ຮ່າທິທູແທງ - ຂີດໝາຍ “ຜູ້ບຸກເບີກ” ໃນຂະແໜງ ກວດສອບ ບັນຊີ ຫວຽດນາມ
ໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການ ຂອງ ຊຸມມື້ທໍາອິດ ເປີດປະເທດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການລົງທຶນ ຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນການ ກໍາເນີດ ຂອງຂະແໜງ ກວດສອບບັນຊີເອກະລາດ ຫວຽດນາມ ກັບຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 165 ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 1991 ຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ເພື່ອການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ກວດສອບບັນຊີແຫ່ງທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ-ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ ຫວຽດນາມ VACO-ຕົ້ນກຳເນີດ ຂອງ Deloitte ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນ.
ສະນັ້ນ ຈຶ່ງມີການກ່າວກັນວ່າ ໄລລະທາງ 30 ປີແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງ Deloitte ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນໄລຍະທາງພັດທະນາ ຂອງຂະແໜງກວດສອບບັນຊີເອກະລາດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານນາງ ຮ່າທິທູແທງ ໄດ້ຮັບຂະໜານນາມວ່າເປັນ “ສຸພາບສະຕີ ເຫຼັກ” ຂອງ ຂະແໜງການກວດສອບບັນຊີ ຫວຽດນາມ.
ຫຼາຍທົດສະວັດ ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານນາງ ຮ່າທິທູແທງ ແມ່ນຊາວ ຫວຽດນາມ ຄົນທຳອິດ ໃນຂົງເຂດບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ ບັນຊີ ທີ່ຖືກສົ່ງໄປຮຽນຢູ່ ສ ອາເມລິກາ ແລະ ໃນຊຸມມື້ນີ້ເອງ ໄດ້ “ຝຶກຝົນ” ຮ່າທິທູແທງ ກາຍເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມກ້າຫານ, ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ເດັດຂາດ.
ໃນຊ່ວງໄລຍະ 30 ປີແຫ່ງການພັດທະນາ ຂອງຂະແໜງການກວດສອບບັນຊີເອກະລາດ ຫວຽດນາມ, Deloitte ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ເປັນຜູ້ບຸກເບີກ. ປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດ Deloitte ຫວຽດນາມ “ເປັນເຈົ້າ ກຳມະສິດ” ຖັນແຖວຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ກວ່າ 1.000 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຢ່າງມີແບບແຜນ, ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ລະດັບສາກົນ, ເຂົ້າໃຈ ວັດທະນະທຳ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ.
ໃນຂະນະທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ນຳບໍລິສັດ Deloitte ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ທູແທງ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ນຳບັນດາຜູ້ນຳ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງບໍລິສັດ ໄປສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນ ສ ອາເມລິກາ, ເພື່ອ “ຫັນເປັນສາກົນ” ຖັນແຖວພະນັກງານ, ເຖິງວ່າໃນເວລານັ້ນ ຈະຕ້ອງເສຍຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການສົ່ງບຸກຄະລາກອນໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານນາງ ທູແທງ ຍັງຄົງສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໃຫ້ກັບຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ, ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໝາຍສ່ວນຕົວສູງຂອງຕົນເອງ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ພາຍຫຼັງຫຼາຍປີແຫ່ງການພັດທະນາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານນາງ ທູແທງ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີວິໄສທັດ.
ພາຍຫຼັງກວ່າ 30 ປີເຮັດວຽກ ລາຍງານການເງິນ ແລະ ບັນດາ ໂຄງການທີ່ປຶກສາ ເບິ່ງຄືວ່າ ແຂງກະດ້າງ, ແຕ່ທ່ານນາງ ຮ່າທິທູແທງ ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມຫຼົງໄຫຼ ແລະ ແລະ ຄວາມຮັກສຳລັບ Deloitte ເໝືອນດັ່ງ ໄລຍະຫາກໍ່ເຂົ້າສູ່ອາຊີບ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນນິຍົມຍົກຍ້ອງ ແມ່ຍິງ ທ່ີມີພະລັງງານພິເສດ ຄືທ່ານນາງ.
