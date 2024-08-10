ຮູບແຕ້ມດອກບົວ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ໃນປະເທດ ຝຣັ່ງ

ຮູບແຕ້ມດອກບົວ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ໃນປະເທດ ຝຣັ່ງ

 

ນັກ​ສະ​ສົມ ຖຸຍແອ໋ງ ​ໄດ້​ນຳ​ບັນຍາກາດ​ລະດູ​ຮ້ອນ ​ຂອງ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ດ້ວຍຊຸດສະສົມຮູບແຕ້ມ ໜຶ່ງກ່ຽວກັບດອກບົວ ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ “ຮົ່ງ​ແຊ​ນ: Paris - ຮ່າ​ໂນ້ຍ ລະດູ​ເດືອນ​ ມິຖຸນາ”. ຊຸດສະສົມຮູບແຕ້ມ ທີ່ນາງນຳສະເໜີຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ໃນ Paris ໄດ້ສ້າງຄວາມ ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ແລະ ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານຜູ້ຊົມ.

ຊຸດ​ສະ​ສົມ​ລວມມີ 18 ຜົນງານ​ປະດິດແຕ່ງ ທີ່​ມີ​ຫົວ​ຂໍ້​ກ່ຽວກັບ​ດອກ​ບົວ​ຄື: ລະດູ​ດອກບົວ (​ຟ້າ​ມອານ​ຫາຍ), ດອກບົວ ໄຕໂຮ່ (​ຫາຍ ກຽນ), ດອກ​ບົວ ແດງ (ດ່າວລຽນເຮືອງ), ດອກ​ບົວ​ໃນ​ລະດູ​ຮ້ອນ (ບິ່ງຍີ), ລະດູ​ດອກ​ບົວ ​ເຫຼືອງ...

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ຢູ່​ເຮືອນ​ຫຼັງ 49 ​ຖະໜົນ ເຈີ່ນ​ຮືງດ້າວ, ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ລາຍການ​ສົນທະນາ​ກ່ຽວກັບສິລະ​ປະ ​ແລະ ​ແນະນຳ​ຮູບ​ແຕ້ມ 18 ​ແຜ່ນ ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້​ດອກ​ບົວ​ໃນ​ຊຸດ​ສະ​ສົມ “ຮົ່ງ​ແຊນ” ຂອງ​ນັກ​ສະ​ສົມ ຖຸຍແອ໋ງ.

ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ແນະນຳ​ໃຫ້​ມວນຊົນ ​ຜູ້​ທ່ີມີ​ຄວາມ​ຮັກ​ມັກກັບ​ສິລະ​ປະ ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ, ຊຸດ​ສະ​ສົມ ​ຮົ່ງ​ແຊນ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ນັກ​ສະ​ສົມ​ຢູ່ Paris (ຝຣັ່ງ), ສ້າງ​ຈຸດ​​ເດັ່ນ ​ທີ່​ບໍ່​ສາມາດ​ລືມ​ໄດ້, ປະ ກອບສ່ວນ​ເຊີດ​ຊູ​ຄວາມ​ງາມ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ ແລະ ​ຜູ້ຄົນ ຫວຽດນາມ..

ຮູບ​ພາບຊຸດ​ສະ​ສົມ​ຮູບ​ແຕ້ມ​ດອກ​ບົວ ​ຂອງ ​ນັກ​ສະ​ສົມ ຖຸຍແອ໋ງ ໄດ້ວາງສະແດງຢູ່ ​ຝຣັ່ງ. ພາບ: ເອກະສານ

ບັນດາ​ຜົນງານປະດິດແຕ່ງ​ດັ່ງກ່າວ ​ຖືກ​ນຳ​ໄປ​ Paris ໃນ​ວັນ​ທີ 19 ພຶດສະພາ-ວັນ​ຄ້າຍ​ວັນ​ເກີດ​ ຂອງ​ລຸງ​ ໂຮ່, ​ໃນ​ນັ້ນມີ​ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ​ທີ່​ດີງາມກ່ຽວກັບ​​ດອກ​ບົວ ​ກໍ່ຄື ໄລຍະລຸງ ໂຮ່ ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ. ຢູ່​ Paris, ບັນດາຜົນ​ງານປະດິດແຕ່ງ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຖ່າຍຮູບ ​ແລະ ວາງສະ​ແດງ​ຢູ່​ ​ບັນດາ​ສະຖານ​ທີ່​ປະຫວັດສາດ​ ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຂອງ​ ຝຣັ່ງ.

