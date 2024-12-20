ຮ່າໂນ້ຍ ຜະລິດສິນຄ້າກະເສດປອດໄພ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າການສົ່ງອອກ

ຮ່າໂນ້ຍ ຜະລິດສິນຄ້າກະເສດປອດໄພ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າການສົ່ງອອກ

ໃນ​ຊຸມ​ມື້​ມໍ່ໆ​ ມາ​ນີ້, ພາຍຸ​ Yagi (ພະຍຸ​ເລກ 3) ​ແລະ ຝົນ ຕົກແຮງໄດ້​ສ້າງ​ຜົນ​ສະທ້ອນ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຢູ່​ບັນດາ​ແຂວງ, ນະຄອນ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ ນະຄອນຫຼວງ​ ຮ່າ​ໂນ້ຍ. ພາຍຸ ແລະ ຝົນຕົກແຮງ ເຮັດໃຫ້ ອາຫານສົດຂາດແຄນ. ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ, ຂະ​ແໜງ​ກະສິກຳ​ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ໄດ້ເປັນເຈົ້າ ໃນການ​ກໍ່ສ້າງ​ບັນດາ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ​ປອດ​ໄພ​ ໃນ​ລະບົບ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ທີ່​ເຊື່ອມ​ໂຍງ, ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ​ ເທົ່າ​ນັ້ນ, ແຕ່​ຍັງ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ ກະເສດ ​ຈຳນວນໜຶ່ງອີກດ້້ວຍ.

ດ້ວຍຈຳນວນພົນລະເມືອງກວ່າ 10 ລ້ານຄົນ, ລວມທັງ ຊາວຕ່າງປະເທດ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດເປັນປະຈຳ ໃນນະຄອນ ຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ປັດຈຸບັນ, ຄວາມຕ້ອງການ ຜະລິດຕະພັນ ກະເສດ ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ, ພິເສດໃນລະດູຝົນ ແມ່ນຫຼວງຫຼາຍ. ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ, ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ໄດ້​ເປັນເຈົ້າໃນການ ສົມທົບ​ຢ່າງ​ແໜ້ນແຟ້ນ​ກັບ 43 ​ແຂວງ, ນະຄອນ ​ເພື່ອ​ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ລະບົບຕ່ອງ​ໂສ້​ສະໜອງ ສະບຽງ​ອາຫານ ​ປອດ​ໄພ 997 ​ແຫ່ງ.

ຮູບແບບການປູກພືດຜັກປອດສານພິດ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຢູ່ເມືອງ ດານເຟື້ອງ ຂອງ ຜົວເມຍນາງ ດັ້ງທິກວຍ. ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP   

ຮ່າ​ໂນ້ຍ ພວມ​ສຸມ​ໃສ່​ຫັນປ່ຽນໃໝ່ ຮູບ​ແບບ​ການຜະລິດ​ກະສິກຳ, ສ້າງ​ລະບົບ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ມູນ​ຄ່າ ຜ່ານການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ ​ບັນດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ກໍ່ສ້າງ​ເຂດ​ຜະລິດ​ລວມສູນ, ປອດ​ໄພ, ພັດທະນາ​ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ຫຼັກ... ດຶງ​ດູດ​ບັນດາ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລົງທຶນ. ບັນດາ​ຕ່ອງ​ໂສ້ເຊື່ອມຕໍ່​ ແລະ ​ຍີ່​ຫໍ້​ ຂອງ​ບັນດາຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະເສດ ​ຫຼັກ ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການກໍ່​ສ້າງ​ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ. ທ່ານນາງ ຟ້າມທິຕືເຫົ້າ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ, ຜູ້ອໍານວຍ ການສະຫະກອນ ຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ ກະເສດ ອ໋ຽນແອງ (ເມືອງ ບາວີ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ ຂອງ ຫົວໜ່ວຍ ລ້ວນແຕ່ ຄວບຄຸມດ້ວຍ ແຫຼ່ງກຳເນີດ ແລະ ມີຍີ່ຫໍ້. ໃນນັ້ນ, ມີ 3 ຜະລິດຕະພັນຄື: ສາລີຂົ້ວເນີຍ, ມັນດ້າງຈືນ ແລະ ເຂົ້າໜົມມັນຕົ້ນ ປີ້ງ ນໍ້າໝາກພ້າວ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ວ່າ ບັນລຸມາດຖານ OCOP (ໂຄງ ການ ໜຶ່ງບ້ານໜຶ່ງຜະລິດ ຕະພັນ”). ຍ້ອນ​ເຫດ​ນັ້ນ, ສະ​ເລ່ຍ​ແຕ່​ລະ​ເດືອນ, ສະ​ຫະ​ກອນ ​ສະ​ໜອງ ອອກສູ່​ຕະ​ຫຼາດ​ປະ​ມານ 100 ໂຕນ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຈາກ​ສາ​ລີ, ມັນ​ດ້າງ, ມັນ​ຕົ້ນ ແລະໝາກ​ພ້າວ. ພິເສດ, ຜະລິດ ຕະພັນ ເຂົ້າໜົນມັນຕົ້ນ ເນື້ອເນີຍແຂງໄດ້ສົ່ງອອກໄປ ຍັງຕະຫຼາດ ສ ອາເມລິກາ ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຮັກສາຄໍາສັ່ງສິນຄ້າແບບຄົງທີ່.

