ຮສຈ ຫວໍເຕື່ອງຄາ ແລະ ຂະແໜງການແພດກິລາ ຫວຽດນາມ
ຮສຈ.ປອ. ທ່ານໝໍ ຫວໍເຕື່ອງຄາ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍກິລາ ຫວຽດນາມ ພ້ອມທີມງານ ໂຮງໝໍ ກຳລັງພະຍາຍາມຢ່າງໜັກ ໃນຂະບວນການ ພັດທະນາດ້ານ ການແພດ ດ້ວຍຄວາມຫວັງ ຫວຽດ ນາມ ຈະສ້າງເຄືອຂ່າຍ ການແພດກິລາ ໃນທົ່ວປະເທດ.
1. ໃນການສົນທະນາກັບພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ຮສຈ ຫວໍເຕື່ອງຄາ ໄດ້ ໃຫ້ກ່າວເຖິງພາບລວມ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດ ຂອງ ການແພດກິລາ. ຕາມນັ້ນ ການແພດກິລາ ຈິ່ງມີ 2 ບົດບາດຫຼັກຄື: ບົດບາດກັບກິລາ ທີ່ບັນລຸໝາກຜົນສູງ ແລະ ບົດບາດກັບຜູ້ຝຶກແອບ ກິລາເພື່ອພັດ ທະນາ ສຸຂະພາບ.
ສຳລັບກິລາ ທີ່ປະສົບຜົນສໍຳເລັດສູງ, ການແພດກິລາ ມີໜ້າທີ່ ສໍາ ຄັນ ຄືການຮັບປະກັນສຸຂະພາບ ຂອງ ນັກກິລາ ໃນການ ຝຶກອົບ ຮົມ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ. ການປິ່ນປົວ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ການຟື້ນຟູ ສຸຂະພາບ ຂອງ ນັກກິລາ 100% ຄືເບື້ອງຕົ້ນ.
ການແພດກິລາ ຍັງມີອີກໜ້າທີ່ສຳຄັນຄື ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ໃນການຄັດ ເລືອກນັກກິລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ແພດສາມາດແນະນໍາໃຫ້ນັກ ກິລາແຕ່ ລະຄົນ ເລືອກຈຸດແຂງພິເສດ ຂອງຕົນ ໂດຍອີງໃສ່ຕົວວັດແທກ ສັດສ່ວນຮ່າງກາຍ, ສະຮິວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຄມີ ຂອງ ຮ່າງກາຍ ຂອງ ນັກກິລາແຕ່ລະຄົນ ໄດ້ຖືກຕ້ອງ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ການແພດກິລາ ຍັງຊ່ວຍຄວບຄຸມ ການປ່ຽນ ແປງ ມາດຖານກຳນົດຈິດວິທະຍາ, ຊີວະເຄມີ ໃນຮ່າງກາຍ ເໝາະ ກັບ ລະດັບການຝຶກແອບ ຫຼື ເປົ້າໝາຍ ຜົນສໍາເລັດຂອງນັກກິລາ ແຕ່ລະຄົນ ຫຼື ບັນຫາ ໂພຊະນາການກິລາ, ຈິດຕະວິທະຍາຂອງ ນັກກິລາ ອີກດ້ວຍ.
ສຳລັບບົດບາດທີ 2, ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້, ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະ ນາ ຂອງ ປະເທດຊາດ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ການເຄື່ອນໄຫວກິລາ ກາຍເປັນຄວາມຕ້ອງ ການທີ່ສຳຄັນ ໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບ. ສະນັ້ນ, ການແພດກິລາ, ຖ້າຫາກ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຢ່າງເໝາະສົມ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການ ຍົກສູງພື້ນຖານກາຍະພາບຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ.
ດັ່ງນັ້ນ, ການແພດກິລາ ສາມາດຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ໄດ້ເຊັ່ນ: ພະຍາດອ້ວນ, ນ້ຳໜັກເກີນ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ອື່ນໆ, ດ້ວຍບັນດາ ພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ການແພດ ກິລາ ສາມາດແນະນຳວິທີອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການພະຍາດ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນ ການຕິດຢາ.
2. ຕາມທ່ານໝໍ ຫວໍເຕື່ອງຄາ, ລັກສະນະຈຳເພາະ ຂອງ ການ ແພດກິລາ ແມ່ນລັກສະນະຈຳເພາະ ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ. ນັ້ນແມ່ນ ນັກກິລາ ມືອາຊີບ ຫຼື ຜູ້ຫຼິ້ນກິລາ ເປັນປະຈຳ. ມາດຖານກຳນົດ ສີລະສາດ ແລະ ບໍລິຫານ ຮ່າງກາຍ ຂອງກຸ່ມນີ້ສູງກວ່າຄົນທົ່ວ ໄປ ຫຼາຍ, ເພາະສະນັ້ນ ວິທີການປິ່ນປົວຕ້ອງ “ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ” ຕາມ ມາດຖານ ຂອງກິລາ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຫວັງ ດ້ານຜົນ ສຳເລັດ ແລະ ປະສິດທິຜົນການປິ່ນປົວຢ່າງພຽງພໍ. ສະນັ້ນ, ວິທີການແພດທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວໜ້າ ຈະໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາຫຼັກການຝຶກອົບຮົມກິລາ.
