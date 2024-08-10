ຮູບແຕ້ມດອກບົວ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ໃນປະເທດ ຝຣັ່ງ
ນັກສະສົມ ຖຸຍແອ໋ງ ໄດ້ນຳບັນຍາກາດລະດູຮ້ອນ ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ດ້ວຍຊຸດສະສົມຮູບແຕ້ມ ໜຶ່ງກ່ຽວກັບດອກບົວ ທີ່ມີຊື່ສຽງ “ຮົ່ງແຊນ: Paris - ຮ່າໂນ້ຍ ລະດູເດືອນ ມິຖຸນາ”. ຊຸດສະສົມຮູບແຕ້ມ ທີ່ນາງນຳສະເໜີຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ໃນ Paris ໄດ້ສ້າງຄວາມ ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ແລະ ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານຜູ້ຊົມ.
ຊຸດສະສົມລວມມີ 18 ຜົນງານປະດິດແຕ່ງ ທີ່ມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບດອກບົວຄື: ລະດູດອກບົວ (ຟ້າມອານຫາຍ), ດອກບົວ ໄຕໂຮ່ (ຫາຍ ກຽນ), ດອກບົວ ແດງ (ດ່າວລຽນເຮືອງ), ດອກບົວໃນລະດູຮ້ອນ (ບິ່ງຍີ), ລະດູດອກບົວ ເຫຼືອງ...
ກ່ອນທີ່ຈະຖືກແນະນຳໃຫ້ມວນຊົນ ຜູ້ທ່ີມີຄວາມຮັກມັກກັບສິລະປະ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ຊຸດສະສົມ ຮົ່ງແຊນ ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ໂດຍນັກສະສົມຢູ່ Paris (ຝຣັ່ງ), ສ້າງຈຸດເດັ່ນ ທີ່ບໍ່ສາມາດລືມໄດ້, ປະ ກອບສ່ວນເຊີດຊູຄວາມງາມຂອງປະເທດ ແລະ ຜູ້ຄົນ ຫວຽດນາມ..
ບັນດາຜົນງານປະດິດແຕ່ງດັ່ງກ່າວ ຖືກນຳໄປ Paris ໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ-ວັນຄ້າຍວັນເກີດ ຂອງລຸງ ໂຮ່, ໃນນັ້ນມີຄວາມຊົງຈຳທີ່ດີງາມກ່ຽວກັບດອກບົວ ກໍ່ຄື ໄລຍະລຸງ ໂຮ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຢູ່ Paris, ບັນດາຜົນງານປະດິດແຕ່ງ ໄດ້ຮັບການຖ່າຍຮູບ ແລະ ວາງສະແດງຢູ່ ບັນດາສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຝຣັ່ງ.
ນັກສະສົມ ຖຸຍແອ໋ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ປະຊາຊົນແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ Paris ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຂໍອະນຸຍາດຖ່າຍຮູບ, ຖ່າຍ ວີດີໂອ ເປັນຈຳ ນວນຫຼາຍ. ທຸກຄົນ ຮັບເອົາດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ຢ່າງສຸດໃຈແລະ ເຕັມ ໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີອົບອຸ່ນ...”.
ນີ້ແມ່ນເຫດການຂຶ້ນກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບສິລະປະທີ່ນັກສະສົມ ຖຸຍແອ໋ງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນເວລາຫຼາຍປີ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ຄວາມງາມດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຜູ້ຄົນ ຫວຽດນາມ ຜ່ານສິລະປະກຳ, ກໍ່ຄືການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຢ່າງໃກ້ສິດ, ອົບອຸ່ນ ແລະ ມີລັກສະນະເຈາະຈີ້ມ ເປີດກວ້າງ. ມີນັກສິລະປິນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ມະຫາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ມີໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອພົບປະແລກປ່ຽນ ແລະ ເພີດເພີນໃນການຊົມ.
ເມື່ອເວົ້າເຖິງໂຊກຊະຕາ ຂອງ ການເປັນເຈົ້າຂອງ ຊຸດສະສົມຮູບແຕ້ມດັ່ງກ່າວ, ນັກສະສົມ ຖຸຍແອ໋ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີບັນດາສິ່ງພິເສດໃນການເດີນທາງໄປເກັບກຳຮູບແຕ້ມດອກບົວ: “ມີຮູບແຕ້ມດອກບົວ 3 ແຜ່ນໂດຍນັກສິລະປິນ 3 ຄົນ ແຕ້ມມອບໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຂອງ ຂວັນ ນັ້ນແມ່ນນັກຈິດຕະກອນ ຫງວຽນວັນດຶກ, ບິ່ງຍີ ແລະ ດ່າວເຮືອງ. ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງໃນຊຸດສະສົມ ດອກບົວ 18 ແຜ່ນ ແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າ ເກັບກຳ ຜ່ານການປະມູນເພື່ອການກຸສົນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມດ້ານວິຈິດສິນ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂ້າພະເຈົ້າເລືອກ ແລະ ລວບລວມໂດຍກົງຈາກ ນັກສິລະປິນ ທີ່ມີຮູບແບບການແຕ້ມ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມັກ”.