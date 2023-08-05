ຮັງນົກແອ່ນ Anna - ຂອງ ຂວັນຈາກເມືອງ ເຫວ້
ມີຊາຍໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງຈາກແຂວງ ແທງຮ໋ວາ ໄດ້ເຂົ້າມາ ເຫວ້ ເພື່ອ ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນາໆ ປະການໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊອກຫາທິດທາງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃນທ່ີສຸດ ເພິ່ນໄດ້ສ້າງຂອງຂວັນ ທີ່ດີເລີດ ຂອງກຸງ ເກົ່າ ເຫວ້ ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ. ມັນແມ່ນຜະລິດຕະພັນ ຮັງ ນົກແອ່ນ Anna, ເປັນຜະລິດຕະພັນ ໂພຊະນາການ ຊັ້ນສູງ ທີ່ ເປັນສັນຍະລັກ ຂອງ ລາຊະວົງ.
ຕັ້ງແຕ່ບູຮານນະການ, ຮັງນົກແອ່ນ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າ ເປັນ ໜຶ່ງໃນ 8 ເຍື່ອງອາຫານ ອັນລ້ຳຄ່າ ເພື່ອໃຊ້ໃນການຖະຫວາຍ ກະສັດ ເພາະຮັງນົກແອ່ນ ມີຄຸນຄ່າທາງ ໂພຊະນາການສູງ, ບຳ ລຸງປະສາດ, ເສັ້ນເອັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ອາຍຸຍືນຍາວ.
ທ່ານ ຮສຈ. ດຣ ໂງດັງເຫງ້ຍ, ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລຢາ ຍາຈາງ ໃຫ້ຮູ້ ວ່າ ສານໃນຮັງນົກແອ່ນ ມີຄວາມສາມາດກະຕຸ້ນ ການແບ່ງຈຸ ລັງ ແລະ ການເຕີບໂຕ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງເນື້ອເຍື່ອ ແລະ ຟື້ນຟູເນື້ອເຍື່ອໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຮັງນົກແອ່ນ ຈຶ່ງມີພື້ນຖານ ທາງວິ ທະຍາສາດ ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດ, ຊ່ວຍຟື້ນຟູ ແລະ ຫັນ ເປັນໜຸ່ມ ຜິວໜັງ, ຍັບຍັ້ງຈຸລັງ ໄວຣັດ, ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານ ຂອງ ຮ່າງກາຍ.
ປັດຈຸບັນ, ຢູ່ ເຫວ້ ມີວິສາຫະກິດ ລ້ຽງ ນົກແອ່ນ ຫຼາຍແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ ບໍລິສັດຜະລິດ ແລະ ຄ້າຂາຍ ຮັງນົກແອ່ນ Anna ຈຳກັດ ຢູ່ ເຮືອນເລກທີ 7/66 ຫາຍຈ່ຽວ -ນະຄອນ ເຫວ້ ໄດ້ຖືວ່າ ແມ່ນວິສາຫະກິດ ທີ່ມີອົງປະກອບ ແລະ ກຳລັງແຮງທີ່ສຸດ ຍ້ອນມີລະ ບົບຟາມ, ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການລ້ຽງ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຮັງ ນົກແອ່ນ ໄດ້ຮັບການລົງທຶນຢ່າງເປັນມືອາຊີບ, ມີແບບແຜນ ແລະ ທັນສະໄໝ.