ພິເສດແມ່ນຢູ່ໂຮງໝໍກິລາ ຫວຽດນາມ, ການແພດພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ ກຳລັງຖືກນຳເຂົ້າການປິ່ນປົວ ແລະ ເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ສະ ແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຂອງ ການແພດ ພື້ນເມືອງ ຫວຽດ ນາມ. ຕາມທ່ານໝໍ ຫວໍເຕື່ອງຄາ ແລ້ວ, ບັນດາປະເທດຄື ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຫຼື ໃນພາກພື້ນຄື ໄທ ໄດ້ນຳການແພດພື້ນເມືອງ ເຂົ້າໃນ ການປິ່ນປົວ, ຟື້ນຟູ ແລະ ປັບປຸງຮ່າງກາຍຂອງນັກກິລາ. ຮສຈ ຫວໍເຕື່ອງຄາ ເນັ້ນໜັກວ່າ: “ນີ້ອາດຈະແມ່ນກຳລັງແຮງພິເສດຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊີ, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ”.
ໂດຍສະເພາະ, ໂຮງໝໍ ໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບເຄື່ອງກວດຈັບ ຈຸດສຳ ຄັນ ເພື່ອໃຫ້ຄຳປຶກສາ ໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ຕີລາຄາຄວາມ ສາມາດໃນການຄັດເລືອກນັກກິລາ. ເຄື່ອງຈັກຈະ ກວດເຂົ້າຈຸດ ສຳຄັນ ຫຼື ວັດແທກພະລັງງານ ຂອງ ຈຸດສຳຄັນ, ເພື່ອວັດແທກພະ ລັງງານ ຊີວະວິທະຍາ ເຂົ້າໄປໃນລະບົບ ແມຣີດີອານ (meridian) ລະຫວ່າງ ນັກກິລາ ແລະ ຄົນທົ່ວໄປ. ຈາກນັ້ນ, ກໍານົດລະດັບກຳ ລັງກາຍ ຂອງ ນັກກິລາ ໃນຈຸດເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ພ້ອມກັບການຟື້ນຟູສຸຂະພາບ ຂອງ ນັກກິລາ ຫຼັງຈາກ ການແຂ່ງ ຂັນ ຫຼື ການຝຶກຊ້ອມ, ທາງໂຮງໝໍ ໄດ້ດໍາເນີນວິທີການນວດ, ບີບ ເສັ້ນ ຫຼື ໂຢກາ... ອີກດ້ວຍ. ການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອນໍາໃຊ້ຢາ ບຳລຸງ ຮ່າງກາຍ, ເພີ່ມກຳລັງ ພູມຕ້ານທານ ໃນການແພດພື້ນເມືອງ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຢາ ທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ໃນການສະກັດ ຊຶ່ງທາງໂຮງໝໍ ຖືສຳຄັນ.
3. ເຫັນໄດ້ບົດບາດພິເສດ ຂອງການແພດກິລາ ແລະ ການໝູນໃຊ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ ຢູ່ໂຮງໝໍກິລາ ຫວຽດນາມ ແມ່ນແບບຢ່າງ ເພື່ອ ໃຫ້ ຮສຈ ຫວໍເຕື່ອງຄາ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວັງຢາກກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ ໃຫ້ການແພດກິລາ ຫວຽດນາມ.
ທ້າຍເດືອນມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ, ຮສຈ ຫວໍເຕື່ອງຄາ ໄດ້ສະເໜີ ແລະ ຊີ້ນຳການສ້າງຕັ້ງ ສາຂາສະມາຄົມ ສີລະສາດວິທະຍາ ກາຍຍະກຳ ກິລາ. ຕາມນັ້ນ, ສາຂາສະມາຄົມກາຍະກຳກິລາ ແມ່ນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ແຜນການສ້າງຕັ້ງ ເຄືອຂ່າຍການແພດກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິຊາການແພດກິລາ (ສັງກັດມະຫາວິທະຍາໄລ ແພດສາດ ແລະ ການຢາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ, ຕັ້ງຮາກຖານ ຢູ່ ໂຮງໝໍກິລາ ຫວຽດນາມ). ນີ້ຈະແມ່ນບ່ອນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ ນາຍແພດກິລາ ໃຫ້ແກ່ຍຸດທະສາດບຳລຸງສ້າງທ່ານໝໍກິລາ ຂອງຂະແໜງກາຍຍະກຳກິລາ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ຮສຈ ຫວໍເຕື່ອງຄາສິ້ນສຸດການເລົ່າເລື່ອງ ກັບພວກຂ້າພະເຈົ້າ ດ້ວຍຄຳເວົ້າແບບມ່ວນໆ ວ່າ ເພິ່ນ ແລະ ບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານ ກໍາລັງດຳເນີນປະຕິບັດການ “ເຜີຍແຜ່” ຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບການ ແພດກິລາ, ຕາມຄວາມຄາດຫວັງ ຂອງ ອາຈານສອນ - ນາຍຄູ ປະຊາຊົນ ສຈ. ປອ. ທ່ານໝໍ ເລກີ໋ວເຟື້ອງ ມອບໝາຍໃຫ້ເພິ່ນ. ສະນັ້ນ ເພິ່ນແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ພື້ນຖານກິລາທີ່ ບັນລຸໝາກຜົນສູງ ແລະ ຍິ່ງກວ່ານັ້ນແມ່ນໃນການປັບປຸງພື້ນຖານທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ”.
ບົດ: ຖາວວີ - ພາບ: ແຄ໋ງລອງ ແລະ ເອກະສານ ໂຮງໝໍກິລາ ຫວຽດນາມ
ແປໂດຍ: ບິກລຽນ