ປີ 2021, Deloitte ຫວຽດນາມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ. ໃນເຫດການນັ້ນ, ບົດບາດຜູ້ບຸກເບີກ ຂອງ Deloitte ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເມື່ອໄດ້ເປີດຕົວໂຄງການ ບໍລິການພິເສດ ຢ່າງເປັນທາງການຄື: ບໍລິການສະເພາະດ້ານ: ບໍລິການວິສາຫະກິດເອກະຊົນ (Deloitte Private) ດ້ວຍໂຄງການ ຕົ້ນຕໍ ແລະ ແກນຫຼັກ ໃນການເປັນວິສາຫະກິດ ຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ຫວຽດນາມ.
ເຫດຜົນເລື່ອງເປີດຕົວໂຄງການບໍລິການພິເສດ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍ້ອນ ທ່ານນາງ ຮ່າທິທູແທງ ມີຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ບໍລິສັດ Deloitte ສາມາດໜູນຊ່ວຍ ບັນດາກຸ່ມລູກຄ້າວິສາຫະກິດ ພາກເອກະຊົນ ມີປັດໄຈຄອບຄົວ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນ ທີ່ມີມູນຄ່າສຸດທິສູງ ດ້ວຍຈຸດປະສົງ ຊຸກຍູ້ບົດບາດ ຂອງພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ ຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ສຳລັບ ໂຄງການວິສາຫະກິດ ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດີທີ່ສຸດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູ ແລະ ຮັບຮູ້ບັນດາວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ດີທີ່ສຸດໃນທົ່ວປະເທດ. ທ່ານນາງ ທູແທງ ເນັ້ນໜັກວ່າ “ທັງໝົດແມ່ນ ເປົ້າໝາຍ ໜູນຊ່ວຍ ການພັດທະນາ ຂອງ ພາກເອກະຊົນ ຫວຽດນາມ”.
ທ່ານນາງ ຮ່າທິທູແທງ ກາຍເປັນສະມາຊິກຍິງໜຶ່ງດຽວຂອງສະພາທີ່ປຶກສາ ການປະຕິຮູບ ລະບຽບການບໍລິຫານ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຢືນຢັນຄວາມມານະພະຍາຍາມ ຂອງ ທ່ານນາງ ໃນການ ຍົກສູງບົດບາດ ຂອງນັກທຸລະກິດຍິງ ໃນສະພາເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນາງ ຮ່າທິທູແທງ ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ນັ້ນແມ່ນ Deloitte ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຖືເປັນ “ເຄື່ອງໝາຍທ້ອງຖິ່ນ” ເມື່ອສືບທອດມູນເຊື້ອ 175 ປີ ຂອງ Deloitte ໃນທົ່ວໂລກ, ຮູ້ວິທີສົມທົບ ແລະ ປະດິດສ້າງ ພ້ອມດ້ວຍສີສັນມູນເຊື້ອ ແລະ ມີລັກສະນະ ຫວຽດ ລ້ວນໆ ເພື່ອສ້າງເປັນບັນດາຄຸນຄ່າ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງ Deloitte ຫວຽດນາມ.
ນີ້ແມ່ນຈິດໃຈບຸກເບີກ, ເປັນວິທີທາງເພື່ອໃຫ້ Deloitte ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ “ສ້າງຄຸນຄ່າ ທີ່ມີອິດທິພົນ”, ແບ່ງປັນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ດີງາມເຖິງປະຊາຄົມ ແລະ ນັ້ນກໍແມ່ນຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ ຂອງທ່ານນາງ ຮ່າທິທູແທງ ຜູ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ຕໍ່ການພັດທະນາຂອງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ສະເໝີ.
ບົດ: ຖາວວີ - ພາບ: ກົງດາດ -ແປໂດຍ: ບິກລຽນ