ທ່ານ ເລວັນລົກ, ຊາວເມືອງ ແທງຮ໋ວາ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດຜະລິດ ແລະ ການຄ້າ ຮັງນົກແອ່ນ Anna ຈຳກັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເພິ່ນ ເຄີຍໄປຢ້ຽມຢາມເຂດ ຮັງນົກແອ່ນ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍແຫ່ງເຊັ່ນ: ຍາຈາງ (ແຄ໋ງຮວ່າ), ກູ່ລາວຈ່າມ (ກວາງນາມ), ຫຼັງຈາກນັ້ນມາ ເຫວ້ ຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ວ່າ ທີ່ນີ້ມີແມ່ນ້ຳ ຢູ່ໃກ້ກັບທະເລ, ໝູ່ເກາະ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີແຫຼ່ງອາຫານທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນໃຫ້ ນົກແອ່ນ. ໃນປີ 2014, ເພິ່ນລົງທຶນ ສ້າງ ເຮືອນ 4 ຊັ້ນຫຼັງໜຶ່ງ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 600 ມ2 ເພື່ອເລີ່ມ ທົດລອງ ການລ້ຽງ ນົກແອ່ນ. ປີຕໍ່ມາ, ເພິ່ນໄດ້ເກັບ ຮັງນົກ ແອ່ນ ຮັງທໍາອິດ ແລະ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ການຜະລິດໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ປັດຈຸບັນ, ເພິ່ນມີຟາມ ລ້ຽງ ນົກແອ່ນ ຂະໜາດໃຫຍ່ 4 ແຫ່ງ ມີການລົງທຶນທີ່ທັນສະໄໝ. ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນ, ເພິ່ນ ໄດ້ລົງທຶນໃນສາຍການປຸງແຕ່ງ ຮັງນົກແອ່ນ ເພື່ອຜະລິດ ບັນດາ ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
ປັດຈຸບັນ, ລະບົບເຮືອນ ນົກແອ່ນ ຂອງ Anna ມີຈຳນວນນົກ ແອ່ນ ປະມານ 70.000 ໂຕ. ພິເສດກໍຄື ຮັງນົກແອ່ນ Anna ໄດ້ເປັນເຈົ້າການ ໃນຂະບວນການຜະລິດແບບປິດ ຈາກການຄຸ້ມຄອງ ລະບົບການລ້ຽງ ໄປຈົນເຖິງຂັ້ນຕອນການຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ, ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງ ປະມານ 20 ປະເພດ ຜະລິດຕະ ພັນ ມີຄຸນນະພາບສູງ ອອກສູ່ຕະຫຼາດ ເຊັ່ນ: ຮັງນົກແອ່ນດິບ, ຮັງນົກແອ່ນ ປຸງແຕ່ງທຸກຊະນິດ, ຮັງນົກ ກັ່ນທຸກຊະນິດ, ເຫຼົ້າ ແວງ ຮັງນົກແອ່ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ຈາກຮັງນົກແອ່ນ ແທ້ 100%.
ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ ຂອງ ຮັງນົກແອ່ນ Anna ລ້ວນແຕ່ ເປັນ ທຳມະຊາດ 100%, ສົດ ແລະ ບໍລິສຸດ, ບໍ່ໃສ່ສານເພີ່ມ, ສານ ກັນບູດ, ສີ ຫຼື ສານເຄມີ ອື່ນໆ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ຢູ່ທີ່ນີ້ ໄດ້ ຜ່ານຂະບວນການທົດສອບ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ທາງວິທະຍາ ສາດ, ສະນັ້ນ ຜະລິດຕະພັນ ທັງໝົດທີ່ເຂົ້າເຖິງມືລູກຄ້າແມ່ນ ມີ ຄຸນນະພາບທີ່ດີເລີດ.
ປັດຈຸບັນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ເຫວ້, ນອກຈາກ ອາຫານພິເສດ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ຂອງ ກຸງເກົ່າ ເຫວ້ ຄື: ເຂົ້າໜົມໝາກງາ, ກະປິກຸ້ງສົ້ມ, ເຂົ້າປູ້ນ ຊີ້ນງົວ... ຍັງມີອີກ ຂອງຂວັນຊັ້ນສູງ ປະ ເພດໜຶ່ງ ມີທາດບຳລຸງ ທີ່ສົມບູນແບບ ຈາກລົດຊາດລາຊະວົງ ສູ່ອາຫານຄໍາ ເພື່ອສຸຂະພາບ ນັ້ນຄື ຮັງນົກແອ່ນ Anna.