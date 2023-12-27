ຮ່າໂນ້ຍ ຍົກສູງຄວາມສາມາດການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້, ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງການລະບາດໂຄວິດ 19, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ສະບຽງອາຫານຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງແຮງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ຜະລິດຕະພັນ ປຸງແຕ່ງຢ່າງວ່ອງໄວ, ຮັບປະກັນໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມສະ ດວກໃນຊີວິດ. ມີວິສາຫະກິດ ຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ, ຫ້ອງເຢັນ, ສາງເກັບຮັກສາ... ປະກອບສ່ວນສ້າງຄຸນຄ່າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ນຳເອົາຮູບແບບການບໍລິໂພກໃໝ່ຄື: ວ່ອງໄວ, ແຊບ, ຄຸນນະພາບສູງ.
ວິສາຫະກິດ 4 ແຫ່ງຄື: ບໍລິສັດປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ ກະເສດ Jeong Ga Chan, ບໍລິສັດ New Retail, ບໍລິສັດ ອຸປະກອນ HP ຫວຽດນາມ ແລະ ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນ ປຸງແຕ່ງສະບຽງອາຫານ Videli ໄດ້ສາຂາຄຸ້ມຄອງ ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນໍ້າ ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສົ່ງເສີມກໍ່ສ້າງບັນດາ ພື້ນຖານປຸງແຕ່ງ ແລະ ອະນຸລັກຮັກສາ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ; ຍູ້ແຮງການຖ່າຍທອດ ແລະ ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກນິກໃໝ່ ໃນການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ສົ່ງເສີມການຄ້າ, ພັດທະນາຕະຫຼາດ.
ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນປຸງແຕ່ງອາຫານ Videli ກໍາລັງຜະລິດ ແລະປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນອາຫານ 13 ຊະນິດເຊັ່ນ: ສົ້ມໝູຈືນ, ໄສ້ກອກ...ດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງ ສ ເກົາຫຼີ. ຈາກທີ່ນີ້, ຮັບປະກັນໃຫ້ຜະລິດຕະພັນແຊ່ແຂງ ໄດ້ສົດ ແລະ ແຊບ ຢູ່ສະເໝີ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາປຸງແຕ່ງ ສໍາລັບແມ່ບ້ານ. ໂຮງງານພວມຜະລິດ ແລະ ສະໜອງສະບຽງອາຫານອອກສູ່ຕະຫຼາດ 180-200 ໂຕນ/ເດືອນ. ບໍລິສັດ Jeong Ga Chan ແມ່ນວິສາຫະກິດມີທ່າແຮງໃນການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຈາກຜັກ, ຫົວ ແລະ ໝາກໄມ້. ປັດຈຸບັນ, Jeong Ga Chan ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ ໄປຍັງຕະຫຼາດ ສ ເກົາຫຼີ 10 ໂຕນ/ເດືອນ. ບໍລິສັດຍັງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຊຸດ ຂັ້ນຕອນ ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມຂອງ ອາຫານ HACCP, ຈັດຕັ້ງການ ບໍາ ລຸງສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ, ແລະ ສ້າງຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດ, ສະແຕມ ແລະ ຍີ່ຫໍ້ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜົງ ຜັກຂຽວ, ຜົງ ໝາກໄມ້ ແລະ ທັນຍາຫານຫ້າໝູ່ (Eherbal) ຂອງບໍລິສັດອຸປະກອນ HP ຫວຽດນາມ ແມ່ນບ່ອນຈັດຊື້ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ທຳມະຊາດ ທີ່ປຸງແຕ່ງເປັນຜົງ. Eherbal ໄດ້ພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ຫວຽດນາມ ລ້ວນແຕ່ເປັນທຳມະຊາດ, ສົມທົບກັບເຕັກໂນໂລຢີ ອົບແຫ້ງໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນດູແລ ສຸຂະພາບຫຼາຍປະເພດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ຂອງ Eherbal ເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພັນດ້ານໂພຊະນາການ ທັນຍາຫານຫ້າຊະນິດ, ຜົງ ຜັກຄາວທອງ, ຜົງ ຜັກໜອກ, ຜົງ ໝາກໄມ້, ຊາ ຫຼິນຈື້, ນໍ້າເຜິ້ງ, ຊາບິ່ງເຊີນ... ລ້ວນແຕ່ໄດ້ມາດຕະຖານ FDA ຂອງ ສ ອາເມລິກາ. ໂຮງງານພວມຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນຜັກແຫ້ງ 4 ໂຕນ/ວັນ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກົມຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນ ກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນໍ້າ ຮ່າໂນ້ຍ ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ Eherbal ໃນການວາງແຜນພັດ ທະນາເຂດຜະລິດ ວັດຖຸດິບ ຕິດພັນກັບລະບົບການປຸງແຕ່ງຢູ່ໂຮງງານ.
ສຳລັບບໍລິສັດ New Retail, ວິສາຫະກິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກ ສາຂາຄຸ້ມຄອງ ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ກະເສດປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນ້ຳ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ HACCP. ສາຍຜະລິດຕະພັນ ຂອງ ບໍລິສັດ ເຊັ່ນ: ການປຸງແຕ່ງຊີ້ນງົວ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກ ສ ອາເມລິກາ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ທັງໝົດແມ່ນເຮັດຕາມ ລະ ບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມດ້ານສະບຽງອາຫານ. ອາຫານຖືກປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜະລິດໃນສະພາບແວດລ້ອມປິດ. ໂຮງງານມີຫ້ອງເຢັນ ຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ສົດ, ແຊບ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ຂອງ New Retail ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍ ຜ່ານລະ ບົບ Gofood Market.
ຍົກສູງຄວາມສາມາດການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ ກະເສດ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຕິດພັນກັບໂຄງລ່າງການບໍລິໂພກການຄ້າ; ພັດທະນາລະບົບ logistics ແລະ ການບໍລິການເສີມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ຂະ ແໜງອຸດສາຫະກຳ ປຸງແຕ່ງ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນ; ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອການປຸງແຕ່ງ; ພັດທະນາຕະຫຼາດ ໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນກະເສດປຸງແຕ່ງແມ່ນທາງ ອອກທີ່ສຳຄັນໃນປີ 2023, ມຸ່ງໄປເຖິງປີ 2030 ຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ຮ່າໂນ້ຍ.
ບົດ: VNP/ບິກເວິນ - ພາບ: ຫວຽດເກື່ອງ ແລະ ເອກະສານ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