວ້ ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງ ຜູ້ບໍລິໂພກ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ລຸງຕົມ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບ ກັບຊາວກະສິກອນ ເພື່ອໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ນຳມາບັນດາຜະລິດ ຕະພັນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ກວ່າເກົ່າອີກ”.
ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຮັ່ງ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດຮ່າໂນ້ຍ (ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ພັດ ທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຮ່າໂນ້ຍ ມີພື້ນຖານຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນການຄ້າຂາຍຜະລິດ ຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າ ແລະ ສິນໃນນໍ້າກວ່າ 13.000 ແຫ່ງ ແລະ ມີສະຫະກອນ, ຄົວເຮືອນທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ປະຕິບັດການປຸງແຕ່ງ ເບື້ອງຕົ້ນ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຮັກສາ ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກໍາ 15.808 ແຫ່ງ. ຫວ່າງມໍ່ໆ ມານີ້, ກົມກອງໄດ້ສົມທົບກັບທ້ອງຖິ່ນ ໜູນຊ່ວຍບັນດາອົງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາແຜນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບສູງໃນການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງສະບຽງອາຫານຄື VietGAP, HACCP, ISO 22000 ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ. ຕົວຈິງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນລະດູຝົນເທົ່ານັ້ນ, ການຜະລິດກະສິກຳ ປອດສານ ພິດ ໄດ້ຫັນປ່ຽນວິທີການຜະລິດ ຂອງຊາວກະສິກອນ, ຊ່ວຍ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດ ຕາມຂັ້ນຕອນການເຕັກນິກ, ນຳມາເຊິ່ງ ປະສິດທິຜົນ ດ້ານເສດຖະກິດສູງກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບການ ຜະລິດ ຕາມວິທີມູນເຊື້ອ 10-15%.
ທ່ານ ຫງວຽນດິ່ງຮວາ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຮ່າໂນ້ຍ ຈະສົມທົບກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການສົມທົບກັນ “ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າ ແລະ ສິນໃນນ້ຳ ທີ່ພົວພັນການຄ້າ ລະຫວ່າງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ ໄລຍະ 2021-2025” ເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນກະເສດໃນ ທ້ອງຕະຫຼາດ./.
ບົດ ແລະ ພາບ: VNP/ຮວ່າງຮ່າ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