ພິທີເປີດອາທິດວາງສະແດງ, ແນະນຳ ແລະ ໂຄສະນາ ຜະ ລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນໍ້າ ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາຜະ ລິດຕະພັນກະສິກຳຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ຂອງ 63 ແຂວງ, ນະຄອນໃນ ທົ່ວ ປະເທດ. ພາບ: ແຄ໋ງລອງ/VNP  
ຮ້ານຄ້າແຫ່ງໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດ ຊອຍບຽນ ຢູ່ຖະໜົນ ດັ້ງຕຽນ ດົງ. ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP  

ທ່ານ ຫງວຽນ​ຕຽນຮຶງ, ຜູ້ອຳນວຍການ​ບໍລິສັດ BigGreen Vietnam ຈຳກັດ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ໃນ​ປີ 2010, ບໍລິສັດ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ ​ຂາຍ​ຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ​ຜັກ, ໝາກ​ໄມ້ປອດສານພິດ ​ແລະ ອາຫານ​ພິ​ເສດ​ ຂອງ​ ພາກ​ພື້ນ. ບໍລິສັດ ໄດ້ປະສົບ ຜົນສໍາເລັດໃນການກໍ່ສ້າງ ລະບົບ ຕ່ອງໂສ້ການເຊື່ອມໂຍງ ນັບແຕ່ການຜະລິດ ເຖິງການ ສະໜອງ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ປອດສານພິດ, ກາຍເປັນທີ່ຢູ່ ທີ່ເຊື່ອຖື ສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ. ປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດພວມຂະຫຍາຍ ຕາໜ່າງຕະຫຼາດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ດ້ວຍລະບົບຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ, ສະໜອງສິນຄ້າ ທ່ີມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ບັນດາຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ,ເຮືອນຄົວລວມ... ດ້ວຍຈຳນວນ ຫຼາຍ.BigGreen ໄດ້ກໍ່ສ້າງການເຊື່ອມໂຍງ ກັບຫຼາຍ ສະຫະກອນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ຜັກປອດສານພິດ ຢູ່ເຂດຜະລິດຜັກຂະໜາດໃຫຍ່​ຫຼາຍແຫ່ງໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ເຊັ່ນ: ມົກ​ເຈົາ (ແຂວງ ​ເຊີນ​ລາ), ບັກ​ຮ່າ (ແຂວງ ລາວ​ກາຍ), ດ່າ​ລາດ (​ແຂວງ ເລິມດົ່ງ), ດົ່ງ​ແອງ (ນະຄອນຮ່າ​ໂນ້ຍ)

ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບປະລິນຍາໂທ ສາຂາການຄຸ້ມຄອງ ກະສິກຳ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Larenstein (ໂຮນລັງ), ໃນປີ 2003, ທ່ານ ເຈິ່ນແມ້ງຈ້ຽນ ໄດ້ກັບຄືນປະເທດ ເພື່ອເຮັດວຽກເປັນທີ່ ປຶກສາໂຄງການກະສິກຳ ຂອງ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນ ກັບລັດຖະບານ. ໂຊກ​ຊະ​ຕາ​​ ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ເພິ່ນມີ​ຄວາມ​ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ໃຫ້ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ຮ້ານ​ຂາຍຜະລິດຕະພັນກະເສດ ​ປອດ​ສານພິດ​ແຫ່ງ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ເອີ້ນ​ວ່າ ລຸງ​ຕົມ. ມາ​ຮອດ​ປັດຈຸ​ບັນ, ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້, ລຸງ​ຕົມ ​ໄດ້​ສະໜອງ​ຜັກ, ໝາກ​ໄມ້, ຊີ້ນ​ໝູ ​ຊີວະ​ພາບ​ກວ່າ 2 ​ໂຕນ​ໃຫ້​ແກ່ຕະຫຼາດ... ຢູ່ 20 ຮ້ານ, ກາຍ​ເປັນ​ລະບົບຕ່ອງ​ໂສ້​ສະໜອງສະບຽງອາຫານ​ສະອາດ​ ແຖວ​ໜ້າ​ຢູ່​ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິຍົມ​ຈາກ​ຜູ້​ບໍລິ​ໂພ​ກ. ທ່ານ ເຈິ່ນ​ແມ້ງ​ຈ້ຽນ ແບ່ງປັນ​ວ່າ:ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດຢູ່ຮ້ານ ສາມາດຕິດ ຕາມໄດ້ເຖິງຕົ້ນ ກຳເນີດ ຂອງພວກມັນ, ນັ້ນແມ່ນ ຫຼັກການອັນສຳຄັນຂອງ ຍີ່ຫໍ້ຜັກປອດສານພິດ ລຸງຕົມ. ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມໄວ້ ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງ ຜູ້ບໍລິໂພກ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ລຸງຕົມ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບ ກັບຊາວກະສິກອນ ເພື່ອໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ນຳມາບັນດາຜະລິດ ຕະພັນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ກວ່າເກົ່າອີກ”.

 

Biggreen ແມ່ນລະບົບຈໍາໜ່າຍຂາຍສົ່ງ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ສະບຽງອາຫານສະອາດ, ມີປະຫວັດການ ພັດທະນາທີ່ຍາວ ນານ ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຫຼາຍ ຄົນ. ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ/VNP    

ທ່ານ​ນາງ ຫງວຽນ​ທິທູ​ຮັ່ງ, ຫົວໜ້າ​ກົມຄຸ້ມຄອງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ການປຸງ​ແຕ່ງ ​ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ (ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ພັດ ທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ) ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ຮ່າ​ໂນ້ຍ ມີ​ພື້ນຖານຜະລິດ ​ແລະ ດຳ​ເນີນ​ການຄ້າຂາຍຜະລິດ ຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າ ແລະ ສິນໃນນໍ້າກວ່າ 13.000 ​ແຫ່ງ​ ແລະ ມີສະຫະກອນ,  ຄົວເຮືອນທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ປະຕິບັດການປຸງແຕ່ງ ເບື້ອງຕົ້ນ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຮັກສາ ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກໍາ 15.808 ແຫ່ງ. ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ ມາ​ນີ້, ກົມ​ກອງ​ໄດ້​ສົມທົບ​ກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ບັນດາ​ອົງການ​ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ບັນດາ​ແຜນການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບສູງໃນ​ການ​ຜະລິດ ​ແລະ ປຸງ​ແຕ່ງ​ສະບຽງ​ອາຫານ​ຄື VietGAP, HACCP, ISO 22000 ​ເພື່ອ​ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ. ຕົວຈິງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນລະດູຝົນເທົ່ານັ້ນ, ການຜະລິດກະສິກຳ ປອດສານ ພິດ ໄດ້ຫັນປ່ຽນວິທີການຜະລິດ ຂອງຊາວກະສິກອນ, ຊ່ວຍ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດ ຕາມຂັ້ນຕອນການເຕັກນິກ, ນຳມາເຊິ່ງ ປະສິດທິຜົນ ດ້ານເສດຖະກິດສູງກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບການ ຜະລິດ ຕາມວິທີມູນເຊື້ອ 10-15%.

ທ່ານ ຫງວຽນ​ດິ່ງ​ຮວາ, ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກກະສິກຳ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ​ໃນ​ໄລຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຈະ​ສົມທົບ​ກັບ​ບັນດາ​ແຂວງ, ນະຄອນ ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ໂຄງການ​ສົມທົບ​ກັນ ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ, ປັບປຸງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າ​ ​ແລະ ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ ທີ່ພົວພັນການຄ້າ​ ລະຫວ່າງ​ນະຄອນ​ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ກັບ​ບັນດາ​ແຂວງ, ນະຄອນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ໄລຍະ 2021-2025” ​ເພື່ອຄວບຄຸມ​ຄຸນ​ນະພາ​ບຜະລິດ​ຕະພັນ​ກະ​ເສດ​ໃນ ທ້ອງ​ຕະຫຼາດ./.

 

ບົດ ແລະ ພາບ: VNP/ຮວ່າງຮ່າ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ



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