ນັກສະ​ສົມ ຖຸຍແອ໋ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າປະຊາຊົນ​ແລະ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢູ່ Paris ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ​ແລະ ​ຂໍ​ອະນຸຍາດ​ຖ່າຍຮູບ, ຖ່າຍ​ ວີດີໂອ ເປັນ​ຈຳ ນວນ​​ຫຼາຍ. ທຸກຄົນ​ ​ຮັບເອົາດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ຢ່າງສຸດໃຈແລະ ​ເຕັມ ໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີ​ອົບ​ອຸ່ນ....

ນີ້​ແມ່ນ​ເຫດການ​ຂຶ້ນກັບບັນດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວກ່ຽວກັບ​ສິລະ​ປະ​ທີ່ນັກ​ສະ​ສົມ ຖຸຍແອ໋ງ ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍ​ປີ ​ເພື່ອ​ເຜີຍ​ແຜ່​ ຄວາມ​ງາມດ້ານ​ວັດທະນະທຳ ​ແລະ ຜູ້ຄົນ ຫວຽດນາມ ຜ່ານ​ສິລະປະກຳ, ກໍ່ຄື​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນທະນາ ​ແລະ ​ແລກປ່ຽນ​ຢ່າງ​ໃກ້ສິດ, ອົບອຸ່ນ ແລະ ມີລັກສະນະເຈາະຈີ້ມ ເປີດກວ້າງ. ມີ​ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ​ວ້າ​ດ້ານວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ​ແລະ ​ມະຫາຊົນ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໄດ້​ມີໜ້າເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ເພື່ອ​ພົບປະແລກປ່ຽນ ແລະ​ ເພີດເພີນໃນການຊົມ.


ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ໂຊກ​ຊະ​ຕາ ​ຂອງ​ ການ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ ຊຸດສະ​ສົມ​ຮູບ​ແຕ້ມດັ່ງກ່າວ, ນັກ​ສະ​ສົມ ຖຸຍແອ໋ງ ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ມີ​ບັນດາ​ສິ່ງ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ໄປ​ເກັບ​ກຳ​ຮູບ​ແຕ້ມດອກບົວ: ມີ​ຮູບ​ແຕ້ມ​ດອກ​ບົວ 3 ​ແຜ່ນ​ໂດຍ​ນັກ​ສິລະ​ປິນ 3 ຄົນ ແຕ້ມມອບໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າເປັນຂອງ ຂວັນ ນັ້ນແມ່ນນັກຈິດ​ຕະກອນ ຫງວຽນ​ວັນ​ດຶກ, ບິ່ງ​ຍີ ແລະ ດ່າວເຮືອງ. ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງໃນຊຸດສະສົມ ດອກບົວ 18 ແຜ່ນ ແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າ ເກັບກຳ ຜ່ານການປະມູນເພື່ອການກຸສົນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄະນະ​ໂຄສະນາ​ອົບຮົມ​ດ້ານ​ວິຈິດ​ສິນ ​ແລະ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂ້າພະເຈົ້າເລືອກ ແລະ ລວບລວມໂດຍກົງຈາກ ນັກສິລະປິນ ທີ່ມີຮູບແບບການແຕ້ມ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມັກ”.

ການສົນທະນາລະຫວ່າງ ນັກສະສົມ ຖຸຍແອ໋ງ ກັບບັນດາ ນັກແຕ້ມ, ນັກສິລະປິນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮັກສິລະປະ ໃນຂອບເຂດຂອງ ງານວາງສະແດງ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP


ບົດ: VNP/ແຄ໋ງລອງ - ພາບ: ກົງດາດ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ


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